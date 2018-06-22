Уповноважені спостерігати: які завдання Кабмін поставив перед новою наглядовою радою "Укрзалізниці"

Кабмін згадав про необхідність оновити наглядову раду найбільшої державної залізничної компанії ПАТ "Укрзалізниця", призначивши на цьому тижні сім нових членів. Тепер, згідно з українським законодавством, більшість у наглядовій раді будуть займати незалежні директори, а повноваження спостережної ради розширяться: крім контролюючих і регулюючих функцій, на нього будуть покладені деякі управлінські обов'язки.

Нові директора

У середу, 20 червня, уряд на своєму засіданні затвердив кандидатури нових членів наглядової ради "Укрзалізниці", внесені міністром Кабміну Олександром Саєнком. Кандидатури раніше були відібрані Комітетом з призначенням керівників особливо важливих для економіки підприємств. У конкурсі взяли участь керівники з США, Німеччини, Франції, Швейцарії, Австрії, Литви та України.

В якості незалежних членів наглядової ради УЗ увійшли: Андерс Ослунд - старший член Атлантичної ради США, член ради East Capital, професор Школи дипломатичної служби Едмунда А. Уолша, раніше працював головою правління Bank of Finland Inst. of Transition; Шевки Аджунер - відомий європейський фінансист, протягом останніх п'яти років очолював представництво ЄБРР в Україні; Крістіан Кун - європейський управлінець в сфері інфраструктури залізничного транспорту, є членом Наглядової ради Литовських залізниць та Ради директорів Казахстанської залізниці, раніше працював на керівних посадах в Deutsche Bahn AG; Матьє Андреас - відомий європейський управлінець з досвідом роботи на посадах віце-президента, фінансового директора, старшого радника в австрійській нафтової компанії OMV AG

Крім того, до складу наглядової ради увійшли в якості представників держави Даніель Білак - директор Офісу з залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest, раніше був партнером американської компанії CMS Cameron McKenna, а також працював в офісі Програми розвитку ООН. Іван Юрик - фахівець з досвідом проектного менеджменту інвестиційних проектів, зокрема на посаді голови представництва Blackstone в Україні і Костянтин Марьевич - чинний керівник служби віце-прем'єр-міністра, член наглядової ради ПАТ "Магістральні газопроводи України". Останнього прийнято відносити в чиновницьких колах до людей з орбіти Володимира Гройсмана.

"Ми очікуємо від членів наглядової ради незаангажований якісний підхід, заснований на їхній багаторічний успішний досвід в сфері управління. Основним нашим критерієм буде швидке економічне зростання державних підприємств і викорінення корупції. Державні підприємства, які залишаються у власності держави, повинні працювати у відповідності з міжнародними стандартами, демонструвати якісний ріст і приносити прибуток", - повідомив Олександр Саєнко.

Керуючий партнер компанії з підбору вищих керівників Odgers Berndtson Ukraine (компанія-консультант уряду щодо підбору кандидатур на незалежні члени наглядових рад великих держкомпаній, зокрема, НАК "Нафтогаз" і МДУ) Роман Бондар каже, що під час підбору кандидатур на незалежні члени спостережної ради УЗ, його компанія не відчувала ні тиску, ні маніпуляцій, ні інтриг

"Весь процес супроводжувався участю незалежних спостерігачів міжнародних організацій: EBRD, IFC, МВФ і посольств США, Франції та Делегації ЄС в Україні. Таким чином, фіксувалася справедливість вибору на всіх етапах відбору, що підвищувало прозорість, а значить і довіру до процесу", - каже Бондар.

За словами Романа Бондаря, в шорт-аркуші для номінаційного комітету було 12 кандидатів з різних країн, двоє з них - українці. "Це найкращий вибір з можливого. На даний момент у новому складі спостережної ради УЗ є компетентні менеджери по управлінню залізницями, залучення інвестицій, міжнародних відносин, фінансів та аудиту, управління ризиками. Також важливо, що представники держави - люди з бізнесу - Даніель Білак, Іван Юрик, що допоможе злагодженій роботі і дасть результат в майбутньому".

Нагадаємо, що раніше до складу наглядової ради УЗ входили п'ять чиновників - Ігор Білоус, Олена Дяченко, Надія Казначеєва, Микола Карплюк та Сергій Марченко. При цьому Білоус і Казначеєва вже не працюють в уряді і на держслужбі. Востаннє колишній спостережну раду збирався ще 27 квітня минулого року, коли УЗ очолював Войцех Балчун. "Не було необхідності збиратися", - розповів РБК-Україна " на умовах анонімності один з членів попереднього спостережної ради.

Але за цей час змінилися вимоги законодавства до складу наглядових рад державних підприємств, в яких тепер більшість повинні представляти незалежні члени. У прес-центрі УОЗ РБК-Україна повідомили, що на наглядову раду покладено не лише контролюючі, регулюючі, а й управлінські функції. Зокрема, його компетенцію доповнено повноваженнями щодо затвердження положення про винагороду членів правління, призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту, затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновків зовнішнього незалежного аудитора і т. д.

"Попередній склад наглядової ради УЗ складався з госназначенцев і, як мені здається, всі чекали запуску повноцінного спостережної ради, тому ніхто в уряді не хотів брати участі в його роботу. Той наглядова рада формально призначили після корпоратизації кілька років тому, - розповідає Роман Бондар. - Але для того, щоб система корпоративного управління запрацювала, необхідно було провести конкурс, щоб сформувати новий спостережну раду з участю незалежних членів".

Широта повноважень

Директор Центру транспортних стратегій (ЦТС) Сергій Вовк позитивно оцінює призначення нового наглядової ради УЗ. "Очевидно, що відбір був чесним, оскільки в його склад пройшло велика кількість іноземних менеджерів, які добре розуміють ситуацію в УЗ, приміром, це стосується Шевки Аджунера, - говорить він. - Але я вважаю невірним аналізувати новий спостережну раду УЗ у відриві від нового складу правління компанії, який може бути призначений найближчим часом. Старий склад правління вже не відповідає нинішнім реаліям, оскільки формувався під іншого топ-менеджера - Войцеха Балчуна". Тому, на думку Вовка, необхідно остаточно оцінювати всю систему управління УЗ після завершення трьох процесів: обрання нових спостережної ради та правління, а також презентації нової моделі корпоративного управління УЗ, підготовка проекту якої знаходиться на завершальній стадії.

Роман Бондар каже, що основним завданням нового наглядової ради УЗ буде впровадити кращі практики корпоративного управління. "У наглядової ради кілька головних завдань. По-перше, узгодити стратегію, затвердити цілі і показники ефективності, за якими можна буде оцінювати роботу правління. По-друге, сформувати команду і затвердити програму мотивації менеджменту компанії. По-третє, стежити за управлінням ризиками, реалізацією акнтикорупционной програми, процедури комплаєнса і внутрішнього аудиту", - зазначив він.

Але Сергій Вовк вважає, що в нинішньому вигляді спостережну раду УЗ не зможе виконувати класичну функцію. "По-перше, новий спостережну раду УЗ зможе контролювати ключові показники діяльності компанії і, відповідно, в разі, якщо вони не будуть досягнуті, піднімати питання перед урядом про профпридатність правління в цілому або деяких членів окремо, - розповідає він. - По-друге, завдяки своєму досвіду нові члени наглядової ради зможуть якісно аналізувати роботу правління УЗ з реформування компанії і допомагати за рахунок свого впливу просуванню реформи УЗ".

Роман Бондар зазначає, що попереду організація процедури адаптації новопризначеного наглядової ради і проведення так званого "нульового" засідання. "Судячи по моїй практиці, потрібно 14-21 день з моменту рішення Кабміну для того, щоб провести перше засідання, на якому затвердити порядок і вибрати голови НС і комітетів", - уточнив він.