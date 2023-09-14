Перший Рамштайн Умєрова: чого чекати від нової команди і що потрібно Україні
Для нового міністра оборони України Рустема Умєрова 19 вересня буде важливим днем – тоді відбудеться перша для нього зустріч у форматі “Рамштайн”, яка пройде онлайн.
Як сприймуть нового посадовця західні партнери, що нам потрібно вже цієї осені-зими і які шанси отримати далекобійні ракети – у матеріалі РБК-Україна нижче.
Нова команда, старі зв’язки
Навіть зважаючи на зміну керівництва, Міноборони продовжує спиратися на роботу, пророблену Олексієм Резніковим. І в плані міжнародної комунікації – на формальному та неформальному рівні – все стабільно. Зрозуміло, що сама зустріч “Рашмтайн” під софітами – формальна, їй передує кропітка та непроста підготовча робота під час технічних зустрічей та робочих груп.
“Не варто очікувати якихось принципових змін у зв’язку із новим міністром оборони України. Країни, що нас підтримують, вони підтримують Україну, як державу, а не окремого міністра чи головнокомандувача. Військовий блок, що відповідає за співпрацю з нашими партнерами, не змінився”, – сказав у коментарі РБК-Україна керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко
Варто зазначити, що Рустем Умєров вже провів свою першу телефонну розмову з американським колегою Ллойдом Остіном.
Як пройде Рамштайн і що потрібно Україні
Олександр Мусієнко вважає, що ця, 15-та за ліком зустріч у форматі “Раштайн”, стосуватиметься трьох напрямків:
- аналіз того, що було зроблено, виявлення слабких місць, які варто покращити
- оцінка нагальних потреб України вже зараз
- оголошення досягнутих результатів
Особливу увагу, на думку експерта, варто звернути на “подальше покращення забезпечення ЗСУ і логістичної доставки зброї до України”.
“Напередодні опалювального сезону ворог знову намагатиметься нищити критичну інфраструктуру, тому нам потрібні у великій кількості системи ППО і ракети до них. А на фоні масштабних атак ворога по півдню нашої країни з метою руйнації нашої зернової інфраструктури, питання набуває особливої гостроти та актуальності”, – пояснив у розмові з РБК-Україна військовий експерт та колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.
Фото: "Рамштайн" має зосередитися на захисті України взимку (Getty Imagest)
Номенклатура залишається широкою: від установок тактичного рівня Gepard до стратегічних Patriot, здатних збивати російські аеробалістичні ракети “Кинджал”. Олександр Мусієнко нагадав, що у жовтні 2022 року на тодішньому засіданні групи “Рамштайн” ухвалили рішення, яке було озвучене Марком Міллі, головою Об'єднаного комітету очільників штабів: Захід та США зроблять все можливе, щоб допомогти Україні створити потужну багатоешелоновану систему протиповітряної оборони.
І дійсно, з того часу Україна отримала додаткові системи NASAMS, Iris, Patriot, SAMP-T, комплекси Gepard, Crotale.
Окрім ППО, однією з нагальних потреб завжди залишається артилерія і снаряди для неї, оскільки Росія планує – з ймовірною допомогою від Північної Кореї – згодом спробувати повернутися до тактики “вогневого валу”. І на деяких ділянках фронту “рівень артвогню ворога зашкалює”.
“Третій кейс, на який варто звернути увагу на зустрічі – обладнання для розмінування, якого нам критично не вистачає для просування військ вперед та устаткування для протидії російським системам радіоелектронної боротьби, які дуже нам дошкуляють. Потрібні і ракети, які здатні ефективно нищити ці комплекси РЕБ”, – пояснив експерт.
Зброя далекого бою: чи погодять нам ATACMS
Тема передачі Україні далекобійних ракет типу ATACMS знову активізувалася після зустрічі Володимира Путіна з Кім Чен Ином на Далекому Сході Росії. І хоча формальної угоди оприлюднено не було, два диктатори цілком могли домовитися між собою в усній формі про передачу Москві значної кількості снарядів та ракет.
Фото: США можуть скоро передати Україні далекобійні системи ATACMS (Getty Images)
“Китай є основним бенефіціаром тієї зустрічі між Путіним та Кім Чен Ином. Перша і друга країна є сателітами КНР. Якщо українська розвідка вже підтверджує передачу певних партій озброєння та боєприпасів Північній Кореї, то в якості реакції на такі дії уряд США може зголоситися на поставку ракет типу ATACMS, бо справді це дуже актуально і дуже важливо. Вони здатні серйозно змінити положення на полі бою” – наголосив Селезньов.
Нам критично бракує далекобійних ракет, тому ми не маємо безмежних можливостей для використання Storm Shadow та SCALP, додав він. Хоча поставлені перед ними завдання вони виконують дуже ефективно – ураження двох російських суден в порту Севастополя, включаючи нову субмарину – тому доказ.
“Моя особиста думка – рішення по “атакамсам” для України вже є і воно – позитивне. Єдине, що потрібно дочекатися відповідного застосування цих ракет після якого буде оголошено про те, що США передали їх Україні”, – пояснив Мусієнко.