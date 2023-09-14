Первый Рамштайн Умерова: чего ждать от новой команды и что нужно Украине
Для нового министра обороны Украины Рустема Умерова 19 сентября будет важным днем – тогда состоится первая для него встреча в формате "Рамштайн", которая пройдет онлайн.
Как воспримут нового чиновника западные партнеры, что нам нужно уже этой осенью-зимой и какие шансы получить дальнобойные ракеты - в материале РБК-Украина ниже.
Новая команда, старые связи
Даже после смены руководства Минобороны продолжает опираться на работу, проделанную Алексеем Резниковым. И в плане международной коммуникации – на формальном и неформальном уровне – все стабильно. И хотя сама встреча "Рашмтайн" под софитами – формальная, ей предшествует кропотливая и непростая подготовительная работа во время технических встреч и рабочих групп.
“Не стоит ожидать каких-либо принципиальных изменений в связи с новым министром обороны Украины. Поддерживающие нас страны помогают Украине, как государству, а не отдельному министру или главнокомандующему. Военный блок, отвечающий за сотрудничество с нашими партнерами, не изменился”, – сказал в комментарии РБК-Украина руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко
Следует отметить, что Рустем Умеров уже провел свой первый телефонный разговор с американским коллегой Ллойдом Остином.
Как пройдет Рамштайн и что нужно Украине
Александр Мусиенко считает, что эта,15-я по счету встреча в формате "Рамштайн", будет касаться трех направлений :
- анализ того, что было сделано, выявление слабых мест, которые следует улучшить
- оценка неотложных потребностей Украины уже сейчас
- объявление достигнутых результатов
Особое внимание, по мнению эксперта, следует обратить на "дальнейшее улучшение обеспечения ВСУ и логистической доставки оружия в Украину".
“В преддверии отопительного сезона враг снова будет пытаться уничтожать критическую инфраструктуру, поэтому нам нужны в большом количестве системы ПВО и ракеты к ним. А на фоне масштабных атак врага по югу нашей страны с целью разрушения нашей зерновой инфраструктуры, вопрос приобретает особую остроту и актуальность”, – объяснил в разговоре с РБК-Украина военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.
Фото: "Рамштайн" должен сосредоточиться на защите Украины зимой (Getty Imagest)
Номенклатура остается широкой: от установок тактического уровня Gepard до стратегических Patriot, способных сбивать российские аэробалистические ракеты "Кинжал". Александр Мусиенко напомнил, что в октябре 2022 года на тогдашнем заседании группы "Рамштайн" приняли решение, озвученное Марком Милли, председателем Объединенного комитета начальников штабов: Запад и США сделают все возможное, чтобы помочь Украине создать мощную многоэшелонированную систему противовоздушной обороны.
С того времени Украина получила дополнительные системы NASAMS, Iris, Patriot, SAMP-T, комплексы Gepard, Crotale.
Кроме ПВО, одной из неотложных потребностей всегда остается артиллерия и снаряды для нее, поскольку Россия планирует – с вероятной помощью от Северной Кореи – попытаться вернуться к тактике “огневого вала”. И на некоторых участках фронта "уровень артогня врага зашкаливает".
“Третий кейс, на который стоит обратить внимание на встрече – оборудование для разминирования, которого нам критически не хватает для продвижения войск вперед и для противодействия российским системам радиоэлектронной борьбы, которые нас очень донимают. Нужны и ракеты, способные эффективно уничтожать эти комплексы РЭБ”, – объяснил эксперт.
Оружие дальнего боя: передадут ли нам ATACMS
Тема передачи Украине дальнобойных ракет типа ATACMS снова активизировалась после встречи Владимира Путина с Ким Чен ыном на Дальнем Востоке России. И хотя формального соглашения не было обнародовано, два диктатора вполне могли договориться между собой в устной форме о передаче Москве значительного количества снарядов и ракет.
Фото: США могут скоро передать Украине дальнобойные системы ATACMS (Getty Images)
"Китай является основным бенефициаром той встречи между Путиным и Ким Чен Ыном. Первая и вторая страна являются сателлитами КНР. Если украинская разведка уже подтверждает передачу определенных партий вооружения и боеприпасов Северной Корее, то в качестве реакции на такие действия правительство США может согласиться на поставку ракет типа ATACMS, потому что это очень актуально и очень важно. Они способны серьезно изменить положение на поле боя", – подчеркнул Селезнев.
Нам критически не хватает дальнобойных ракет, поэтому у нас нет безграничных возможностей для использования Storm Shadow и SCALP, добавил он. Хотя поставленные перед ними задачи они выполняют очень эффективно – поражение двух российских судов в порту Севастополя, включая новую субмарину – тому доказательство.
“Мое личное мнение – решение по “атакамсам” для Украины уже есть и оно – положительное. Единственное, что нужно дождаться соответствующего применения этих ракет, после которого будет объявлено о том, что США передали их Украине”, – пояснил Мусиенко.