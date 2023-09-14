Первый Рамштайн Умерова: чего ждать от новой команды и что нужно Украине

Для нового министра обороны Украины Рустема Умерова 19 сентября будет важным днем – тогда состоится первая для него встреча в формате "Рамштайн", которая пройдет онлайн.

Как воспримут нового чиновника западные партнеры, что нам нужно уже этой осенью-зимой и какие шансы получить дальнобойные ракеты - в материале РБК-Украина ниже.

Новая команда, старые связи

Даже после смены руководства Минобороны продолжает опираться на работу, проделанную Алексеем Резниковым. И в плане международной коммуникации – на формальном и неформальном уровне – все стабильно. И хотя сама встреча "Рашмтайн" под софитами – формальная, ей предшествует кропотливая и непростая подготовительная работа во время технических встреч и рабочих групп.

“Не стоит ожидать каких-либо принципиальных изменений в связи с новым министром обороны Украины. Поддерживающие нас страны помогают Украине, как государству, а не отдельному министру или главнокомандующему. Военный блок, отвечающий за сотрудничество с нашими партнерами, не изменился”, – сказал в комментарии РБК-Украина руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко

Следует отметить, что Рустем Умеров уже провел свой первый телефонный разговор с американским коллегой Ллойдом Остином.

Как пройдет Рамштайн и что нужно Украине

Александр Мусиенко считает, что эта,15-я по счету встреча в формате "Рамштайн", будет касаться трех направлений :

анализ того, что было сделано, выявление слабых мест, которые следует улучшить

оценка неотложных потребностей Украины уже сейчас

объявление достигнутых результатов

Особое внимание, по мнению эксперта, следует обратить на "дальнейшее улучшение обеспечения ВСУ и логистической доставки оружия в Украину".

“В преддверии отопительного сезона враг снова будет пытаться уничтожать критическую инфраструктуру, поэтому нам нужны в большом количестве системы ПВО и ракеты к ним. А на фоне масштабных атак врага по югу нашей страны с целью разрушения нашей зерновой инфраструктуры, вопрос приобретает особую остроту и актуальность”, – объяснил в разговоре с РБК-Украина военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Фото: "Рамштайн" должен сосредоточиться на защите Украины зимой (Getty Imagest)

Номенклатура остается широкой: от установок тактического уровня Gepard до стратегических Patriot, способных сбивать российские аэробалистические ракеты "Кинжал". Александр Мусиенко напомнил, что в октябре 2022 года на тогдашнем заседании группы "Рамштайн" приняли решение, озвученное Марком Милли, председателем Объединенного комитета начальников штабов: Запад и США сделают все возможное, чтобы помочь Украине создать мощную многоэшелонированную систему противовоздушной обороны.

С того времени Украина получила дополнительные системы NASAMS, Iris, Patriot, SAMP-T, комплексы Gepard, Crotale.

Кроме ПВО, одной из неотложных потребностей всегда остается артиллерия и снаряды для нее, поскольку Россия планирует – с вероятной помощью от Северной Кореи – попытаться вернуться к тактике “огневого вала”. И на некоторых участках фронта "уровень артогня врага зашкаливает".

“Третий кейс, на который стоит обратить внимание на встрече – оборудование для разминирования, которого нам критически не хватает для продвижения войск вперед и для противодействия российским системам радиоэлектронной борьбы, которые нас очень донимают. Нужны и ракеты, способные эффективно уничтожать эти комплексы РЭБ”, – объяснил эксперт.

Оружие дальнего боя: передадут ли нам ATACMS

Тема передачи Украине дальнобойных ракет типа ATACMS снова активизировалась после встречи Владимира Путина с Ким Чен ыном на Дальнем Востоке России. И хотя формального соглашения не было обнародовано, два диктатора вполне могли договориться между собой в устной форме о передаче Москве значительного количества снарядов и ракет.

Фото: США могут скоро передать Украине дальнобойные системы ATACMS (Getty Images)

"Китай является основным бенефициаром той встречи между Путиным и Ким Чен Ыном. Первая и вторая страна являются сателлитами КНР. Если украинская разведка уже подтверждает передачу определенных партий вооружения и боеприпасов Северной Корее, то в качестве реакции на такие действия правительство США может согласиться на поставку ракет типа ATACMS, потому что это очень актуально и очень важно. Они способны серьезно изменить положение на поле боя", – подчеркнул Селезнев.

Нам критически не хватает дальнобойных ракет, поэтому у нас нет безграничных возможностей для использования Storm Shadow и SCALP, добавил он. Хотя поставленные перед ними задачи они выполняют очень эффективно – поражение двух российских судов в порту Севастополя, включая новую субмарину – тому доказательство.

“Мое личное мнение – решение по “атакамсам” для Украины уже есть и оно – положительное. Единственное, что нужно дождаться соответствующего применения этих ракет, после которого будет объявлено о том, что США передали их Украине”, – пояснил Мусиенко.