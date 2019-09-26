Уловка 112: почему телеканал соратника Медведчука вытесняют из эфира

Почти год назад Верховная рада прошлого созыва обратилась к Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) с предложением ввести санкции против телеканалов “112 Украина” и NewsOne. Депутаты усмотрели в их работе проявления российской пропаганды и распространение идеологии терроризма. Незадолго до этого у “112” также истек срок лицензии на цифровое вещание.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на протяжении последних пяти лет вынес телеканалу несколько предупреждений. Дело в том, что “112 Украина” работает через пять разных компаний, которые получили региональные лицензии на развлекательно-информационное вещание. По факту, все они транслировали только всеукраинский информационный телеканал – “112 Украина”.

Юристы канала утверждают, что 35 раз пытались переоформить программные концепции, однако регулятор им отказывал. Нацсовет, в свою очередь, опирается на решение Верховного суда, который признал его действия правомерными. В ходе затянувшихся разбирательств Окружной административный суд города Киева запретил регулятору отказывать в продлении лицензий компаниям, через которые вещает “112”.

Фактически год телеканал работал с просроченной лицензией и Нацсовет ничего не мог с этим поделать. СБУ начала проверку в рамках прошения Рады о санкциях, но с результатами тоже не спешила. После президентских выборов владелец NewsOne и “112 Украина” нардеп Тарас Козак купил еще один канал – ZIK. Все вместе они вошли в новый медиахолдинг “Новости”.

Козак входит в ближайшее окружение кума президента Российской федерации – Виктора Медведчука. “112 Украина” и NewsOne активно освещали избирательную кампанию его ситуативного союзника Юрия Бойко, а затем и их совместного политического проекта “Оппозиционная платформа - За життя”. Перед выборами они дважды ездили в Москву договариваться о дешевом газе и сотрудничестве с Россией, трансляции вели эти же телеканалы.

Новая власть впервые отреагировала на информационную деятельность каналов Козака после попытки NewsOne провести телемост “Нужно поговорить” с российским пропагандистским каналом “Россия 24”. В ответ на анонс передачи глава СБУ Иван Баканов предложил срочно созвать СНБО и ввести санкции против NewsOne и “112 Украина” с целью “не допустить реализацию страной-агрессором антиукраинской информационной кампании”. Телемост в итоге отменили и санкции опять отложили, мол, СБУ все еще не нашла достаточных оснований.

По итогу парламентских выборов ОПЗЖ получила вторую крупнейшую фракцию в Верховной раде. Учитывая разгромную победу “Слуги народа”, на места в правительстве она не претендовала, но получила руководящие должности в нескольких комитетах. Так комитет по вопросам свободы слова возглавил еще один соратник Медведчука – Нестор Шуфрич.

Функции этого комитета в новом парламенте были сильно ограничены, но, когда Нацсовет снова взялся за проверки холдинга Тараса Козака, его коллега по ОПЗЖ начал регулярно выступать в защиту входящих в него телеканалов. 5 сентября регулятор заявил, что попросит суд лишить лицензии NewsOne за “разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти в эфире канала”. Незадолго после этого апелляционный суд разрешил Нацкомиссии принять решение по “112 Украина”.

На заседании в четверг, 26 сентября, регулятор отказался продлевать ему лицензию из-за систематических нарушений. Ряд местных и региональных телеканалов также жаловались, что не могут вещать из-за того, что их места заняты компаниями из группы “112 Украина”. Член Нацсовета Сергей Костинский рассказал, что оператору цифровой сети “Зеонбуд” оперативно сообщат о принятых решениях. На освободившиеся места в мультиплексе МХ-5 будет объявлен конкурс.

"Власть испугалась объективной информации. Но мы не боимся доносить правду до наших зрителей. И мы продолжим это делать сегодня, завтра и всегда. Мы остаемся в эфире, мы остаемся в интернете. Мы дорожим доверием наших зрителей и читателей. Мы продолжаем работать", – заявил по итогам заседания генеральный директор “112 Украина” Егор Бенкендорф.

Следует отметить, что телеканал потерял право на трансляцию только через цифровые приставки Т2. В компании “Зеонбуд” РБК-Украина объяснили, что выключат “112 Украина” из цифрового эфира как только получат официальный документ от Нацсовета. Предположительно в полдень пятницы пользователи приставок Т2 увидят на месте этого канала черный экран. В то же время в спутниковом и кабельном сегменте он продолжит вещание, как и в интернете.

Бывшая заместитель министра информационной политики Татьяна Попова сообщила, что после отключения в эфирной цифровой сети “112 Украина” потеряет 36% в рейтингах. Однако, по ее словам, он все равно удержит первую позицию среди информационных телеканалов. Ближайшие конкуренты “112 Украина” – “Прямой”, NewsOne и ZIK.

“Согласно панели измерения телеканал потеряет около 40%. Однако мы остаемся в эфире, остаемся в интернете. Телеканал “112 Украина” и связанные с ним сайты продолжат свою работу”, – рассказали РБК-Украина на канале.

Основным рупором в защиту “112 Украина” ожидаемо стала ОПЗЖ. Не церемонясь в выражениях ее представители обвинили Банковую в попытке взять телеканал под контроль. Согласно растиражированному заявлению, “курирует” этот процесс лично глава Офиса президента (ОП) Андрей Богдан.

"Услужливые марионетки из Нацсовета выполнили приказ власти расправиться с независимым телевизионным каналом. Своим решением Нацсовет узаконил рейдерский захват телеканала – тот самый захват, который, как сообщали эксперты и журналисты, готовился в Офисе президента", – говорится в сообщении партии.

В Офисе ранее заявили, что внимательно следят за ситуацией. Также на Банковой анонсировали обновление состава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Как известно, на данный момент истек срок полномочий трех его членов. “Убеждены, что свобода слова является неотъемлемой частью демократического государства. В то же время все вещатели должны придерживаться законодательства и условий лицензии”, – отметила пресс-служба ОП.

В Совете национальной безопасности и обороны на днях заявили, что СБУ продолжает санкционную проверку “112 Украина” и NewsOne. Информированный источник РБК-Украина на телевизионном рынке утверждает, что история с холдингом Козака только начинается.



"Существует большая вероятность, что до нового года лицензии лишится и NewsOne. Такая задача обсуждается", – уточнил собеседник издания.