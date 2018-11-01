Укрепление перед выборами: зачем президент Порошенко меняет глав ОГА

Назначение Александра Терещука в Киевскую область - это одна из кадровых ротаций, которые должны были пройти на прошлой неделе (Фото: УНИАН)

На этой неделе президент Петр Порошенко продолжил ротацию руководителей областей перед президентскими выборами. Во вторник он назначил экс-руководителя киевской милиции Александра Терещука главой Киевской облгосадминистрации, сместив с должности Александра Горгана, руководившего областью с 2016 года. Всего президенту была нужна ротация руководителей в четырех областях. Однако Кабмин под руководством премьера Владимира Гройсмана согласовал только два новых назначения. Подробности – в материале РБК-Украина.

Назначение Терещука - это одна ротаций, которые должны были пройти на прошлой неделе. Однако уже почти полмесяца часть президентских инициатив буксует в Кабмине. На заседании 24 октября, правительство согласовало увольнение руководителей четырех областей.

Как сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов, правительство согласовало проекты указов президента об увольнении главы Луганской ОГА Юрия Гарбуза, Киевской ОГА Александра Горгана, Черновицкой ОГА Александра Фищука, а также Черкасской ОГА Юрия Ткаченко.

В то же время, Кабмин согласовал только два новых назначения: Терещука на должность главы Киевской области и Александра Вельбовца - руководителем Черкасской области. Должно было быть еще одно назначение по Черниговской области, где работает исполняющий обязанности главы ОГА, но премьер отказался. "Это был один пакет, согласованный с "Народным фронтом", но премьер его застопорил", - объяснили РБК-Украина в команде президента.

Президенту нужна была ротация в четырех областях – Киевской, Черкасской, Луганской и Черниговской. Еще одна смена областного руководителя – в Черновцах - должна произойти из-за внутренних склок соратников второго участника правящей коалиции, лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка.

Еще летом в политических кругах обсуждали возможность назначении Терещука в Киевскую область. Ему проводили собеседование на Банковой, но точную дату назначения не могли назвать. На то время Терещук работал первым заместителем главы одесской ОГА Максима Степанова. До этого он возглавлял столичную полицию. Во время Майдана Терещук был главой управления МВД в Волынской области. Он был освобожден от люстрации личным указом президента Порошенко.

Терещука называют близким как к соратнику президента Игорю Кононенко, так и к экс-генпрокурору Виталию Яреме. Последний в феврале 2018 стал членом президентской партии "Солидарность", сразу получив должность заместителя киевской облорганизации по политико-правовой работе.

Предшественник Терещука Горган был представителем группы нардепов Ярослава Москаленко и Степана Ивахива, которые также имеют хорошие отношения с Кононенко.

Впрочем, эту замену не стоит объяснять какими-то недоразумениями между политиками. "Горган стал жертвой своих же действий, им были недовольны многие. Сначала его считали перспективным, но он не оправдывал надежд. А после того, как он додумался на празднике в Вышгороде рассказать людям, что чуть не дошел до супружеской измены с красивой ассистенткой, то все поняли, что такой человек не может представлять президента", - рассказывает на правах анонимности один из областных чиновников.

"Терещук же устраивает всех - с одной стороны интересы Кононенко-Яремы, с другой - он и с Ивахивым знаком со времен работы в волынской милиции", - добавляет он.

Что касается ушедшего с должности Горгана, то он может попытать счастья на парламентских выборах, по мажоритарному округу с центром в Мироновке - тому самому, где в парламент избрался Александр Онищенко. Но это не означает, что ему уже отдали этот округ.

Второе согласованное Кабмином назначение - Александр Вельбовец. В черкасской области он заменит Юрия Ткаченко, который получил эту должность еще в 2014 по квоте УДАРа. Ткаченко хоть и обеспечил президенту нужный результат на выборах четыре года назад, не раз на эти годы становился номинантом списка "на вылет". Правда, только в 2018 это стало реальностью. Главная причина в том, что в этот раз глава области не смог пообещать нужный результат. Нового руководителя области ассоциируют с аграрным бизнесменом Юрием Косюком.

Глава Черновицкой ОГА Александр Фищук был еще до заседания Кабмина готов к увольнению. "Я вчера (24 октября) написал заявление. По собственному желанию. Оно на рассмотрении у президента. Все. Пока больше ничего не комментирую, будет указ - дальше будем говорить", - сказал Фищук журналистам.

На вопрос, почему чиновник решил написать заявление, Фищук ответил туманно: "Я не могу постоянно быть. Должности не передаются по наследству. И так не мало времени работали. Дальше - это уже дело президента. Он будет рассматривать". Фищук - один из двух глав ОГА, который оставался на должности по квоте "Народного фронта". Но на данный момент у него конфликт с главой фракции НФ в Верховной Раде Максимом Бурбаком.

Главная претензия в главе области от главы фракции - он не смог летом предотвратить отставку мэра Черновцов Алексея Каспрука. Сам Фищук заявил, что причина в том, что мэр Каспрук не смог сформировать большинство в горсовете. А вот Бурбак только создает конфликты в области. "Последнее заявление о том, что Максим Бурбак идет в оппозицию к ОГА, меня вообще шокировало. В конце концов, не окажется ли он в оппозиции к самому себе", - спросил через СМИ Александр Фищук.

Сейчас, вероятнее всего, и.о. главы Черновицкой области будет его первый зам Михаил Павлюк, 175 номер списка БПП на прошлых выборах. Его относят как к орбите Петра Порошенко, так и бизнесмена Дмитрия Фирташа. В то же время, по информации издания, Бурбак якобы лоббирует на эту должность руководительницу одной из местных РГА.

Что касается главы Луганской ОГА Юрия Гарбуза, то о его увольнении говорили тоже давно. В свое время в окружении президента говорили, что в 2016 он получил должность по принципу – "хоть бы кто, лишь бы не Георгий Тука". "Он просто не вытянул работу", - говорят в АП.

Все это время у Гарбуза развивался конфликт с нардепом Сергем Шаховым, который формально представляет группу "Воля народа", хотя шел в Раду от "Нашего края". Также у Шахова хорошие отношения с руководителем фракции БПП Артуром Герасимовым.

Шахов - обладатель наработанной с 2012 года предвыборной сетки, и она понадобится президенту на следующих выборах. Теперь исполнять обязанности руководителя области будет близкий к нардепу Сергей Филь.

С начала года президент провел ротации уже в 6 областях - ранее должностей лишились главы Донецкой и Черниговской области. Но если в Донецкую область отправили нового руководителя, то на Черниговщину еще нет.

На Банковой неохотно комментируют заминку по черниговскому назначению, ведь ссориться с Гройсманом, который и так строит свою партию, там пока считают невыгодным. К тому же, это могут быть и не последние ротации. Под вопросом остается сохранение должностей запорожским и ровенским главами ОГА.