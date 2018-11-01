Зміцнення перед виборами: навіщо президент Порошенко змінює голів ОДА

Призначення Олександра Терещука у Київську область - це одна з кадрових ротацій, які повинні були пройти минулого тижня (Фото: УНІАН)

На цьому тижні президент Петро Порошенко продовжив ротацию керівників областей перед президентськими виборами. У вівторок він призначив екс-керівника київської міліції Олександра Терещука головою Київської облдержадміністрації, звільнивши з посади Олександра Горгана, який керував областю з 2016 року. Всього президенту була потрібна ротація керівників у чотирьох областях. Однак Кабмін під керівництвом прем'єра Володимира Гройсмана погодив тільки два нових призначення. Подробиці – в матеріалі РБК-Україна.

Призначення Терещука - це одна ротацій, які повинні були пройти минулого тижня. Проте вже майже півмісяця частина президентських ініціатив буксує в Кабміні. На засіданні 24 жовтня, уряд погодив звільнення керівників чотирьох областей.

Як повідомив міністр молоді та спорту Ігор Жданов, уряд погодив проекти указів президента про звільнення голови Луганської ОДА Юрія Гарбуза, Київської ОДА Олександра Горгана, Чернівецької ОДА Олександра Фіщука, а також Черкаської ОДА Юрія Ткаченка.

У той же час, Кабмін погодив тільки два нових призначення: Терещука на посаду глави Київської області та Олександра Вельбівця - керівником Черкаської області. Повинно було бути ще одне призначення у Чернігівській області, де працює виконуючий обов'язки голови ОДА, але прем'єр відмовився. "Це був один пакет, погоджений з "Народним фронтом", але прем'єр його застопорив", - пояснили РБК-Україна в команді президента.

Президенту потрібна була ротація в чотирьох областях – Київській, Черкаській, Луганській та Чернігівській. Ще одна зміна обласного керівника – у Чернівцях - має відбутися через внутрішні чвари соратників другого учасника правлячої коаліції, лідера "Народного фронту" Арсенія Яценюка.

Ще влітку в політичних колах обговорювали можливість призначення Терещука у Київську область. Йому проводили співбесіду на Банковій, але точну дату призначення не могли назвати. На той час Терещук працював першим заступником голови одеської ОДА Максима Степанова. До цього він очолював столичну поліцію. Під час Майдану Терещук був головою управління МВС у Волинській області. Він був звільнений від люстрації особистим указом президента Порошенка.

Терещука називають близьким як до соратника президента Ігоря Кононенка, так і до екс-генпрокурора Віталія Яреми. Останній у лютому 2018 став членом президентської партії "Солідарність", відразу отримавши посаду заступника київської облорганізації з політико-правової роботи.

Попередник Терещука Горган був представником групи нардепів Ярослава Москаленка та Степана Івахіва, які також мають хороші стосунки з Кононенком.

Втім, цю заміну не варто пояснювати якимись непорозуміннями між політиками. "Горган став жертвою своїх же дій, їм були незадоволені багато хто. Спочатку його вважали перспективним, але він не виправдовував сподівань. А після того, як він додумався на святі у Вишгороді розповісти людям, що мало не дійшов до подружньої зради з красивою асистенткою, то всі зрозуміли, що така людина не може представляти президента", - розповідає на правах анонімності один з обласних чиновників.

"Натомість Терещук влаштовує всіх - з одного боку інтереси Кононенка-Яреми, з іншого - він і з Івахівим знайомий з часів роботи у волинській міліції", - додає він.

Що стосується Горгана, який пішов з посади, то він може спробувати піти на парламентські вибори на мажоритарному окрузі з центром у Миронівці - тому самому, де в парламент обрався Олександр Онищенко. Але це не означає, що йому вже віддали цей округ.

Друге узгоджене Кабміном призначення - Олександр Вельбовець. У черкаській області він замінить Юрія Ткаченка, який отримав цю посаду ще в 2014 за квотою УДАРу. Ткаченко хоч і забезпечив президенту потрібний результат на виборах чотири роки тому, не раз на ці роки ставав номінантом список "на виліт". Правда, тільки в 2018 це стало реальністю. Головна причина в тому, що цього разу очільник області не зміг пообіцяти потрібний результат. Нового керівника області асоціюють з аграрним бізнесменом Юрієм Косюком.

Голова Чернівецької ОДА Олександр Фіщук був ще до засідання Кабміну готовий до звільнення. "Я вчора (24 жовтня) написав заяву. За власним бажанням. Вона на розгляді у президента. Все. Поки більше нічого не коментую, буде указ - далі будемо говорити", - сказав Фіщук журналістам.

На питання, чому чиновник вирішив написати заяву, Фіщук відповів туманно: "Я не можу постійно бути. Посади не передаються у спадок. І так немало часу працювали. Далі - це вже справа президента. Він буде розглядати". Фіщук - один з двох голів ОДА, який залишався на посаді за квотою "Народного фронту". Але на даний момент у нього конфлікт з головою фракції НФ у Верховній Раді Максимом Бурбаком.

Головна претензія до очільника області від голови фракції - він не зміг влітку запобігти відставці мера Чернівців Олексія Каспрука. Сам Фіщук заявив, що причина в тому, що мер Каспрук не зміг сформувати більшість у міськраді. А ось Бурбак тільки створює конфлікти в області. "Остання заява про те, що Максим Бурбак йде в опозицію до ОДА, мене взагалі шокувала. Зрештою, чи не виявиться він в опозиції до самого себе", - запитав через ЗМІ Олександр Фіщук.

Зараз, найімовірніше, в.о. голови Чернівецької області буде його перший заступник Михайло Павлюк, 175 номер списку БПП на минулих виборах. Його відносять як до орбіти Петра Порошенка, так і бізнесмена Дмитра Фірташа. У той же час, за інформацією видання, Бурбак нібито лобіює на цю посаду керівницю однієї з місцевих РДА.

Що стосується голови Луганської ОДА Юрія Гарбуза, то про його звільнення говорили давно. Свого часу в оточенні президента говорили, що в 2016 він отримав посаду за принципом – "хоч би хто, лише б не Георгій Тука". "Він просто не витягнув роботу", - кажуть в АП.

Весь цей час у Гарбуза розвивався конфлікт з нардепом Сергієм Шаховим, який формально представляє групу "Воля народу", хоча йшов в Раду від "Нашого краю". Також у Шахова хороші стосунки з керівником фракції БПП Артуром Герасимовим.

Шахов - власник напрацьованої з 2012 року виборчої сітки, і вона знадобиться президенту на наступних виборах. Тепер виконувати обов'язки керівника області буде близький до нардепа Сергій Філь.

З початку року президент провів ротації вже в 6 областях - раніше без посад лишилися глави Донецької та Чернігівської області. Але якщо в Донецьку область відправили нового керівника, то на Чернігівщину ще ні.

На Банковій неохоче коментують затримку з чернігівськім призначенням, адже сваритися з Гройсманом, який і так будує свою партію, там поки вважають невигідним. До того ж, це можуть бути й не останні ротації. Під питанням залишається збереження посад запорізьким і рівненським головами ОДА.