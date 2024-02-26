"Україна має бути гідною своїх героїв". Про нові можливості для ветеранів

Формування ветеранської політики на державному рівні перебуває на стадії формування. Нещодавно до неї додали ще один елемент. Детальніше – в колонці для РБК-Україна розповів народний депутат Олексій Леонов.

Кабінет міністрів 30 січня затвердив Постанову № 104 "Про реалізацію експериментального проекту з переходу від військової служби до цивільного життя ветеранів війни на базі закладів освіти засобами освіти, спорту та реабілітації".

Експериментальний проект з переходу від військової служби до цивільного життя буде відбуватися на базі кількох закладів освіти. Порядок проведення експерименту передбачає наступні заходи:

проведення аудиту та забезпечення фізичної доступності закладів освіти, що надають освітні послуги ветеранам війни, для маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю;

розроблення та запровадження спеціалізованих освітніх методик і технологій роботи з ветеранами війни для закладів освіти, що надають освітні послуги ветеранам, підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, які працюють з ветеранами війни;

проведення адаптації освітніх програм закладів освіти;

забезпечення ветеранів війни з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля.

Також передбачаються інші заходи, зокрема, для розвитку фізичного здоров’я через спорт.

Цей експеримент, безмовно, сприятиме розширенню можливостей якісного повернення ветеранів та ветеранок до цивільного життя саме через освіту. Він є частиною стратегії держави, яка формується відповідно до одного із, на мій погляд, ключових положень української доктрини президента Зеленського: "Україна має бути гідною своїх героїв".

В цьому контексті варто нагадати, що 15 вересня 2023 року Кабмін вже ухвалив Постанову № 984 "Про реалізацію експериментального проєкту з організації професійного навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в закладах професійної (професійно-технічної) освіти Державної служби зайнятості". Тепер зроблено наступний логічний крок – до орбіти нової ветеранської політики залучено вищі навчальні заклади.

Завдяки зусиллям першої леді Олени Зеленської, яка опікується запровадженням стандартів безбар’єрності, вже внесено зміни до порядку акредитації навчальних програм. Одним із критеріїв для її надання є саме безбар’єрність. Але відтепер університети мають створювати комплексні програми, що враховуватимуть специфічні потреби ветеранів.

Очікується, що за результатами експерименту також буде удосконалено формування державного замовлення. Воно має бути зорієнтовано на прогнозовану кількість ветеранів війни та їхніх дітей у розрізі регіонів. Ще одна новація – розробка єдиного освітнього стандарту з урахуванням наявних вмінь та навичок ветеранів та ветеранок.

Окремо хочу відзначити ще один момент. Передбачається, що у майбутньому перше працевлаштування на державну службу буде здійснюватися за умови наявності досвіду участі у бойових діях. Разом з вищою освітою це створюватиме гарні стартові можливості для самореалізації наших захисників та захисниць на державній службі.

А тепер щодо деяких практичних кроків та ініціатив.

Експериментальний проєкт відкритий до участі закладів освіти за погодження МОН та Мінветеранів, що є координаторами проєкту. Вважаю, що Одеса, як потужний центр реабілітації ветеранів та ветеранок, не може залишатися осторонь. Тому буде логічним, якщо ОНУ імені І. Мечникова або ОНМедУ – долучаться до експерименту.

Як голова наглядової ради ОДУВС запропоную керівництву закладу акцентовано запрошувати ветеранів та ветераном вступати до вишу та створити відповідні умови для цього. Зараз у Львівському університеті спільно з Мінветом реалізується проєкт створення Центру ветеранського розвитку. На мій погляд, за погодженням з керівництвом МВС та Одеської ОДА, цілком слушним буде розгляд перспектив створення такого Центру при ОДУВС.

Також вважаю за необхідне якнайшвидше сформувати нову команду Мінвету, яка б краще взаємодіяла з ветеранами та ветеранками, ефективніше відстоювала їхні інтереси перед іншими міністерствами та відомствами. Загалом головним принципом міністерства та ветеранської політики має стати всім відомий підхід: "Жодних рішень щодо ветеранів без участі самих ветеранів".