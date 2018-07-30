"Украинская мечта": как "За життя" предлагает выводить страну из кризиса

Сегодня Украина, как никогда ранее, ослаблена и разрушена. Нынешняя власть оказалась неспособной справиться с новыми вызовами, и в сговоре с транснациональными корпорациями завела страну в еще большую пропасть, из которой выбраться с каждым днем все труднее. У власти нет четкого плана развития Украины: они не знают, какую страну хотят построить. Да им это и неинтересно. Все, что их волнует, – собственные карманы, набитые деньгами простых украинцев и кредитами международных финансовых организаций.

Но даже в этой ситуации у Украины все еще остаются хорошие шансы на процветание – нужно лишь разработать стратегию экономического возрождения и начать ее последовательно выполнять. И партия "За життя" совместно с ведущими мировыми экспертами разработала такую стратегию. Программу, которая поможет вывести страну из кризиса в самые кратчайшие сроки.

В самом начале своего основания мы заявляли, что видим Украину нейтральной, независимой и внеблоковой страной, построенной по типу "Швейцарии Восточной Европы". У нас колоссальное территориальное преимущество – мы находимся между Востоком и Западом, мы обязаны это использовать и, оставаясь нейтральными, стать платформой для переговоров и торговли. Поэтому мы берем на себя первое предвыборное обязательство – в течение трех месяцев после победы партии провести референдум по 10 основополагающим вопросам страны: ее тип, территориальное устройство, участие в международных организациях и так далее. И, уже согласно народному решению, неуклонно вести страну избранным курсом.

Цель партии "За життя" – построить сильную, богатую и процветающую Украину. Для этого мы создали обширную экономическую программу "Украинская мечта". Мы хотим построить Украину, о которой мечтали наши предки, мечтают современники, и где захотят жить наши дети и внуки.

Первое, самое необходимое, что нам надо сделать, – это забыть экономику коммунизма, перейти к новой открытой экономике, которая опирается на "трех китов": банковскую систему, сельское хозяйство и хай-тек.

Начнем с банков. Будем говорить откровенно – сегодня система для хранения денег неблагоприятна ни на Востоке, ни на Западе. Поэтому мы должны принять закон о жесточайшей банковской тайне, разглашение которой будет приравниваться к самым страшным преступлениям против государства. Также закон о банках должен исключить понятие "лопнувший банк". Если банк "пропал или исчез", государство обязано выплатить вкладчику его деньги в течение суток.

Кроме этого, важно понимать, что большой бизнес не поднимет Украину – там сплошные "договорняки" с властью и совместный дружный "распил" народного добра. Польшу и другие страны посткоммунистического лагеря вытащил средний и малый бизнес – в Украине изначально зарегулированный, задушенный бесконечными проверками самых разных органов и невозможностью взять кредит под адекватный процент. Поэтому мы должны на два года освободить средний и малый бизнес от любых проверок и улучшить кредитную политику. Сейчас Нацбанк кредитует только миллиардеров, а нам надо, чтобы каждый предприниматель имел возможность прийти в любой банк и получить под низкий процент кредит на развитие своего бизнеса.

Теперь что касается сельского хозяйства. Сегодня у нас 60,4 млн га грунтов. Из них засевается 42,4 млн га, при этом 12 млн га находятся в государственной собственности, но никто не знает, где они, кто и что там сеет. В среднем один гектар земли передается в аренду по цене от 400 до 1000 долларов в год. Для примера возьмем 500 долларов, почти самую низкую сумму, и в итоге получим дополнительно 6 млрд долларов в бюджет ежегодно! Мы должны создать свой украинский национальный земельный банк, и сдавать в аренду нашу землю на долгосрочной основе украинским и зарубежным аграриям. При этом ни в коем случае нельзя позволить власти продать землю, как того требует МВФ, иначе мы просто потеряем страну!

Третьим "китом" украинской экономики должен стать хай-тек. Надо создавать кластеры – пространства и города – для привлечения молодых специалистов. Сегодня молодежь Украины работает в сотнях западных фирм – их надо вернуть. Путь хай-тека – это путь высочайших технологий, а значит – путь в будущее. Если выгнать за границу последних профессионалов в этой сфере, мы навсегда застрянем в XX веке с вилами и лопатами в руках. Я еще раз повторю – нам нужно уйти от сырьевой модели развития Украины, куда нас сгоняют международные картели, чтобы оставить здесь 10-12 млн людей для своего обслуживания.

Нам же надо избавляться от комплексов неполноценности, "младшего брата", и начинать вкладываться в новейшие технологии и наукоемкие отрасли. Надо создавать технологические парки и всевозможные хабы, развивать свой человеческий и научно-технический потенциал.

Следующее, что нам надо сделать, – создать свободные экономические зоны в Одессе, во Львове и в Харькове – в крупных приграничных городах. Еще одним новшеством для нас должна стать так называемая внутренняя офшорная зона по типу швейцарского города Цуг, где каждый человек сможет зарегистрировать компанию и платить пониженные налоги. Такие зоны "За життя" предлагает создать в особо сложных регионах, к примеру, в Херсоне, Николаеве, Запорожье.

Но самое первое и самое главное, без чего любые умные разговоры об экономике будут бессмысленны, – это прекращение войны на Донбассе. Этим вопросом надо заняться в первую очередь.

Важнейший пункт нашей программы – борьба с коррупцией. Хотя нынешняя власть абсолютно уверена, что коррупцию она победила, взяточничество по-прежнему продолжает процветать во всех сферах жизнедеятельности. Что нужно сделать? Первое – это запретить государственным компаниям работать с офшорами. Это убьет коррупцию уже на 70%. Второе – если победившая партия формирует экономический блок, оппозиция берет под контроль силовые структуры. Тогда одни смогут следить за другими. Третье – ввести выборность судей. Сегодня судебная система Украины полностью подконтрольна президенту. Надо вернуться к системе выборности судей и права их отзыва. Следующий шаг – ограничение количества каденций народных депутатов одной. Парламентарий, оставшийся на второй срок, – это уже потенциальный вор.

Перейду к одному из самых непопулярных решений – возвращению в госсобственность стратегически важных объектов. Я – рыночный человек и вырос в бизнесе, но другого пути у Украины сейчас нет. Надо вернуть все важные отрасли под контроль государства, в частности нефте- и газодобывающую, что позволит снизить тарифы в три раза. Авиация, космическая сфера, порты – это все не должно продаваться, это все должно контролироваться государством, развиваться и создавать рабочие места.

Во внешней политике, преследуя исключительно проукраинские интересы, мы должны соблюдать самые лучшие отношения с Европой и США. Нейтральность, внеблоковость и независимость Украины, которые предлагает партия "За життя", как раз это и подразумевают. В сложившейся ситуации в переговорах с нашими иностранными друзьями нам надо быть максимально прагматичными и жесткими. Из-за войны мы понесли огромные потери – нам обязаны выделить кредиты по нулевой ставке для восстановления наших территорий. При этом по долгам, которые накрутили нам за эти годы, пусть сделают отсрочку на 40-50 лет, если не хотят, чтобы мы объявили дефолт.

Одна из язв украинского общества – это невыполнение политиками предвыборных обещаний. Я подал законопроект о введении уголовной ответственности за это преступление, но этого мало. С лучшими юристами Украины мы разработали уникальный инструмент – договор, который будет подписывать наша партия со всеми избирателями во всех областях, по которому мы добровольно передаем избирателю юридическое право, в случае невыполнения хотя бы одного обязательства – отозвать нас из парламента. И это будет работать!