"Українська мрія": як "За життя" пропонує виводити країну з кризи

Сьогодні Україна, як ніколи раніше, ослаблена і зруйнована. Нинішня влада виявилася нездатною впоратися з новими викликами, і в змові з транснаціональними корпораціями завела країну в ще більшу прірву, з якої вибратися з кожним днем все важче. У влади немає чіткого плану розвитку України: вони не знають, яку країну хочуть побудувати. Та їм це і нецікаво. Все, що їх хвилює, – власні кишені, набиті грошима простих українців і кредитами міжнародних фінансових організацій.

Але навіть у цій ситуації в України все ще залишаються хороші шанси на процвітання – потрібно лише розробити стратегію економічного відродження і почати її послідовно виконувати. І партія "За життя" спільно з провідними світовими експертами розробила таку стратегію. Програму, яка допоможе вивести країну з кризи в найкоротші терміни.

На самому початку свого заснування ми заявляли, що бачимо Україну нейтральною, незалежною і позаблоковою країною, побудованої за типом "Швейцарії Східної Європи". У нас колосальна територіальна перевага – ми знаходимося між Сходом і Заходом, ми зобов'язані це використовувати і, залишаючись нейтральними, стати платформою для переговорів і торгівлі. Тому ми беремо на себе перше передвиборче зобов'язання протягом трьох місяців після перемоги партії провести референдум по 10 основних питань країни: її тип, територіальний устрій, участь у міжнародних організаціях і так далі. І, згідно з народним рішенням, неухильно вести країну обраним курсом.

Мета партії "За життя" – побудувати сильну, багату і процвітаючу Україну. Для цього ми створили велику економічну програму "Українська мрія". Ми хочемо побудувати Україну, про яку мріяли наші предки, мріють сучасники, і де захочуть жити наші діти та онуки.

Перше, найнеобхідніше, що нам треба зробити, – це забути економіку комунізму, перейти до нової відкритої економіки, яка спирається на "трьох китів": банківську систему, сільське господарство і хай-тек.

Почнемо з банків. Будемо говорити відверто – сьогодні система для зберігання грошей несприятлива ні на Сході, ні на Заході. Тому ми повинні прийняти закон про жорстоку банківську таємницю, розголошення якої буде прирівнюватися до найстрашніших злочинів проти держави. Також закон про банки повинен виключити поняття "банк лопнув". Якщо банк "пропав або зник", держава зобов'язана виплатити вкладнику його кошти протягом доби.

Крім цього, важливо розуміти, що великий бізнес не підніме Україну – там суцільні "договорняки" з владою і спільний дружний "розпил" народного добра. Польщу та інші країни посткомуністичного табору витягнув середній та малий бізнес в Україні спочатку зарегульований, задушений нескінченними перевірками різних органів і неможливістю взяти кредит під адекватний процент. Тому ми повинні на два роки звільнити середній і малий бізнес від будь-яких перевірок і поліпшити кредитну політику. Зараз Нацбанк кредитує тільки мільярдерів, а нам треба, щоб кожен підприємець мав можливість прийти в будь-який банк і отримати кредит під низький відсоток на розвиток свого бізнесу.

Тепер що стосується сільського господарства. Сьогодні у нас 60,4 млн га грунтів. З них засівається 42,4 млн га, при цьому 12 млн га перебувають у державній власності, але ніхто не знає, де вони, хто й що там сіє. В середньому один гектар землі передається в оренду за ціною від 400 до 1000 доларів в рік. Для прикладу візьмемо 500 доларів, майже найнижчу суму, і в підсумку отримаємо додатково 6 млрд доларів в бюджет щорічно! Ми повинні створити свій український національний земельний банк, і здавати в оренду нашу землю на довгостроковій основі українським і закордонним аграріям. При цьому ні в якому разі не можна дозволити владі продати землю, як того вимагає МВФ, інакше ми просто втратимо країну!

Третім "китом" української економіки має стати хай-тек. Треба створювати кластери – простору та міста – для залучення молодих фахівців. Сьогодні молодь України працює в сотнях західних фірм – їх треба повернути. Шлях хай-тека – це шлях високих технологій, а отже – шлях у майбутнє. Якщо вигнати за кордон останніх професіоналів у цій сфері, ми назавжди застрягнемо в XX столітті з вилами і лопатами в руках. Я ще раз повторю – нам потрібно відійти від сировинної моделі розвитку України, куди нас зганяють міжнародні картелі, щоб залишити тут 10-12 млн людей для свого обслуговування.

Нам же треба позбавлятися від комплексів неповноцінності, "молодшого брата", і починати вкладатися в новітні технології та наукомісткі галузі. Треба створювати технологічні парки та всілякі хаби, розвивати свій людський та науково-технічний потенціал.

Наступне, що нам треба зробити, – створити вільні економічні зони в Одесі, у Львові та в Харкові – у великих прикордонних містах. Ще одним нововведенням для нас має стати так звана внутрішня офшорна зона по типу швейцарського міста Цуг, де кожна людина зможе зареєструвати компанію і платити знижені податки. Такі зони "За життя" пропонує створити в особливо складних регіонах, наприклад, у Херсоні, Миколаєві, Запоріжжі.

Але найперше і найголовніше, без чого будь-які розумні розмови про економіку будуть безглузді, – це припинення війни на Донбасі. Цим питанням потрібно зайнятися в першу чергу.

Найважливіший пункт нашої програми – боротьба з корупцією. Хоча нинішня влада абсолютно впевнена, що корупцію вона перемогла, хабарництво, як і раніше, продовжує процвітати у всіх сферах життєдіяльності. Що потрібно зробити? Перше – це заборонити державним компаніям працювати з офшорами. Це вб'є корупцію вже на 70%. Друге – якщо партія, яка перемогла, формує економічний блок, опозиція бере під контроль силові структури. Тоді одні зможуть стежити за іншими. Третє – запровадити виборність суддів. Сьогодні судова система України повністю підконтрольна президенту. Треба повернутися до системи виборності суддів і права їх відкликання. Наступний крок – обмеження кількості каденцій народних депутатів однієї. Парламентарій, що залишився на другий термін, – це вже потенційний злодій.

Перейду до одного з найбільш непопулярних рішень – повернення в держвласність стратегічно важливих об'єктів. Я – ринкова людина і виросла в бізнесі, але іншого шляху в України зараз немає. Треба повернути всі важливі галузі під контроль держави, зокрема нафто - і газодобувну, що дозволить знизити тарифи в три рази. Авіація, космічна сфера, порти – це все не повинно продаватися, це все повинно контролюватися державою, розвиватися і створювати робочі місця.

У зовнішній політиці, переслідуючи виключно проукраїнські інтереси, ми повинні дотримуватися найкращих відносин з Європою і США. Нейтральність, позаблоковість і незалежність України, які пропонує партія "За життя", як раз це і мають на увазі. У ситуації, що склалася в переговорах з нашими іноземними друзями нам треба бути максимально прагматичними і жорсткими. Через війну ми понесли величезні втрати – нам зобов'язані виділити кредити за нульовою ставкою для відновлення наших територій. При цьому за боргами, які накрутили нам за ці роки, нехай зроблять відстрочку на 40-50 років, якщо не хочуть, щоб ми оголосили дефолт.

Одна з виразок українського суспільства – це невиконання політиками передвиборних обіцянок. Я подав законопроект про введення кримінальної відповідальності за цей злочин, але цього замало. З найкращими юристами України ми розробили унікальний інструмент – договір, який буде підписувати наша партія з усіма виборцями в усіх областях, за яким ми добровільно передаємо виборцю юридичне право, у разі невиконання хоча б одного зобов'язання – відкликати з парламенту. І це буде працювати!