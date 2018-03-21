Украина намерена арестовать активы российских авиакомпаний за полеты в Крым

Украина намерена взыскать штрафы с "Аэрофлота" и других российских авиакомпаний за нарушение запрета на полеты в Крым. Речь идет и об аресте зарубежных активов российских авиаперевозчиков и об индивидуальных санкциях в отношении их собственников.

Украинские власти, вдохновленные успехом НАК "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже, решили активизировать судебные разбирательства с Россией и по другим направлениям. В частности, Украина ищет механизмы, которые позволят стране взыскать штрафы с российских авиакомпаний, нарушающих запрет Госавиаслужбы на полеты в оккупированный Крым.

На сегодня украинская Госавиаслужба выписала более 40 тысяч штрафных санкций на сумму более 5 млрд гривен. Львиная доля этой суммы приходится на штрафы крупнейшего российского авиаперевозчика – "Аэрофлот". Добиваться выплаты средств Украина намерена и арестовывая активы российских авиаперевозчиков за рубежом, и с помощью уголовного производства и заочного осуждения топ-менеджеров и собственников российских авиакомпаний. Удастся ли стране реализовать санкции против российских компаний – разбиралось РБК-Украина.

Работа в стол

Государственная авиационная служба запретила осуществлять рейсы в Крым всем авиакомпаниям после того, как в марте 2014 года Россия аннексировала украинский полуостров. Введя запрет, Госавиаслужба руководствовалась нормами международного права, согласно которому Украина должна гарантировать безопасность полетов в своем воздушном пространстве. Обеспечить такую гарантию после оккупации Крыма не представляется возможным. "Российские авиакомпании достаточно часто летают из РФ в Крым. Сегодня они осуществляют примерно 500 рейсов из России, а в летний период - две тысячи", - рассказал РБК-Украина первый заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Изет Гданов.

Поскольку запрет Госавиаслужбы игнорируют исключительно российские компании, ведомство облагает их штрафами. За каждый рейс в оккупированный Крым украинские чиновники выписывают штраф в 136 тысяч гривен. По состоянию на 12 марта, количество этих штрафов превысило 40 тысяч на общую сумму более 5,4 млрд гривен. В перечень оштрафованных попали более 40 авиакомпаний, в том числе "Аэрофлот", "Россия", "ЮТэйр", "Уральские авиалинии", "Сибирь", "Газпром авиа", "Вим-Авиа", "Глобус", Red Wings, "Нордавиа", "Северсталь", специальный летный отряд "Россия" и так далее.

Как рассказал РБК-Украина начальник юридического управления Госавиаслужбы Виктор Авдеев, его ведомство никогда не закупало столько бумаги, как сейчас. "Для того, чтобы юридически правильно наложить штрафы, мы вынуждены еженедельно направлять около двух тысяч телеграмм российским авиакомпаниям о совершенных нарушениях, готовить две тысячи протоколов и две тысячи постановлений о наложении штрафов, а также высылать сто приглашений российским авиакомпаниям, чтобы они прибыли в Госавиаслужбу для соблюдения процедуры наложения штрафов", - пояснил он.

Штрафы украинской Госавиаслужбы ни одна из российских авиакомпаний-нарушителей не оплачивает. Более того, в украинских судах "Аэрофлоту" удалось выиграть порядка 300-400 исков об отмене штрафных санкций в связи с тем, что при их наложении были нарушены сроки. На сегодня Госавиаслужба выписала крупнейшему российскому авиаперевозчику "Аэрофлот" около 20 тыс. штрафов, что составляет почти половину от всех санкций, наложенных Госавиаслужбой на другие авиакомпании.

Если в течение 15 дней с момента наложения штрафа оплаты не поступает, Госавиаслужба обращается в Государственную исполнительную службу с просьбой взыскать штраф. "Каждый раз госисполнители формально отвечали, что не могут взыскать штраф, поскольку активов этих компаний на территории Украины нет, и поэтому возвращали документы без исполнения", - пояснил изданию Виктор Авдеев.

При этом на территории других государств исполнительная служба не имеет права арестовывать активы в рамках оказания международной правовой помощи, даже с помощью обращения в Министерство юстиции или Генеральную прокуратуру, обращают внимание в Госавиаслужбе. "К сожалению, нынешнее правовое регулирование не предусматривает возможности взыскания штрафов государственной исполнительной службой за границей", - сожалеет Виктор Авдеев.

Обходным путем

Понимая сложности со взысканием штрафов, что с недавних пор представительство президента Украины в АРК совместно с Министерством инфраструктуры, МИДом, Госавиаслужбой, Украэрорухом и правоохранительными органами начало отрабатывать реальный механизм ответственности российских авиакомпаний, которые незаконно летают в Крым, уточнил Изет Гданов.

"Реализовываться этот механизм будет с помощью введения определенных санкций, которые заставят российские авиакомпании соблюдать украинское законодательство и нормы международного права, согласно которым воздушное пространство над Крымом осталось за Украиной", - говорит он.

Для этого, по словам Гданова, необходимо действовать нестандартно. "Для этого необходимо скоординировать усилия многих госорганов, координация которых до недавнего времени отсутствовала. Теперь же такая координацию будет происходить с помощью представительства президента Украины вы АРК. Принуждение российских авиакомпаний выплатить штрафы и прекратить полеты в Крым будет еще одним шагом к деоккупации Крыма", - считает он.

Эту информацию подтверждают и в Госавиаслужбе. "Недавно при представительстве президента в Крыму была создана рабочая группа, в состав которой вошли представители различных госорганов – Госавиаслужбы, МИДа, Минэкономразвития, СБУ, прокуратуры, Нацполиции и так далее. Мы предложили дорожную карту, каким образом принудить российские авиакомпании выплатить штрафы, - рассказывает Виктор Авдеев. - Мы решили пойти путем уголовного преследования руководителей российских авиакомпаний. Около года назад прокуратура Крыма возбудила несколько уголовных дел, в рамках которых расследуется незаконное перемещение российскими авиакомпаниями лиц через украинскую границу, в частности, перевозка пассажиров из России в Крым".

"Говоря простыми словами, Уголовный кодекс Украины предусматривает различные виды ответственности и соучастия в подобных преступлениях. - продолжает Виктор Авдеев. - Мы знаем, что российские авиакомпании совершают преступление - нарушают государственную границу и незаконно перевозят пассажиров своими самолетами из российских аэропортов в украинский аэропорт Симферополя. Мы не можем установить в каждом случае экипаж самолетов, которые совершают подобные преступления, но мы же знаем собственников и директоров этих авиакомпаний. Эта информация содержится в открытых официальных российских источниках. Директоров этих авиакомпаний можно считать соучастниками данных преступлений, поскольку без их подписи эти самолеты не могут осуществить рейсы, в том числе в Крым. Таким образом, у нас есть информация об организаторах преступлений. Кроме того, Украина имеет современную авиатехнику, которая позволяет идентифицировать какие именно самолеты нарушают воздушное пространство, перевозя пассажиров в Крым".

Имея эту информацию на руках, наша страна намерена использовать инструмент заочного осуждения, который содержится в Уголовном процессуальном кодексе Украина, рассказали РБК-Украина в Госавиаслужбе. После начала процедуры заочного осуждения, Госавиаслужба сможет в рамках уголовного производства обратиться в суд с гражданским иском с просьбой признать Госавиаслужбу потерпевшей стороной и с ходатайством о наложении ареста на имущество подозреваемых-директоров авиаперевозчиков, чтобы они возместили Украине штрафы, пояснил Виктор Авдеев.

"При этом, согласно нормам УПК, мы можем арестовать не только имущество подозреваемых, но и на имущество юридического лица, действиями которого был нанесен вред, то есть - активы авиакомпаний, в том числе самолеты. То есть, предъявив подозрение, к примеру, директору авиакомпании, соответствующие органы смогут обратиться в наш национальный суд к следственному судье, чтобы он выдал решение об аресте активов директора и авиакомпании, которое действительно в любой стране мира при соблюдении международных правовых норм", - заверил РБК-Украина Авдеев.

Получив на руки решение национального суда об аресте активов, Украина через Минюст или Генеральную прокуратуру получит право обратиться за международно-правовой помощью к другим странам, отмечают в Госавиаслужбе.

"Украина, имея на руках данные о том, что тот или иной самолет того или иного российского авиаперевозчика, побывав, к примеру, вчера в Крыму, а сегодня прилетев, допустим в Варшаву, сможет по соответствующим международным каналам обратиться к правоохранительным органам Польши с просьбой об аресте этого самолета, - отмечает Виктор Авдеев. - Я думаю, первые решения об аресте активов могут быть вынесены при слаженной работе всех госорганов через два-три месяца. Но сразу это не будет касаться всех 40 российских авиакомпаний", - говорит он.

РБК-Украина направила запросы с просьбой прокомментировать ситуацию с неуплатой штрафов за нарушение украинского воздушного пространства десяти российским авиакомпаниям, но получила ответ только от одной из них. "Мы не получали от авиационных властей Украины каких-либо предписаний или требований касательно упомянутой вами темы", - сообщили изданию в пресс-службе российской авиакомпании "Нордавиа".

Но арестом активов Украина ограничиваться не намерена. Госавиаслужба намерена инициировать введение запрета на оказание услуг по техническому обслуживанию авиакомпаний. "Специфика авиационного рынка состоит в том, что нельзя купить на свободном рынке ту или иную деталь и поставить ее на самолет, - рассказывает начальник юридического управления Госавиаслужбы. - Даже если так и сделают в той или иной авиакомпании, то ее самолет больше никуда не пустят. Это главное требование безопасности гражданской авиации". По словам Авдеева, для замены детали авиакомпания должна купить ее у сертифицированных компаний или у самих производителей самолетов. В России, как правило, используются самолеты Boeing и Airbus. "Мы планируем инициировать введение запрета на такое ТО российских авиакомпаний и будем просить МИД обратиться к нашим американским и европейским партнерам ввести такие санкции", - уточнил Авдеев.

В Госавиаслужбе рассчитывают, что в результате Boeing и Airbus не смогут поставлять запчасти в Россию на самолеты. "Это будет колоссальный экономический удар по российским авиакомпаниям. Сейчас рабочая группа при представительстве президента в Крыму формирует список контрагентов, в том числе украинских, которые оказывают техобслуживание российским авиакомпаниям. Мы понимаем, что российские авиаперевозчики будут пытаться обходить эти санкции, к примеру, учредив дочернюю компанию-покупателя запчастей в третьей стране, но это удорожит и утяжелит процесс ТО", - говорит Виктор Авдеев.

Сложности реализации

Но у Украины могут возникнуть сложности при реализации своих намерений арестовать активы российских авиакомпаний, уверены российские эксперты. "Имуществом могут быть объекты недвижимости, к примеру, офисы продаж в третьих странах, либо воздушные суда, прибывающие в аэропорты тех или иных стран. Российско-украинское авиасообщение прекращено, поэтому арестовать российский самолет, условно, в Киеве не удастся. И также важно отдавать себе отчет в том, что у множества авиакомпаний большинство самолетов взяты в лизинг, то есть они принадлежат не авиаперевозчикам, а лизингодателям. А раз так, то арестовать лайнер, летающий под флагом российской авиакомпании, значит нанести удар не по этой авиакомпании, а по третьему юридическому лицу, не являющемуся стороной конфликта. Следовательно, нужно будет приложить немалые усилия, чтобы найти такое имущество, которое можно будет арестовать", - говорит исполнительный директор отраслевого агентства "АвиаПорт" (Москва, Россия) Олег Пантелеев.

"Как правило, современные воздушные суда принадлежат авиаперевозчикам не на праве собственности, а находятся в лизинге. А собственниками являются, в основном, западные лизингодатели, которые защищены Кейптаунской конвенцией (Конвенция о международных гарантиях в отношении подвижного оборудования, - ред.) от ареста их имущества по обязательствам лизингополучателей", - объясняет директор Института воздушного и космического права AEROHELP (Россия, Санкт-Петербург) Олег Аксаментов.

Виктор Авдеев соглашается с тем, что нельзя арестовать лизинговый самолет, поскольку лизингодатель не несет ответственности за действия авиакомпаний. "Но у российских авиакомпаний самолеты есть и в собственности, как и другое имущество в иностранных юрисдикциях. Достаточно арестовать один-два таких самолета, чтобы компенсировать большую часть штрафов", - говорит он.

По данным Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта РФ (Росавиация), на 16 марта самолеты в собственности были, к примеру, у таких российских авиакомпаний, оштрафованных Госавиаслужбой Украины, как "Газпром авиа", "Северсталь". Кроме того, как сообщили РБК-Украина в пресс-службе авиакомпании "Нордавиа", этот авиаперевозчик эксплуатирует сейчас собственный флот, и в парке авиакомпании нет арендованных воздушных судов. Что касается самого крупного игрока российского авиарынка, то, по состоянию на 31 декабря 2016 года, парк группы "Аэрофлот" насчитывал 292 воздушных судна, из которых только 2,4% были в собственности группы.

Украинские юристы, напротив, считают, что у Украины есть все шансы на арест лизинговых самолетов. "Законодательство ряда стран допускает арест прав по лизингу воздушных судов, что в итоге приводит к обездвиживанию самолетов, то есть, де-факто, к тому же аресту", - уточнил старший партнер международной юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" (специализируется на авиационном праве) Роман Марченко.

Юрист-аналитик юридической компании Kinstellar Алексей Бурчевский (специализируется на авиационном праве) считает, что в случае с лизинговыми самолетами есть смысл арестовывать не сам самолет, а лизинговые платежи по нему в адрес лизингодателя. "Как правило, это можно сделать в стране-юрисдикции лизингодателя или его банковского счета. Но если договора между Украиной и этой страной о правовой помощи в принципе позволяют это сделать. Правда, проблемой в таком случае может стать обременение таких лизинговых платежей уступками права требования в пользу третьих лиц, так называемыми security assignment, например, банка финансировавшего покупку самолета. Многое зависит от судебной практики той страны, в которой будет проводится взыскание", - пояснил юрист.

Политический аспект

Олег Пантелеев говорит, что сейчас довольно сложно представить возможные варианты развития событий, поскольку подобных прецедентов в мировой гражданской авиации нет. "В целом, нельзя исключать, что ряд стран могут поддержать решение украинского суда, когда таковое будет принято, об аресте активов российских авиакомпаний, а также активов их генеральных директоров. Но вполне очевидно, что, если некоторые государства такое решение примут, они должны будут отдавать себе отчет в том, что реакция российских властей будет крайне негативной и жесткой, и может привести к существенному осложнению двухсторонних отношений", - говорит он.

Вероятность такого развития событий Роман Марченко считает довольно низкой. "Ответные меры предпринимают, когда страны идут на недружественные шаги в отношении дипломатического или, реже, государственного имущества. Тогда государство отвечает какими-то встречными санкциями. В данном случае идет речь о взыскании штрафа с коммерческих структур, которое не подпадает под нарушение каких-то межгосударственных обязанностей. Да, конечно, третьи государства будут с осторожностью относиться к подобным историям и не могут не захотеть вмешиваться в конфликт Украины с российскими авиакомпаниями, но с точки зрения международного права взыскание штрафов в третьих странах вполне возможно", - считает он.

Источник РБК-Украина на авиационном рынке говорит: Украина осознает, что западные страны вряд ли пойдут на то, чтобы арестовать активы такой крупной российской авиакомпании как "Аэрофлот". "Вряд ли они захотят терять такого крупного партнера. Но одним из вариантов обхода этой проблемы может быть для начала просьба об аресте самолета какой-нибудь одной небольшой российской авиакомпании, которая летает в Крым, наложения на нее санкций. В таком случае наши западные партнеры вряд ли откажут нам в нашей просьбе об аресте воздушного судна и запрете сотрудничества с этой компанией. В случае позитивного для нас исхода в данной ситуации мы получим прецедент, с которым правоохранительные органы уже не смогут не считаться при наших последующих обращениях об арестах более крупных авиакомпаний. Западным странам будет очень сложно отказать в применении санкций, который действуют у нас в стране", - говорит собеседник издания.

Роман Марченко говорит, что Украине стоит быть готовой к тому, что придется столкнуться с юридическими сложностями. "К примеру, стандартные соглашения Украины о признании и выполнении решений судов с другими странами обычно касаются решений по гражданским и хозяйственным делам, но не административным, как в этой истории со штрафами. Таким образом, нет уверенности, что любое государство возьмется помогать взыскивать украинский штраф. Но это точно не должно сдерживать попыток, этим все равно необходимо заниматься, поскольку в каждой стране есть свои нюансы. К примеру, у нас есть такое соглашение с Италией, но нет с Великобританией. Но это не является препятствием – в практике "Ильяшев и Партнеры" были прецеденты, когда Великобритания признавала решения украинских судов по принципу взаимности, ведь Украина в свою очередь признает решения судов Великобритании", - считает он.

Партнер юрфирмы "Анте", специалист по авиационному праву, Андрей Гук говорит, что, на самом деле, есть возможность арестовать деньги на территории Украины оштрафованных российских авиакомпаний. "Эти деньги можно найти. В Украине можно купить билеты на рейсы этих авиакомпаний и многие люди этим пользуются. Они продаются через различных турагентов. После продажи турагенты перечисляют деньги международным системам продаж билетов. По договорам данных систем с авиакомпаниями и турагентами эти деньги являются собственностью авиакомпаний. Необходимо, чтобы Госавиаслужба объяснила Государственной исполнительной службе как и где находятся средства, а после этого совместно выработать механизм взыскания этих средств", - считает он

"Резюмируя, пока российские перевозчики достаточно спокойно смотрят на заявления украинских властей по этой проблеме. Отчасти их можно понять: если бы в руках украинской стороны были действенные инструменты давления на российские авиакомпании, эти инструменты были бы применены еще год назад, а то и пару лет", - считает Олег Пантелеев.