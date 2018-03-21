Україна має намір заарештувати активи російських авіакомпаній за польоти у Крим

Україна має намір стягнути штрафи з "Аерофлоту" і інших російських авіакомпаній за порушення заборони на польоти до Криму. Мова йде і про арешт зарубіжних активів російських авіаперевізників і про індивідуальні санкції стосовно їх власників.

Українська влада, натхненні успіхом НАК "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі, вирішили активізувати судові розгляди з Росією і за іншими напрямами. Зокрема, Україна шукає механізми, які дозволять країні стягнути штрафи з російських авіакомпаній, які порушують заборону Державіаслужби на польоти в окупований Крим.

На сьогодні українська Державіаслужба виписала понад 40 тисяч штрафних санкцій на суму понад 5 млрд гривень. Левова частка цієї суми припадає на штрафи найбільшого російського авіаперевізника – "Аерофлот". Домагатися виплати коштів Україна має намір і заарештовуючи активи російських авіаперевізників за кордоном, і з допомогою кримінального провадження і заочного засудження топ-менеджерів і власників російських авіакомпаній. Чи вдасться країні реалізувати санкції проти російських компаній – розбиралася РБК-Україна.

Робота в стіл

Державна авіаційна служба заборонила здійснювати рейси в Крим всім авіакомпаніям після того, як в березні 2014 року Росія анексувала український півострів. Ввівши заборону, Державіаслужба керувалася нормами міжнародного права, згідно з яким Україна повинна гарантувати безпеку польотів у своєму повітряному просторі. Забезпечити таку гарантію після окупації Криму не представляється можливим. "Російські авіакомпанії досить часто літають з РФ в Криму. Сьогодні вони здійснюють приблизно 500 рейсів з Росії, а в літній період - дві тисячі", - розповів РБК-Україна перший заступник постійного представника президента України в АР Крим Ізет Гданов.

Оскільки заборона Державіаслужби ігнорують виключно російські компанії, відомство обкладає їх штрафами. За кожен рейс в окупований Крим українські чиновники виписують штраф до 136 тисяч гривень. Станом на 12 березня, кількість цих штрафів перевищила 40 тисяч на загальну суму понад 5,4 млрд гривень. У перелік оштрафованих потрапили понад 40 авіакомпаній, у тому числі "Аерофлот", "Росія", "Ютейр", "Уральські авіалінії", "Сибір", "Газпром авіа", "Вім-Авіа", "Глобус", Red Wings, "Нордавіа", "Северсталь", спеціальний льотний загін "Росія" і так далі.

Як розповів РБК-Україна начальник юридичного управління Державіаслужби Віктор Авдєєв, його відомство ніколи не закуповувало стільки паперу, як зараз. "Для того, щоб юридично правильно накласти штрафи, ми змушені щотижнево направляти близько двох тисяч телеграм російським авіакомпаніям про вчинені порушення, готувати дві тисячі протоколів і дві тисячі постанов про накладення штрафів, а також висилати сто запрошень російським авіакомпаніям, щоб вони прибули в Державіаслужбу для дотримання процедури накладення штрафів", - пояснив він

Штрафи української Державіаслужби ні одна з російських авіакомпаній-порушників не оплачує. Більше того, в українських судах "Аерофлоту" вдалося виграти близько 300-400 позовів про скасування штрафних санкцій у зв'язку з тим, що при їх накладанні були порушені терміни. На сьогодні Державіаслужба виписала найбільшого російського авіаперевізника "Аерофлот" близько 20 тис. штрафів, що становить майже половину від всіх санкцій, накладених Державіаслужбою на інші авіакомпанії.

Якщо протягом 15 днів з моменту накладення штрафу оплати не надходить, Державіаслужба звертається до Державної виконавчої служби з проханням стягнути штраф. "Кожен раз держвиконавці формально відповідали, що не можуть стягнути штраф, оскільки активів цих компаній на території України немає, і тому повертали документи без виконання", - пояснив виданню Віктор Авдєєв.

При цьому на території інших держав виконавча служба не має право заарештовувати активи в рамках надання міжнародної правової допомоги, навіть за допомогою звернення в Міністерство юстиції та Генеральну прокуратуру, звертають увагу в Державіаслужбі. "На жаль, нинішнє правове регулювання не передбачає можливості стягнення штрафів державною виконавчою службою за кордоном", - шкодує Віктор Авдєєв.

Обхідним шляхом

Розуміючи труднощі зі стягненням штрафів, що з недавніх пір представництво президента України в АРК спільно з Міністерством інфраструктури, Мзс, Державіаслужбою, Украерорухом та правоохоронними органами початок відпрацьовувати реальний механізм відповідальності російських авіакомпаній, які незаконно літають у Крим, уточнив Ізет Гданов.

"Реалізовуватися цей механізм буде за допомогою введення певних санкцій, які змусять російські авіакомпанії дотримуватися українське законодавство і норми міжнародного права, згідно з якою повітряний простір над Кримом залишилося за Україною", - каже він.

Для цього, за словами Гданова, необхідно діяти нестандартно. "Для цього необхідно скоординувати зусилля багатьох держорганів, координація яких до недавнього часу була відсутня. Тепер же така координацію буде відбуватися з допомогою представництва президента України ви АРК. Примус російських авіакомпаній виплатити штрафи і припинити польоти в Крим буде ще одним кроком до деокупації Криму", - вважає він.

Цю інформацію підтверджують і в Державіаслужбі. "Нещодавно при представництві президента в Криму була створена робоча група, до складу якої увійшли представники різних держорганів – Державіаслужби, Мзс, Мінекономрозвитку, СБУ, прокуратури, Нацполиции і так далі. Ми запропонували дорожню карту, яким чином примусити російські авіакомпанії виплатити штрафи, - розповідає Віктор Авдєєв. - Ми вирішили піти шляхом кримінального переслідування керівників російських авіакомпаній. Близько року тому прокуратура Криму порушила кілька кримінальних справ, в рамках яких розслідується незаконне переміщення російськими авіакомпаніями осіб через український кордон, зокрема, перевезення пасажирів з Росії в Крим".

"Говорячи простими словами, Кримінальний кодекс України передбачає різні види відповідальності та співучасті у таких злочинах. - продовжує Віктор Авдєєв. - Ми знаємо, що російські авіакомпанії здійснюють злочин - порушують державний кордон та незаконно перевозять пасажирів своїми літаками з російських аеропортів в український аеропорт Сімферополя. Ми не можемо встановити в кожному випадку екіпаж літаків, які скоюють подібні злочини, але ми ж знаємо власників і директорів цих авіакомпаній. Ця інформація міститься у відкритих офіційних російських джерелах. Директорів цих авіакомпаній можна вважати співучасниками цих злочинів, оскільки без їх підпису ці літаки не можуть здійснити рейси, у тому числі в Крим. Таким чином, у нас є інформація про організаторів злочинів. Крім того, Україна має сучасну авіатехніку, яка дозволяє ідентифікувати які саме літаки порушують повітряний простір, перевозячи пасажирів в Крим".

Маючи цю інформацію на руках, наша країна має намір використовувати інструмент заочного засудження, який міститься в Кримінальному процесуальному кодексі України, розповіли РБК-Україна в Державіаслужбі. Після початку процедури заочного засудження, Державіаслужба зможе в рамках кримінального провадження звернутися до суду з цивільним позовом з проханням визнати Державіаслужбу потерпілою стороною і з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваних-директорів авіаперевізників, щоб вони відшкодували Україні штрафи, пояснив Віктор Авдєєв.

"При цьому, згідно з нормами КПК, ми можемо заарештувати не тільки майно підозрюваних, а й на майно юридичної особи, діями якої було завдано шкоду, то є - активи авіакомпаній, в тому числі літаки. Тобто, пред'явивши підозра, наприклад, директору авіакомпанії, відповідні органи зможуть звернутися в наш національний суд до слідчого судді, щоб він видав рішення про арешт активів директора і авіакомпанії, яка дійсно в будь-якій країні світу при дотриманні міжнародних правових норм", - запевнив РБК-Україна Авдєєв.

Отримавши на руки рішення національного суду про арешт активів, Україна через Мін'юст або Генеральну прокуратуру отримає право звернутися за міжнародно-правовою допомогою до інших країн, відзначають в Державіаслужбі.

"Україна, маючи на руках дані про те, що той чи інший літак того чи іншого російського авіаперевізника, побувавши, наприклад, вчора в Криму, а сьогодні прилетівши, припустимо у Варшаву, зможе за відповідними міжнародними каналами звернутися до правоохоронних органів Польщі з проханням про арешт цього літака, - зазначає Віктор Авдєєв. - Я думаю, перші рішення про арешт активів можуть бути винесені при злагодженій роботі всіх держорганів через два-три місяці. Але відразу це не буде стосуватися всіх 40 російських авіакомпаній", - говорить він.

РБК-Україна направила запити з проханням прокоментувати ситуацію з несплатою штрафів за порушення українського повітряного простору десяти російським авіакомпаніям, але отримала відповідь від однієї з них. "Ми не отримували від авіаційних властей України будь-яких розпоряджень або вимог щодо згаданої вами теми", - повідомили виданню в прес-службі російської авіакомпанії "Нордавіа".

Але арештом активів Україна не має наміру обмежуватися. Державіаслужба має намір ініціювати введення заборони на надання послуг з технічного обслуговування авіакомпаній. "Специфіка авіаційного ринку полягає в тому, що не можна купити на вільному ринку ту чи іншу деталь і поставити її на літак, - розповідає начальник юридичного управління Державіаслужби. - Навіть якщо так і зроблять тієї або іншої авіакомпанії, то її літак більше нікуди не пустять. Це головна вимога безпеки цивільної авіації". За словами Авдєєва, для заміни деталі авіакомпанія повинна придбати її у сертифікованих компаній або у самих виробників літаків. У Росії, як правило, використовуються літаки Boeing і Airbus. "Ми плануємо ініціювати введення заборони на таке російських авіакомпаній і будемо просити МЗС звернутися до нашим американським і європейським партнерам ввести такі санкції", - уточнив Авдєєв.

В Державіаслужбі розраховують, що в результаті Boeing і Airbus не зможуть постачати запчастини до Росії на літаки. "Це буде колосальний економічний удар по російським авіакомпаніям. Зараз робоча група при представництві президента в Криму формує список контрагентів, в тому числі українських, які надають техобслуговування російським авіакомпаніям. Ми розуміємо, що російські авіаперевізники будуть намагатися обходити ці санкції, наприклад, заснувавши дочірню компанію-покупця запчастин в третій країні, але це здорожить і ускладнить процес", - говорить Віктор Авдєєв.

Складності реалізації

Але в України можуть виникнути складності при реалізації своїх намірів заарештувати активи російських авіакомпаній, впевнені російські експерти. "Майном можуть бути об'єкти нерухомості, приміром, офіси продажів в третіх країнах, або повітряні судна, які прибувають в аеропорти тих чи інших країн. Російсько-українське припинено авіасполучення, тому заарештувати російський літак, умовно, в Києві не вдасться. І також важливо віддавати собі звіт в тому, що в багатьох авіакомпаній більшість літаків взяті в лізинг, тобто вони належать не авіаперевізникам, а лізингодавцям. А раз так, то заарештувати лайнер, що літає під прапором російської авіакомпанії, значить нанести удар не з цієї авіакомпанії, а за третій юридичній особі, яка не є стороною конфлікту. Отже, потрібно буде докласти чималих зусиль, щоб знайти таке майно, яке можна буде заарештувати", - говорить виконавчий директор галузевого агентства "Авіапорт" (Москва, Росія) Олег Пантелєєв.

"Як правило, сучасні повітряні судна належать авіаперевізникам не на праві власності, а перебувають в лізингу. А власниками є, в основному, західні лізингодавці, які захищені Кейптаунською конвенції (Конвенція про міжнародні гарантії стосовно рухомого обладнання, - ред.) від арешту їх майна за зобов'язаннями лізингоодержувачів", - пояснює директор Інституту повітряного і космічного права AEROHELP (Росія, Санкт-Петербург) Олег Аксаментов.

Віктор Авдєєв погоджується з тим, що не можна заарештувати лізинговий літак, оскільки лізингодавець не несе відповідальності за дії авіакомпаній. "Але у російських авіакомпаній літаки є і у власності, як і інше майно в іноземних юрисдикціях. Досить заарештувати один-два таких літака, щоб компенсувати більшу частину штрафів", - говорить він.

За даними Федерального агентства повітряного транспорту Міністерства транспорту РФ (Росавіація), на 16 березня літаки у власності були, наприклад, у таких російських авіакомпаній, оштрафованих Державіаслужбою України, як "Газпром авіа", "Северсталь". Крім того, як повідомили РБК-Україна в прес-службі авіакомпанії "Нордавіа", цей авіаперевізник зараз експлуатує власний флот, і в парку авіакомпанії немає орендованих повітряних суден. Що стосується самого великого гравця російського авіаринку, то, за станом на 31 грудня 2016 року, парк групи "Аерофлот" налічував 292 повітряних судна, з яких лише 2,4% були у власності групи.

Українські юристи, навпаки, вважають, що в України є всі шанси на арешт лізингових літаків. "Законодавство ряду країн допускає арешт прав за лізингом повітряних суден, що у підсумку призводить до знерухомлення літаків, тобто, де-факто, до того ж арешту", - уточнив старший партнер міжнародної юридичної фірми "Ільяшев і Партнери" (спеціалізується на авіаційному право) Роман Марченко.

Юрист-аналітик юридичної компанії Kinstellar Олексій Бурчевский (спеціалізується на авіаційному право) вважає, що у випадку з лізинговими літаками є сенс заарештовувати не сам літак, а лізингові платежі по ньому на адресу лізингодавця. "Як правило, це можна зробити в країні-юрисдикції лізингодавця або його банківського рахунку. Але якщо договору між Україною та цією країною про правову допомогу в принципі дозволяють це зробити. Щоправда, проблемою в такому випадку може стати обтяження таких лізингових платежів поступками права вимоги на користь третіх осіб, так званими security assignment, наприклад, банку фінансував придбання літака. Багато залежить від судової практики тієї країни, в якій буде проводиться стягнення", - пояснив юрист.

Політичний аспект

Олег Пантелєєв каже, що зараз досить складно уявити можливі варіанти розвитку подій, оскільки подібних прецедентів у світовій цивільної авіації немає. "В цілому, не можна виключати, що ряд країн можуть підтримати рішення українського суду, коли таке буде прийнято, про арешт активів російських авіакомпаній, а також активів їх генеральних директорів. Але цілком очевидно, що, якщо деякі держави таке рішення приймуть, вони повинні будуть віддавати собі звіт в тому, що реакція російської влади буде вкрай негативною і жорсткою, і може призвести до суттєвого ускладнення двосторонніх відносин", - говорить він.

Ймовірність такого розвитку подій Роман Марченко вважає досить низькою. "Відповідні заходи вживають, коли країни йдуть на недружні кроки стосовно дипломатичного або, рідше, державного майна. Тоді держава відповідає якимись зустрічними санкціями. В даному випадку йдеться про стягнення штрафу з комерційних структур, яке не підпадає під порушення якихось міждержавних обов'язків. Так, звичайно, треті держави будуть з обережністю ставитися до подібних історій і не можуть не захотіти втручатися в конфлікт України з російськими авіакомпаніями, але з точки зору міжнародного права стягнення штрафів у третіх країнах цілком можливо", - вважає він.

Джерело РБК-Україна на авіаційному ринку говорить: Україна усвідомлює, що західні країни навряд чи підуть на те, щоб заарештувати активи такої великої російської авіакомпанії як "Аерофлот". "Навряд чи вони захочуть втрачати такого великого партнера. Але одним з варіантів обходу цієї проблеми може бути для початку прохання про арешт літака якої-небудь однієї невеликої російської авіакомпанії, яка літає в Крим, накладання на неї санкцій. У такому випадку наші західні партнери навряд чи відмовлять нам у нашій прохання про арешт повітряного судна і заборону співпраці з цією компанією. В разі позитивного для нас результату в даній ситуації ми отримаємо прецедент, з яким правоохоронні органи вже не зможуть не рахуватися при наших наступних зверненнях про арешти більш великих авіакомпаній. Західним країнам буде дуже складно відмовити у застосуванні санкцій, що діють у нас в країні", - говорить співрозмовник видання.

Роман Марченко каже, що Україні варто бути готовою до того, що доведеться зіткнутися з юридичними складнощами. "Наприклад, стандартні угоди України про визнання та виконання рішень судів з іншими країнами зазвичай стосуються рішень у цивільних та господарських справах, але не адміністративним, як в цій історії зі штрафами. Таким чином, немає впевненості, що будь-яка держава візьметься допомагати стягувати український штраф. Але це точно не повинно стримувати спроб, цим все одно необхідно займатися, оскільки в кожній країні є свої нюанси. Приміром, у нас є така угода з Італією, але немає з Великобританією. Але це не є перешкодою у практиці "Ільяшев і Партнери" були прецеденти, коли Великобританія визнавала рішення українських судів за принципом взаємності, адже Україна в свою чергу визнає рішення судів Великобританії", - вважає він.

Партнер юрфірми "Анте", спеціаліст з авіаційного праву, Андрій Гук каже, що, насправді, є можливість заарештувати гроші на території України оштрафованих російських авіакомпаній. "Ці гроші можна знайти. В Україні можна купити квитки на рейси цих авіакомпаній і багато люди цим користуються. Вони продаються через різних турагентів. Після продажу турагенти перераховують гроші міжнародних систем продажу квитків. За договорами даних систем з авіакомпаніями та турагентами ці гроші є власністю авіакомпаній. Необхідно, щоб Державіаслужба пояснила Державної виконавчої служби як і де знаходяться кошти, а після цього спільно виробити механізм стягнення цих коштів", - вважає він

"Резюмуючи, поки російські перевізники досить спокійно дивляться на заяви української влади щодо цієї проблеми. Частково їх можна зрозуміти: якщо б в руках української сторони були дієві інструменти тиску на російські авіакомпанії, ці інструменти були б застосовані ще рік тому, а то й пару років", - вважає Олег Пантелєєв.