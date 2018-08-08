Уголовная одиссея "Гавриловских курчат"

Громкая история с могильником в Вышгородском районе Киевской области может стать лишь началом конца для "Комплекса Агромарс". В "активах" семьи бывшего нардепа от Партии регионов Евгения Сигала есть еще два серьезных уголовных дела. Оба связаны с отмыванием средств. Одно из них касается 50 миллиардов гривен "интереса" семьи бывшего президента Виктора Януковича.

Мертвые цыплята Сигалов

В начале июня Генпрокуратура заявила о задержании владельцев агрохолдинга “Комплекс Агромарс” (ТМ "Гаврилівські курчата"). Причиной стали многочисленные нарушения правил экологической безопасности и санитарных норм. В частности, создание птичьего могильника на территории Киевской области.

По мнению Нацполиции, которая действовала совместно с Генпрокуратурой, компания, принадлежащая экс-регионалу Евгению Сигалу и его жене Марине нанесла окружающей среде ущерб, который оценивается в более чем 200 млн гривен.

Как сообщает ГПУ, аресту предшествовало сразу "14 обысков в помещениях агрохолдинга, контролирующих организациях, по месту жительства задействованных в преступной деятельности лиц, а также проведен обзор птичьих могильников и осуществлены заборы грунта и воды для проведения экспертиз. По результатам проведенных мероприятий задержаны владельцы агрохолдинга и руководитель структурного подразделения".

По мнению следствия, задержанные Евгений и Марина Сигал причастны к созданию преступной организации, а также управляли ею, нарушали правила экологической безопасности во время эксплуатации предприятия, что привело к тяжелым последствиям. Кроме того, они, по версии правоохранителей, производили незаконную добычу полезных ископаемых общегосударственного значения.

В ноябре месяце на ООО “Комплекс Агромарс” произошла авария. После проблем с вентиляцией на предприятии погибло 64 тыс. голов птицы. Компания не смогла утилизировать 160 тонн тушек, поэтому просто вывезла их в поле. Нужно отметить, что жители села Гавриловка Вышгородского района в течение десяти лет жалуются на вспышки онкологических заболеваний. По их мнению, причиной является ухудшающаяся экологическая обстановка, связанная с работой компании.

8 июня Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство Нацполиции в отношении Евгения и Марины Сигал. Следствие считало, что мерой пресечения должно быть содержание под стражей, а размер залога должен составлять не менее 253,8 млн грн.

Из них залог за Марину Сигал составил 90 млн грн, 84 млн грн за директора филиала Ивана Зозулю и 80 млн грн за Евгения Сигала. Тогда же Марина Сигал вышла под залог.

Но уже через неделю, 15 июня, Апелляционный суд Киева рассмотрел апелляцию на решение Печерского суда и снизил залог до 5 млн грн для каждого из задержанных. После этого они все вышли из-под стражи.

Бройлеры Януковича

В списке обвинений Нацполиции и Генпрокуратуры фигурируют также пункты о создании преступной организации. Велика вероятность, что данное обвинение связано с другим уголовным делом.

5 июля 2017 года "Комплекс Агромарс" засветился в интересном определении Печерского районного суда. Последний предоставил прокурору Главной военной прокуратуры ГПУ доступ к целому ряду счетов компаний находящихся в банке "ПУМБ". Среди них так же десять счетов "Комплекса Агромарс" в разных валютах, в том числе и российских рублях.

Суд разрешил следствию просмотреть все поступления и списания с полной расшифровкой операций, с указанием назначений платежей, полные названия контрагентов с указанием их полных данных, а также документы, на основании которых проводились операции.

В обосновании ходатайства прокурор отметил, что военная прокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве. Всего в судебном реестре на данный момент насчитывается более 70 определений судов по данному расследованию.

Согласно текстам других определений по этому производству, прокуроры расследуют события с июля 2011 по февраль 2014 года. Как нетрудно догадаться, дело в котором упоминаются десять счетов "Комплекса Агромарс", паритетно принадлежащих Евгению и Марине Сигалам, связано с бурной деятельностью Виктора Януковича, Николая Азарова, Сергея Арбузова и Александра Клименко.

По мнению военной прокуратуры, "Комплекс Агромарс" был частью организованной схемы, которая привела к недополучению государственным бюджетом налогов на общую сумму около 96 млрд грн.

Как утверждает следствие, фигурантами была организована целая преступная организация. Ее участниками являлись тогдашние президент Украины, премьер-министр, замглавы, а, в последствии, глава Государственной налоговой службы, министр доходов и сборов, а так же должностные лица налоговой и ряд неустановленных следствием лиц.

Суть преступной схемы заключалась в том, что под контролем органов налоговой службы создавались и функционировали так называемые "площадки". Участники преступного формирования, по версии следствия, создавали так называемые "конвертационно-транзитные центры". Эти компании от имени подконтрольных предприятий - плательщиков налога на добавленную стоимость - подавали в государственные налоговые инспекции по месту регистрации налоговую отчетность. Далее компании - "налоговые ямы" необоснованно формировали налоговый кредит в пользу компаний-выгодополучателей.

При этом сами "программные предприятия" платили в бюджет незначительный процент налоговых обязательств. После чего производилось обналичивание денежных средств через "конверты", созданные в составе органов налоговой службы.

Как считает прокуратура, безосновательное декларирования "программными" предприятиями и "налоговыми ямами" обязательств по налогу на добавленную стоимость на сумму 51,9 млрд грн, привело к незаконному использованию налогового кредита. А всего государству был нанесен ущерб в размере 95,9 млрд грн.

Масштаб данного расследования, а также присутствие Главной военной прокуратуры, может быть чревато для владельцев "Комплекса Агромарс" не только проблемами с судом, но и спецконфискацией.

Мойка на яйцах

Есть в истории Евгения и Марины Сигал истории с якобы отмыванием средств и посвежее. Так, ряд компаний, связанных с этими бизнесменами, фигурирует в другом расследовании. На этот раз прокуратуры города Киева.

11 июля 2018 года Днепровский райсуд Киева выдал сразу десять определений, которыми предоставил следствию доступ к документации ряда компаний. Расследование касается событий 2017 года. Здесь масштаб расследуемых операций по отмыванию средств исчисляется не миллиардами, как в схемах с Виктором Януковичем, но сотней миллионов, что тоже достойная сумма.

По мнению следствия, в прошлом году еще неустановленные следствием лица создали (приобрели) корпоративные права на ряд конвертационно-транзитных компаний. Предприятия были зарегистрированы на территории Киева, Киевской, Донецкой, Николаевской и Херсонской областей. Среди них "Бриони груп", "Борсалино" и "Вантаж-ник".

Следствие считает, что преступное формирование получило полный контроль над этими предприятиями, включая учредительные и регистрационные документы, документы на открытие банковских счетов, ключи доступа к системе электронных платежей и печатей. После чего они стали проводить бестоварные операции по покупке и продаже товаров, и предоставления услуг другим компаниям. Полученные безналичные средства за фиктивные операции затем переводились на ряд конвертационно-транзитных компаний.

По мнению прокуратуры, эта группа предприятий имеет одинаковые алгоритмы деятельности. Компании зарегистрированы на одинаковые адреса и одну и ту же группу лиц. Все они обслуживаются в одном банке, формируют налоговый кредит и обязательства по НДС за счет финансово-хозяйственных операций с одной группой предприятий и регистрируют налоговые накладные в электронном виде с одного IP-адреса одного и того же провайдера. Кроме того, в 2017-2018 годах в этих компаниях доходы получали только директора предприятий, а на должность главного бухгалтера никто не назначался, наемные сотрудники также отсутствуют.

Конечной целью организации якобы был вывод средств на подконтрольные предприятия в иностранных юрисдикциях. Всего же сеть фиктивных и конвертационных структур совершиа финансовые операции по легализации (снятию) указанных средств в сумме 100 млн грн.

Скорый выход под залог Евгения и Марины Сигал по делу "Комплекса Агромарс" может считаться только тактически успехом. Скорее всего, их ожидают изнуряющие тяжбы по очень серьезным обвинениям. А причастность к сотрудничеству с режимом Януковича и прямое участие в его преступных схемах, если таковое будет доказано в суде, может стоить чете Сигалов даже спецконфискации самого предприятия.