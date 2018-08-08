Кримінальна одіссея "Гаврилівських курчат"

Гучна історія з могильником у Вишгородському районі Київської області може стати лише початком кінця для "Комплексу Агромарс". В "активах" сім'ї колишнього нардепа від Партії регіонів Євгена Сігала є ще два серйозні кримінальні справи. Обидві пов'язані з відмиванням коштів. Одне з них стосується 50 мільярдів гривень "інтересу" сім'ї колишнього президента Віктора Януковича.

Мертві курчата Сігалів

На початку червня Генпрокуратура заявила про затримання власників агрохолдингу "Комплекс Агромарс" (ТМ "Гаврилівські курчата"). Причиною стали численні порушення правил екологічної безпеки і санітарних норм. Зокрема, створення пташиного могильника на території Київської області.

На думку Нацполіції, яка діяла спільно з Генпрокуратурою, компанія, що належить екс-регіоналу Євгену Сігалу і його дружині Марині завдала шкоди навколишньому середовищу, що оцінюється в більш ніж 200 млн гривень.

Як повідомляє ГПУ, арешту передувало відразу "14 обшуків у приміщеннях агрохолдингу, контролюючих організаціях, за місцем проживання задіяних у злочинній діяльності осіб, а також проведено огляд пташиних могильників і здійснені забори ґрунту і води для проведення експертиз. За результатами проведених заходів затримані власники агрохолдингу та керівник структурного підрозділу".

На думку слідства, затримані Євген та Марина Сігал причетні до створення злочинної організації, а також керували нею, порушували правил екологічної безпеки під час експлуатації підприємства, що призвело до тяжких наслідків. Крім того, вони, за версією правоохоронців, здійснювали незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення.

У листопаді місяці на ТОВ "Комплекс Агромарс" сталася аварія. Після проблем з вентиляцією на підприємстві загинуло 64 тис. голів птиці. Компанія не змогла утилізувати 160 тонн тушок, тому просто вивезла їх у полі. Потрібно відзначити, що жителі села Гаврилівка Вишгородського району протягом десяти років скаржаться на спалахи онкологічних захворювань. На їх думку, причиною є екологічна обстановка, що погіршується, і пов'язана з роботою компанії.

8 червня Печерський райсуд Києва розглянув клопотання Нацполіції стосовно Євгена і Марини Сігал. Слідство вважало, що запобіжним заходом повинно бути утримання під вартою, а розмір застави повинен становити не менше 253,8 млн грн.

З них застава за Марину Сігал склала 90 млн грн, 84 млн грн за директора філії Івана Зозулю і 80 млн грн за Євгена Сігала. Тоді ж Сігал Марина вийшла під заставу.

Але вже через тиждень, 15 червня, Апеляційний суд Києва розглянув апеляцію на рішення Печерського суду і понизив заставу до 5 млн грн для кожного із затриманих. Після цього вони всі вийшли з-під варти.

Бройлери Януковича

У списку звинувачень Нацполіції і Генпрокуратури фігурують також пункти про створення злочинної організації. Велика ймовірність, що дане звинувачення пов'язана з іншою кримінальною справою.

5 липня 2017 року "Комплекс Агромарс" засвітився в цікавому визначенні Печерського районного суду. Останній надав прокурору Головної військової прокуратури ГПУ доступ до цілого ряду рахунків компаній, що знаходяться в банку "ПУМБ". Серед них так само десять рахунків "Комплексу Агромарс" в різних валютах, у тому числі і російських рублях.

Суд дозволив слідству переглянути всі надходження і списання з повною розшифровкою операцій, із зазначенням призначень платежів, повні назви контрагентів із зазначенням їх повних даних, а також документи, на підставі яких проводилися операції.

В обґрунтуванні клопотання прокурор зазначив, що військова прокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні. Всього в судовому реєстрі на даний момент налічується більше 70 ухвал судів з даного розслідування.

Згідно з текстами інших визначень з цього провадження, прокурори розслідують події з липня 2011 по лютий 2014 року. Як неважко здогадатися, справа в якій згадуються десять рахунків "Комплексу Агромарс", паритетно належать Євгенію і Марині Сигалам, пов'язана з бурхливою діяльністю Віктора Януковича, Миколи Азарова, Сергія Арбузова і Олександра Клименка.

На думку військової прокуратури, "Комплекс Агромарс" був частиною організованої схеми, яка призвела до недоотримання державним бюджетом податків на загальну суму близько 96 млрд грн.

Як стверджує слідство, фігурантами була організована ціла злочинна організація. Її учасниками були тодішні президент України, прем'єр-міністр, заступник голови, а надалі, глава Державної податкової служби, міністр доходів і зборів, а так само посадові особи податкової та ряд невстановлених слідством осіб.

Суть злочинної схеми полягала в тому, що під контролем органів податкової служби створювалися і функціонували так звані "майданчики". Учасники злочинного формування, за версією слідства, створювали так звані "конвертаційно-транзитні центри". Ці компанії від імені підконтрольних підприємств - платників податку на додану вартість - подавали у державні податкові інспекції за місцем реєстрації податкову звітність. Далі компанії - "податкові ями" безпідставно формували податковий кредит на користь компаній-вигодонабувачів.

При цьому самі "програмні підприємства" платили в бюджет незначний відсоток податкових зобов'язань. Після чого проводилося переведення в готівку грошових коштів через "конверти", створені у складі органів податкової служби.

Як вважає прокуратура, безпідставне декларування "програмними" підприємствами і "податковими ямами" зобов'язань з податку на додану вартість на суму 51,9 млрд грн, що призвело до незаконного використання податкового кредиту. А всього державі було завдано збитків у розмірі 95,9 млрд грн.

Масштаб даного розслідування, а також присутність Головної військової прокуратури, може бути чревате для власників "Комплексу Агромарс" не тільки проблемами з судом, але і спецконфіскацією.

Мийка на яйцях

Є в історії Євгена та Марини Сігал історії з нібито відмиванням коштів і свіжіші. Так, ряд компаній, пов'язаних з цими бізнесменами, фігурує в іншому розслідуванні. На цей раз прокуратури міста Києва.

11 липня 2018 року Дніпровський райсуд Києва видав відразу десять визначень, якими надав слідству доступ до документації ряду компаній. Розслідування стосується подій 2017 року. Тут масштаб розслідуваних операцій по відмиванню коштів обчислюється не мільярдами, як в схемах з Віктором Януковичем, але сотнею мільйонів, що теж гідна сума.

На думку слідства, в минулому році ще невстановлені слідством особи створили (набули) корпоративні права на ряд конвертаційно-транзитних компаній. Підприємства були зареєстровані на території Києва, Київської, Донецької, Миколаївської та Херсонської областей. Серед них "Бріоні груп", "Борсаліно" і "Вантаж-нік".

Слідство вважає, що злочинне формування отримало повний контроль над цими підприємствами, включаючи установчі та реєстраційні документи, документи на відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів та печаток. Після чого вони стали проводити безтоварні операції з купівлі та продажу товарів і надання послуг іншим компаніям. Одержані безготівкові кошти через фіктивні операції потім переводилися на ряд конвертаційно-транзитних компаній.

На думку прокуратури, ця група підприємств має однакові алгоритми діяльності. Компанії зареєстровані на однакові адреси і одну і ту ж групу осіб. Всі вони обслуговуються в одному банку, формують податковий кредит та зобов'язання з ПДВ за рахунок фінансово-господарських операцій з однією групою підприємств і реєструють податкові накладні в електронному вигляді з одного IP-адреси одного і того ж провайдера. Крім того, в 2017-2018 роках в цих компаніях доходи отримували тільки директори підприємств, а на посаду головного бухгалтера ніхто не призначався, наймані працівники також відсутні.

Кінцевою метою організації нібито було виведення коштів на підконтрольні підприємства в іноземних юрисдикціях. Всього ж мережу фіктивних структур та конвертаційних совершиа фінансові операції з легалізації (зняття) зазначених коштів у сумі 100 млн грн.

Швидкий вихід під заставу Євгена та Марини Сігал у справі "Комплексу Агромарс" може вважатися тільки тактично успіхом. Швидше за все, їх чекають виснажливі тяжби за дуже серйозним звинуваченням. А причетність до співпраці з режимом Януковича та пряму участь у його злочинних схемах, якщо це буде доведено в суді, може коштувати подружжю Сигалів навіть спецконфіскації самого підприємства.