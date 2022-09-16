Под ударом. Есть ли риск банкротства "Альфа банка" в Украине

Финансовый фронт Украины мужественно держит оборону. Украинская банковская система прибыльна, коллапса не произошло. Но, несмотря на общую стабильность, вскоре мы можем столкнуться с крупными банкротствами. Их результаты не нужно пренебрегать, ведь речь может идти и о больших банках. Детальнее – в материале РБК-Украина.

Сокращения и убытки

В последние полгода в СМИ часто обсуждалась тема российских акционеров "Альфа банка" и целесообразность функционирования учреждения на рынке. В связи с этим менее заметными стали другие факты, которые являются более тревожным сигналом негативных тенденций в учреждении.

О чем именно речь?

В частности, банк активно сокращает свою региональную сеть и занимает 4-е место по количеству закрытых отделений среди банков в 2022 году. По данным НБУ, сеть отделений сократилась за 1 полугодие на 30 единиц и продолжает сокращаться. Эта оптимизация является вынужденной мерой, и в том числе связана с огромным ущербом, который "Альфа банк" получил в 2022 году.

Также "Альфа банк" является вторым по объему убытков среди банков Украины в 2022 году: чистый убыток за 7 месяцев 2022 составляет более 3,5 млрд грн. При этом темпы возрастают от месяца к месяцу. Только за июль чистый убыток составил почти 1,2 млрд грн.

Сокращение активов банка наиболее существенно среди группы крупнейших банков: ориентировочно 28-30% по сравнению с активами на 01.01.2022 (эквиваленты валют переведены по одному курсу, чтобы избежать фактора курсовой переоценки вызванной изменением официальных курсов). Большинство банков по ТОП-10 имеют приросты активов.

Не все так однозначно

Одно из обстоятельств сокращения активов может быть связано с утратой доверия посреди клиентов из-за российского происхождения акционерного капитала.

Так, объем средств юридических лиц сократился более чем на 45%, то есть почти вдвое (эквиваленты валют переведены по одному курсу во избежание фактора курсовой переоценки, вызванной изменением официальных курсов). То есть, если перечислить средства по единому курсу в эквиваленте, клиенты забрали из "Альфа банка" более 20 млрд грн, и этот процесс продолжается.

Относительно средств физических лиц они также уменьшились на 15-18% или почти на 10 млрд грн. И только ограничения НБУ (не более 100 тыс. грн в день) по депозитным вкладам сдерживают тенденцию оттока средств физических лиц из банка.

Поможет ли НБУ

"Альфа банк" вместе с государственными банками входит в ТОП-3 банков с максимальным объемом рефинансирования от НБУ. Так, объем долга на 01.08.2022 г. составляет почти 9 млрд грн, и с начала года увеличился более 350 млн грн.

Невозможность погашения очевидно значительно связана с оттоками средств клиентов. Большинство украинских банков за этот период существенно сократили долги НБУ. То есть использовали возможности и время для того, чтобы справиться со своими операционными проблемами.

Однако "Альфа банку" это почему-то не удалось и вряд ли удастся. Дело в том, что на состояние капитала банка сильное давление влечет за собой кредитный риск. Ведь до войны банк был среди лидеров розничного кредитования и занимал второе место после "ПриватБанка".

Однако если для мирного времени эта модель могла быть оправдана, то во время войны она может стать роковой для банка. Так и происходит: на сегодня почти 1/3 всего портфеля физических лиц, или 10,65 млрд грн, является проблемным. Это самый большой показатель среди 5 банков по объему портфеля кредитов населению.

Эта же ситуация и с кредитным портфелем юридических лиц. На 01.08.2022 г. он составил 43,3 млрд. грн. При этом уровень NPL по нему составляет всего 15,6%, что существенно ниже оценок на рынке (если исходить из глубины падения экономики это от 25-35% уровень NPL и более). Даже у западных банков, которые очень тщательно выбирают заемщиков, и до войны не имели проблемных кредитов, уровень NPL на уровне 20%, постепенно растущий.

Все приведенные факты доказывают, что уровень проблемных кредитов Альфа банка будет только расти. Это приведет к формированию дополнительных резервов, увеличению убытков и давлению на капитал.

Анонсированная ранее акционерами банка докапитализация в 1 млрд долларов США, вряд ли поможет. Ведь в условиях санкций оно просто не состоится, поскольку российские бенефициары и их бизнес находятся под санкциями западных стран.

К тому же из-за катастрофически низкого качества кредитного портфеля большая его часть уже никогда не будет погашена. Поэтому есть риск вскоре увидеть самое крупное всего со времен "Дельта Банка" банкротство, к которому НБУ должен быть готов уже сегодня, ведь речь идет о возврате средств украинским компаниям и оказавшимся под угрозой вкладчикам.