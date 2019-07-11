Удар по Кличко: зачем Зеленскому менять власть в Киеве

Киевский градоначальник Виталий Кличко может лишиться части своих полномочий. В команде президента Владимира Зеленского не скрывают, что рассматривают возможность замены Кличко на посту главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В интервью РБК-Украина глава Офиса президента Андрей Богдан подтвердил, что с мэром Киева у них есть договоренность, от соблюдения которой и будет зависеть его дальнейшее пребывание во главе КГГА.

"Мэр Киева демонстрирует открытую, честную, прогосударственную позицию в экономических и политических вопросах и в интересах граждан города Киева", – так Богдан описал суть соглашения, не став вдаваться в детали.

Виталий Кличко, комментируя РБК-Украина заявление главы Офиса президента, также не стал говорить о подробностях их договоренностей.

"Это хорошо, что господин Богдан процитировал мои слова, потому что именно я акцентировал на своей открытой позиции и работе в интересах киевлян и столицы", – сказал изданию мэр Киева.

Как бы ни было, команда Зеленского наверняка захочет сместить Кличко с поста главы КГГА после досрочных парламентских выборов, утверждает собеседник издания в окружении мэра. "До выборов они, скорее всего, не будут менять главу КГГА с тем, чтобы не потерять электорат, поддерживающий Кличко", – предположил собеседник.

Двуглавая столица

В Киеве есть две руководящих должности – мэр и глава КГГА. По закону мэр Киева или Киевский городской глава, избранный на выборах киевлянами, является главой Киевского городского совета, который также выбирают жители столицы.

Исполнительный орган Киевсовета – Киевская городская государственная администрация. Ввиду особого статуса столицы, КГГА одновременно исполняет функции государственной исполнительной власти.

Руководит КГГА ее глава, который, в отличие от мэра, назначается и увольняется президентом по представлению Кабинета министров. Это происходит по тому же принципу, как назначают глав районных и областных госадминистраций. В других городах Украины, за исключением Севастополя, исполнительные функции местного совета возложены на исполнительный комитет, которым, как и советом, руководит мэр.

В Киеве на пост главы КГГА, как правило, президенты назначали избранных мэров. Исключениями были только Иван Салий, который возглавил КГГА при президенте Леониде Кравчуке в 1993 году, не будучи мэром, а также Александр Попов, назначенный Виктором Януковичем.

Пытаясь отстранить от руководства столицей мэра Леонида Черновецкого, осенью 2010 года на тот момент президент Янукович уволил его с поста главы КГГА и назначил на эту должность Александра Попова. Эту кадровую ротацию многие сочли незаконной, апеллируя к разъяснению КСУ от 2003 года. Тогда в ответ на обращение второго президента Леонида Кучмы Конституционный суд постановил, что президент назначает главой КГГА лицо, избранное городским главой.

Но незадолго до назначения Попова парламентское большинство, сформированное Партией регионов, приняло дополнение к закону о столице, уточнив, что главу КГГА назначает президент. Иными словами, депутаты помогли Януковичу обойти решение КСУ.

В течение последних пяти лет КГГА возглавляет Виталий Кличко. На эту должность его назначил экс-президент и его политический союзник Петр Порошенко после победы Кличко на выборах киевского городского главы в 2014 году.

Переизбравшись мэром осенью 2015 года, Кличко сохранил за собой кресло руководителя КГГА и с тех пор совмещал обе должности. Соратники Кличко пытались закрепить непосредственно в законе о столице обязанность президента назначать на должность председателя КГГА исключительно мэра. Но у них ничего не вышло. Потому юридически президент вправе сменить руководителя Киевской городской госадминистрации, оставив Кличко только кресло мэра.

Политическая мотивация для нового президента вполне очевидна. Для команды Зеленского важно установить контроль в столице – крупнейшем финансовом и экономическом центре страны. Частично это можно сделать, заменив главу КГГА, в руках которого намного больше властных рычагов, чем у мэра. Например, в структуру КГГА входят департаменты, которые отвечают за деятельность города в соответствии со своим профилем. Эти департаменты курируют работу всех коммунальных предприятий столицы.

Разделение должностей мэра и главы КГГА – это "возвращение методов Януковича", что может привести к "абсолютному разрушению местного самоуправления", считает Кличко.

"Такого двоевластия нет ни в одной из европейских столиц. Я еще раз отмечу: речь идет не о фамилиях, а о принципах. Если киевляне выбирают мэра, который должен реализовывать их ожидания, быть ответственным перед избирателями, а у этого мэра ограничены полномочия, то как он может отвечать за состояние дел в городе?" – сказал РБК-Украина Кличко. Руководитель, которого не выбирают, но "спускают сверху", не несет никаких обязательств перед жителями, и поэтому не с кого будет и спросить, уверен он.

Если команда нового президента решится забрать у городского главы должность в КГГА, Кличко намерен инициировать досрочные выборы мэра. И он будет в них участвовать. "Если так много желающих управлять столицей, пусть все идут на выборы мэра, соревнуются, представляют киевлянам свои программы, реализуют их, и это будет справедливо", – прокомментировал изданию Кличко.

Команда нового президента, впрочем, также заинтересована в досрочных выборах в Киеве, говорит собеседник издания, близкий к руководству Киевсовета. Чтобы выстроить в столице свою властную вертикаль, Зеленский, скорее всего, может провести этой осенью как выборы мэра Киева, так и горсовета, отмечает собеседник.

В политических кругах наиболее вероятной кандидатурой на должность мэра от "Слуги народа" называют Александра Ткаченко – генерального директора телеканала "1+1" Игоря Коломойского и девятого номера в партийном списке СН на парламентских выборах. Но сам Ткаченко в интервью изданию theБабель сказал, что не планирует бороться за пост городского главы столицы. В то же время лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков сказал РБК-Украина, что речь о местных выборах пока не идет и партия Зеленского сосредоточена на парламентской кампании.

В свете возможных досрочных выборов мэра лишение Кличко большинства его полномочий, предусмотренных должностью главы КГГА, может не просто усложнить работу мэра, но и значительно пошатнуть его поддержку среди населения. Особенно, если ему придется работать с новым главой КГГА в условиях конфронтации. Дело в том, что многие действия и решения мэра необходимо согласовать именно с Киевской городской госадминистрацией. Потому застопорить инициативы мэра для КГГА не составит проблемы.

"Для киевлян власть в городе в первую очередь ассоциируется с мэром, а потому в большинстве своем избиратель не станет разбираться, что входит в компетенцию городского главы, а что – главы городской госадминистрации. Если в городе будут проблемы, в этом будут винить мэра", – рассуждает собеседник, близкий к руководству Киевсовета.

Интересно, что в середине мая в парламенте появился законопроект, регулирующий полномочия мэра и главы КГГА. Автор документа – депутат группы "Видродження" Валерий Писаренко. Он предлагает передать часть полномочий от мэра главе КГГА. "Наш законопроект позволяет четко разграничить полномочия, чтобы когда должности главы КГГА и мэра будут занимать два разных человека, не возникало вопросов – кто за что отвечает", – сказал Писаренко РБК-Украина.