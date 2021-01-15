Удар по экономике: какие последствия для страны будет иметь локдаун

Введение "жесткого карантина" считают нецелесообразным более 60 % украинцев (фото: РБК-Украина)

Жесткий локдаун с закрытием ключевых торговых сетей и торговых центров — нонсенс даже для развитых стран. Все стратегические объекты торговли в США и Европе продолжают работать и имеют поддержку правительства. В то время как украинское правительство рискует потерять около полумиллиарда долларов и получить огромную дыру в бюджете, что поставит под сомнение выполнение государством социальных гарантий.

Экономически-интеллектуальный локдаун

Закрытие объектов торговли повлечет за собой падение всей экономики, обнищание населения и убийство мелкого и среднего отечественного производителя, уверены эксперты.

По подсчетам экспертов Киевской школы экономики, во время локдауна в течение одного месяца экономика Украины потеряет 0,3 п.п. ВВП или около $ 440 млн.

В целом потребности в финансовой помощи бизнесу и населению составят около 23 млрд грн. Но чем гарантировать и из каких источников финансировать эту потребность, пока непонятно — сейчас заморожены выплаты даже за некоторыми защищенными статьями расходов бюджета, пишет "ЛигаБизнесИнформ".

"Один месяц локдауна грозит нам потерей 2 % ВВП. Это усилит падение ВВП с прогнозируемых 5 % примерно до минус 6,5-7 %. Сейчас все надеются, что с 2021 года начнется быстрое восстановление — так называемое V-образное роста. Но из-за локдауна в январе мы фактически потеряем весь квартал. Пока у нас пострадали только незащищенные статьи бюджетных расходов. А в перспективе могут пострадать и защищены", — считает экономический эксперт Алексей Кущ.

Александр Охрименко прогнозирует также падение розничной торговли – как минимум на 20 % по сравнению с прошлым годом. И сокращение реальных зарплат (на фоне роста номинальных) – до 10 %.

Директор экономических и социальных программ Центра Разумкова Василий Юрчишин также считает, что строгие ограничения негативно повлияют на экономику. "Это автоматически приведет к уменьшению расходов на социальную поддержку, снижение заработных плат, что является стимулом для экономики, поскольку, когда мы тратим деньги, мы стимулируем предложение, производство, а именно это важно в такой сложный период", - добавляет он.

Англия и Америка не закрывают торговлю

Зато в ведущих странах мира стратегические объекты торговли продолжают работать, стабилизируя экономику. Со второй волной COVID-19 по Европе прокатилась вторая волна блокировок. Некоторые страны закрывают магазины второстепенной важности, однако большинство объектов розничной торговли работают.

Такие торговые сети, как Hom Depot и Lowes, были признаны правительством США объектами первой необходимости и продолжали работать в строгом ограничении посетителей. Продолжают работать также сети Walmart и Ikea. Также в Европе работают Leroy Merlin, Саstorama, OBI.

В Англии во время второй волны пандемии маркеты группы King ficher не закрывались — они были признаны государством, как важен розничный продавец. Торговые сети Screwfix, B&Q, Range, Wickes, Homebase latest также продолжили работать.

Европа продолжает торговать

Согласно аналитике diyinternational.com, во время второй волны пандемии Covid-19, который сейчас охватил Европу, магазины товаров для дома в большинстве европейских стран остаются открытыми сегодня.

Бельгия

Все магазины товаров для дома открытые, поскольку правительство считает их "необходимыми" для повседневной жизни населения.

Правительство ввело ряд ограничений. С 9 ноября в магазинах "Сделай сам" и в садовых центрах можно продавать такие товары: мебель для дома и улицы; декоративные элементы, в частности елочные игрушки; барбекю; кухонная утварь; товары и игрушки для спорта и отдыха; одежда; электрическое, мультимедийное и телекоммуникационное оборудование.

Последние данные за ноябрь лучше, чем при первом закрытии: розничные продажи выросли на 12-15 %, а оптовики остались примерно на том же уровне.

Франция

Магазины DIY принадлежат к числу предприятий, которым разрешено оставаться открытыми. В постановлении правительства прямо упоминаются розничные торговцы строительными материалами, скобяными изделиями, красками и стеклом в специализированных магазинах.

Садовые центры тоже могут открываться, но не предлагать весь ассортимент товаров. Разрешен следующий ассортимент: сад, включительно с растениями (в помещении и на улице), домашние животные и сопутствующие товары, продукты, средства гигиены. Следующие отделы не допускаются к открытию: флористика/цветы, украшения и новогодние украшения, досуг, книги, одежда.

Оборот в сфере розничной торговли товарами для дома вырос с мая по сентябрь на двузначные проценты.

Германия

Во всех 16 федеральных землях магазины DIY (как и все другие сегменты розничной торговли) открыты при условии, что действуют с весны: гигиена рук, ношение маски, расстояние от 1,5 до 2 м, вход ограничен тремя покупателями на 100 м2 торговой площади.

Заведения приема гостей закрыты. Продажи остаются намного выше, чем в предыдущем году, и в целом ожидается, что они останутся выше, хотя и не в такой степени, как летом.

Магазины товаров для дома в большинстве европейских стран остаются открытыми (фото Retaildetail.eu)

Финляндия

Все магазины остались открытыми.

Нет никаких ограничений, только рекомендации и инструкции, изданные правительством для общественных мест: двухметровое расстояние или маски, мытье рук и т.д. Розничный спрос был намного выше, чем обычно, тогда как продажи B2B показали стабильную тенденцию. Общий рост после третьего квартала составило 6 процентов.

Италия

Страна находится в "мягкой изоляции", отдельные регионы классифицируются на "желтые", "оранжевые" и "красные" зоны риска. Например, Милан и Ломбардия сейчас "красные", а Рим и Лацио – "желтые". "Красный" означает, что магазины закрыты, если они не относятся к категории основных. Эти магазины включают супермаркеты, аптеки, магазины бытовой техники и товаров для дома, но они могут продавать только те товары, которые необходимы на ежедневной основе. У "оранжевых/желтых" зонах все магазины могут оставаться открытыми.

Правила действуют от двух до трех недель, и уровень риска может быть изменен. Неаполь и Кампания были повышены с "желтого" до "красного".

Розничные продажи и розничные продажи специализированных товаров находятся на высоком уровне, хотя и не на том, который был в июне и июле. Товары для дома и сада, по-прежнему имеют спрос.

Нидерланды

Все магазины открыты. Ритейлерам не пришлось изменить время работы. Продажи остаются высокими и сегодня – в среднем примерно на 25 % выше, чем в прошлом году.

Норвегия

Все магазины открыты, все работает в обычном режиме. Большинство сетей запретили посещения магазинов торговыми представителями и мерчендайзерами.

Весной и летом сектор DIY пережил бум. Осенние продажи также превышают уровень 2019 года, но не такими темпами.

Польша

Ситуация считается стабильной. Все магазины DIY открыты; закрыты только магазины в торговых центрах. Исключение составляют аптеки и супермаркеты, но все равно в торговых центрах не так много магазинов DIY.

Для клиентов введен лимит на квадратный метр. Ношение маски и соблюдения гигиены рук является обязательными. Только пожилые люди старше 65 лет могут посещать магазины с 10 до 12 часов с понедельника по пятницу.

В последние несколько месяцев продажи были оживленными, поскольку люди проводили ремонтные работы и инвестировали в новое строительство. Садовый сезон тоже был удачным, потому что люди проводили больше времени в частных домах.

В целом же, Retaildetail.eu проанализировал действия правительства в ряде европейских стран и пришел к выводу, что в большинстве из них важные объекты торговли работают.

В частности в Греции, там, где число инфекций достигает пика, закрывают спортивные сооружения, рестораны и культурные центры. Однако, магазины остаются открытыми, и движение не ограничивается. В Австрии блокирование началось в начале ноября и продолжалось до конца месяца, во время которого, среди прочего, была закрыта индустрия гостеприимства. Магазины оставались открытыми.

За торговлей рухнет страна

Падение торговли во время карантина выходного дня уже привело к значительной потере покупателей в торговых сетях и, как следствие, – потери государством налогов.

Во время предварительного локдауна, в апреле 2020 года физический объем оборота розничной торговли в Украине снизился на 14,9 % по сравнению с апрелем прошлого года и на 23,0 % по сравнению с мартом.

Несмотря на советы от правительства переходить бизнесу в онлайн, интернет-торговля не компенсировала офлайн, а онлайн-продажи не показали значительного роста за период карантина.

За период первого локдауну трафик большинства интернет-магазинов упал. Главная причина – снижение покупательской способности.

Во время "карантина выходного дня" также не произошло роста онлайн-продаж. По данным Monobank, в ноябре 2020 количество операций в интернете почти не выросла.

На докарантинних выходных 07.11-08.11 клиенты совершили 956 тыс. покупок в интернете на 248,5 млн грн.

На первых карантинных выходных 14.11-15.11 – 965 тыс. покупок (+ 0,94 %) на 257 млн грн (+ 3,54 %).

На других карантинных выходных 21.11-22.11 – 985 тыс. покупок (+ 3,04 %) на 271 млн грн (+ 9,18 %).

То есть деньги не влились в экономику.

Такие действия правительства не одобряет не только бизнес, но и большинство населения Украины. "Введение "жесткого карантина" (локдауна) считают нецелесообразным более 60 % украинцев, о чем свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 15-17 ноября 2020 года.