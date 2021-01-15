Удар по економіці: які наслідки для країни матиме локдаун

Запровадження "жорсткого карантину" вважають недоцільним понад 60 % українців (фото: РБК-Украъна)

Жорсткий локдаун із закриттям ключових торгових мереж та торгових центрів — нонсенс навіть для розвинених країн. Всі стратегічні об'єкти торгівлі в США та Європі продовжують працювати та мають підтримку уряду. Натомість український уряд ризикує втратити близько півмільярда доларів та отримати величезну дірку в бюджеті, що поставить під сумнів виконання державою соціальних гарантій.

Економічно-інтелектуальний локдаун

Закриття об'єктів торгівлі спричинить падіння всієї економіки, зубожіння населення та вбивство дрібного і середнього вітчизняного виробника, переконані експерти.

За підрахунками експертів Київської школи економіки, під час локдауну протягом одного місяця економіка України втратить 0,3 п.п. ВВП або близько $ 440 млн.

Загалом потреби у фінансовій допомозі бізнесу і населенню складуть приблизно 23 млрд грн. Але чим гарантувати і з яких джерел фінансувати цю потребу, поки незрозуміло — зараз заморожені виплати навіть за деякими захищеними статтями видатків бюджету, пише "ЛігаБізнесІнформ".

"Один місяць локдауну загрожує нам втратою 2 % ВВП. Це посилить падіння ВВП із прогнозованих 5 % приблизно до мінус 6,5-7 %. Зараз всі сподіваються, що з 2021 року розпочнеться швидке відновлення — так зване V-подібне зростання. Але через локдаун у січні ми фактично втратимо весь І квартал. Поки в нас постраждали тільки незахищені статті бюджетних витрат. А в перспективі можуть постраждати й захищені", — вважає економічний експерт Олексій Кущ.

Олександр Охріменко прогнозує також падіння роздрібної торгівлі – щонайменше на 20 % у порівнянні з минулим роком. І скорочення реальних зарплат (на тлі зростання номінальних) – до 10 %.

Директор економічних і соціальних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин також вважає, що суворі обмеження негативно вплинуть на економіку. "Автоматично це призведе до зменшення витрат на соціальну підтримку, зменшення заробітних плат, що є стимулом для економіки, оскільки, коли ми витрачаємо кошти, ми стимулюємо пропозицію, виробництво, а саме це важливо в такий складний період", - додає він.

Англія та Америка не зачиняють торгівлю

Натомість у провідних країнах світу стратегічні об'єкти торгівлі продовжують працювати, стабілізуючи економіку. З другою хвилею COVID-19 по Європі прокотилася друга хвиля блокувань. Деякі країни закривають магазини другорядної важливості, однак більшість об'єктів роздрібної торгівлі працюють.

Такі торгові мережі, як Hom Depot та Lowes, були визнані урядом США об‘єктами першої необхідності та продовжували працювати в суворому обмеженні відвідувачів. Продовжують працювати також мережі Walmart та Ikea. Також в Європі працюють Leroy Merlin, Саstorama, OBI.

В Англії під час другої хвилі пандемії маркети групи King ficher не зачинялись — вони були визнані державою, як важливий роздрібний продавець. Торгівельні мережі Screwfix, B&Q, Range, Wickes, Homebase latest також продовжили працювати.

Європа продовжує торгувати

За аналітикою diyinternational.com, під час другої хвилі пандемії COVID-19, яка зараз охопила Європу, магазини товарів для дому в більшості європейських країн залишаються відкритими сьогодні.

Бельгія

Всі магазини товарів для дому відкриті, оскільки уряд вважає їх "необхідними" для повсякденного життя населення.

Уряд ввів ряд обмежень. З 9 листопада в магазинах "Зроби сам" і в садових центрах можна продавати такі товари: меблі для дому та вулиці; декоративні елементи, зокрема ялинкові іграшки; барбекю; кухонне начиння; товари та іграшки для спорту і відпочинку; одяг; електричне, мультимедійне та телекомунікаційне обладнання.

Останні дані за листопад краще, ніж при першому закритті: роздрібні продажі виросли на 12-15 %, а оптовики залишилися приблизно на тому ж рівні.

Франція

Магазини DIY належать до числа підприємств, яким дозволено залишатися відкритими. У постанові уряду прямо згадуються роздрібні торговці будівельними матеріалами, залізними виробами, фарбами та склом у спеціалізованих магазинах.

Садові центри теж можуть відкриватися, але не пропонувати весь асортимент товарів. Дозволено наступний асортимент: сад, включно з рослинами (в приміщенні та на вулиці), домашні тварини і супутні товари, харчі, засоби гігієни. Наступні відділи не допускаються до відкриття: флористика/квіти, прикраси та новорічні прикраси, дозвілля, книги, одяг.

Обіг у сфері роздрібної торгівлі товарами для дому виріс із травня по вересень на двозначні відсотки.

Німеччина

У всіх 16 федеральних землях магазини DIY (як і всі інші сегменти роздрібної торгівлі) відкриті за умов, що діють з весни: гігієна рук, носіння маски, відстань від 1,5 до 2 м, вхід обмежений трьома покупцями на 100 м² торгової площі.

Заклади прийому гостей закриті. Продажі залишаються набагато вищими, ніж у попередньому році, і загалом очікується, що вони залишаться вище, хоча і не в такій мірі, як влітку.

Магазини товарів для дому в більшості європейських країн залишаються відкритими (фото Retaildetail.eu)

Фінляндія

Всі магазини залишилися відкритими.

Немає ніяких обмежень, тільки рекомендації та інструкції, видані урядом для громадських місць: двометрова відстань або маски, миття рук тощо. Роздрібний попит був набагато вище, ніж зазвичай, тоді як продажі B2B показали стабільну тенденцію. Загальне зростання після третього кварталу склало 6 відсотків.

Італія

Країна знаходиться в "м'якій ізоляції", окремі регіони класифікуються на "жовті", "помаранчеві" і "червоні" зони ризику. Наприклад, Мілан і Ломбардія зараз "червоні", а Рим і Лаціо – "жовті". "Червоний" означає, що магазини закриті, якщо вони не належать до категорії основних. Ці магазини включають супермаркети, аптеки, магазини побутової техніки та товарів для дому, але вони можуть продавати тільки ті товари, які необхідні на щоденній основі. У "помаранчевих/жовтих" зонах усі магазини можуть залишатися відкритими.

Правила діють від двох до трьох тижнів, і рівень ризику може бути змінений. Неаполь і Кампанія були підвищені з "жовтого" до "червоного".

Роздрібні продажі і роздрібні продажі спеціалізованих товарів знаходяться на високому рівні, хоча і не на тому, який був у червні та липні. Товари для дому та саду, як і раніше, мають попит.

Нідерланди

Всі магазини відкриті. Ритейлерам не довелося змінити час роботи. Продажі залишаються високими і сьогодні – в середньому приблизно на 25 % вище, ніж торік.

Норвегія

Всі магазини відкриті, все працює у звичайному режимі. Більшість мереж заборонили відвідування магазинів торговими представниками та мерчендайзерами.

Навесні й влітку сектор DIY пережив бум. Осінні продажі також перевищують рівень 2019 року, але не такими темпами.

Польща

Ситуація вважається стабільною. Всі магазини DIY відкриті; закриті тільки магазини в торгових центрах. Виняток становлять аптеки і супермаркети, але все одно в торгових центрах не так багато магазинів DIY.

Для клієнтів введений ліміт на квадратний метр. Носіння маски і дотримання гігієни рук є обов'язковими. Тільки літні люди старші 65 років можуть відвідувати магазини з 10 до 12 години з понеділка по п'ятницю.

В останні кілька місяців продажі були жвавими, оскільки люди проводили ремонтні роботи та інвестували в нове будівництво. Садовий сезон теж був вдалим, тому що люди проводили більше часу в приватних будинках.

У цілому ж, Retaildetail.eu проаналізував дії уряду в низці європейських країн та дійшов висновку, що в більшості з них важливі об'єкти торгівлі працюють.

Зокрема у Греції, там, де число інфекцій досягає піку, закривають спортивні споруди, ресторани і культурні центри. Проте, магазини залишаються відкритими, і рух не обмежується. В Австрії блокування почалося на початку листопада і тривало до кінця місяця, під час якого, серед іншого, була закрита індустрія гостинності. Магазини залишалися відкритими.

За торгівлею рухне країна

Падіння торгівлі під час карантину вихідного дня вже призвело до значної втрати покупців у торговельних мережах та, як наслідок, – втрати державою податків.

Під час попереднього локдауну, у квітні 2020 року фізичний обсяг обороту роздрібної торгівлі в Україні знизився на 14,9 % у порівнянні з квітнем минулого року і на 23,0 % у порівнянні з березнем.

Попри поради від уряду бізнесу переходити в онлайн, інтернет-торгівля не компенсувала офлайн, а онлайн-продажі не показали значного зростання за період карантину.

За період першого локдауну трафік більшості інтернет-магазинів впав. Головна причина – зниження купівельної спроможності.

Під час "карантину вихідного дня" також не відбулося зростання онлайн-продажів. За даними Monobank, в листопаді 2020 кількість операцій в інтернеті майже не зросла.

На докарантинних вихідних 07.11-08.11 клієнти здійснили 956 тис. покупок в інтернеті на 248,5 млн грн.

На перших карантинних вихідних 14.11-15.11 – 965 тис. покупок (+ 0,94 %) на 257 млн грн (+ 3,54 %).

На других карантинних вихідних 21.11-22.11 – 985 тис. покупок (+ 3,04 %) на 271 млн грн (+ 9,18 %).

Тобто гроші не влилися в економіку.

Такі дії уряду не схвалює не тільки бізнес, а й більшість населення України. "Запровадження "жорсткого карантину" (локдауну) вважають недоцільним понад 60 % українців, про що свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" проведеного 15-17 листопада 2020 року.