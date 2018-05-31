Тысячи рабочих мест: почему стратегические предприятия нужно вернуть под контроль государства

Самый ценный ресурс на Земле – это трудолюбивые люди, способные построить сильное, независимое государство. Украинцы – я в этом уверен – самый трудолюбивый в мире народ! Но нынешняя власть не понимает этого. Своими действиями она лишает украинцев возможности честно жить и хорошо зарабатывать в своей стране, вынуждая их уезжать за границу.

Нынешних чиновников интересует только собственный набитый карман, а не благополучие народа. Поэтому они будут и дальше продавать за бесценок стратегически важные для государства предприятия, ужесточать условия для ведения бизнеса, наживаться на войне и проводить свои убийственные реформы. Пока у руля страны стоят коррумпированные, необразованные управленцы, чтобы вам ни говорили, уровень благосостояния в стране будет неуклонно падать, а уровень безработицы – напротив, расти.

Согласно данным Государственной службы занятости, на сегодняшний день в Украине без работы остаются почти 330 тыс. граждан, при этом почти половина из них – это люди с высшим образованием, а 35% имеют профессиональный профиль. Но украинские власти уверяют нас, что все хорошо и причин для беспокойства нет. Мало того – в прошлом году они пообещали создать более 1 млн рабочих мест в течение 2018 года. Правда, куда может трудоустроиться миллион украинцев в стране, где ничего не строится, не создается, а то, что уже есть, выставляется на продажу, – власти не сообщили.

Впрочем, наши нынешние чиновники не слишком понимают в экономике, поэтому считаю своим долгом им пояснить: по щелчку пальцев новые рабочие места создать не удастся – для этого необходимы инвестиции. Федерация работодателей Украины рассчитывает стоимость нового рабочего места примерно в 50 тыс. долларов. Таким образом, для осуществления "грандиозного плана" властей необходимо около 50 млрд долларов. При том всем, что весь "бюджет развития" Украины на 2018 год составляет лишь 1,119 трлн грн, и ждать резкого увеличения иностранных инвестиций в этом году также не приходится.

Ко всему прочему, оставшиеся в госсобственности стратегические предприятия, которые могли бы помочь развитию экономического потенциала страны и, соответственно, обеспечить людей работой, попали в перечень объектов большой приватизации от правительства. То есть их планируют продать за копейки олигархам для окончательного раздерибанивания народного добра. А сотрудников их в результате просто выкинут на улицу, таким образом не уменьшая, а напротив – увеличивая безработицу.

А сколько украинцев эта власть выперла за границу своими псевдореформами и катастрофическими условиями ведения бизнеса! Все идет к тому, что скоро основной доход Украине будут приносить "заробитчане", которые трудятся на благо других стран, а не своей Родины. И другим странам, безусловно, очень выгодно, что их экономику поднимает дешевая и вместе с тем квалифицированная рабочая сила из Украины. Однако для нашей страны это значит усугубление экономического упадка и разрухи. Но мы этого не допустим! Не могут олигархи и продажные чиновники в сговоре с международными "партнерами" определять курс экономического развития Украины! Государство в первую очередь – для людей, для украинцев!

После победы на выборах партии "За життя" мы, в первую очередь, вернем все распроданные стратегические предприятия под контроль государства и возродим промышленность. И уже на основе этой реальной базы, а не пустых обещаний чиновников, создадим десятки тысяч новых рабочих мест и обеспечим украинцев достойной заработной платой. Ведь государство тогда считается сильным, когда у него трудоустроенные граждане и высокий уровень их социального обеспечения.

Когда стратегические отрасли будут контролироваться государством, возникнет спрос на инженеров, ученых и других технических специалистов, которые сейчас массово покидают Украину. Мы остановим этот массовый отток профессионалов из нашей страны, вернем их на Родину, предоставим работу, предложим высокую зарплату и обеспечим старость.

Украинец должен иметь возможность спокойно трудиться на благо своей страны, зная, что государство не даст его в обиду коррумпированным чиновникам и ненасытным олигархам, обеспечит его старость и позаботится о его здоровье, об образовании его детей. Тогда он будет уверен в завтрашнем дне. Более того, уверенности в будущем хотят и десятки тысяч студентов, которые не могут устроиться на работу после окончания вузов. Поэтому мы законодательно обеспечим выпускников вузов или техникумов первым рабочим местом, а также увеличим госзаказ на тех специалистов, которых Украине не будет хватать.

Кроме того, мы будем поощрять за создание рабочих мест бизнес, да и каждый украинец сможет без проблем открыть свое дело – государство его поддержит. Еще один важный шаг к созданию новых рабочих мест – создание в стране благоприятного инвестиционного климата. Мы покажем инвесторам, что они могут вкладывать в Украину, что это выгодно, что наше государство способно защитить их от беспредела чиновников.

И все это сделать действительно реально, причем в относительно краткосрочной перспективе! Надо только спокойно пойти на следующие выборы и проголосовать за новые лица, которые ни разу не были у власти. Без вороватых менеджеров и с правильным курсом экономического развития Украина в скором времени станет действительно сильной, самодостаточной, процветающей страной – "Швейцарией Восточной Европы". Молодежь должна иметь высокооплачиваемую работу, а пенсионеры – достойную старость, и только тогда мы сделаем Украину великой!