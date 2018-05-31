Тисячі робочих місць: чому стратегічні підприємства потрібно повернути під контроль держави

Найцінніший ресурс на Землі – це працьовиті люди, здатні побудувати сильну, незалежну державу. Українці – я в цьому впевнений – найбільш працьовитий в світі народ! Але нинішня влада не розуміє цього. Своїми діями вона позбавляє українців можливості чесно жити і добре заробляти у своїй країні, змушуючи їх їхати за кордон.

Нинішніх чиновників цікавить тільки власна набита кишеня, а не добробут народу. Тому вони будуть і далі продавати за безцінь стратегічно важливі для держави підприємства, посилювати умови для ведення бізнесу, наживатися на війні і проводити свої вбивчі реформи. Поки біля керма країни стоять корумповані, неосвічені управлінці, щоб вам не говорили, рівень добробуту в країні буде неухильно падати, а рівень безробіття – навпаки, зростати.

Згідно з даними Державної служби зайнятості, на сьогоднішній день в Україні без роботи залишаються майже 330 тис. громадян, при цьому майже половина з них – це люди з вищою освітою, а 35% мають професійний профіль. Але українська влада запевняє нас, що все добре і причин для занепокоєння немає. Мало того – у минулому році вони пообіцяли створити більше 1 млн робочих місць протягом 2018 року. Правда, куди може працевлаштуватися мільйон українців в країні, де нічого не будується, не створюється, а те, що вже є, виставляється на продаж, – влада не повідомили.

Втім, наші нинішні чиновники не надто розуміють в економіці, тому вважаю своїм обов'язком їм пояснити: по клацанню пальців нові робочі місця створити не вдасться – для цього необхідні інвестиції. Федерація роботодавців України розраховує вартість нового робочого місця приблизно в 50 тис. доларів. Таким чином, для здійснення "грандіозного плану" влади необхідно близько 50 млрд доларів. При тому всьому, що весь "бюджет розвитку" України на 2018 рік становить лише 1,119 трлн грн, і чекати різкого збільшення іноземних інвестицій в цьому році також не доводиться.

До всього іншого, стратегічні підприємства, що залишилися в держвласності, які могли б допомогти розвитку економічного потенціалу країни і, відповідно, забезпечити людей роботою, потрапили в перелік об'єктів великої приватизації від уряду. Тобто їх планують продати за копійки олігархам для остаточного роздерибанювання народного добра. А їх співробітників в результаті просто викинуть на вулицю, таким чином, не зменшуючи, а навпаки – збільшуючи безробіття.

А скільки українців ця влада виперла за кордон своїми псевдореформами та катастрофічними умовами ведення бізнесу! Все йде до того, що скоро основний дохід Україні будуть приносити "заробітчани", які працюють на благо інших країн, а не своєї Батьківщини. І іншим країнам, безумовно, дуже вигідно, що їх піднімає економіку дешева і водночас кваліфікована робоча сила з України. Однак для нашої країни це означає посилення економічного занепаду і розрухи. Але ми цього не допустимо! Не можуть олігархи і продажні чиновники в змові з міжнародними "партнерами" визначати курс економічного розвитку України! Держава в першу чергу – для людей, для українців!

Після перемоги на виборах партії "За життя" ми, в першу чергу, повернемо всі розпродані стратегічні підприємства під контроль держави і відродимо промисловість І вже на основі цієї реальної бази, а не пустих обіцянок чиновників, створимо десятки тисяч нових робочих місць і забезпечимо українців гідною заробітною платою. Адже держава тоді вважається сильним, коли у нього працевлаштовані громадяни і високий рівень їх соціального забезпечення.

Коли стратегічні галузі будуть контролюватися державою, виникне попит на інженерів, науковців та інших технічних фахівців, які зараз масово покидають Україну. Ми зупинимо цей масовий відтік професіоналів з нашої країни, повернемо їх на Батьківщину, надамо роботу, запропонуємо високу зарплату і забезпечимо старість.

Українець повинен мати можливість спокійно працювати на благо своєї країни, знаючи, що держава не дасть його в образу корумпованим чиновникам і ненаситним олігархам, забезпечить його старість і подбає про його здоров'я, про освіту своїх дітей. Тоді він буде впевнений у завтрашньому дні. Більш того, впевненості у майбутньому хочуть і десятки тисяч студентів, які не можуть влаштуватися на роботу після закінчення ВНЗ. Тому ми законодавчо забезпечимо випускників вузів чи технікумів першим робочим місцем, а також збільшимо держзамовлення на тих фахівців, яких Україні не буде вистачати.

Крім того, ми будемо заохочувати за створення робочих місць бізнес, так і кожен українець зможе без проблем відкрити свою справу – держава його підтримає. Ще один важливий крок до створення нових робочих місць – створення в країні сприятливого інвестиційного клімату. Ми покажемо інвесторам, що вони можуть вкладати в Україну, що це вигідно, що наша держава здатна захистити їх від свавілля чиновників.

І все це зробити дійсно реально, причому у відносно короткостроковій перспективі! Треба лише спокійно піти на наступні вибори і проголосувати за нові обличчя, які жодного разу не були у владі. Без злодійкуватих менеджерів і з правильним курсом економічного розвитку Україна незабаром стане дійсно сильною, самодостатньою, процвітаючою країною – "Швейцарією Східної Європи". Молодь повинна мати високооплачувану роботу, а пенсіонери – гідну старість, і тільки тоді ми зробимо Україну великою!