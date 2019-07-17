Турецкий банковский гамбит

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Долгое время Турция оставалась примером экономического процветания. Однако действия политического руководства страны привели к серьезнейшему экономическому кризису. В январе 2019 года по карманам миллионов турок ударило падение курса национальной валюты, а сейчас финансовые рынки Турции негативно отреагировали на новость о решении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана отправить в отставку главу Центробанка.

На этом фоне индекс акций 30 крупнейших компаний Турции BIST обвалился, и резко снизился курс лиры относительно доллара США. В чем ошибка Эрдогана и чему стоит поучится Украине – читайте в материале.

Аксиомой для мировой экономики является утверждение, что стабильность банковской сферы возможна только при условии независимости центрального банка от исполнительной и законодательной власти.

"В странах с развитой судебной культурой и низким уровнем коррупции независимость центрального банка стала неписаным законом. У исполнительной власти очень часто возникает соблазн использовать давление на центробанк для манипуляции денежно-кредитной политикой в своих целях", - считает экономист Сергей Хестанов.

По словам эксперта, в последнее время давление на центробанки усиливается по всему миру, и происходит это в странах, абсолютно непохожих друг на друга с точки зрения развития общественных институтов, политических традиций и экономической модели. Но всюду политическое давление на центробанк приводит к одним и тем же результатам. И результаты, как правило, негативные. Наиболее яркий пример - Турция.

Эрдоган требовал снижения Центробанком этой страны процентных ставок, и это еще можно было понять, но его решение о замене главы регулятора по своим негативным последствиям намного превысит все возможные плюсы для экономики от снижения ставок.

Такие шаги подорвали доверие к Центробанку, финансовые спекулянты получили дополнительный повод для атаки на лиру, а то, каким образом глава государства отправил в отставку главного банкира страны, и причины, стоящие за его увольнением, только усилили опасения относительно дальнейшего направления экономической политики президента Турции, пишет Financial Times.

Что любопытно, Эрдоган принял такое решение всего спустя неделю, после того как Банк международных расчетов выделил Турцию в качестве примера неправильного поведения и политических издержек, связанных с политическим вмешательством в дела Центробанка, а глядя на Турцию, другие страны могут "увидеть, что происходит, когда власть подрывает самостоятельность ЦБ".

НБУ всему голова

События в соседней Турции должны стать серьезным напоминанием для Украины и украинских политиков, насколько опасными могут быть игры вокруг центробанка во имя достижения каких либо сиюминутных благих политических целей.

На украинском банковском рынке сейчас господствует относительная финансовая стабильность. Банки получили высокие прибыли. Население активно берет кредиты. Обменный курс гривны стабилен или даже усиливается, что не совсем хорошо для отечественного экспорта, но, принимая во внимание падение курса гривны в 2014-2016, как минимум позитивно влияет на доверие населения к гривне и дедолларизацию отечественной экономики.

Все это результат усиления независимости НБУ под руководством непубличного технократа Якова Смолия, который не демонстрирует политических или других амбиций, но хорошо держит под контролем банковскую систему, что, собственно, и является его главным заданием.

Но успокаиваться рано. Угрозы дестабилизации остаются и расслабляться счастливым собственникам гривны не стоит – подтверждено собственниками турецкой лиры. В странах с нестабильными политическими институтами банковская система всегда находится под угрозой прямого давления или политический турбулентности в исполнительной или законодательной власти.

Главными угрозами стабильности банковской и макроэкономической системы Украины являются отмена национализации ПриватБанка, которой сейчас активно добиваются бывшие владельцы финучреждения, и "замораживание" программы сотрудничества с Международным валютным фондом. Собственно, в НБУ и сами об этом прямо говорят.

"Системные риски для финансовой стабильности находятся на одном из самых низких в истории уровней, а макроэкономические условия благоприятны для работы банков. Однако до сих пор существуют угрозы, связанные с судебными процессами вокруг ПриватБанка и возможным перерывом в сотрудничестве с Международным валютным фондом", - отмечают в июньском отчете Нацбанка о финансовой стабильности.

И если сотрудничество с МВФ является на сегодня открытым вопросом до формирования нового правительства и его программы действий, то ситуация вокруг Приватбанка становится все боле напряженной.

Приват привет

Как ранее отмечали СМИ, в последнее время резко усилилось давление на НБУ со стороны бывших собственников Привата – как в целом, так через СМИ и судебные тяжбы в отношении руководства банка. Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса считает, что критика в адрес топ-менеджеров НБУ идет, в основном, со стороны бизнесмена Игоря Коломойского, бывшего совладельца банка, который хочет вернуть за него денежную компенсацию.

"Коломойский хочет себе вернуть Приватбанк или, скорее, получить за него денежную компенсацию, усиливая, тем самым, давление. Но эти попытки – это личная месть Коломойского за ПриватБанк, потому что Рожкова вела проект (национализации) ПриватБанка", - пояснил Фурса.

По словам партнера юридической компании "Астерс" Алексея Дидковского, в Украине сегодня рассматривается более 600 исков от бывших владельцев ПриватБанка и связанных с ними компаний против НБУ, Минфина и самого ПриватБанка касательно якобы нарушения прав истцов, связанного с национализацией финучреждения.

Хотя, напомним, в конце 2016 года крупнейшие акционеры Привата сами добровольно обратились в КМУ с просьбой о национализации ПриватБанка.

Чтобы спасти банк от банкротства, а финансовую систему от коллапса, государство было вынуждено внести в уставной фонд банка более 156 млрд гривен. Дальнейшее расследование международного агентства "Кролл" показало, что в результате масштабных и скоординированных мошеннических действий в течение ряда лет банку были причинены многомиллиардные убытки.

Дидковский подтвердил информацию о том, что на следующей неделе в Лондоне запланировано заседание апелляционного суда в деле по иску Банка к бывшим собственникам – Коломойскому и Боголюбову.

Международный валютный фонд со своей стороны приветствовал реформу корпоративного управления ПриватБанка и обещает тщательно отслеживать события в этой сфере, о чем неоднократно отмечал постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

По его словам, несмотря на то, что национализация потребовала от государства 156 млрд грн, это "обеспечило жизнеспособность ПриватБанка на долгую перспективу, спасло средства миллионов украинских граждан и укрепило экономическое самочувствие страны".

"Учитывая такие результаты, мы приветствуем реформу корпоративного управления "ПриватБанка", который возглавляет независимый Наблюдательный Совет, и трансформацию бизнес-модели банка, что уже положительно сказалось на показателях и устойчивости банковской системы в целом", - подчеркнул представитель МВФ в Украине.

Он добавил, что МВФ продолжает поддерживать усилия НБУ по реформированию финансового сектора Украины, включительно с внедрением принципов пруденциального корпоративного управления, так же, как и усилия Министерства финансов, направленные на реформирование корпоративного управления в государственных банках.

Но вместе с тем непрогнозируемость отечественной судебной власти и угроза принятия необоснованных решений в интересах бывших собственников и желание некоторых политиков взять Нацбанк под контроль, политическое давление на Министерство финансов является серьезнейшей и, к сожалению, очень реальной угрозой макрофинансовой стабильности в стране.

Независимость НБУ сегодня остается главным препятствием на пути такого реванша. Новое руководство страны должно быть прежде всего заинтересовано в том, чтобы в стране сохранялась финансовая и макроэкономическая стабильность. Украина – не Турция, и даже малейшие шаги а-ля Эрдоган приведут к намного более драматическим последствиям и намного быстрее.