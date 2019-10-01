Цифровое будущее: украинцев ждет смена внутренних паспортов

Иллюстративное фото (УНИАН)

В скором времени украинцы получат внутренние паспорта нового образца. В контексте перехода к "государству в смартфоне" в команде президента было принято решение о запуске ID-документа с цифровой подписью, который станет единственным идентификационным документом. Разработает и внедрит его компания IІG.

Как писали СМИ, Давид Арахамия, лидер фракции "Слуга народа" в парламенте и человек Владимира Зеленского сам представил идею о перевыпуске паспорта, презентовав группу компаний, которая готова запустить этот процесс в Украине – IІG (INDUSTRIAL INNOVATION GROUP).

В середине августа представители компании презентовали свои наработки членам правительства в Офисе президента. По данным IІG, во встрече принимали участие: Давид Арахамия, вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров, глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк и генеральный директор IIG Андрей Первушин.

Инновации и опыт

Кто же эти смельчаки, которые готовые выпускать по 15 млн ID-карточек в год?

Industrial Innovation Group, в которую входят ООО "СП "ГОЛОГРАФІЯ", ООО "ПОЛЛІ-СЕРВІС", ООО "ЮС-ДИЗАЙН", ЧАО "ОТІ "ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КП ОТІ", является уникальным разработчиком современных идентификационных (и не только) документов. Свою продукцию и услуги поставляет в десятки стран на разных континентах.

Группа IІG первой в мире разработала и изготовила такое украинское электронное водительское удостоверение, что независимая западная сертифицированная лаборатория FIME вынуждена была специально для этого продукта разрабатывать методики испытаний – у них были устаревшие.

Имея большой опыт работы на западных рынках, компания хорошо знакома и с особенностями украинского госсектора. IІG – не новичок на украинском рынке, у компании за плечами большой опыт и понимание всех процессов, связанных с выпуском документов подобного рода в стране.

IІG создана владельцем консорциума ЕДАПС Юрием Сидоренко, который является автором множества патентов в сфере ID-документов, защитной печати, технологиях производства голограмм. Основу менеджмента новой компании также в большинстве своем составляют опытные менеджеры из ЕДАПСа.

И если IІG пока на слуху только у профессионалов, ЕДАПС в Украине знают как консорциум, который более 10 лет занимался печатью документов строгой отчетности, начиная от акцизов, паспортов и заканчивая школьными аттестатами.

В 2015 году, ввиду изменений в законодательстве, консорциум ушел с рынка Украины. Для работы на западном рынке ЕДАПС сделал ребрендинг, сменив название. С приходом к власти в Украине новой команды и курсом на электронное правительство опыт и лучшие наработки компании снова оказались востребованными.

Оцифровка государства

По словам Андрея Первушина, генерального директора IІG и одного из лучших специалистов в разработке автоматизированых информационных систем государственного уровня, компания готова оказать полный спектр услуг, имея замкнутый цикл производства электронных документов, которые обеспечивают технологический базис всем сервисам электронного правительства.

Частная структура собственности и отсутствие интеграции с госструктурами позволяет компании быть максимально мобильной в принятии решений и запуске технологических процессов. Соответственно, никаких задержек с выпуском новых документов не возникнет.

Еще один важный момент – компания готова не только взять на себя производство новых паспортов, но и разработать программное обеспечение для государственных структур, а также взяться за обеспечение безопасности баз данных и самих выпускаемых документов.

"Мы производим весь цикл работ по изготовлению документа, от программирования чипа, приварки антенны, изготовления InLei до упаковки в пластиковый документ, персонализации документа, разработки оптических защитных средств для этого документа. Мы разрабатываем программное обеспечение для государственных систем сбора данных, включая биометрику, программное обеспечение персонализации и верификации", – говорит Андрей Первушин.

Он убежден, что если государство действительно заинтересовано в развитии качественного электронного сервиса, оно должно обеспечить своих граждан ID-картой и четко определить ее как единственный ключ к доступу к услугам госорганов и общению с государством.

Рывок в будущее

"Мы готовы подтвердить, что после принятия решения первый документ будет готов через один месяц", – комментирует Андрей Первушин сроки старта проекта.

Соответственно, уже к концу года украинцы смогут получить паспорта нового образца, с улучшенным чипом защиты, цифровой подписью, доступом к приложениям.

"Украина фактически готова к внедрению электронного государства. На этом пути осталось одно препятствие – это базовая (первичная) идентификация, начиная с рождения ребенка, – справедливо отмечает Первушин. – И пока в Украине не будет высокого уровня распространения этого механизма среди населения, нельзя говорить о массовом внедрении "электронного государства". Каким образом это сделать? Нет другого выхода, кроме как выдать его людям вместе с идентификационным документом – паспортом или паспортом в форме ID-карточки".

А дальше high level. Карточка с электронной подписью дает возможность получить мобайл-ID – то, о чем говорит президент Владимир Зеленский – "государство в смартфоне".

Главное для государства – не останавливаться на пути к цифровому будущему. Права, техпаспорта, акцизные марки – уровень безопасности и функциональности этих документов может быть существенно усовершенствован. В IIG уже сегодня владеют технологиями, позволяющими это сделать. Вопрос только в политической воле и желании украинской власти внедрять инновации в жизнь.