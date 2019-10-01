Цифрове майбутнє: українців чекає зміна внутрішніх паспортів

Ілюстративне фото (УНІАН)

Незабаром українці отримають внутрішні паспорти нового зразка. В контексті переходу до "держави в смартфоні" у команді президента було прийнято рішення про запуск ID-документа з цифровим підписом, який стане єдиним ідентифікаційним документом. Розробить і впровадить його компанія IІG.

Як писали ЗМІ, Давид Арахамія, лідер фракції "Слуга народу" у парламенті і людина Володимира Зеленського сам представив ідею про перевипуск паспорта, презентувавши групу компаній, яка готова запустити цей процес в Україні – IІG (INDUSTRIAL INNOVATION GROUP).

У середині серпня представники компанії презентували свої напрацювання членам уряду в Офісі президента. За даними IІG, у зустрічі брали участь: Давид Арахамія, віце-прем'єр-міністр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк і генеральний директор IIG Андрій Первушин.

Інновації та досвід

Хто ж ці сміливці, які готові випускати по 15 млн ID-карток в рік?

Industrial Innovation Group, в яку входять ТОВ "СП "ГОЛОГРАФІЯ", ТОВ "ПОЛЛІ-СЕРВІС", ТОВ "ЮС-ДИЗАЙН", ПРАТ "ОТІS "ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КП ОТІ", є унікальним розробником сучасних ідентифікаційних (і не тільки) документів. Свою продукцію та послуги поставляє в десятки країн на різних континентах.

Група IІG першою в світі розробила і виготовила таке українське електронне водійське посвідчення, що незалежна західна сертифікована лабораторія FIME змушена була спеціально для цього продукту розробляти методики випробувань – у них були застарілі.

Маючи великий досвід роботи на західних ринках, компанія добре знайома і з особливостями українського держсектора. IІG – не новачок на українському ринку, у компанії за плечима великий досвід і розуміння всіх процесів, пов'язаних з випуском документів подібного роду в країні.

IІG створена власником консорціуму ЄДАПС Юрій Сидоренком, який є автором безлічі патентів у сфері ID-документів, захисного друку, технологіях виробництва голограм. Основу менеджменту нової компанії також здебільшого складають досвідчені менеджери з ЄДАПСу.

І якщо IІG поки на слуху тільки у професіоналів, ЄДАПС в Україні знають як консорціум, який понад 10 років займався друком документів суворої звітності, починаючи від акцизів, паспортів і закінчуючи шкільними атестатами.

В 2015 році, через зміни в законодавстві, консорціум пішов з ринку України. Для роботи на західному ринку ЄДАПС зробив ребрендинг, змінивши назву. З приходом до влади в Україні нової команди і курсом на електронний уряд досвід і кращі напрацювання компанії знову виявилися затребуваними.

Оцифровка держави

За словами Андрія Первушина, генерального директора IІG і одного з найкращих фахівців у розробці автоматизованих інформаційних систем державного рівня, компанія готова надати повний спектр послуг, маючи замкнутий цикл виробництва електронних документів, які забезпечують технологічний базис всіх сервісів електронного уряду.

Приватна структура власності і відсутність інтеграції з держструктурами дозволяє компанії бути максимально мобільною в прийнятті рішень і запуску технологічних процесів. Відповідно, жодних затримок з випуском нових документів не виникне.

Ще один важливий момент – компанія готова не тільки взяти на себе виробництво нових паспортів, але і розробити програмне забезпечення для державних структур, а також взятися за забезпечення безпеки баз даних і самих документів, що випускаються.

"Ми виробляємо весь цикл робіт по виготовленню документа, від програмування чіпа, приварки антени, виготовлення InLei до упаковки в пластиковий документ, персоналізації документа, розробки оптичних захисних засобів для цього документа. Ми розробляємо програмне забезпечення для державних систем збору даних, включаючи біометрику, програмне забезпечення персоналізації та верифікації", – говорить Андрій Первушин.

Він переконаний, що якщо держава дійсно зацікавлена у розвитку якісного електронного сервісу, вона повинна забезпечити своїх громадян ID-картою і чітко визначити її як єдиний ключ до доступу до послуг держорганів та спілкування з державою.

Ривок у майбутнє

"Ми готові підтвердити, що після прийняття рішення перший документ буде готовий через один місяць", – коментує Андрій Первушин терміни старту проекту.

Відповідно, вже до кінця року українці зможуть отримати паспорти нового зразка, з поліпшеним чіпом захисту, цифровим підписом, доступом до додатків.

"Україна фактично готова до впровадження електронної держави. На цьому шляху залишилося одна перешкода – це базова (первинна) ідентифікація, починаючи з народження дитини, – справедливо зазначає Первушин. – Та поки в Україні не буде високого рівня поширення цього механізму серед населення, не можна говорити про масове впровадження "електронної держави". Яким чином це зробити? Немає іншого виходу, крім як видати його людям разом з ідентифікаційним документом – паспортом або паспортом у формі ID-картки".

А далі high level. Картка з електронним підписом дає можливість отримати мобайл-ID – те, про що говорить президент Володимир Зеленський – "держава в смартфоні".

Головне для держави – не зупинятися на шляху до цифрового майбутнього. Права, техпаспорти, акцизні марки – рівень безпеки і функціональності цих документів може бути істотно вдосконалено. У IIG вже сьогодні володіють технологіями, які дозволяють це зробити. Питання лише в політичній волі та бажанні української влади впроваджувати інновації у життя.