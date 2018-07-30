Цена популизма: хватит ли Пенсионному фонду денег для выплаты пенсий

У Пенсионного фонда в июле возникли проблемы с выплатой пенсий украинцам. Чиновники уверяют, что сложности - технические, но, по информации РБК-Украина, фонду не хватает около 12 млрд гривен, чтобы профинансировать пенсионные выплаты в 2018 году. Дефицит возник после повышения пенсий, неподкрепленного реальными доходами. Но официально власти опровергают необходимость увеличения расходов Пенсионного фонда и настаивают, что никакие дополнительные вливания средств, кроме уже запланированных, в этом году ПФ не потребуются.

Найти крайнего

Пенсионный фонд на прошлой неделе нарушил график выплат пенсий за июль. В ведомстве пояснили задержку расчета с пенсионерами техническими проблемами, связанными с кассовым разрывом поступлений Единого социального взноса.

Правительству этих аргументов оказалось достаточно, чтобы возложить ответственность за сбой выплат на Пенсионный фонд. В Министерстве финансов сообщили, что свои обязательства перед ПФ по части дотаций Кабинет министров выполнил в полном объеме, перечислив в январе-июле 83,4 млрд гривен. Премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что инициирует служебное расследование. "Это ваша личная ответственность - вовремя выполнять обязанности перед украинскими пенсионерами. Еще раз, хотя бы день будут задержки, я могу сказать, что я точно вам это не прощу", - пообещал премьер, обращаясь к главе ПФ Алексею Зарудному. Руководитель фонда возражать Гройсману не стал, позже опубликовав на сайте ПФ официальные извинения перед пенсионерами, которым сместили дни выплат.

Публичная резкость премьера в отношении главы ПФ вполне объяснима. Ведь проблемы с выплатами пенсий бросают тень на главу правительства и инициированную им пенсионную реформу. Пересчет пенсий - так называемое осовремениевание - один из ключевых элементов реформы, в результате которой пенсии в октябре прошлого года повысили для нескольких миллионов граждан.

Источником средств, необходимых для пересмотра пенсий, стало почти двукратное повышений минимальной зарплаты до 3200 гривен, позволившее собрать больше денег в бюджет ПФ за счет ЕСВ. Это подтверждает официальная статистика. После роста "минималки" по итогам 2017 года собственные доходы ПФ выросли больше чем на 42% - до почти 160 млрд гривен. В этом году динамика сбора ЕСВ несколько спала. РБК-Украина в ПФ сообщили, что в течение первого полугодия собственные доходы превысили 95 млрд гривен. Это почти на 31% больше, чем в прошлом году и на 8% больше, чем ведомство планировало получить в январе-июне.

И хотя цифры свидетельствуют о росте поступлений, кассового разрыва избежать все же не удалось. "Поступления Единого взноса и в течение месяца, и в течение года происходит неравномерно. В начале года поступления меньше, в конце - больше. Эта неравномерность и вызывает кассовые разрывы. Тем не менее, Пенсионный фонд обязан решать основной вопрос - выплата пенсий должна происходить без помех", - сказал РБК-Украина заместитель министра социальной политики Николай Шамбир.

По словам чиновника, у работодателей накопилась задолженность по уплате ЕСВ. И задача Пенсионного фонда заключается в том, чтобы эти деньги вернуть, говорит Шамбир. "От успешности этой работы зависит, насколько выплата пенсий будет обеспечена средствами. Это общая ответственность налоговой (Государственной фискальной службы, - ред.) и Пенсионного фонда. У Пенсионного фонда есть полномочия по работе с плательщиками в части возврата задолженности по ЕСВ", - добавил собеседник.

"Дыра" в 12 млрд гривен

Сбой с выплатами пенсий в июле произошел в этом году впервые. Но проблемы с финансированием пенсионных выплат у ПФ начались раньше. Как писало РБК-Украина, еще в начале года в ведомстве были вынуждены начать привлекать займы у Госказначейства для покрытия кассовых разрывов. В марте-апреле после пересчета задним числом пенсий военным и полицейским расходы на ПФ выросли, а вместе с ними возросла потребность в займах от Казначейства. Несмотря на то, что это стандартная практика, суммы займов стали больше, чем обычно.

До конца года ПФ может не хватить около 12 млрд гривен для выплаты пенсий, пояснил РБК-Украина высокопоставленный правительственный чиновник, пожелавший остаться не названным. Недостачу придется либо перекрывать за счет займов Казначейства, либо вносить изменения в госбюджет и увеличивать дотации на выплату пенсий. Напомним, дотации ПФ в этом году запланированы на сумму 139 млрд гривен.

"Не будет такого, что кому-то не выплатят пенсии. Год закроют, но вопрос в том - как. До последнего времени Госказначейство прикрывало просчеты Пенсионного фонда и давало им займы. Но сейчас Оксана Маркарова (и.о. министра финансов, - ред.) расставила все по местам, дав понять премьеру, что не все так просто, как его уверял министр социальной политики Андрей Рева и руководство Пенсионного фонда", - уточнил собеседник издания в Кабмине.

По словам чиновника, Минфин еще в начале года предупреждал премьер-министра, что популярные меры по повышению пенсий военным и полицейским не по силам казне. "Популизм вылазит боком, за "сладкие решения" нужно теперь платить. Рева планировал перекрыть недостачу за счет очередного повышения минимальной зарплаты, но сейчас для этого нет возможности. Даже рассматривали вариант увеличить ставку ЕСВ, но в итоге от такой идеи отказались. Пока остается перекрывать "дыру" или за счет увеличения дотаций или за счет займов Госказначейства. Других вариантов нет", - добавил чиновник.

Кроме того, деликатности этой проблеме добавляет жесткая позиция Международного валютного фонда, который и так требует от правительства сократить расходы, сообщил источник издания. К тому же, отметил собеседник, Фонд еще перед повышением пенсий военным предупреждал власти о рисках, и теперь за попытки "раздуть расходы" казны на пенсионные цели "будет бить по рукам".

Впрочем, в Министерстве социальной политики риск нехватки средств на пенсионные выплаты не признают, уверяя, что все повышения пенсий и в этом, и в прошлом годах делались в рамках бюджета Пенсионного фонда. "Все повышения, которые делало правительство, утверждались еще в прошлом году в октябре, было запланировано повышение прожиточного минимума с июля и с декабря, также было запланировано повышение пенсий военным, и все эти средства предусмотрены. Изменения в госбюджет для увеличения дотаций Пенсионному фонду в этом году не понадобятся", - пояснил РБК-Украина Николай Шамбир.

По словам чиновника, все займы, которые ПФ брал или еще будет брать в этом году, ПФ планирует погасить до конца года, как того требует бюджетное законодательство. Вместе с тем, по словам Шамбира, рассматривается возможность списания "исторического" долга ПФ перед Госказначейством в размере 48 млрд гривен. Задолженность образовалась еще до 2014 года из-за "недостаточного планирования средств из госбюджета", пояснил чиновник. "Есть наша позиция, есть рекомендация бюджетного комитета Верховной рады по списанию этого займа (речь о 48 млрд гривен, - ред.). Риска того, что этот долг ляжет на плечи пенсионеров, я не вижу", - отметил замминистра.

Поле для маневра

В следующем году расходы на финансирование пенсий вырастут, в том числе из-за очередного повышения сумм выплат военным. Напомним, правительство, испытывая нехватку ресурса, предусмотрело поэтапный пересчет пенсий военным и полицейским. На первом этапе - с января 2018 года - в среднем пенсия для отставных военных и полицейских увеличивается на 1,5 тысячи гривен. "По завершению эта цифра может удвоиться. То есть, с 1 января 2020 года пенсионное обеспечение силовиков вырастет почти в два раза", - заявлял ранее министр соцполитики Андрей Рева.

Рассматривая компенсаторы для бюджета ПФ, правительство еще в начале июня добавило членов фермерских хозяйств в перечень плательщиков единого социального взноса (ЕСВ).

В Пенсионном фонде, понимая, что поступлений ЕСВ уже недостаточно, также предложили Минсоцполитики несколько других источников для роста доходов. Как пояснили РБК-Украина в ПФ, речь идет об увеличении максимальной величины базы начисления ЕСВ, которая на сегодняшний день составляет 55,8 тысяч гривен (15 минимальных зарплат).

Кроме того, ПФ считает целесообразным ввести регрессивную шкалу начисления ЕСВ. Это означает, что если сумма зарплаты превышает 55,8 тысяч гривен, то ставка взноса будет менее 22%. В пенсионном ведомстве также предлагают установить для руководителей предприятий минимальный должностной оклад в двойном размере минимальной зарплаты. На сегодняшний день это составит 7446 гривен.

В феврале министр Рева также говорил о необходимости ввести регрессивную шкалу и увеличить максимальную сумму, с которой взымается соцвзнос. Эти меры, по оценкам министра, позволят привлечь для выплаты пенсий дополнительно 5 млрд гривен.