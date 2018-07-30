Ціна популізму: чи вистачить Пенсійному фонду грошей для виплати пенсій

У Пенсійного фонду в липні виникли проблеми з виплатою пенсій українцям. Чиновники запевняють, що складності - технічні , але, за інформацією РБК-Україна, фонду не вистачає близько 12 млрд гривень, щоб профінансувати пенсійні виплати в 2018 році. Дефіцит виник після підвищення пенсій, що не підкріплені реальними доходами. Але офіційно влада спростовує необхідність збільшення витрат Пенсійного фонду і наполягає, що ніякі додаткові вливання коштів, крім вже запланованих у цьому році ПФ не потрібні.

Знайти крайнього

Пенсійний фонд минулого тижня порушив графік виплат пенсій за липень. У відомстві пояснили затримку розрахунку з пенсіонерами технічними проблемами, пов'язаними з касовим розривом надходжень Єдиного соціального внеску.

Уряду цих аргументів виявилося достатньо, щоб покласти відповідальність за збій виплат на Пенсійний фонд. У Міністерстві фінансів повідомили, що свої зобов'язання перед ПФ в частині дотацій Кабінет міністрів виконав в повному обсязі, перерахувавши у січні-липні 83,4 млрд гривень. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман запевнив, що ініціює службове розслідування. "Це ваша особиста відповідальність - вчасно виконувати обов'язки перед українськими пенсіонерами. Ще раз, хоча б день будуть затримки, я можу сказати, що я точно вам не пробачу", - пообіцяв прем'єр, звертаючись до голови ПФ Олексію Зарудному. Керівник фонду заперечувати Гройсману не став, пізніше опублікувавши на сайті ПФ офіційні вибачення перед пенсіонерами, яким змістили дні виплат.

Публічна різкість прем'єра щодо голови ПФ цілком з'ясовна. Адже проблеми з виплатами пенсій кидають тінь на главу уряду та ініційовану ним пенсійну реформу. Перерахунок пенсій - так зване осовремениевание - один з ключових елементів реформи, в результаті якої пенсії у жовтні минулого року підвищили для декількох мільйонів громадян.

Джерелом коштів, необхідних для перегляду пенсій, стало майже дворазове підвищення мінімальної зарплати до 3200 гривень, що дозволило зібрати більше грошей у бюджет ПФ за рахунок ЄСВ. Це підтверджує офіційна статистика. Після зростання "мінімалки" за підсумками 2017 року власні доходи ПФ зросли більше ніж на 42% - до майже 160 млрд гривень. У цьому році динаміка збору ЄСВ дещо спала. РБК-Україна в ПФ повідомили, що протягом першого півріччя власні доходи перевищили 95 млрд гривень. Це майже на 31% більше, ніж у минулому році і на 8% більше, ніж відомство планувало отримати у січні-червні.

І хоча цифри свідчать про зростання надходжень, касового розриву уникнути все ж не вдалося. "Надходження Єдиного внеску і протягом місяця, і протягом року відбувається нерівномірно. На початку року надходження менше, в кінці - більше. Ця нерівномірність і викликає касові розриви. Тим не менш, Пенсійний фонд зобов'язаний вирішувати основне питання - виплата пенсій має відбуватися без перешкод", - сказав РБК-Україна заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір.

За словами чиновника, у роботодавців накопичилася заборгованість по сплаті ЄСВ. Та завдання Пенсійного фонду полягає в тому, щоб повернути ці гроші, каже Шамбір. "Від успішності цієї роботи залежить, наскільки виплата пенсій буде забезпечена засобами. Це спільна відповідальність податкової (Державної фіскальної служби, - ред.) і Пенсійного фонду. У Пенсійного фонду є повноваження по роботі з платниками в частині повернення заборгованості по ЄСВ", - додав співрозмовник.

"Діра" в 12 млрд гривень

перебої з виплатами пенсій в липні стався в цьому році вперше. Але проблеми з фінансуванням пенсійних виплат у ПФ почалися раніше. Як повідомляло РБК-Україна, ще на початку року у відомстві були змушені почати залучати позики у Держказначейства для покриття касових розривів. У березні-квітні після перерахунку заднім числом пенсій військовим і поліцейським витрати на ПФ зросли, а разом з ними зросла потреба у позиках від Казначейства. Незважаючи на те, що це стандартна практика, суми позик стали більше, ніж зазвичай.

До кінця року ПФ може не вистачити близько 12 млрд гривень для виплати пенсій, пояснив РБК-Україна високопоставлений урядовий чиновник, що побажав залишитися не названим. Недостачу доведеться або перекривати за рахунок позик Казначейства, або вносити зміни до держбюджету і збільшувати дотації на виплату пенсій. Нагадаємо, дотації ПФ в цьому році заплановані на суму 139 млрд гривень.

"Не буде такого, що комусь не виплатять пенсії. Рік закриють, але питання в тому - як. До останнього часу Держказначейство прикривало прорахунки Пенсійного фонду і давало їм позики. Але зараз Оксана Маркарова (в. о. міністра фінансів, - ред.) розставила все по місцях, давши зрозуміти прем'єру, що не все так просто, як його запевняв міністр соціальної політики Андрій Рева і керівництво Пенсійного фонду", - уточнив співрозмовник видання в Кабміні.

За словами чиновника, Мінфін ще на початку року попереджав прем'єр-міністра, що популярні заходи щодо підвищення пенсій військовим і поліцейським не по силам скарбниці. "Популізм вилазить боком, за "солодкі рішення" тепер потрібно платити. Рева планував перекрити недостачу за рахунок чергового підвищення мінімальної зарплати, але зараз для цього немає можливості. Навіть розглядали варіант збільшити ставку ЄСВ, але в підсумку від цієї ідеї відмовилися. Поки залишається перекривати "діру" або за рахунок збільшення дотацій або за рахунок позик Держказначейства. Інших варіантів немає", - додав чиновник.

Крім того, делікатності цій проблемі додає жорстка позиція Міжнародного валютного фонду, який вимагає від уряду скоротити витрати, повідомило джерело видання. До того ж, зазначив співрозмовник, Фонд ще перед підвищенням пенсій військовим попереджав влади про ризики, і тепер за спроби "роздути витрати" скарбниці на пенсійні цілі "буде бити по руках".

Втім, у Міністерстві соціальної політики ризик нестачі коштів на пенсійні виплати не визнають, запевняючи, що всі підвищення пенсій і в цьому, і в минулому роках робилися в рамках бюджету Пенсійного фонду. "Всі підвищення, які робив уряд, затверджувалися ще торік у жовтні, було заплановано підвищення прожиткового мінімуму з липня та з грудня, також було заплановано підвищення пенсій військовим, і всі ці кошти передбачені. Зміни до держбюджету для збільшення дотацій Пенсійному фонду в цьому році не знадобляться", - пояснив РБК-Україна Микола Шамбір.

За словами чиновника, всі позики, які ПФ брав чи ще буде брати в цьому році, ПФ планує погасити до кінця року, як того вимагає бюджетне законодавство. Разом з тим, за словами Шамбіра, розглядається можливість списання "історичного" боргу ПФ перед Держказначейством у розмірі 48 млрд гривень. Заборгованість утворилася ще до 2014 року із-за недостатнього планування коштів з держбюджету", - пояснив чиновник. "Є наша позиція, є рекомендація бюджетного комітету Верховної ради по списанню цієї позики (мова про 48 млрд гривень, - ред.). Ризику того, що цей обов'язок ляже на плечі пенсіонерів, я не бачу", - зазначив заступник міністра.

Поле для маневру

У наступному році витрати на фінансування пенсій зростуть, в тому числі з-за чергового підвищення сум виплат військовим. Нагадаємо, уряд, відчуваючи нестачу ресурсу, передбачив поетапний перерахунок пенсій військовим і поліцейським. На першому етапі - з січня 2018 року - в середньому пенсія для відставних військових і поліцейських збільшується на 1,5 тисячі гривень. "По завершенню ця цифра може подвоїтися. Тобто, з 1 січня 2020 року пенсійне забезпечення силовиків виросте майже в два рази", - заявляв раніше міністр соцполітики Андрій Рева.

Розглядаючи компенсатори для бюджету ПФ, уряд ще на початку червня додало членів фермерських господарств перелік платників єдиного соціального внеску (ЄСВ).

У Пенсійному фонді, розуміючи, що надходжень ЄСВ вже недостатньо, також запропонували Мінсоцполітики кілька інших джерел для зростання доходів. Як пояснили РБК-Україна в ПФ, мова йде про збільшення максимальної величини бази нарахування ЄСВ, яка на сьогоднішній день становить 55,8 тисяч гривень (15 мінімальних зарплат).

Крім того, ПФ вважає за доцільне запровадити регресивну шкалу нарахування ЄСВ. Це означає, що якщо сума зарплати перевищує 55,8 тисяч гривень, то ставка внеску буде менше 22%. У пенсійному відомстві також пропонують встановити для керівників підприємств мінімальний посадовий оклад у подвійному розмірі мінімальної зарплати. На сьогоднішній день це складе 7446 гривень.

У лютому міністр Рева також говорив про необхідність запровадити регресивну шкалу і збільшити максимальну суму, з якої стягується соцвнесок. Ці заходи, за оцінками міністра, дозволять залучити для виплати пенсій додатково 5 млрд гривень.