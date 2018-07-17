Тренды президентской кампании: как будут проходить праймериз

Трендом грядущей президентской кампании станут праймериз – внутрипартийные состязания за право представлять свою политическую силу в борьбе за президентский пост. В каких-то случаях праймериз станут частью рекламной кампании, но в ряде партий развернется настоящая борьба за лидерские позиции.

Первые внутрипартийные праймериз были проведены в США еще в 1842 году. С того времени они стали надежной технологией, которая позволяет выбрать наиболее конкурентоспособного политического лидера из кандидатов внутри партии, способного побеждать на президентских или парламентских выборах. Такой себе естественный отбор. В некоторых странах, таких как Аргентина и Уругвай, праймериз являются обязательными.

Накануне официального старта президентских выборов в Украине о вероятности праймериз уже заявили представители нескольких политических сил, в частности партии "За життя", "Оппозиционного блока", "Укроп" и "Самопомочи".

Праймериз Петра Порошенко

В "Батькивщине" Юлии Тимошенко, "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко и Радикальной партии Олега Ляшко вопрос о том, кто будет баллотироваться на президентских выборах, не стоит в принципе.

А вот в Блоке Петра Порошенко, как ни странно бы это звучало, интрига может появиться. В случае дальнейшего падения рейтинга Петра Порошенко – что весьма вероятно – внутрипартийная дискуссия о том, стоит ли выставлять заведомого непроходного кандидата, обострится. Конечно, сложно себе представить, чтобы Петр Порошенко отказался даже от весьма призрачной надежды на второй срок, но еще труднее вообразить, что попутчики действующего президента, объединившиеся после его победы в 2014 году в блок имени президента, согласятся тонуть вместе с ним.

Это касается Виталия Кличко и его партнеров по "Удару". Можно предположить, что Кличко сейчас готовится предложить себя в качестве альтернативного кандидата от партии власти и даже вести по этому поводу активные консультации с потенциальными союзниками. И если он получит необходимую поддержку, то неформальные праймериз внутри БПП могут состояться

Кроме Порошенко и Кличко о своих амбициях может вполне заявить и Юрий Луценко, никогда особо не скрывавший, что действующий президент для него – не более чем ситуативный союзник. Не зря же телеэфир в очередной раз заполонила "социальная реклама" генерального прокурора.

"Україна має талант" или рассмеши избирателя

Один из самых популярных форматов на телевидении сегодня – это талант-шоу. Вполне эффективно он работает и в политике. И те силы, которые владеют телеканалами или могут влиять на их политику, могут достучаться до избирателей именно благодаря политическим талант-шоу.

Тем более, что лозунг многих кандидатов будущей президентской кампании – это не победа, а участие. А главная цель – это парламентские выборы. ТВ-шоу позволят партии нарастить число потенциальных сторонников.

"Хочешь стать президентом – участвуй в праймериз", – предлагает, в частности, партия "Укроп". Посыл логичный: в партии нет ни одного яркого лидера, способного получить рейтинг хотя бы в пределах статистической погрешности. Формальный глава партии Тарас Батенко известен мало, да и откровенно "сероват". Как и нардеп Виталий Куприй или глава Волынского облсовета Игорь Палица, которым не помогает набрать электоральный вес даже системная медиа поддержка СМИ.

Впрочем, праймериз "Укропа" будут всего лишь телешоу: Игорь Коломойский, похоже, определился с кандидатом в президенты от "Укропа". Посему зритель одного из украинских телеканалов несколько раз в день вынужден лицезреть в новостях, рекламе или на ток-шоу улыбчивого народного депутата Александра Шевченко, партнера Коломойского по горнолыжному курорту "Буковель".

Еще один проект Коломойского – Владимир Зеленский со своей виртуальной партией "Слуга народа". Он пока еще четко не заявлял о своем участии в президентских выборах, но его уже активно рейтингуют социологические службы. Если же фронтмена "Квартала 95" таки запустят на выборы, то можно даже не сомневаться, шоу будет на самом высоком уровне и электорат будет с упоением смотреть не только "Вечерний квартал", "Игры приколов", "Рассмеши комика", "Лигу смеха" и "Сказочную Русь", но и сериал "Праймериз "Слуга народа".

Свое альтернативное праймериз-шоу "Нові лідери" уже запустил в эфир извечный конкурент Коломойского Виктор Пинчук. Проект в стиле "Україна має талант", имитируя так называемые "грассрутс праймериз" – движение от корней, из народа. К которому на определенном этапе может подключиться локомотив – Святослав Вакарчук. Так что у телезрителей-избирателей будет неплохой выбор: если наскучит комик, можно смотреть на певца. И наоборот.

Праймериз тяжеловесов

Впрочем, не везде праймериз будут исключительно элементом шоу-программы. Более чем реальная борьба за лидерство уже началась в "Оппоблоке". То, что партия без громких объявлений вошла в сезон праймериз, фактически, признали ее лидеры – Юрий Бойко, Александр Вилкул, Сергей Левочкин и Вадим Новинский.

"Оппозиционный блок", как наследник Партии регионов, – весьма странное образование: в нем умудряются уживаться две конкурирующие бизнес-группы – Ахметова и Фирташа. Их союз – что-то наподобие сиамских близнецов или российского двуглавого орла: неестественен, неэффективен, да и головы смотрят в разные стороны. И если после Евромайдана группы Ахметова и Фирташа рассматривали "Оппоблок" как некий "ноев ковчег", то сейчас общих целей уже не осталось. Зато накопились взаимные претензии.

В стане Рината Ахметова уверены, что "монументальная" фигура Юрия Бойко тянет рейтинг "Оппоблока" вниз. Актуальный рейтинг партии колеблется в границах 10-12%, в то время как соответствующая электоральная ниша втрое больше. Что, по мнению соратников Ахметова, означает лишь одно: большинство потенциальных избирателей "Оппоблока" не воспринимает Бойко как лидера. И те объединительные процессы, которые продвигает Сергей Лёвочкин под единого кандидата Бойко, вряд ли кардинально изменят ситуацию.

Еще одна претензия – подозрение союзников по партии в сговоре с властью. Мол, Юрий Бойко – комфортный спарринг-партнер для Петра Порошенко и в принципе не ставит перед собой цель выиграть выборы, посему власть "похоронила" историю с "вышками Бойко", хотя довольно активно преследует других экс-регионалов.

"Вы посмотрите на то, какие представления в Раду вносит ГПУ. У нас Новинский, Добкин, на Вилкула все время обещают, – заявил недавно в разговоре с журналистом "Украинской правды" один из членов группы Ахметова. – А в них – никого. Нашли одного козла отпущения Бакулина, чтобы даже так к Бойко не было вопросов. Получается, что или в группе Левочкина собрались самые ангелы, или кто-то держит нас за дураков".

В качестве варианта разрешения накопившихся противоречий у Ахметова предлагают провести своеобразные праймериз между сопредседателями фракции – Бойко и Вилкулом. Аргументы: Вилкул независимее и динамичнее Бойко, который слишком серый и невнятный. Да и когда надо делать жесткие заявления в парламенте или же идти в эфир, где ожидается острая дискуссия и сильные оппоненты, "Оппоблок" обычно делегирует Вилкула.

С некоторой натяжкой Вилкула можно назвать аналогом Анатолия Гриценко для электората бывшей Партии регионов. Он, как и Гриценко, успел поработать во власти – при Януковиче главой ДнепрОГА и вице-премьер-министром в правительстве Азарова, но также может восприниматься в некотором плане как новое лицо в политике.

К тому же у Вилкула, в отличие от Бойко, есть базовый регион – Днепропетровская область, а также электоральный вес в соседних областях, где его рейтинги по данным закрытых соцопросов, как минимум сравнимы с показателями Бойко. Который в последние годы проявлял активность только в чужой для "Оппоблока" Киевской области. Стимулом для роста рейтинга Вилкула являются и уголовные дела, которые инициировала Генеральная прокуратура под руководством Луценко – на фоне уже упомянутой истории с "вышками Бойко" он может выглядеть настоящим, а не "фейковым" оппозиционером.

Фактически, необъявленные праймериз в "Оппоблоке" уже длятся какое-то время. Бойко ведет их посредством сюжетов и рекламных роликов на "Интере", Вилкул отвечает массовыми акциями и встречами с избирателями в восточных областях. Впрочем, принимать решение будут вовсе не избиратели "Оппоблока": все решится "под ковром", в ходе переговоров между Ринатом Ахметовым и Дмитрием Фирташем.

Московские праймериз

Партии "За життя", которая была рождена под софитами телеканалов двумя "раскольниками" "Оппоблока", а после – успешно приватизированная Виктором Медведчуком, также объявила о праймериз. Контроль над сразу несколькими топовыми новостными каналами – NewsOne, "112 канал" и, опосредованно, ZIK – позволяет партии построить масштабное шоу во главе с фронтменами партии: Вадим Рабинович, благодаря компьютерной графике вещает с небоскреба, как с броневика, рассказывает о праймериз и даже объявляет о готовности не баллотироваться – если такое же решение примет и Юрий Бойко, Нестор Шуфрич лично общается с претендентами, передавая опыт, Евгений Мураев бесстрашно атакует действующую власть.

Как и в любом талант-шоу сценаристы праймериз "За життя" уже заранее знают, кто выйдет в финал и кто в итоге победит. Интрига в другом: каков процент электората сумеет перехватить "За життя" у занятого внутренней конкуренцией "Оппоблока".

Праймериз как повод не участвовать

Пожалуй, самая оригинальная мотивация провести праймериз у "Самопомочи". Лидер партии и по совместительству мэр Львова Андрей Садовой некогда числился среди потенциальных фаворитов гонки. Но "мусорная история" подкосила его рейтинг, и о возможном участии Садового в президентской кампании в "Самопомочи" говорят неохотно. Как и о том, что партия рассматривает вариант не выставлять своего кандидата, а поддержать Анатолия Гриценко. Зато любят разговоры о праймериз, которые, к слову, партия весьма успешно использовала в парламентской кампании 2014 года, и о том, будут ли состязаться на праймериз Оксана Сыроид с Олегом Березюком или кем-то другим. Ход, в общем-то, неплохой, учитывая растущий запрос на новые лица, к которым Андрей Садовой точно не относится.

А вот чего точно не стоит ждать ни от одних партийных праймериз по-украински – так это состязания программ и идей. Увы, пока избирателям предлагают только шоу, интриги и игры олигархов. Впрочем, не все сразу. Когда-нибудь дорастём и до дискуссий по сути.