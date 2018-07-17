Тренди президентської кампанії: як будуть проходити праймеріз

Трендом майбутньої президентської кампанії стануть праймеріз – внутрішньопартійні змагання за право представляти свою політичну силу в боротьбі за президентський пост. В якихось випадках праймеріз стануть частиною рекламної кампанії, але в ряді партій розгорнеться справжня боротьба за лідерські позиції.

Перші внутрішньопартійні праймеріз були проведені в США ще в 1842 році. З того часу вони стали надійною технологією, яка дозволяє вибрати найбільш конкурентоспроможного політичного лідера з кандидатів всередині партії, здатного перемагати на президентських або парламентських виборах. Такий собі природний відбір. У деяких країнах, таких як Аргентина і Уругвай, праймеріз є обов'язковими.

Напередодні офіційного старту президентських виборів в Україні про ймовірність праймеріз вже заявили представники кількох політичних сил, зокрема партії "За життя", "Опозиційного блоку", "Укроп" і "Самопомочы".

Праймеріз Петра Порошенка

У "Батьківщині" Юлії Тимошенко, "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка та Радикальної партії Олега Ляшка питання про те, хто буде балотуватися на президентських виборах, не стоїть в принципі.

А ось в Блоці Петра Порошенка, як дивно б це не звучало, інтрига може з'явитися. У разі подальшого падіння рейтингу Петра Порошенка – що дуже ймовірно – внутрішньопартійна дискусія про те, чи варто виставляти явного непрохідного кандидата, загостриться. Звичайно, складно собі уявити, щоб Петро Порошенко відмовився навіть від дуже примарної надії на другий термін, але ще важче уявити, що попутники чинного президента, які об'єдналися після його перемоги в 2014 році в блок імені президента, погодяться тонути разом з ним.

Це стосується Віталія Кличка і його партнерів по "Удару". Можна припустити, що Кличко зараз готується запропонувати себе в якості альтернативного кандидата від партії влади і навіть вести з цього приводу активні консультації з потенційними союзниками. І якщо він отримає необхідну підтримку, то неформальні праймеріз всередині БПП можуть відбутися.

Крім Порошенка і Кличка про свої амбіції може цілком заявити і Юрій Луценко, який ніколи особливо не приховував, що чинний президент для нього – не більш ніж ситуативний союзник. Не дарма ж телеефір в черговий раз заполонила "соціальна реклама" генерального прокурора.

"Україна має талант" або розсміши виборця

Один з найбільш популярних форматів на телебаченні сьогодні – це талант-шоу. Цілком ефективно він працює і в політиці. І ті сили, які володіють телеканалами або можуть впливати на їх політику, можуть достукатися до виборців саме завдяки політичним талант-шоу.

Тим більше, що гасло багатьох кандидатів майбутньої президентської кампанії – це не перемога, а участь. А головна мета – це парламентські вибори. ТВ-шоу дозволять партії наростити число потенційних прихильників.

"Хочеш стати президентом – бери участь у праймерыз", – пропонує, зокрема, партія "Укроп". Посил логічний: у партії немає жодного яскравого лідера, здатного отримати рейтинг хоча б у межах статистичної похибки. Формальний глава партії Тарас Батенко відомий мало, та й відверто "сіруватий". Як і нардеп Віталій Купрій або голова Волинської облради Ігор Палиця, яким не допомагає набрати електоральну вагу навіть системна підтримка медіа ЗМІ.

Втім, праймеріз "Укропу" будуть лише телешоу: Ігор Коломойський, схоже, визначився з кандидатом в президенти від "Укропу". Тому глядач одного з українських телеканалів кілька разів на день змушений споглядати у новинах, рекламі або на ток-шоу усміхненого народного депутата Олександра Шевченка, партнера Коломойського з гірськолижного курорту "Буковель".

Ще один проект Коломойського – Володимир Зеленський зі своєю віртуальною партією "Слуга народу". Він поки ще чітко не заявляв про свою участь у президентських виборах, але його вже активно рейтингують соціологічні служби. Якщо ж фронтмена "Кварталу 95" таки запустять на вибори, то можна навіть не сумніватися, шоу буде на найвищому рівні і електорат буде із захопленням дивитися не тільки "Вечірній квартал", "Ігри приколів", "Розсміши коміка", "Лігу сміху" і "Казкову Русь", але і серіал "Праймеріз "Слуга народу".

Своє альтернативне праймеріз-шоу "Нові лідери" вже запустив в ефір одвічний конкурент Коломойського Віктор Пінчук. Проект в стилі "Україна має талант", імітуючи так звані "грасрутс праймеріз" – рух від коренів, з народу. До якого на певному етапі може підключитися локомотив – Святослав Вакарчук. Так що у телеглядачів-виборців буде непоганий вибір: якщо набридне комік, можна дивитися на співака. І навпаки.

Праймеріз важкоатлетів

Втім, не скрізь праймеріз будуть виключно елементом шоу-програми. Більш ніж реальна боротьба за лідерство вже почалася в "Опоблоці". Те, що партія без гучних оголошень увійшла в сезон праймеріз, фактично, визнали її лідери – Юрій Бойко, Олександр Вілкул, Сергій Льовочкін і Вадим Новинський.

"Опозиційний блок", як спадкоємець Партії регіонів, – досить дивне утворення: в ньому примудряються співіснувати дві конкуруючі бізнес-групи Ахметова і Фірташа. Їх союз – щось на зразок сіамських близнюків або російського двоголового орла: неприродній, неефективний, так і голови дивляться в різні боки. І якщо після Євромайдану групи Ахметова і Фірташа розглядали "Опоблок" як якийсь "ноїв ковчег", то зараз загальних цілей вже не залишилося. Зате накопичилися взаємні претензії.

У стані Ріната Ахметова впевнені, що "монументальна" фігура Юрія Бойка тягне рейтинг "Опоблоку" вниз. Актуальний рейтинг партії коливається в межах 10-12%, в той час як відповідна електоральна ніша втричі більша. Що, на думку соратників Ахметова, означає лише одне: більшість потенційних виборців "Опоблоку" не сприймає Бойка як лідера. І ті об'єднавчі процеси, які просуває Сергій Льовочкін під єдиного кандидата Бойка, навряд чи кардинально змінять ситуацію.

Ще одна претензія – підозра союзників з партії в змові з владою. Мовляв, Юрій Бойко – комфортний спаринг-партнер для Петра Порошенка і в принципі не ставить перед собою мету виграти вибори, тому влада "поховала" історію з "вишками Бойка", хоча доволі активно переслідує інших екс-регіоналів.

"Ви подивіться на те, які уявлення в Раду вносить ГПУ. У нас Новинський, Добкін, на Вілкула весь час обіцяють, – заявив нещодавно в розмові з журналістом "Української правди" один з членів групи Ахметова. – А в них – нікого. Знайшли козла відпущення Бакуліна, щоб навіть так до Бойка не було питань. Виходить, що або в групі Льовочкіна зібралися самі янгели, або хтось тримає нас за дурнів".

В якості варіанту розв'язання накопичених протиріч у Ахметова пропонують провести своєрідні праймеріз між співголовами фракції – Бойком і Вілкулом. Аргументи: Вілкул більш незалежніший і динамічніший за Бойка, який занадто сірий і невиразний. Та й коли треба робити жорсткі заяви в парламенті або ж йти в ефір, де очікується гостра дискусія і сильні опоненти, "Опоблок" зазвичай делегує Вілкула.

З деякою натяжкою Вілкула можна назвати аналогом Анатолія Гриценка для електорату колишньої Партії регіонів. Він, як і Гриценко, встиг попрацювати у владі – за Януковича главой Дніпропетровської ОДА та віце-прем'єр-міністром в уряді Азарова, але також може сприйматись в певному плані як нове обличчя в політиці.

До того ж у Вілкула, на відміну від Бойка, є базовий регіон – Дніпропетровська область, а також електоральну вагу в сусідніх областях, де його рейтинги за даними закритих соцопитувань, як мінімум порівнянні з показниками Бойка. Який в останні роки проявляв активність тільки у чужій для "Опоблоку" Київської області. Стимулом для зростання рейтингу Вілкула є і кримінальні справи, які ініціювала Генеральна прокуратура під керівництвом Луценка – на тлі вже згаданої історії з "вишками Бойка" він може виглядати справжнім, а не "фейковим" опозиціонером.

Фактично, неоголошені праймеріз у "Опоблоці" вже тривають якийсь час. Бойко веде їх за допомогою сюжетів і рекламних роликів на "Інтері", Вілкул відповідає масовими акціями та зустрічами з виборцями в східних областях. Втім, приймати рішення будуть зовсім не виборці "Опоблоку": все вирішиться "під килимом", в ході переговорів між Рінатом Ахметовим та Дмитром Фірташем.

Московські праймеріз

Партії "За життя", яка була народжена під софітами телеканалів двома "розкольниками" "Опоблоку", а після – успішно приватизована Віктором Медведчуком, також оголосила про праймеріз. Контроль над кількома топовими новинними каналами – NewsOne, "112 канал" і, опосередковано, ZIK – дозволяє партії побудувати масштабне шоу на чолі з фронтменами партії: Вадим Рабінович, завдяки комп'ютерній графіці віщає з хмарочоса, як з броньовика, розповідає про праймеріз і навіть оголошує про готовність балотуватися, якщо таке рішення прийме і Юрій Бойко, Нестор Шуфрич особисто спілкується з претендентами, передаючи досвід, Євген Мураєв безстрашно нападає на чинну владу

Як і в будь-якому талант-шоу сценаристи праймеріз "За життя" вже заздалегідь знають, хто вийде у фінал і хто в підсумку переможе. Інтрига в іншому: який відсоток електорату зуміє перехопити "За життя" у зайнятого внутрішньою конкуренцією "Опоблоку".

Праймеріз як привід не брати участь

Мабуть, найбільш оригінальна мотивація провести праймеріз у "Самопомочі". Лідер партії і за сумісництвом мер Львова Андрій Садовий колись значився серед потенційних фаворитів гонки. Але "сміттєва історія" підкосила його рейтинг, і про можливу участь Садового у президентській кампанії у "Самопомочі" говорять неохоче. Як і про те, що партія розглядає варіант не виставляти свого кандидата, а підтримати Анатолія Гриценка. Зате люблять розмови про праймеріз, які, до речі, партія вельми успішно використовувала у парламентській кампанії 2014 року, і про те, чи будуть змагатися на праймеріз Оксана Сироїд з Олегом Березюком або кимось іншим. Хід, загалом, непоганий, враховуючи зростаючий запит на нові обличчя, до яких Андрій Садовий точно не відноситься.

А ось чого точно не варто чекати ні від одних партійних праймеріз по-українськи – так це змагання програм та ідей. На жаль, поки виборцям пропонують тільки шоу, інтриги та ігри олігархів. Втім, не все відразу. Колись доростемо до дискусій по суті.