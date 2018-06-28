Торговля территориями: какая роль Тимошенко в "плане Артеменко"

Бывший народный депутат Украины Андрей Артеменко, которого лишили гражданства за доказанный факт получения иностранного гражданства Канады, недавно был допрошен в США . По данным СМИ, Федеральное Большое жюри присяжных интересовалось так называемым планом передачи Крыма в аренду России на 100 лет в обмен на возвращение под контроль Украины территорий Донбасса.

Ранее Андрей Артеменко шокировал Украину этой так называемой идеей торговли украинской территорией, которую он, якобы, положил на стол американского президента Дональда Трампа.

Как пишет англоязычная газета Kyiv Post, Артеменко мог дойти до американского президента, опираясь на связи в России и имея поддержку Юлии Тимошенко. В своих показаниях он, по данным СМИ, заявил, что обсуждал с лидером "Батькивщины" свой "план обмена территориями".

"Тимошенко была проинформирована о моей мирной инициативе, потому что я обсуждал с ней, моей коллегой, возможность продвижения этого мирного плана, — рассказал Артеменко Kyiv Post по телефону из США. — Было несколько разговоров, когда мы говорили, как можем работать вместе".

При этом официальные представители "Батькивщины", как отметило издание, заявление Артеменко отрицают, но информация о его контактах с Тимошенко, по некоторым данным, уже стала официально известна Большому жюри присяжных в США.

Американский специальный прокурор Роберт Мюллер интересуется согласованием "плана Артеменко" с россиянами, заинтересованными политиками в Украине и американским президентом. Ведь предметом расследования Мюллера является возможное вмешательство россиян в президентские выборы в США, в результате которых победа досталась Дональду Трампу.

Если Тимошенко действительно согласовывала "план" передачи Крыма России в аренду, это, фактически, может означать ее помощь российскому президенту Путину, который, вопреки международному праву, считает захваченный Крым частью территории России.

Надо напомнить, еще 28 февраля 2014 года на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины Юлия Тимошенко призвала не оказывать сопротивления русским в Крыму. "Ни один танк не должен выехать из казармы, ни один солдат не должен поднять оружие, потому что это будет означать проигрыш... Никакого военного положения и активизации наших войск!", - говорила Тимошенко.