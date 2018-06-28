Торгівля територіями: яка роль Тимошенко у "плані Артеменка"

Колишній народний депутат України Андрій Артеменко, якого позбавили громадянства за доведений факт отримання іноземного громадянства Канади, нещодавно був допитаний у США . За даними ЗМІ, Федеральне Велике жюрі присяжних цікавилося так званим планом передачі Криму в оренду Росії на 100 років у обмін на повернення під контроль України територій Донбасу.

Раніше Андрій Артеменко шокував Україну цією так званою ідеєю торгівлі українською територією, яку він, нібито, поклав на стіл американського президента Дональда Трампа.

Як пише англомовна газета Kyiv Post, Артеменко міг дійти до американського президента, спираючись на зв’язки у Росії та маючи підтримку Юлії Тимошенко. У своїх свідченнях він, за даними ЗМІ, заявив, що обговорював з лідеркою "Батьківщини" свій "план обміну територіями".

"Тимошенко була поінформована про мою мирну ініціативу, тому що я обговорював із нею, моєю колегою, можливість просування цього мирного плану, — розповів Артеменко Kyiv Post телефоном зі США. — Було кілька розмов, коли ми говорили, як можемо працювати разом".

При цьому офіційні речники "Батьківщини", як зазначило видання, заяву Артеменка заперечують, але інформація про його контакти з Тимошенко, за деякими даними, вже стала офіційно відома Великому жюрі присяжних в США.

Американський спеціальний прокурор Роберт Мюллер цікавиться узгодженням "плану Артеменка" з росіянами, зацікавленими політиками в Україні і американським президентом. Адже предметом розслідування Мюллера є можливе втручання росіян у президентські вибори в США, в результаті яких перемога дісталася Дональду Трампу.

Якщо Тимошенко справді узгоджувала "план" передачі Криму Росії в оренду, це, фактично, може означати її допомогу російському президенту Путіну, який, всупереч міжнародному праву, вважає захоплений Крим частиною території Росії.

Треба нагадати, ще 28 лютого 2014 року на засіданні Ради національної безпеки і оборони України Юлія Тимошенко закликала не чинити супротиву росіянам в Криму. "Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю, бо це означатиме програш… Ніякого воєнного стану і активізації наших військ!", - говорила Тимошенко.