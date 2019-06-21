Без томоса и анафемы: как Филарет ушел из Православной церкви Украины

Путь патриарха

Почетный патриарх Филарет сделал последний шаг для разрыва отношений с Православной церковью Украины (ПЦУ). В четверг, 20 июня, он собрал в кафедральном Владимирском соборе лояльных к нему священнослужителей и мирян, чтобы объявить о своем решении покинуть единую церковь. Филарет назвал происходящее "поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата".

Объединительный собор 15 декабря прошлого года представлялся пиком многолетней церковной карьеры Филарета. Созданный им Киевский патриархат, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и несколько архиереев УПЦ Московского патриархата тогда слились в единую структуру – Православную церковь Украины. Возглавил ее ставленник Филарета – митрополит Епифаний.

Против того, чтобы ПЦУ возглавил сам Филарет, решительно выступил Константинопольский патриарх Варфоломея. Шансы на трон предстоятеля были также у влиятельного в среде УПЦ (КП) митрополита Луцкого и Волынского Михаила. Исход голосования архиереев был непредсказуем, потому Филарет перед собором настоял на том, чтобы Михаил снял свою кандидатуру, угрожая в противном случае, что УПЦ (КП) ни с кем объединяться не будет. Воля Филарета была исполнена, Епифаний победил на выборах и стал митрополитом Киевским и всея Украины. В начале текущего года он получил от Константинопольского патриарха томос об автокефалии Православной церкви Украины.

Филарет при этом остался в неформальном статусе "почетного патриарха", официально став лишь один из 12 членов синода ПЦУ. Но он не долго мирился с потерей реального влияния на ситуацию в церкви. Сначала Филарет начал появляться на публичных мероприятиях в прежнем патриаршем куколе, потом – рассылать корреспонденцию на бланках УПЦ (КП), критиковать митрополита Епифания, томос и устав ПЦУ.

В конечном итоге почетный патриарх заявил, что Епифаний и греки его обманули, потому он намерен покинуть Православную церковь Украины. По словам Филарета, согласно договоренностям перед собором, в новой церкви он должен был заниматься всеми внутренними делами, а Епифанию отводилась лишь роль представителя ПЦУ на международной арене.

Предстоятель Киевского патриархата отказался ликвидировать его юридическую структуру и остановил процесс перехода приходов в ПЦУ. В единой церкви после этого начались разговоры о перспективе отлучения Филарета. В прошлый раз его предали анафеме в 1992 году, когда он пытался добиться независимости для украинской церкви от Московского патриархата. Теперь же Филарет откололся от созданной при его содействии ПЦУ, поставив под угрозу томос об автокефалии.

Собор на троих

К полудню четверга неизвестные мужчины крепкого телосложения перестали пускать верующих и туристов во Владимирский кафедральный собор в центре Киева. Тут собрал своих сторонников почетный патриарх Филарет. Присутствовать на заседании могли лишь те, кто получил приглашение на бланке УПЦ (КП). Таких собралось почти три сотни: три архиерея, 29 священников, 202 делегата и 53 гостя.

Из числа епископата присутствовали только сам Филарет, и два иерарха из Белгородской епархии, расположенной на территории РФ: митрополит Иоасаф и епископ Валуйский Петр. Согласно условиям томоса, они должны были перейти в подчинение Константинопольскому патриарху, и неоднократно высказывали недовольство этим фактом.

Под самим храмом собралось несколько пожилых людей с хоругвью и неопределенными требованиями. В руках у них был баннер с изображением Епифания и Филарета, подписанный фразой “Рыжий-рыжий, конопатый убил дедушку лопатой. Один из мужчин а капелла исполнял переделанную советскую песню: “Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда ж теперь идти Филарету, кому нести печаль свою?”, – разносилось над площадью.

Тем временем за закрытыми дверями Владимирского собора Филарет восстанавливал Киевский патриархат. Подробности происходящего журналистам рассказал ровенский протоиерей Виталий Друзюк. Он пожаловался, что ПЦУ отбирает его парафию без согласия прихожан, которые не поддержали переход в лоно единой церкви.

– Я считаю честью стать на защиту патриарха Филарета, на которого в последнее время вылилось очень много грязи. Господь посылает нам эти испытания, чтобы церковь ожила, чтобы начался диалог, – объяснил священник.

– Можно ли митрополита Епифания назвать предателем в этой ситуации? – уточнили журналисты.

– Я думаю, пусть Учитель скажет. Как по мне, конечно, можно, – ответил он.

“Поместный собор” УПЦ (КП) длился почти три часа. По его окончанию священнослужители и миряне с напряженными лицами покинули храм. К одному из них подошли двое молодых парней и потребовали снять облачение военного капеллана. После словесной перепалки они засняли священника на видео и ушли, сам он рассказал, что этих людей прислали из духовной семинарии для провокации, и добавил, что ему угрожали физической расправой за “раскол церкви”.

Филарет с немногочисленными соратниками отменил решение декабрьского собора УПЦ (КП) о самороспуске, назвав “условной” тогдашнюю ликвидацию Киевского патриархата. Отдельными пунктами были подтверждены полномочия Филарета как главы этой церкви, за ней закреплялись все принадлежащее имущество и банковские счета, а также все киевские парафии и монастыри УПЦ (КП), включительно с Михайловским Златоверхим, где сейчас находится резиденция митрополита Епифания.

На “соборе” также поблагодарили Константинопольского патриарха Варфоломея за “попытку решить украинскую церковную проблему”, но заявили, что содержание томоса об автокефалии их “не устраивает”. Выйдя к журналистам, Филарет сказал, что отныне в Украине будут существовать три православные церкви: УПЦ Московского патриархата, ПЦУ, которую он назвал “греческой” и УПЦ (КП) – “украинская, настоящая”.

"Я не считаю это расколом. Кто от кого откололся – они от нас, мы от них? Ведь мы существуем с 1992 года, а они с 2018, так кто от кого откалывается?”, – сказал Филарет.

На вопрос о том, могут ли три архиерея в принципе отменить решение декабрьского поместного собора о роспуске УПЦ (КП), принятое четырьмя десятками архиереев, Филарет заявил, что “сила не в большинстве, а в правде”. По его словам, в обратном случае “правда была бы за Московским патриархатом, ведь у них больше епископов”. Четкого ответа на вопрос, сколько всего епархий ПЦУ его сейчас поддерживают, Филарет не дал.

Также предстоятель УПЦ (КП) сообщил, что не будет принимать участия в синоде Православной церкви Украины, запланированном на понедельник, 24 июня, и не собирается выполнять его решение. Он добавил, что его дальнейшее общение с ПЦУ будет зависеть от самого Епифания.

Ответ Епифания

На события во Владимирском соборе оперативно отреагировали в ПЦУ, архиепископ Евстратий (Зоря) собрал брифинг для журналистов в Михайловском Златоверхом монастыре. От ПЦУ можно было ожидать резких решений в отношении Филарета и его сторонников, принимавших участие в “соборе УПЦ (КП)”, но руководство поместной церкви выбрало другую линию поведения.

Принятые во Владимирском соборе решения там назвали “ничтожными в юридическом и каноническом значениях этого термина”, но предавать Филарета анафеме или отлучать его от сана, очевидно, не планируют. Разбираться в ситуации будут на заседании синода ПЦУ в следующий понедельник, 24 июня.

"Думаю, что священный синод просто констатирует, что они вышли из Православной церкви Украины. Мы же не применяем никаких санкций или наказаний ни к митрополиту Онуфрию (главе УПЦ (МП), – ред.), ни к патриарху Кириллу (предстоятелю РПЦ, – ред). Точно так же, думаю, их не будет и в отношении патриарха Филарета", – спрогнозировал Евстратий.

Он несколько раз подчеркнул, что происходящее неправильно называть “расколом”: “Раскол – это когда церковь разделяется из-за важных догматических или канонических вопросов. А когда три архиерея, два из которых представляют одну епархию в России, в которой есть шесть парафий, проводят собрание..., это не является “разделением” или “расколом”, это лишь обособление некоторой группы лиц-сторонников позиции патриарха Филарета”, – сказал Евстратий.

По его словам, ожидать отзыва томоса об автокефалии в связи с последними событиями не стоит. “Применять санкции к ПЦУ нет оснований", – отметил Евстратий.

Отдельно в ПЦУ обратились к тем своим клирикам, которые сейчас собираются примкнуть к “филаретовской” церкви, чтобы получить там архиерейский сан. На “поместном соборе УПЦ (КП)” сегодня были выбраны два новых епископа, а Филарет пообещал в будущем “ставить столько епископов, сколько нам нужно”.

“Сознательное участие клириков в антиканонических действиях является основанием для категорического отказа в их возможных будущих просьбах быть принятыми в епископат ПЦУ”, – сообщили в поместной церкви.

Несмотря на данное предупреждение, в ПЦУ уверены, что массового перехода духовенства и мирян к Филарету не произойдет, рассказал РБК-Украина источник в руководящих кругах церкви. “Патриарх Филарет давно был настроен на конфликт, он был уверен, что епископат, священники и верующие пойдут за ним. Как видим, он совершенно неправильно оценил реальную обстановку. Те, кого мы увидели сегодня в Владимирском соборе – это и есть все, на кого он может рассчитывать”, – рассказал собеседник.

При этом выносить действия Филарета и его сторонников на рассмотрение Константинопольского патриархата в поместной церкви не собираются. “Ранее УПЦ (КП) и УАПЦ годами не могли договориться об объединении, обратились к Константинополю – он нас объединил. А теперь мы независимая поместная церковь, и с нынешней ситуацией мы вполне справимся самостоятельно”, – рассказали изданию в ПЦУ.