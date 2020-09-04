Точка в деле "Роттердам+": чем закончилось самое "громкое" расследование НАБУ

Как начался "Роттердам+"

Формулу "Роттердам+" вводили, чтобы отойти от ручного регулирования цен на уголь и перейти к прогнозируемому и открытому формульному ценообразованию. Для этого выбрали европейский индекс API2 (цена в регионе ARA за 12 предыдущих 12 месяцев). Методику расчета цены – непосредственно саму формулу – в марте 2016 года утвердила Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Больше года назад детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили о подозрении шести лицам, среди которых был и экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк. По версии следователей, Вовк по сговору с группой лиц разработал и принял необоснованный регуляторный акт – ту самую формулу. В НАБУ настаивали, что убытки за время действия "Роттердам+" составили для государства почти 19 млрд гривен.

Сам же Вовк пояснял, что никаких убытков не было. По его словам, это подтверждается финансовыми отчетами госкомпаний "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго", чья прибыль выросла в разы за период действия формулы "Роттердам+".

"Проверить это очень легко – посмотреть на финансовую отчетность этих государственных компаний, чтобы иметь основания для громких заявлений об убытках (которые на самом деле были у тепловых электростанций)", – заявил в начале прошлого месяца экс-глава энергорегулятора.

Что важно: принятие методики не привело к резкому повышению оптовой рыночной цены на электроэнергию или тарифа ТЭС. По результатам 2016 года оптовая рыночная цена электроэнергии увеличилась на 19% – до 1,32 грн/кВт*ч при годовой инфляции 12,4%. А тариф теплоэлектростанций начал расти в 2017-2018 годах из-за удорожания угля на мировых рынках. К слову, по такому же принципу проходила реформа и в газовом секторе, где цену на топливо привязали к котировкам западных бирж.

После запуска рынка электроэнергии в июле прошлого года формула "Роттердам+" перестала действовать. Но, по разным оценкам, в случае ее использовании за последний год теплогенерация могла бы сэкономить около 6 млрд гривен. Кроме того, косвенно власти признали правильность формульного ценообразования.

Как поясняла ранее адвокат стороны защиты по делу "Роттердам+" Ирина Одинец, госкомпания "Центрэнерго" при содействии Министерства энергетики в июле заключала контракт на закупку угля именно с применением указанной формулы. На тот момент это позволило "Центрэнерго" получить цену на уголь примерно на 20% ниже, чем у госшахт.

Сторона защиты, по словам адвоката, намеревалась приобщить к материалам дела эти факты. Чтобы тем самым показать, что госкомпания вернулась к принципу импортного паритета для определения стоимости украинского угля, поскольку это экономически выгодно.

В поисках "виновных"

Еще до того, как НАБУ начало расследовать дело "Роттердам+", Окружной административный суд Киева (26 декабря 2016 года) и Киевский апелляционный административный суд (28 февраля 2017 года) подтвердили законность решения НКРЭКУ. Обе инстанции отклонили иск киевской ячейки партии "Самопомич" и ряда физлиц, среди которых был и будущий глава энергокомитета Рады от "Слуги народа" Андрей Герус.

И только после того, как тема "Роттердам+" с подачи политиков получила "коррупционный шлейф", свое расследование в марте 2017 года начало Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Адвокат стороны защиты Ирина Одинец считает, что НАБУ и САП оказались заложниками "публичного мыльного пузыря", который они, по сути, сами и создали. Правоохранители неоднократно заявляли, что это их главное дело и что они накажут виновных.

Расследование длилось 3,5 года. Его самая активная фаза, по крайней мере, в публичной плоскости началась немногим более года назад. Именно тогда НАБУ, как было сказано выше, объявило о подозрении нескольким лицам по этому делу. Произошло это вскоре после встречи президента Владимира Зеленского с главами САП и НАБУ. Тогда глава государства призвал антикоррупционные органы показать видимые результаты работы.

В основу подозрений лег вывод СБУ о правильности арифметических расчетов детективов НАБУ убытков от действия формулы в 2016-2017 годов. Речь о тех самых почти 19 млрд гривен. Эти убытки рассчитаны из предположения НАБУ, что тариф на доставку угля в формуле был определен некорректно.

Но ни одна экспертиза – ни государственная (Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД, Днепропетровский научно-исследовательский институт судебных экспертиз), ни международная (IHS CERA, EURACOAL, Ernst&Young і KPMG) – не подтвердила, что формула нанесла убытки. Наоборот, эксперты указывали на ее обоснованность для украинского рынка.

После вручения подозрений НАБУ и САП в течение года были обязаны передать дело в суд, но не решались это сделать. Да и, по большому счету, не могли, поскольку не нашли доказательств нарушения. Хотя в НАБУ даже после закрытия дела прокурором настаивали, что доказательства у них были, и что расследование двигалось к завершению.

Формально дело было остановлено месяц назад, 3 августа. Пауза была взята на неопределенный срок для получения ответов на запросы о международной помощи. Только запросы, о которых шла речь, датированы 2018-2019 и началом 2020 года. По большому счету, основной причиной остановки дела было ожидание финальной комплексной экспертизы СБУ, которая должна была установить самый главный момент – нанесла ли формула убытки или нет.

Развязка

Но и экспертиза СБУ не нашла убытки от действия формулы. В публичном пространстве об этом стало известно 20 августа, а через неделю прокурор САП Виталий Пономаренко постановил закрыть дело "Роттердам+". Он указал на отсутствие достаточных доказательств виновности лиц в суде и исчерпание возможности их получить, а также в связи с отсутствием состава уголовного преступления.

В экономических делах, коим является дело "Роттердам+", вывод экспертизы о наличии ущерба является ключевым доказательство вины подозреваемых. Для проведения этой экспертизы были привлечены эксперты со всей страны. Это была одна из самых масштабных экспертиз по экономическим делам последних лет.

Как пояснила адвокат стороны защиты Наталья Дригваль, комплексная экспертиза СБУ проводилась с привлечением целого ряда экспертных институтов и по своей глубине и масштабу не имеет аналогов. "Более полное исследование в Украине себе сложно представить", – заявила она.

Экспертиза в очередной раз подтвердила, что никаких убытков для потребителей от формулы "Роттердам+" не было, отметила Дригваль. Именно поэтому, по мнению юриста, решение САП закрыть дело было "ожидаемым и закономерным".

В итоге

За четыре с лишним года вокруг "Роттердам+" было создано множество мифов. Для некоторых деятелей и активистов эта история стала успешным трамплином для похода во власть и политику. При этом они методично вводили общество в заблуждение, создавая миф, что формульное ценообразование на уголь привело к необоснованному росту стоимости электрической энергии.

Правоохранительные органы этот миф поддерживали, но в итоге дискредитировали сами себя. В некотором смысле под удар была поставлена и репутация команды президента, которая еще в прошлом году перед выборами стала жертвой этого мифа, обещая отменить "коррупционную формулу".

Тем не менее есть в этой истории и позитивные моменты. Формула послужила переходным этапом для внедрения рынка электрической энергии. Она также обеспечила прогнозируемость цен на уголь и позволила снизить дотации госбюджета на поддержку государственных угольных шахт. И после ее принятия Украина больше не сталкивалась с дефицитом угля перед отопительным сезоном.