Тест-драйв Toyota RAV4: вивчаємо наймасовіший кросовер у спортивному "костюмі"

Еволюція крок за кроком

Toyota RAV4 у п'ятому поколінні представлена на світових ринках вже більше семи років. Але попри це, на окремих ринках нарощує продажі. Маркетологи японського автовиробника не приховують, що секрет успіху у певній мірі пов'язаний з більш суворими формами авто у порівнянні з попередником.

Так, обриси кузова стали суворішими і соліднішими, агресивний вираз обличчя з широкою решіткою знаходить відклики на кормі та боковинах кузова. Цікаво, що за понад 7 років конвеєрного життя повноцінного рестайлінгу у кросовера й не було. Toyota лише поетапно, ледь не щороку впроваджувала на RAV4 різні покращення.

У порівнянні з попереднім поколінням, колісна база авто розтягнута на 30 мм (до 2690 мм), але габарити змінилися незначно: кросовер став на 5 мм довше (4595 мм), на 10 мм ширше (1854 мм) і на 5 мм нижче (1699 мм).

Герой нашого тесту – у виконанні GR Sport. Зовні від звичайного "Равлика" спортверсія відрізняється іншою решіткою радіатора, чорним декором, 19-дюймовми колесами та відповідними шильдиками на решітці радіатора на кришці багажника. Серед інших особливостей Toyota RAV4 GR Sport - підвіска з більш жорсткими пружинами та амортизаторами, а також додатковий захисний декор на кузові.

З особливостей екстер'єру японського кросовера – система кругового моніторингу, а також двоколірне фарбування кузова, яке зустрічається у класі кросоверів все частіше. Варто зазначити, що камери у авто розташовані напрочуд вдало: навіть у дощову погоду та при мокрій дорозі вони фактично завжди залишаються чистими.

Все під рукою

Оформлення інтер'єру теж стало суворішим: передня панель правильних форм. Роль комбінації приладів виконує великий дисплей діагоналлю 12,3 дюйми пропонує три різні режими відображення. Такий монітор на машині прописався під час чергового оновлення у 2022 році.

Медіасистема доступна у єдиному варіанті – з екраном на 10,5 дюйми. Система підтримує оновлення "по повітрю", інтерфейс Apple CarPlay у авто бездротовий, також є можливість віддаленого керування деякими функціями зі смартфона. Цікаво, що при цьому у салоні збережено велику купу фізичних кнопок: управління мікрокліматом салону, усі підігріви, також лишилась апаратна рукоятка регулювання гучності.

Приємне здивування викликало салонне дзеркало заднього виду. Мало того, що воно повністю електронне, так воно ще й пов'язане з встановленою у задній частині салону камерою заднього виду, яка гарантує огляд у випадку наявності причепа ззаду.

Посадка на водійському місці з перших хвилин здалась не оптимальною – зауваження викликала довжина подушки крісла. Але за рахунок регулювання її кута нахилу вдалось доволі комфортно розташуватись за кермом. Завдяки збільшеному діапазону регулювань керма вже не здаться, що авто розроблене виключно для невисоких жителів азіатського континенту, машина справді вийшла універсальною.

Ширина салону в задній частині порівняно з попередником за рахунок оптимізованих форм дверних карт та збільшених габаритів авто зросла на 40 мм, тут тепер більше місця для ніг. Також з'явилися дефлектори вентиляції в торці центрального тунелю, до того ж кут відкриття задніх дверей збільшений.

Довжина майданчика в багажному відсіку зросла на 60 мм, об'єм "під шторкою", порівняно з колишньою моделлю, більший на 79 літрів, і становить 626 літрів. Попри наявність гібридної силової установки, під підлогою багажника знайшлось місце й для тимчасового запасного колеса.

Гібрид на всі колеса

Червоний Toyota RAV4 – гібрид з повним приводом. Силова установка складається з чотирициліндрового атмосферного бензинового мотора на 2,5 літра нового сімейства Dynamic Force з комбінованим упорскуванням, електромеханічного варіатора, окремого електромотора для приводу задніх коліс та нікель-метал-гідридного тягового акумулятора. Задня вісь приводиться у рух 60-сильним електродвигуном.

Задні колеса мають індивідуальні багатодискові муфти, завдяки чому реалізовано управління вектором тяги, а на обох кінцях карданного валу встановлені простенькі кулачкові муфти, які повністю відключають його, наприклад, при русі по шосе.

Кросовер може похизуватись розгінною динамікою з місця до 100 км/год на рівні 8,1 секунди. На практиці цього цілком достатньо, щоб впевнено випереджати "фури" на вузьких дорогах та за необхідності перебудовуватись у місці. Варто відмітити, що завдяки електромотору крутний момент доступний з "низів", тому не треба чекати, поки ДВЗ вийде на оптимальні для розгону оберти.

По місту автомобіль витрачає від 6,4 до 6,8 літра на 100 км пробігу залежно від стилю їзди. При цьому на трасі апетит фактично аналогічний. Зменшити його можна, якщо рухатись зі швидкістю менше 100 км/год без різких прискорень. Завдяки окремому режиму EV Mode можна до 2-3 км проїхати виключно на електротязі. Такий режим буде корисний у парку, або десь у зоні відпочинку.

Також у кросовера прописалась електронна система Multi-Terrain Select, що змінює налаштування протибуксувальної електроніки в залежності від обраного типу покриття під колесами. Словом, за межами асфальту RAV4 почуває себе доволі впевнено.

Герой нашого тесту побудований на модульній платформі TNGA K. Конфігурація шасі доволі традиційна для даного класу: стійки McPherson спереду та багатоважільна підвіска ззаду. За словами представників компанії, переїзд на модульну платформу TNGA-K дозволив одночасно на 15 мм збільшити дорожній просвіт і на стільки ж опустити кріплення сидінь. Тобто пасажири тепер розташовуються ближче до підлоги, хоча висота посадки щодо дороги колишня.

Завдяки високопрофільній гумі та збалансованій підвісці автомобіль за поведінкою значно ближче до комфорту, аніж до спорту. При цьому схильність до кренів відчувається лише при надмірно активній роботі з кермом.

Ціна питання

Гібридний кросовер Toyota RAV4 на українському ринку доступний у шести різних виконаннях, більшість з яких - передньопривідні. Ціни на автомобіль починаються з позначки 1 545 300 грн. За найдоступніший варіант з системою 4х4 дилери марки просять щонайменше 2 011 920 грн. При цьому ціни на "тестову" версію GR Sport починаються від 2 055 950 грн.

Також запропонований Toyota RAV4 у виконанні 306-сильного плагін-гібрида – з можливістю підзарядки тягової батареї від зовнішнього джерела живлення та з запасом ходу на електротязі до 75 км. Ціна такого авто – від 2 691 000 грн.

Переваги та недоліки Toyota RAV4

Плюси японського кросовера:

Широкий вибір комплектацій

Наявність повного приводу

Комфортна підвіска

Місткий багажник

Недоліки Toyota RAV4: