Тест-драйв Toyota CH-R: переваги, недоліки та ключові конкуренти міського кросовера

Кросовер Toyota CH-R став для японського автовиробника певним експериментом: стильна та яскрава зовнішність, орієнтація на молодіжну аудиторію. Але експеримент виявився вдалим, і ось вже перед нами друге покоління моделі у спортивному варіанті GR Sport.

Клиноподібний

Нова Toyota C-HR – цілком європейський продукт японського бренду. Автомобіль розроблявся командою французької студії ED². Дизайн, формат та пропорції залишилися знайомими, але пластика кузова тепер інша. Так, інженери придумали нову схему двоколірного забарвлення кузова: разом із дахом у чорний колір пофарбовано всю корму.

Цікаво, що звичних шильдиків на кормі майже немає, замість підпису моделі авто – інтегрований у ліхтар текст з підсвіткою. При цьому новий кросовер став першою серійною Toyota з викидними ручками дверей.

Варто зазначити, що працюють вони цілком зрозуміло: висуваються, варто відкрити машину, чи багажник, а закриваються доволі плавно. Цікаво, що опційний панорамний дах тепер без зсувної секції та без шторки: розробники запевняють, що скло не пропускає ультрафіолетового проміння.

Найбільш пізнавана частина машини – це нові U-подібні передні фари. Подорожі трасами показали, що навіть при швидкісній їзді завдяки вдалому розташуванню вони завжди залишаються чистими. А от на центральній частині бампера з фірмовим логотипом, який помітно нахилений вперед, комашок збирається добряче.

Платформа GA-C у Toyota CH-R лишилась колишньою. Саме тому й колісна база не змінилася (2640 мм), але сам кросовер став на 25 мм коротшим (4360 мм) і на 35 мм ширшим (1830 мм). Цікаво, що і візуально машина сприймається меншою за попередника. Але, на нашу думку, справа більшу у більш оптичних формах та більшій ширині.

При цьому висота зросла на символічні 3 мм (до 1558 мм). Герой нашого тесту з пакетом GR Sport можна упізнати по 20-дюймовим колесам, особливій решітці радіатора та розширений чорний декор.

По-дорослому

Відчувається, що розробники авто вирішили не економити на технологіях та відмовитись від фірмового традиціоналізму. Так, Toyota C-HR вже у "базі" має віртуальні прилади на екрані діагоналлю 12,3 дюйма. Для них передбачені три режими відображення.

По центру торпедо встановлений горизонтальний витягнутий екран медіасистеми Toyota Smart Connect діагоналлю 12,3 дюйма. Фірмовий інфотеймент продемонстрував непогану швидкість реакції на команди, навіть коли одночасно активована і навігація, і відтворюється потокове аудіо через один з онлайн-сервісів.

Японці хваляться, що для виробництва більш ніж сотні деталей обробки салону використана вторинна сировина: наприклад, в оббивці сидінь є перероблений матеріал з пластикових пляшок. При цьому ніякого компромісу у якості матеріалів не відчуваєш. Навіть сорти твердого пластику, які часто зустрічались на моделі першої генерації, знайти стало значно складніше.

Доволі спортивна посадка обмежує діапазони регулювання спинки водія, особливо підголівника. Але загалом навіть водії високого зросту можуть комфортно розташуватись за кермом. Але у такому випадку на задньому сидінні місця справді обмаль. Навіть настільки обмаль, що за водієм зростом 182 см навіть невисокі дорослі відчувають певний дискомфорт. Оптимально ззаду встановлювати дитячі крісла.

До речі, контурне підсвічування салону, що має 64 кольори та 24 динамічні режими, виконує важливу функцію безпеки. Для пасажирів обох рядів контрастним червоним кольором воно сигналізує про авто, що наближаються, і треба бути уважним перед тим, як відкривати бокові двері.

Багажний відсік тестового автомобіля розрахований на 377 літрів. Його головний недолік – це велика висота завантажування. При цьому під підлогою знайшлось місце для тимчасового запасного колеса. Якщо скласти спинки другого ряду, то вивільняється 1160 літрів для речей.

Повний гібридний вперед!

Друге покоління моделі C-HR втратило суто бензинові версії, модельна лінійка авто складається виключно з гібридів. І український ринок у цьому аспекті не виключення. Базова Toyota C-HR оснащена "атмосферником" на 1,8 літра (98 к.с., 142 Нм) та тяговим електромотором (94 к.с., 185 Нм), які у піку видають сумарні 140 к.с.

Герой нашого тесту дещо потужніший, до того ж і з повним приводом. Він приводиться у рух 2,0-літровим атмосферним двигуном із віддачею 152 к.с. та 190 Нм. Так, спереду встановлений тяговий електромотор на 111 к.с. та 206 Нм, а на задній осі доданий окремий електродвигун із показниками 41 к.с. та 84 Нм. Пікова потужність гібридної системи становить 198 к.с. Автомобіль також оснащений тяговою батареєю скромною ємністю 0,98 кВт*год.

Попри "зелений" вектор, повнопривідний кросовер не позбавлений динамічного настрою. З місця до першої сотні модель розганяється приблизно за 8,5 секунди. Цього цілком достатньо, щоб впевнено себе почувати як у місті, так і на трасі.

При цьому Toyota C-HR сміливо можна назвати економною. У місті треба себе змусити витратити більше 5,5 літра на 100 км пробігу. По трасі ж на швидкості 120 км/год авто споживає від 5,5 до 5,7 літра на 100 км пробігу. Справді, зручно.

Правда, у далеких подорожах може здатись малим паливний бак – близько 40 літрів корисного об'єму. До речі, автомобіль має електричний режим руху, який можна активувати десь у парку, чи у центрі старого міста.

Але після 40 км/год він автоматично вимикається. Та й запас ходу на електротязі японський автовиробник не вказує. За відчуттями, це не більше 2-3 км. Цікаво, що машини виробляються у Туреччині, а батареї пливуть до них з самої Японії.

Підвіска кросовера за характером більше комфортна, аніж спортивна. Лише інколи машина нагадує про дрібні нерівності, за що треба "подякувати" 20-дюймовим колісним дискам та шинам низького профілю.

Ціна питання та конкуренти

Ціни на японський кросовер на українському ринку починаються з 1 502 800 грн. За версію з більш потужною 2,0-літровою силовою установкою просять щонайменше 1 834 160 грн. При цьому герой нашого тесту з повним приводом та спортивним пакетом GR Sport оцінений у 1 916 172 грн.

Один з найочевидніших конкурентів "Тойоти" – це Mazda CX-30. Автомобіль запропонований з 2,0-літровим бензиновим мотором на 165 сил і "автоматом", а також з переднім, або повним приводом. Залежно від комплектації, а їх у моделі всього три, ціни варіюються від 1 289 600 до 1 568 300 грн.

Один з найпопулярніших гібридів на ринку у даному класі – це Nissan Qashqai. Автомобіль представлений виключно у гібридних версіях, у тому числі з системою e-Power. Ціни на авто починаються від 1 236 240 грн. За цю суму пропонується авто з 158-сильним мотором. Доплата за повнопривідну модифікацію становить трохи більше 200 000 гривень. Найпотужніший 190-сильний варіант e-Power коштує від 1 551 640 грн.

Один із лідерів класу компактних кросоверів – Skoda Karoq – хоч в Україні і не має гібридних версій, але за габаритами і цінами є гідним конкурентом "японця". Авто доступне з бензиновим 1,4-літровим мотором на 150 сил та 2,0-літровим турбодизелем такої ж потужності та системою повного приводу. За 1 264 834 грн можна придбати бензиновий варіант у базовій версії. А дизель коштує від 1 597 483 до 1 760 334 грн.

Переваги та недоліки Toyota CH-R

Сильні сторони Toyota CH-R

Стильна зовнішність

Багатий рівень оснащення

Економічна силова установка

Зручні органи управління

Недоліки японського кросовера