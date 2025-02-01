Тест-драйв Toyota Camry: переваги та недоліки преміального седана

Впізнати здалека

Може здатись, що нова Camry – це лише глибокий рестайлінг попередньої моделі. Одночасно це так і не так. Варто зазначити, що дизайн передка та корми цілком новий, в актуальному корпоративному стилі марки Toyota, вже відомому за моделями Prius та Crown, за ним авто можна упізнати безпомилково. Новий фірмовий дизайн передньої частини авто представники компанії порівнюють з формами акули-молота. Неочікувано, але оригінально.

Цікаво, що верхня частина бампера, на якій розташована емблема, ніби нависає над решіткою радіатора. Таке рішення додає машині стрімкості, до того ж під ним прихований радар. Але подорож у заметіль показала, що під цим "дашком" збирається сніг, і час від часу треба зупинятись, щоб прибрати звідти воду у твердому агрегатному стані. У іншому випадку не працюватиме більшість електронних асистентів.

З інших характерних рис екстер'єра нового седана – накладки в колір кузова, що розсікають світлотехніку, рельєфні бампери з контрастними деталями, нові капот і кришка багажника. Гамма кольорів кузова поповнилася кількома новими відтінками. Доповнюють образ нові колеса діаметром 18 чи 19 дюймів.

Але не секрет, що платформа авто під назвою GA-K залишилася незмінною, та й силова структура кузова практично не змінилася. Окрім того, при порівнянні новинки та попередниці у профіль помітно, що єдиною ключовою відмінністю нової машини стала трохи підправлена ​​форма отвору задніх дверей.

Приховані технології

З перших секунд після потрапляння у салон японського седана дивує кількість фізичних клавіш: два десятки на кермі, ще стільки ж на центральній консолі. Але, освоївшись, помічаєш, що головною зміною стала повністю перекомпонована передня панель.

Відтепер нема ніяких екранів, які б стирчали вгору. Дисплей мультимедійної системи збільшеного розміру на 12,3 дюйми акуратно вписаний в архітектуру інтер'єру. Панель приладів також цифрова, за логікою виведення інформації повторює інші моделі бренду. Зручно, що на лобове скло виводиться інформація 10-дюймового проекційного дисплея. Останній може відображати швидкість, підказки навігації та статус роботи адаптивного круїз-контроля.

Вже у русі стає зрозумілим, що інженери також попрацювали і над якістю оздоблювальних матеріалів та загальним рівнем комфорту. Повного перегляду зазнали профіль та набивання крісел, які можуть у нашій комплектації оснащувались підігрівом, вентиляцією, пам'яттю положення повним електропакетом.

Підвищенню комфорту також сприяють подвійні віконця у передніх дверях, а також шторки на задніх бічних та основному задньому вікні. Традиційно остання оснащена електроприводом. Для задніх пасажирів доступний власний блок управління повітряними потоками та порти для зарядки гаджетів.

Мультимедійна система нової Camry навчилась оновлюватись "по повітрю", окрім того машина за необхідності може роздавати Wi-Fi і може похвалитися підтримкою бездротових протоколів Apple CarPlay й Android Auto. Також варто відзначити аудіосистему JBL з дев'ятьма динаміками.

Багажний відсік тестового автомобіля у топовій комплектації Premium розрахований на 469 літрів, у більш скромних виконаннях багажник буде трохи більший – на 493 літри. Вся справа у сабвуфері, що розташувався під підлогою. Дещо незручно, що кришка багажника не має електроприводу і закривати її треба вручну. Але за необхідності це можна зробити, не встаючи з водійського місця.

Гібрид тягне

Гібридна силова установка героя нашого тесту типу HEV складається з 2,5-літрового бензинового двигуна, двох електромоторів та електромеханічного варіатора сумарною потужністю 230 сил. Зазначимо, що у більш скромних версіях доступна і суто бензинова версія з цим же мотором, який видає 204 сили та працює у парі з 8-ступеневим "автоматом".

Тиждень знайомства з японським седаном показав, що загалом гібридна система працює дуже збалансовано і майже непомітно. Зміну режиму можна "уловити" лише по запуску бензинового мотора. Індикатори роботи силової установки можна вивести на центральний екран, або ж у "віконечко" панелі приладів.

Виїжджаючи на шосе, варто пам'ятати, що час розгону з місця до першої "сотні" – близько 7,2 секунди. При цьому реакції на акселератор досить швидкі. При цьому варіатор доволі майстерно імітує зміну передач.

Якщо говорити про керованість, то машина стала дещо гострішою у порівнянні з попередником. Але все одно загальний характер не змінився – машина націлена на комфорт. Зворотного зв'язку на кермі точно більше не стало, та й крени в поворотах помітні. Але при цьому більшість нерівностей ходова відпрацьовує легко, пасуючи лише на непристойно великих вибоїнах.

За логікою витрати енергії тестова Toyota Camry нагадує електромобіль – по місту "їсть" менше, ніж на трасі, адже у середмісті частіше активуються електромотори. Так, у мегаполісі гібрид легко вкладається у 5,5-6 літрів на 100 км пробігу. При цьому за містом на швидкості 120 км/год автомобіль витрачає 6,4-6,6 літра. Цікаво, що у гібридної машини бензобак уміщує 50 літрів, а суто бензиновий варіант має бак на 60 літрів.

За необхідності можна навіть активувати суто електричний режим. Але запас ходу на електротязі автовиробник тримає у секреті. З власних спостережень – після 2-3 км машина самостійно запускає ДВЗ, та й швидше 30-40 км/год на електриці не поїдеш.

Ціна питання

Загалом для Toyota Camry на українському ринку запропоновано чотири комплектації – Comfort, Elegance, Prestige Premium. Ціни на японський седан без гібридної силової установки у початковій комплектації Comfort починаються від 1 462 480 грн. Гібрид доступний, починаючи з другого рівня, і коштує це виконання 1 682 660 грн. Тестовий седан у виконанні Premium оцінений у 2 022 020 грн.

Переваги та недоліки Toyota Camry

Сильні сторони Toyota Camry

Економічна силова установка

Комфортна підвіска

Висока якість матеріалів салону

Фізичні органи управління в салоні

Недоліки японського седана: