Тест-драйв Toyota Camry: преимущества и недостатки премиального седана

Узнать издалека

Может показаться, что новая Camry - это лишь глубокий рестайлинг предыдущей модели. Одновременно это так и не так. Стоит отметить, что дизайн передка и кормы совершенно новый, в актуальном корпоративном стиле марки Toyota, уже известном по моделям Prius и Crown, по нему авто можно узнать безошибочно. Новый фирменный дизайн передней части авто представители компании сравнивают с формами акулы-молота. Неожиданно, но оригинально.

Интересно, что верхняя часть бампера, на которой расположена эмблема, будто нависает над решеткой радиатора. Такое решение добавляет машине стремительности, к тому же под ним скрыт радар. Но путешествие в метель показала, что под этим "козырьком" собирается снег, и время от времени надо останавливаться, чтобы убрать оттуда воду в твердом агрегатном состоянии. В противном случае не будет работать большинство электронных ассистентов.

Из других характерных черт экстерьера нового седана - рассекающие светотехнику накладки в цвет кузова, рельефные бамперы с контрастными деталями, новые капот и крышка багажника. Цветовая гамма кузова пополнилась несколькими новыми оттенками. Дополняют образ новые колеса диаметром 18 или 19 дюймов.

Но не секрет, что платформа авто под названием GA-K осталась неизменной, да и силовая структура кузова практически не изменилась. Кроме того, при сравнении новинки и предшественницы в профиль заметно, что единственным ключевым отличием новой машины стала немного подправленная форма проема задней двери.

Скрытые технологии

С первых секунд после попадания в салон японского седана удивляет количество физических клавиш: два десятка на руле, еще столько же на центральной консоли. Но, освоившись, замечаешь, что главным изменением стала полностью перекомпонованная передняя панель.

Отныне нет никаких торчащих вверх экранов. Дисплей мультимедийной системы увеличенного размера на 12,3 дюйма аккуратно вписан в архитектуру интерьера. Панель приборов также цифровая, по логике вывода информации повторяет другие модели бренда. Удобно, что на лобовое стекло выводится информация 10-дюймового проекционного дисплея. Последний может отображать скорость, подсказки навигации и статус работы адаптивного круиз-контроля.

Уже в движении становится понятным, что инженеры также поработали и над качеством отделочных материалов и общим уровнем комфорта. Полному пересмотру подверглись профиль и набивка кресел, которые могут в нашей комплектации оснащивались подогревом, вентиляцией, памятью положения и полным электропакетом.

Повышению комфорта также способствуют двойные окошки в передних дверях, а также шторки на задних боковых и основном заднем окне. Традиционно последняя оснащена электроприводом. Для задних пассажиров доступен собственный блок управления воздушными потоками и порты для зарядки гаджетов.

Мультимедийная система новой Camry научилась обновляться "по воздуху", кроме того машина при необходимости может раздавать Wi-Fi и может похвастаться поддержкой беспроводных протоколов Apple CarPlay и Android Auto. Также стоит отметить аудиосистему JBL с девятью динамиками.

Багажный отсек тестового автомобиля в топовой комплектации Premium рассчитан на 469 литров, в более скромных исполнениях багажник будет немного больше - на 493 литра. Все дело в сабвуфере, расположившемся под полом. Несколько неудобно, что крышка багажника не имеет электропривода и закрывать ее надо вручную. Но при необходимости это можно сделать, не вставая с водительского места.

Гибрид тянет

Гибридная силовая установка героя нашего теста типа HEV состоит из 2,5-литрового бензинового двигателя, двух электромоторов и электромеханического вариатора суммарной мощностью 230 сил. Отметим, что в более скромных версиях доступна и чисто бензиновая версия с этим же мотором, который выдает 204 силы и работает в паре с 8-ступенчатым "автоматом".

Неделя знакомства с японским седаном показала, что в целом гибридная система работает очень сбалансировано и почти незаметно. Смену режима можно "уловить" лишь по запуску бензинового мотора. Индикаторы работы силовой установки можно вывести на центральный экран, или же в "окошко" панели приборов.

Выезжая на шоссе, стоит помнить, что время разгона с места до первой "сотни" - около 7,2 секунды. При этом реакции на акселератор достаточно быстрые. При этом вариатор довольно искусно имитирует смену передач.

Если говорить об управляемости, то машина стала несколько острее по сравнению с предшественником. Но все равно общий характер не изменился - машина нацелена на комфорт. Обратной связи на руле точно больше не стало, да и крены в поворотах заметны. Но при этом большинство неровностей ходовая отрабатывает легко, пасуя лишь на неприлично больших ухабах.

По логике расхода энергии тестовая Toyota Camry напоминает электромобиль - по городу "ест" меньше, чем на трассе, ведь в центре города чаще активируются электромоторы. Так, в мегаполисе гибрид легко укладывается в 5,5-6 литров на 100 км пробега. При этом за городом на скорости 120 км/ч автомобиль расходует 6,4-6,6 литра. Интересно, что у гибридной машины бензобак вмещает 50 литров, а чисто бензиновый вариант имеет бак на 60 литров.

При необходимости можно даже активировать чисто электрический режим. Но запас хода на электротяге автопроизводитель держит в секрете. Из собственных наблюдений - после 2-3 км машина самостоятельно запускает ДВС, да и быстрее 30-40 км/ч на электричестве не поедешь.

Цена вопроса

Всего для Toyota Camry на украинском рынке предложено четыре комплектации - Comfort, Elegance, Prestige Premium. Цены на японский седан без гибридной силовой установки в начальной комплектации Comfort начинаются от 1 462 480 грн. Гибрид доступен, начиная со второго уровня, и стоит это исполнение 1 682 660 грн. Тестовый седан в исполнении Premium оценен в 2 022 020 грн.

Преимущества и недостатки Toyota Camry

Сильные стороны Toyota Camry

Экономичная силовая установка

Комфортная подвеска

Высокое качество материалов салона

Физические органы управления в салоне

Недостатки японского седана: