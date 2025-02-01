ua en ru
Сб, 01 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Тест-драйв Toyota Camry: переваги та недоліки преміального седана

Субота 01 лютого 2025 10:00
UA EN RU
Тест-драйв Toyota Camry: переваги та недоліки преміального седана Фото: Toyota Camry (Костянтин Широкун, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Toyota Camry на українському ринку – справжній синонім седана бізнес-класу. Це підтверджує і статистика продажів, і народна любов до моделі. Наприкінці минулого року в Україні дебютувало дев'яте покоління моделі. У ході тесту ми визначали що змінилось у авто та яка йому стихія ближче – місто, чи траси.

Впізнати здалека

Може здатись, що нова Camry – це лише глибокий рестайлінг попередньої моделі. Одночасно це так і не так. Варто зазначити, що дизайн передка та корми цілком новий, в актуальному корпоративному стилі марки Toyota, вже відомому за моделями Prius та Crown, за ним авто можна упізнати безпомилково. Новий фірмовий дизайн передньої частини авто представники компанії порівнюють з формами акули-молота. Неочікувано, але оригінально.

Тест-драйв Toyota Camry: переваги та недоліки преміального седана

Цікаво, що верхня частина бампера, на якій розташована емблема, ніби нависає над решіткою радіатора. Таке рішення додає машині стрімкості, до того ж під ним прихований радар. Але подорож у заметіль показала, що під цим "дашком" збирається сніг, і час від часу треба зупинятись, щоб прибрати звідти воду у твердому агрегатному стані. У іншому випадку не працюватиме більшість електронних асистентів.

Тест-драйв Toyota Camry: переваги та недоліки преміального седана

З інших характерних рис екстер'єра нового седана – накладки в колір кузова, що розсікають світлотехніку, рельєфні бампери з контрастними деталями, нові капот і кришка багажника. Гамма кольорів кузова поповнилася кількома новими відтінками. Доповнюють образ нові колеса діаметром 18 чи 19 дюймів.

Але не секрет, що платформа авто під назвою GA-K залишилася незмінною, та й силова структура кузова практично не змінилася. Окрім того, при порівнянні новинки та попередниці у профіль помітно, що єдиною ключовою відмінністю нової машини стала трохи підправлена ​​форма отвору задніх дверей.

Тест-драйв Toyota Camry: переваги та недоліки преміального седана

Приховані технології

З перших секунд після потрапляння у салон японського седана дивує кількість фізичних клавіш: два десятки на кермі, ще стільки ж на центральній консолі. Але, освоївшись, помічаєш, що головною зміною стала повністю перекомпонована передня панель.

Тест-драйв Toyota Camry: переваги та недоліки преміального седана

Відтепер нема ніяких екранів, які б стирчали вгору. Дисплей мультимедійної системи збільшеного розміру на 12,3 дюйми акуратно вписаний в архітектуру інтер'єру. Панель приладів також цифрова, за логікою виведення інформації повторює інші моделі бренду. Зручно, що на лобове скло виводиться інформація 10-дюймового проекційного дисплея. Останній може відображати швидкість, підказки навігації та статус роботи адаптивного круїз-контроля.

Тест-драйв Toyota Camry: переваги та недоліки преміального седана

Вже у русі стає зрозумілим, що інженери також попрацювали і над якістю оздоблювальних матеріалів та загальним рівнем комфорту. Повного перегляду зазнали профіль та набивання крісел, які можуть у нашій комплектації оснащувались підігрівом, вентиляцією, пам'яттю положення повним електропакетом.

Тест-драйв Toyota Camry: переваги та недоліки преміального седана

Підвищенню комфорту також сприяють подвійні віконця у передніх дверях, а також шторки на задніх бічних та основному задньому вікні. Традиційно остання оснащена електроприводом. Для задніх пасажирів доступний власний блок управління повітряними потоками та порти для зарядки гаджетів.

Тест-драйв Toyota Camry: переваги та недоліки преміального седана

Мультимедійна система нової Camry навчилась оновлюватись "по повітрю", окрім того машина за необхідності може роздавати Wi-Fi і може похвалитися підтримкою бездротових протоколів Apple CarPlay й Android Auto. Також варто відзначити аудіосистему JBL з дев'ятьма динаміками.

Тест-драйв Toyota Camry: переваги та недоліки преміального седана

Багажний відсік тестового автомобіля у топовій комплектації Premium розрахований на 469 літрів, у більш скромних виконаннях багажник буде трохи більший – на 493 літри. Вся справа у сабвуфері, що розташувався під підлогою. Дещо незручно, що кришка багажника не має електроприводу і закривати її треба вручну. Але за необхідності це можна зробити, не встаючи з водійського місця.

Тест-драйв Toyota Camry: переваги та недоліки преміального седана

Гібрид тягне

Гібридна силова установка героя нашого тесту типу HEV складається з 2,5-літрового бензинового двигуна, двох електромоторів та електромеханічного варіатора сумарною потужністю 230 сил. Зазначимо, що у більш скромних версіях доступна і суто бензинова версія з цим же мотором, який видає 204 сили та працює у парі з 8-ступеневим "автоматом".

Тест-драйв Toyota Camry: переваги та недоліки преміального седана

Тиждень знайомства з японським седаном показав, що загалом гібридна система працює дуже збалансовано і майже непомітно. Зміну режиму можна "уловити" лише по запуску бензинового мотора. Індикатори роботи силової установки можна вивести на центральний екран, або ж у "віконечко" панелі приладів.

Виїжджаючи на шосе, варто пам'ятати, що час розгону з місця до першої "сотні" – близько 7,2 секунди. При цьому реакції на акселератор досить швидкі. При цьому варіатор доволі майстерно імітує зміну передач.

Тест-драйв Toyota Camry: переваги та недоліки преміального седана

Якщо говорити про керованість, то машина стала дещо гострішою у порівнянні з попередником. Але все одно загальний характер не змінився – машина націлена на комфорт. Зворотного зв'язку на кермі точно більше не стало, та й крени в поворотах помітні. Але при цьому більшість нерівностей ходова відпрацьовує легко, пасуючи лише на непристойно великих вибоїнах.

За логікою витрати енергії тестова Toyota Camry нагадує електромобіль – по місту "їсть" менше, ніж на трасі, адже у середмісті частіше активуються електромотори. Так, у мегаполісі гібрид легко вкладається у 5,5-6 літрів на 100 км пробігу. При цьому за містом на швидкості 120 км/год автомобіль витрачає 6,4-6,6 літра. Цікаво, що у гібридної машини бензобак уміщує 50 літрів, а суто бензиновий варіант має бак на 60 літрів.

Тест-драйв Toyota Camry: переваги та недоліки преміального седана

За необхідності можна навіть активувати суто електричний режим. Але запас ходу на електротязі автовиробник тримає у секреті. З власних спостережень – після 2-3 км машина самостійно запускає ДВЗ, та й швидше 30-40 км/год на електриці не поїдеш.

Тест-драйв Toyota Camry: переваги та недоліки преміального седана

Ціна питання

Загалом для Toyota Camry на українському ринку запропоновано чотири комплектації – Comfort, Elegance, Prestige Premium. Ціни на японський седан без гібридної силової установки у початковій комплектації Comfort починаються від 1 462 480 грн. Гібрид доступний, починаючи з другого рівня, і коштує це виконання 1 682 660 грн. Тестовий седан у виконанні Premium оцінений у 2 022 020 грн.

Переваги та недоліки Toyota Camry

Сильні сторони Toyota Camry

  • Економічна силова установка
  • Комфортна підвіска
  • Висока якість матеріалів салону
  • Фізичні органи управління в салоні

Недоліки японського седана:

  • Відсутність матричної оптики
  • Низький кліренс
Читайте РБК-Україна в Google News
Тест-драйв Автомобільний ринок
NEWS
Влучання у Полтаві, Запоріжжі і Харкові: наслідки масованого обстрілу України
Влучання у Полтаві, Запоріжжі і Харкові: наслідки масованого обстрілу України