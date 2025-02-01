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Тест-драйв Toyota Camry: преимущества и недостатки премиального седана

Суббота 01 февраля 2025 10:00
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Тест-драйв Toyota Camry: преимущества и недостатки премиального седана Фото: Toyota Camry (Константин Широкун, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Toyota Camry на украинском рынке - настоящий синоним седана бизнес-класса. Это подтверждает и статистика продаж, и народная любовь к модели. В конце прошлого года в Украине дебютировало девятое поколение модели. В ходе теста мы определяли что изменилось в авто и какая ему стихия ближе - город или трассы.

 

Узнать издалека

Может показаться, что новая Camry - это лишь глубокий рестайлинг предыдущей модели. Одновременно это так и не так. Стоит отметить, что дизайн передка и кормы совершенно новый, в актуальном корпоративном стиле марки Toyota, уже известном по моделям Prius и Crown, по нему авто можно узнать безошибочно. Новый фирменный дизайн передней части авто представители компании сравнивают с формами акулы-молота. Неожиданно, но оригинально.

Тест-драйв Toyota Camry: преимущества и недостатки премиального седана

Интересно, что верхняя часть бампера, на которой расположена эмблема, будто нависает над решеткой радиатора. Такое решение добавляет машине стремительности, к тому же под ним скрыт радар. Но путешествие в метель показала, что под этим "козырьком" собирается снег, и время от времени надо останавливаться, чтобы убрать оттуда воду в твердом агрегатном состоянии. В противном случае не будет работать большинство электронных ассистентов.

Тест-драйв Toyota Camry: преимущества и недостатки премиального седана

Из других характерных черт экстерьера нового седана - рассекающие светотехнику накладки в цвет кузова, рельефные бамперы с контрастными деталями, новые капот и крышка багажника. Цветовая гамма кузова пополнилась несколькими новыми оттенками. Дополняют образ новые колеса диаметром 18 или 19 дюймов.

Но не секрет, что платформа авто под названием GA-K осталась неизменной, да и силовая структура кузова практически не изменилась. Кроме того, при сравнении новинки и предшественницы в профиль заметно, что единственным ключевым отличием новой машины стала немного подправленная форма проема задней двери.

Тест-драйв Toyota Camry: преимущества и недостатки премиального седана

Скрытые технологии

С первых секунд после попадания в салон японского седана удивляет количество физических клавиш: два десятка на руле, еще столько же на центральной консоли. Но, освоившись, замечаешь, что главным изменением стала полностью перекомпонованная передняя панель.

Тест-драйв Toyota Camry: преимущества и недостатки премиального седана

Отныне нет никаких торчащих вверх экранов. Дисплей мультимедийной системы увеличенного размера на 12,3 дюйма аккуратно вписан в архитектуру интерьера. Панель приборов также цифровая, по логике вывода информации повторяет другие модели бренда. Удобно, что на лобовое стекло выводится информация 10-дюймового проекционного дисплея. Последний может отображать скорость, подсказки навигации и статус работы адаптивного круиз-контроля.

Тест-драйв Toyota Camry: преимущества и недостатки премиального седана

Уже в движении становится понятным, что инженеры также поработали и над качеством отделочных материалов и общим уровнем комфорта. Полному пересмотру подверглись профиль и набивка кресел, которые могут в нашей комплектации оснащивались подогревом, вентиляцией, памятью положения и полным электропакетом.

Тест-драйв Toyota Camry: преимущества и недостатки премиального седана

Повышению комфорта также способствуют двойные окошки в передних дверях, а также шторки на задних боковых и основном заднем окне. Традиционно последняя оснащена электроприводом. Для задних пассажиров доступен собственный блок управления воздушными потоками и порты для зарядки гаджетов.

Тест-драйв Toyota Camry: преимущества и недостатки премиального седана

Мультимедийная система новой Camry научилась обновляться "по воздуху", кроме того машина при необходимости может раздавать Wi-Fi и может похвастаться поддержкой беспроводных протоколов Apple CarPlay и Android Auto. Также стоит отметить аудиосистему JBL с девятью динамиками.

Тест-драйв Toyota Camry: преимущества и недостатки премиального седана

Багажный отсек тестового автомобиля в топовой комплектации Premium рассчитан на 469 литров, в более скромных исполнениях багажник будет немного больше - на 493 литра. Все дело в сабвуфере, расположившемся под полом. Несколько неудобно, что крышка багажника не имеет электропривода и закрывать ее надо вручную. Но при необходимости это можно сделать, не вставая с водительского места.

Тест-драйв Toyota Camry: преимущества и недостатки премиального седана

Гибрид тянет

Гибридная силовая установка героя нашего теста типа HEV состоит из 2,5-литрового бензинового двигателя, двух электромоторов и электромеханического вариатора суммарной мощностью 230 сил. Отметим, что в более скромных версиях доступна и чисто бензиновая версия с этим же мотором, который выдает 204 силы и работает в паре с 8-ступенчатым "автоматом".

Тест-драйв Toyota Camry: преимущества и недостатки премиального седана

Неделя знакомства с японским седаном показала, что в целом гибридная система работает очень сбалансировано и почти незаметно. Смену режима можно "уловить" лишь по запуску бензинового мотора. Индикаторы работы силовой установки можно вывести на центральный экран, или же в "окошко" панели приборов.

Выезжая на шоссе, стоит помнить, что время разгона с места до первой "сотни" - около 7,2 секунды. При этом реакции на акселератор достаточно быстрые. При этом вариатор довольно искусно имитирует смену передач.

Тест-драйв Toyota Camry: преимущества и недостатки премиального седана

Если говорить об управляемости, то машина стала несколько острее по сравнению с предшественником. Но все равно общий характер не изменился - машина нацелена на комфорт. Обратной связи на руле точно больше не стало, да и крены в поворотах заметны. Но при этом большинство неровностей ходовая отрабатывает легко, пасуя лишь на неприлично больших ухабах.

По логике расхода энергии тестовая Toyota Camry напоминает электромобиль - по городу "ест" меньше, чем на трассе, ведь в центре города чаще активируются электромоторы. Так, в мегаполисе гибрид легко укладывается в 5,5-6 литров на 100 км пробега. При этом за городом на скорости 120 км/ч автомобиль расходует 6,4-6,6 литра. Интересно, что у гибридной машины бензобак вмещает 50 литров, а чисто бензиновый вариант имеет бак на 60 литров.

Тест-драйв Toyota Camry: преимущества и недостатки премиального седана

При необходимости можно даже активировать чисто электрический режим. Но запас хода на электротяге автопроизводитель держит в секрете. Из собственных наблюдений - после 2-3 км машина самостоятельно запускает ДВС, да и быстрее 30-40 км/ч на электричестве не поедешь.

Тест-драйв Toyota Camry: преимущества и недостатки премиального седана

Цена вопроса

Всего для Toyota Camry на украинском рынке предложено четыре комплектации - Comfort, Elegance, Prestige Premium. Цены на японский седан без гибридной силовой установки в начальной комплектации Comfort начинаются от 1 462 480 грн. Гибрид доступен, начиная со второго уровня, и стоит это исполнение 1 682 660 грн. Тестовый седан в исполнении Premium оценен в 2 022 020 грн.

Преимущества и недостатки Toyota Camry

Сильные стороны Toyota Camry

  • Экономичная силовая установка
  • Комфортная подвеска
  • Высокое качество материалов салона
  • Физические органы управления в салоне

Недостатки японского седана:

  • Отсутствие матричной оптики
  • Низкий клиренс

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