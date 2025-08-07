Тест-драйв Suzuki S-Cross: переваги, недоліки та ключові конкуренти японського кросовера

Пропорційно більший?

Представляючи кросовер SX4 третього покоління, у компанії Suzuki його назвали "повністю новим". Однак насправді це глибока модернізація попередника зразка 2013 року. Колишніми залишилися і платформа, і всі агрегати, і навіть каркас кузова: дверні отвори у нового кросовера такі самі, що й у попередньої моделі. Втім, змін також є чимало.

Так, передня частина кузова повністю нова, капот став вищим і масивнішим. Корма теж повністю перероблена, навіть форма додаткових вікон у задніх стійках даху змінена, а колісні арки тепер прикрашені масивними пластиковими накладками, яким надали прямокутну форму.

Варто віддати належне дизайнерам: в результаті Suzuki SX4 виглядає масивніше і "доросліше" колишнього кросовера. Хоча й його розміри залишились попередніми: довжина (4300 мм), ширина (1785 мм), висота (1585 мм) та колісна база (2600 мм) не змінилися ні на міліметр. При цьому кросовер полегшав. Так, споряджена маса базової версії для Європи зменшилася з 1255 кг до 1195 кг.

Технічним художникам також вдалось не відійти від практичності до стилю. Так, на авто є неодмінні елементи сучасної школи: наприклад, триточкові світлодіодні фари та фальшрадіаторні грати в сіточку. Однак, одного погляду на авто достатньо, щоб побачити велику кількість нефарбованого пластику.

Заявлений автовиробником кліренс у 175 мм не самий більший, але на легкому бездоріжжі машині цього цілком достатньо. Приємно, що у авто є чотири камери кругового огляду, які навіть у дощ залишаються чистими, адже прикриті масивними бамперами.

Зручність без емоцій

Інтер'єр нової машини викликає ностальгію. Так, оздоблювальні матеріали перегукуються зі знайомими рішеннями у автопромі початку "десятих" і виглядають простувато. Так, режим Auto чомусь досі є тільки у склопідйомника водія, а, наприклад, тканинна кишеня, як і раніше, є лише на одній спинці переднього крісла.

Найбільше нововведення у салоні порівняно з попередником – нова медіасистема з дев'ятидюймовим екраном, який тепер встановлений над центральними дефлекторами вентиляції та височить вгорі передньої панелі. Головний пристрій підтримує Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво, що попри наявність сенсорного екрану, усі інші органи управління у машині фізичні. Хтось може дорікати авто на надто великі та неестетичні клавіші на торпедо, але це все ще зручно.

Також у авто збереглись стрілочна панель приладів та традиційний "ручник". Загалом, до робочого місця водія єдине важливе зауваження – це неможливість скласти бічні дзеркала з салону, що інколи буває необхідно на тісних парковках. Твердий пластик на дверних картах, чи внизу передньої панелі веде себе "тихо", тому про нього швидко забуваєш.

Ззаду в японському кросовері цілком просторо для автомобіля завдовжки 4,3 метра. Ось тільки якісь "доппослуги" для пасажирів задніх сидінь не передбачені: немає ні окремих регульованих повітроводів, ні USB-роз'ємів.

В наявності підлокітник з підсклянниками, але він розташований низько і зайво нахилений вперед.

Об'єм багажника – 430 літрів під полицею, хоча максимальна місткість зі складеним заднім рядом зменшилася з 1269 до 1230 літрів. Під фальшпідлогою знайшлось місце й для запасного колеса.

Гібрид і не дуже

Герой нашого тесту приводиться у рух "турбочетвіркою" 1.4 Boosterjet, яка мотор видає 140 к.с. і 220 Нм крутного моменту. У випадку гібридної версії авто може також штатно оснащуватись 48-вольтовим стартер-генератором, який в перші секунди розгону додає до 14 к.с. та 50 Нм. Компактна літій-іонна батарея розташована під сидінням переднього пасажира.

Разом з "бензинкою" працює шестиступінчастий "автомат". Одна з особливостей моделі у даному класі – це фірмова повнопривідна трансмісія Allgrip, яка має кілька їздових режимів роботи.

Попри далеко не рекордні цифри потужності, машина активно стартує з "низів", хоча з ростом обертів запал спадає. Відповідно бадьорому турбомотору працює і "автомат" Aisin. Коробка швидко перемикається як вгору, так і вниз, вчасно переходить на "понижену" при енергійному розгоні і не плутається в передачах.

Єдиною ложкою дьогтю виявилася робота клімат-контролю при вимкненому двигуні: як тільки система Start-stop глушить мотор, "клімат" переходить в режим, що щадить для акумуляторної батареї, і автоматично переводить вентилятор обдува на малу швидкість. У сиру погоду це призводить до того, що в пробках скла автомобіля починає пітніти.

У чому S-Cross помітно перевершив попередника, то це в балансі керованості та комфорту. "Японець" став менш сприйнятливим до дорожніх дрібниць, але на великих "хвилях" асфальту ходову все ж може пробити.

При цьому кросовер, як і раніше, охоче пірнає в повороти і впевнено тримається на дузі попри легке кермо. Підвіска також стала відпрацьовувати нерівності менш галасливо, ніж на колишньому SX4.

Новий S-Cross в результаті, враховуючи, що і в цілому шумоізоляція покращилася, став сприйматися як більш комфортабельний автомобіль. Таким чином, характер авто змінився більше, ніж машина – зовні та у салоні.

Ціна питання та ключові конкуренти

На українському ринку герой нашого тесту доступний у бензиновій та гібридній версіях. Найдоступніший варіант – без гібридного "додатку", з переднім приводом та "механікою" коштує 976 тисяч гривень.

Доплата за "автомат" становить близько 60 тисяч гривень. Повнопривідна модифікація оцінена щонайменше у 1 089 000 грн. За гібридну модифікацію просять 1 106 000 грн.

Renault Duster – найновіша модель на ринку серед однокласників. Серед доступний версій – машини з переднім та повним приводом, дизельним та гібридним силовими агрегатами, а також з МКП та "автоматом". Ціни на авто починаються від 988 900 гривень за передньопривідний дизельний варіант, а найбільше – 1 167 100 гривень – просять за гібрид з повним приводом.

Один із лідерів класу компактних кросоверів – Skoda Karoq – хоч в Україні і не має гібридних версій, але за габаритами і цінами є гідним конкурентом "японця". Авто доступне з бензиновим 1,4-літровим мотором на 150 сил та 2,0-літровим турбодизелем такої ж потужності та системою повного приводу. За 1 271 066 грн можна придбати бензиновий варіант у базовій версії. А дизель коштує від 1 597 483 до 1 769 007 грн.

Переваги та недоліки Suzuki S-Cross

Сильні сторони авто:

Зручне крісло водія

Великий багажник

Наявність гібридної версії

Недоліки моделі: