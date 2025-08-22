Тест-драйв електромобіля Porsche Macan Turbo: переваги та недоліки швидкого кросовера

Новий Porsche Macan Turbo – найшвидший електричний кросовер на українському ринку. Але чи закінчуються на цьому чесноти електромобіля, та чи здатна вона їздити не лише від розетки до розетки? Відповіді на ці та інші питання – у матеріалі РБК-Україна.

В останні роки кросовери штовхають світові продажі культового німецького бренду. Саме тому для Porsche модель Macan зараз є найважливішою. У світових продажах марки останніми роками її частка становить 27%. Якщо додати до цього Cayenne, то виходить, що на кросовери припадає вже більше половини випущених Porsche.

Щоб слідувати світовим трендам, топ-менеджери бренду вирішили, що Macan, а за ним і Cayenne повинні знайти своє місце в електромобільному світі. І от перший електричний кросовер бренду вже перед нами.

Над дизайном авто працював Міхаель Мауер, який очолює дизайн Porsche багато років. Він створив перший Macan. У новому кросовері багато чого взято від класичних моделей.

Занижений капот і вузькі фари, що виступають над ним, — типові риси "свіжих" Porsche. Загалом, з якого боку не подивися на новий Macan, всі ключові елементи так чи інакше знайомі за іншими моделями Porsche. Справа в тому, що у компанії не бояться багато років і навіть десятиліть використовувати придумані колись давно вдалі дизайнерські ходи.

Виробники електромобілів часто йдуть на різні аеродинамічні хитрощі, щоб збільшити запас ходу машини, а тут виглядає кузов зовсім звично. Начебто він позбавлений якихось подібних рішень. Новинка схожа на електромобіль не більше ніж колишнє покоління. Однак знахідки в плані обтічні тут є, просто вони приховані від очей.

Так, Macan Electric має активну аеродинаміку: заслінки в передніх повітрозабірниках здатні закриватися для зниження лобового опору або відкриватися, перерозподіляючи повітряний потік під авто для збільшення притискної сили.

Днище також своєрідне: воно практично пласке, причому з гнучкими накладками. І додатково збільшити зчеплення з дорогою дозволяє висувне антикрило на п'ятих дверях. У самому обтічному режимі воно, звичайно, прибрано, і тоді коефіцієнт аеродинамічного опору складає всього 0,25, що для кросовера – відмінний показник.

Сенсори перемішані з "фізикою"

Родзинкою інтер'єру електромобіля стали відразу три великі екрани на торпедо: вигнута панель приладів (12,6 дюйми), дисплей медіасистеми по центру (10,9 дюйми), а також третій екран на ті ж 10,9 дюйми для переднього пасажира. На ньому можна переглядати відеоролики та соціальні мережі в русі. Останній, до речі, має спеціальне покриття, за рахунок якого з місця водія зображення не видно - щоб не відволікав.

На місці водія журналістам РБК-Україна знадобилось кілька хвилин, щоб добре в усьому розібратись. Так, перед водієм електронна панель приладів з фірмовими круглими "колодязями", хоч і віртуальними. Але варіантів налаштування виводу інформації – десятки.

Те ж саме і з кріслом водія. Окрім "базових" поясного упору, висоти та валика підтримки спини, є регулювання довжини подушки, та навіть налаштування ступеня "обіймів" бокової підтримки окремо спинки та подушки крісла. І це все за допомогою електроприводів.

Крім того, авто отримало проекцію на лобове скло із застосуванням доповненої реальності. На жаль, більшість ефектних підказок – це вказівники навігації, які працюють лише за наявності підключених фірмових онлайн-сервісів. Але незвично і зручно, що Apple CarPlay можна вивести на панель приладів з навігацією, яка вміє показувати камери та затори.

Сама бортова медіасистема побудована на базі ОС Android Automotive і має спеціальний мінімалістичний режим роботи з відображенням найнеобхіднішої інформації.

Попри велику батарею під авто, на задніх місцях просторіше, ніж у бензиновому "Макані" за рахунок довшої колісної бази: у електромобіля вона – 2893 мм, а у першого покоління – на 86 мм менше.

Об'єм багажника дорівнює 540 літрів, а якщо скласти задній ряд сидінь, то отримуємо 1348 літрів. Спереду передбачено додатковий відсік на 84 літри. Передній багажник можна відкрити як з брелка, так і провівши рукою по бамперу біля емблеми бренду.

З цією опцією треба бути обережним, адже, як виявилось, авто реагує не лише на руку, а й на струмінь води під час мийки. А у цьому боксі зазвичай зберігаються зарядки…

Німецька техніка

Porsche Macan Electric став першим серійним електромобілем на новій платформі PPE (Premium Platform Electric), яку спільно розробили інженери Porsche та Audi. Вона використовує 800-вольтову електросистему. Герой нашого тесту має тяговий акумулятор ємністю 100 кВт*год.

Висока напруга забезпечує відмінну швидкість зарядки – з 10 до 80% за 21 хвилину при використанні терміналу потужністю 270 кВт. При підключенні до 400-вольтової зарядної станції потужністю до 135 кВт бортова система поділяє 800-вольтову батарею на два кластери для більшої швидкості та ефективності. Заявлений запас ходу становить 591 км.

На тестовому "Турбо" також встановлені адаптивні двоклапанні амортизатори PASM, і пневмобалони. З останніми дорожній просвіт можна збільшити до 225 мм проти стандартних 184 мм. Також кросовер має повнокероване шасі та електроннокерований задній диференціал.

Електромотори версії Macan Turbo розвивають 639 к.с. та 1130 Нм. З ними електромобіль розганяється до першої сотні всього за 3,3 с, а максимальна швидкість сягає 260 км/год. Таким швидким Macan ще не був: бензиновий попередник може набрати 100 км/год мінімум за 4,3 с.

Електрика проти електроніки

Герой нашого тесту важить понад 2500 кг. Але інженери змогли домогтися того, щоб вся ця маса їхала, керувалася та відчувалася саме як Porsche. В деяких віражах електромобіль сприймається дуже гострим. Чи то справа у низькому центрі ваги, чи то у спортивній підвісці. Свій внесок вносить задня вісь, що підрулює на 5 градусів.

При цьому у комфортному режимі підвіски навіть з 22-дюймовими колесами авто на українських дорогах відчувається не чужим: майже ігнорує тріщини асфальту, та намагається не помічати ями і високі хвилі.

Також дуже непомітно співпрацює зв'язка гальмівної системи і електроніки. Рекуперація діє ненав'язливо, хоча у налаштуванням меню можна регулювати її інтенсивність.

Особливий "сік" – це розгін з місця. Він відбувається фактично безшумно, і ось вже за лічені 3,3-3,5 секунди ви їдете зі швидкістю понад 100 км/год. З перших натискань педалі газу "у підлогу" машина дає зрозуміти, що треба бути дуже і дуже уважним.

Адже якщо під колесами не ідеальний асфальт, або ледве мокра дорога, то кросовер так і намагається "повиляти" кормою, наче це не повнопривідний кросовер, а класичний задньопривідний суперкар. Виходить, що електронні асистенти не справляються з електричною спритністю машини.

За паспортом "німець" може проїжджати 590 км на одному заряді батареї. Цей показник цілком реалістичний у місті, або на трасі, якщо рухатись спокійно на швидкостях до 100-110 км/год. Але навіть якщо і їхати доволі динамічно, дозволяючи собі стрімкі обгони, то на 450-500 км батареї вистачить. За тиждень знайомства середня витрата у журналістів редакції варіювалась від 20 до 23 кВт*год/100 км.

Електричний "Макан" підтримує зарядку потужністю до 270 кВт, тому зі швидкісних кластерів на 160-180 кВт він "висмоктує" майже все. При використанні побутової мережі змінного струму потужність зарядки – лише 11 кВт, і на повний заряд від 0 до 100% потрібно не менше десяти годин.

Ціна питання та конкуренти

Конфігуратор електричного Porsche Macan – це справжній конструктор. Так, ціни на машину починаються з 5 298 560 грн. Але за допомогою десятка кольорів, кількох варіантів салону, опцій на кшталт підрулюючих задніх коліс та ін., цінник легко можна підняти на мільйон-півтора.

Офіційних конкурентів у "Макана" насправді небагато – це BMW iX М70 та Mercedes-AMG EQE 53.

BMW iX конкурувати з найшвидшим "Маканом" може лише у топовій версії М70. З місця до першої "сотні" баварський електромобіль розганяється за 3,8 секунди, а на одному заряді тягової батареї може подолати 521-600 км залежно від режиму руху. Ціни на кросовер, що минулого року пережив оновлення, починаються від 5 800 843 грн.

Mercedes-AMG EQE 53 – найдорожчий електромобіль з запропонованої "трійки". Кросовер з силовою установкою на 625 к.с. та розгінною динамікою у 3,7-3,8 секунди коштує від 5 900 000 грн.

Переваги та недоліки Porsche Macan

Сильні сторони електричного кросовера:

Відмінна динаміка

Великий багажник

Зручне водійське крісло

Недоліки Porsche Macan: