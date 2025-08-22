ua en ru
Пт, 22 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Тест-драйв электромобиля Porsche Macan Turbo: преимущества и недостатки быстрого кроссовера

Пятница 22 августа 2025 10:00
UA EN RU
Тест-драйв электромобиля Porsche Macan Turbo: преимущества и недостатки быстрого кроссовера Фото: Porsche Macan (Константин Широкун, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Новый Porsche Macan Turbo - самый быстрый электрический кроссовер на украинском рынке. Но заканчиваются ли на этом достоинства электромобиля, и способен ли он ездить не только от розетки до розетки? Ответы на эти и другие вопросы - в материале РБК-Украина.

 

Высший уровень важности

В последние годы кроссоверы толкают мировые продажи культового немецкого бренда. Именно поэтому для Porsche модель Macan сейчас является самой важной. В мировых продажах марки в последние годы ее доля составляет 27%. Если добавить к этому Cayenne, то получается, что на кроссоверы приходится уже более половины выпущенных Porsche.

Тест-драйв электромобиля Porsche Macan Turbo: преимущества и недостатки быстрого кроссовера

Чтобы следовать мировым трендам, топ-менеджеры бренда решили, что Macan, а за ним и Cayenne должны найти свое место в электромобильном мире. И вот первый электрический кроссовер бренда уже перед нами.

Над дизайном авто работал Михаэль Мауэр, который возглавляет дизайн Porsche много лет. Он создал первый Macan. В новом кроссовере многое взято от классических моделей.

Заниженный капот и выступающие над ним узкие фары - типичные черты "свежих" Porsche. В общем, с какой стороны ни посмотри на новый Macan, все ключевые элементы так или иначе знакомы по другим моделям Porsche. Дело в том, что в компании не боятся многие годы и даже десятилетия использовать придуманные когда-то давно удачные дизайнерские ходы.

Тест-драйв электромобиля Porsche Macan Turbo: преимущества и недостатки быстрого кроссовера

Производители электромобилей часто идут на различные аэродинамические ухищрения, чтобы увеличить запас хода машины, а здесь выглядит кузов совсем привычно. Вроде бы он лишен каких-то подобных решений. Новинка похожа на электромобиль не больше чем прежнее поколение. Однако находки в плане обтекаемости здесь есть, просто они скрыты от глаз.

Так, Macan Electric имеет активную аэродинамику: заслонки в передних воздухозаборниках способны закрываться для снижения лобового сопротивления или открываться, перераспределяя воздушный поток под авто для увеличения прижимной силы.

Тест-драйв электромобиля Porsche Macan Turbo: преимущества и недостатки быстрого кроссовера

Днище также своеобразное: оно практически плоское, причем с гибкими накладками. И дополнительно увеличить сцепление с дорогой позволяет выдвижное антикрыло на пятой двери. В самом обтекаемом режиме оно, конечно, убрано, и тогда коэффициент аэродинамического сопротивления составляет всего 0,25, что для кроссовера - отличный показатель.

Сенсоры перемешаны с "физикой"

Изюминкой интерьера электромобиля стали сразу три больших экрана на торпедо: изогнутая панель приборов (12,6 дюйма), дисплей медиасистемы по центру (10,9 дюйма), а также третий экран на те же 10,9 дюйма для переднего пассажира. На нем можно просматривать видеоролики и социальные сети в движении. Последний, кстати, имеет специальное покрытие, за счет которого с места водителя изображение не видно - чтобы не отвлекал.

Тест-драйв электромобиля Porsche Macan Turbo: преимущества и недостатки быстрого кроссовера

На месте водителя журналистам РБК-Украина понадобилось несколько минут, чтобы хорошо во всем разобраться. Да, перед водителем электронная панель приборов с фирменными круглыми "колодцами", хоть и виртуальными. Но вариантов настройки вывода информации - десятки.

Тест-драйв электромобиля Porsche Macan Turbo: преимущества и недостатки быстрого кроссовера

То же самое и с креслом водителя. Кроме "базовых" поясного упора, высоты и валика поддержки спины, есть регулировка длины подушки, и даже настройки степени "объятий" боковой поддержки отдельно спинки и подушки кресла. И это все с помощью электроприводов.

Тест-драйв электромобиля Porsche Macan Turbo: преимущества и недостатки быстрого кроссовера

Кроме того, авто получило проекцию на лобовое стекло с применением дополненной реальности. К сожалению, большинство эффектных подсказок - это указатели навигации, которые работают только при наличии подключенных фирменных онлайн-сервисов. Но необычно и удобно, что Apple CarPlay можно вывести на панель приборов с навигацией, которая умеет показывать камеры и пробки.

Тест-драйв электромобиля Porsche Macan Turbo: преимущества и недостатки быстрого кроссовера

Сама бортовая медиасистема построена на базе ОС Android Automotive и имеет специальный минималистичный режим работы с отображением самой необходимой информации.

Несмотря на большую батарею под авто, на задних местах просторнее, чем в бензиновом "Макане" за счет более длинной колесной базы: у электромобиля она - 2893 мм, а у первого поколения - на 86 мм меньше.

Тест-драйв электромобиля Porsche Macan Turbo: преимущества и недостатки быстрого кроссовера

Объем багажника равен 540 литров, а если сложить задний ряд сидений, то получаем 1348 литров. Спереди предусмотрен дополнительный отсек на 84 литра. Передний багажник можно открыть как с брелка, так и проведя рукой по бамперу возле эмблемы бренда.

Тест-драйв электромобиля Porsche Macan Turbo: преимущества и недостатки быстрого кроссовера

С этой опцией надо быть осторожным, ведь, как оказалось, авто реагирует не только на руку, но и на струю воды во время мойки. А в этом боксе обычно хранятся зарядки...

Немецкая техника

Porsche Macan Electric стал первым серийным электромобилем на новой платформе PPE (Premium Platform Electric), которую совместно разработали инженеры Porsche и Audi. Она использует 800-вольтовую электросистему. Герой нашего теста имеет тяговый аккумулятор емкостью 100 кВт*ч.

Тест-драйв электромобиля Porsche Macan Turbo: преимущества и недостатки быстрого кроссовера

Высокое напряжение обеспечивает отличную скорость зарядки - с 10 до 80% за 21 минуту при использовании терминала мощностью 270 кВт. При подключении к 400-вольтовой зарядной станции мощностью до 135 кВт бортовая система разделяет 800-вольтовую батарею на два кластера для большей скорости и эффективности. Заявленный запас хода составляет 591 км.

На тестовом "Турбо" также установлены адаптивные двухклапанные амортизаторы PASM, и пневмобаллоны. С последними дорожный просвет можно увеличить до 225 мм против стандартных 184 мм. Также кроссовер имеет полноуправляемое шасси и электронноуправляемый задний дифференциал.

Электромоторы версии Macan Turbo развивают 639 л.с. и 1130 Нм. С ними электромобиль разгоняется до первой сотни всего за 3,3 с, а максимальная скорость достигает 260 км/ч. Таким быстрым Macan еще не был: бензиновый предшественник может набрать 100 км/ч минимум за 4,3 с.

Электричество против электроники

Герой нашего теста весит более 2500 кг. Но инженеры смогли добиться того, чтобы вся эта масса ехала, управлялась и ощущалась именно как Porsche. В некоторых виражах электромобиль воспринимается очень острым. То ли дело в низком центре тяжести, то ли в спортивной подвеске. Свой вклад вносит задняя ось, подруливающая на 5 градусов.

Тест-драйв электромобиля Porsche Macan Turbo: преимущества и недостатки быстрого кроссовера

При этом в комфортном режиме подвески даже с 22-дюймовыми колесами авто на украинских дорогах чувствуется не чужим: почти игнорирует трещины асфальта, и старается не замечать ямы и высокие волны.

Также очень незаметно сотрудничает связка тормозной системы и электроники. Рекуперация действует ненавязчиво, хотя в настройках меню можно регулировать ее интенсивность.

Тест-драйв электромобиля Porsche Macan Turbo: преимущества и недостатки быстрого кроссовера

Особый "сок" - это разгон с места. Он происходит фактически бесшумно, и вот уже за считанные 3,3-3,5 секунды вы едете со скоростью более 100 км/ч. С первых нажатий педали газа "в пол" машина дает понять, что надо быть очень и очень внимательным.

Ведь если под колесами не идеальный асфальт, или еле мокрая дорога, то кроссовер так и норовит "повилять" кормой, как будто это не полноприводный кроссовер, а классический заднеприводный суперкар. Получается, что электронные ассистенты не справляются с электрической шустростью машины.

Тест-драйв электромобиля Porsche Macan Turbo: преимущества и недостатки быстрого кроссовера

По паспорту "немец" может проезжать 590 км на одном заряде батареи. Этот показатель вполне реалистичен в городе, или на трассе, если двигаться спокойно на скоростях до 100-110 км/ч. Но даже если и ехать довольно динамично, позволяя себе стремительные обгоны, то на 450-500 км батареи хватит. За неделю знакомства средний расход у журналистов редакции варьировался от 20 до 23 кВт*ч/100 км.

Электрический "Макан" поддерживает зарядку мощностью до 270 кВт, поэтому из скоростных кластеров на 160-180 кВт он "высасывает" почти все. При использовании бытовой сети переменного тока мощность зарядки - всего 11 кВт, и на полный заряд от 0 до 100% требуется не менее десяти часов.

Тест-драйв электромобиля Porsche Macan Turbo: преимущества и недостатки быстрого кроссовера

Цена вопроса и конкуренты

Конфигуратор электрического Porsche Macan - это настоящий конструктор. Да, цены на машину начинаются с 5 298 560 грн. Но с помощью десятка цветов, нескольких вариантов салона, опций вроде подруливающих задних колес и т.д., ценник легко можно поднять на миллион-полтора.

Официальных конкурентов у "Макана" на самом деле немного - это BMW iX М70 и Mercedes-AMG EQE 53.

BMW iX конкурировать с самым быстрым "Маканом" может только в топовой версии М70. С места до первой "сотни" баварский электромобиль разгоняется за 3,8 секунды, а на одном заряде тяговой батареи может преодолеть 521-600 км в зависимости от режима движения. Цены на кроссовер, в прошлом году переживший обновление, начинаются от 5 800 843 грн.

Latest BMW iX News & Reviews - Drive

Mercedes-AMG EQE 53 - самый дорогой электромобиль из предложенной "тройки". Кроссовер с силовой установкой на 625 л.с. и разгонной динамикой в 3,7-3,8 секунды стоит от 5 900 000 грн.

Mercedes-Benz EQE SUV AMG 53 4MATIC+ (2023-2025) price and specifications - EV Database

Достоинства и недостатки Porsche Macan: преимущества и недостатки Porsche Macan

Сильные стороны электрического кроссовера:

  • Отличная динамика
  • Большой багажник
  • Удобное водительское кресло

Недостатки Porsche Macan:

  • Ограниченный функционал экрана пассажира
  • Отсутствие адаптивных фар
  • Отсутствие зарядного блока на 22 кВт.

Читайте РБК-Украина в Google News
Porsche Тест-драйв Электромобили Автомобильный рынок
Новости
Спасатели вторые сутки тушат пожар в Мукачево после российского удара (видео)
Спасатели вторые сутки тушат пожар в Мукачево после российского удара (видео)