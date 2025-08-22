Тест-драйв электромобиля Porsche Macan Turbo: преимущества и недостатки быстрого кроссовера

Новый Porsche Macan Turbo - самый быстрый электрический кроссовер на украинском рынке. Но заканчиваются ли на этом достоинства электромобиля, и способен ли он ездить не только от розетки до розетки? Ответы на эти и другие вопросы - в материале РБК-Украина.

В последние годы кроссоверы толкают мировые продажи культового немецкого бренда. Именно поэтому для Porsche модель Macan сейчас является самой важной. В мировых продажах марки в последние годы ее доля составляет 27%. Если добавить к этому Cayenne, то получается, что на кроссоверы приходится уже более половины выпущенных Porsche.

Чтобы следовать мировым трендам, топ-менеджеры бренда решили, что Macan, а за ним и Cayenne должны найти свое место в электромобильном мире. И вот первый электрический кроссовер бренда уже перед нами.

Над дизайном авто работал Михаэль Мауэр, который возглавляет дизайн Porsche много лет. Он создал первый Macan. В новом кроссовере многое взято от классических моделей.

Заниженный капот и выступающие над ним узкие фары - типичные черты "свежих" Porsche. В общем, с какой стороны ни посмотри на новый Macan, все ключевые элементы так или иначе знакомы по другим моделям Porsche. Дело в том, что в компании не боятся многие годы и даже десятилетия использовать придуманные когда-то давно удачные дизайнерские ходы.

Производители электромобилей часто идут на различные аэродинамические ухищрения, чтобы увеличить запас хода машины, а здесь выглядит кузов совсем привычно. Вроде бы он лишен каких-то подобных решений. Новинка похожа на электромобиль не больше чем прежнее поколение. Однако находки в плане обтекаемости здесь есть, просто они скрыты от глаз.

Так, Macan Electric имеет активную аэродинамику: заслонки в передних воздухозаборниках способны закрываться для снижения лобового сопротивления или открываться, перераспределяя воздушный поток под авто для увеличения прижимной силы.

Днище также своеобразное: оно практически плоское, причем с гибкими накладками. И дополнительно увеличить сцепление с дорогой позволяет выдвижное антикрыло на пятой двери. В самом обтекаемом режиме оно, конечно, убрано, и тогда коэффициент аэродинамического сопротивления составляет всего 0,25, что для кроссовера - отличный показатель.

Сенсоры перемешаны с "физикой"

Изюминкой интерьера электромобиля стали сразу три больших экрана на торпедо: изогнутая панель приборов (12,6 дюйма), дисплей медиасистемы по центру (10,9 дюйма), а также третий экран на те же 10,9 дюйма для переднего пассажира. На нем можно просматривать видеоролики и социальные сети в движении. Последний, кстати, имеет специальное покрытие, за счет которого с места водителя изображение не видно - чтобы не отвлекал.

На месте водителя журналистам РБК-Украина понадобилось несколько минут, чтобы хорошо во всем разобраться. Да, перед водителем электронная панель приборов с фирменными круглыми "колодцами", хоть и виртуальными. Но вариантов настройки вывода информации - десятки.

То же самое и с креслом водителя. Кроме "базовых" поясного упора, высоты и валика поддержки спины, есть регулировка длины подушки, и даже настройки степени "объятий" боковой поддержки отдельно спинки и подушки кресла. И это все с помощью электроприводов.

Кроме того, авто получило проекцию на лобовое стекло с применением дополненной реальности. К сожалению, большинство эффектных подсказок - это указатели навигации, которые работают только при наличии подключенных фирменных онлайн-сервисов. Но необычно и удобно, что Apple CarPlay можно вывести на панель приборов с навигацией, которая умеет показывать камеры и пробки.

Сама бортовая медиасистема построена на базе ОС Android Automotive и имеет специальный минималистичный режим работы с отображением самой необходимой информации.

Несмотря на большую батарею под авто, на задних местах просторнее, чем в бензиновом "Макане" за счет более длинной колесной базы: у электромобиля она - 2893 мм, а у первого поколения - на 86 мм меньше.

Объем багажника равен 540 литров, а если сложить задний ряд сидений, то получаем 1348 литров. Спереди предусмотрен дополнительный отсек на 84 литра. Передний багажник можно открыть как с брелка, так и проведя рукой по бамперу возле эмблемы бренда.

С этой опцией надо быть осторожным, ведь, как оказалось, авто реагирует не только на руку, но и на струю воды во время мойки. А в этом боксе обычно хранятся зарядки...

Немецкая техника

Porsche Macan Electric стал первым серийным электромобилем на новой платформе PPE (Premium Platform Electric), которую совместно разработали инженеры Porsche и Audi. Она использует 800-вольтовую электросистему. Герой нашего теста имеет тяговый аккумулятор емкостью 100 кВт*ч.

Высокое напряжение обеспечивает отличную скорость зарядки - с 10 до 80% за 21 минуту при использовании терминала мощностью 270 кВт. При подключении к 400-вольтовой зарядной станции мощностью до 135 кВт бортовая система разделяет 800-вольтовую батарею на два кластера для большей скорости и эффективности. Заявленный запас хода составляет 591 км.

На тестовом "Турбо" также установлены адаптивные двухклапанные амортизаторы PASM, и пневмобаллоны. С последними дорожный просвет можно увеличить до 225 мм против стандартных 184 мм. Также кроссовер имеет полноуправляемое шасси и электронноуправляемый задний дифференциал.

Электромоторы версии Macan Turbo развивают 639 л.с. и 1130 Нм. С ними электромобиль разгоняется до первой сотни всего за 3,3 с, а максимальная скорость достигает 260 км/ч. Таким быстрым Macan еще не был: бензиновый предшественник может набрать 100 км/ч минимум за 4,3 с.

Электричество против электроники

Герой нашего теста весит более 2500 кг. Но инженеры смогли добиться того, чтобы вся эта масса ехала, управлялась и ощущалась именно как Porsche. В некоторых виражах электромобиль воспринимается очень острым. То ли дело в низком центре тяжести, то ли в спортивной подвеске. Свой вклад вносит задняя ось, подруливающая на 5 градусов.

При этом в комфортном режиме подвески даже с 22-дюймовыми колесами авто на украинских дорогах чувствуется не чужим: почти игнорирует трещины асфальта, и старается не замечать ямы и высокие волны.

Также очень незаметно сотрудничает связка тормозной системы и электроники. Рекуперация действует ненавязчиво, хотя в настройках меню можно регулировать ее интенсивность.

Особый "сок" - это разгон с места. Он происходит фактически бесшумно, и вот уже за считанные 3,3-3,5 секунды вы едете со скоростью более 100 км/ч. С первых нажатий педали газа "в пол" машина дает понять, что надо быть очень и очень внимательным.

Ведь если под колесами не идеальный асфальт, или еле мокрая дорога, то кроссовер так и норовит "повилять" кормой, как будто это не полноприводный кроссовер, а классический заднеприводный суперкар. Получается, что электронные ассистенты не справляются с электрической шустростью машины.

По паспорту "немец" может проезжать 590 км на одном заряде батареи. Этот показатель вполне реалистичен в городе, или на трассе, если двигаться спокойно на скоростях до 100-110 км/ч. Но даже если и ехать довольно динамично, позволяя себе стремительные обгоны, то на 450-500 км батареи хватит. За неделю знакомства средний расход у журналистов редакции варьировался от 20 до 23 кВт*ч/100 км.

Электрический "Макан" поддерживает зарядку мощностью до 270 кВт, поэтому из скоростных кластеров на 160-180 кВт он "высасывает" почти все. При использовании бытовой сети переменного тока мощность зарядки - всего 11 кВт, и на полный заряд от 0 до 100% требуется не менее десяти часов.

Цена вопроса и конкуренты

Конфигуратор электрического Porsche Macan - это настоящий конструктор. Да, цены на машину начинаются с 5 298 560 грн. Но с помощью десятка цветов, нескольких вариантов салона, опций вроде подруливающих задних колес и т.д., ценник легко можно поднять на миллион-полтора.

Официальных конкурентов у "Макана" на самом деле немного - это BMW iX М70 и Mercedes-AMG EQE 53.

BMW iX конкурировать с самым быстрым "Маканом" может только в топовой версии М70. С места до первой "сотни" баварский электромобиль разгоняется за 3,8 секунды, а на одном заряде тяговой батареи может преодолеть 521-600 км в зависимости от режима движения. Цены на кроссовер, в прошлом году переживший обновление, начинаются от 5 800 843 грн.

Mercedes-AMG EQE 53 - самый дорогой электромобиль из предложенной "тройки". Кроссовер с силовой установкой на 625 л.с. и разгонной динамикой в 3,7-3,8 секунды стоит от 5 900 000 грн.

Достоинства и недостатки Porsche Macan: преимущества и недостатки Porsche Macan

Сильные стороны электрического кроссовера:

Отличная динамика

Большой багажник

Удобное водительское кресло

Недостатки Porsche Macan: