Тест-драйв Opel Combo: доступний 7-місний автомобіль з незвичними фарами

Легким комерційним автомобілем Opel Combo важко когось здивувати: розроблений для конкретних задач, переважно утилітарних. Але з оновленням автомобіль отримав кілька унікальних для класу опцій, до того ж це найдоступніше 7-місне авто на українському ринку. Саме з цих причин журналісти РБК-Україна Авто подивились на "німця" уважніше.

У фірмовому стилі

Оновлений Opel Combo побачив світ приблизно рік тому, наприкінці 2024-го авто приїхало на ринок України. З рестайлінгом Combo обзавівся фірмовою передньою частиною Vizor, яку можна розпізнати по звуженим прямокутним фарам, глухій глянцевій решітці радіатора та новому, більш тонкому логотипу німецького бренду. За ідеєю дизайнерів, єдина лінія нагадує візор шолома середньовікового воїна.

На українському ринку доступні два варіанти довжини машини – L1 та L2, останній на 35 см довший (4760 мм). Приріст відбувся шляхом "розтягнутої" колісної бази. На тесті – саме подовжений варіант.

Ключова "фішка" героя нашого тесту – це матричні світлодіодні фари із системою IntelliLux. У кожен світловий елемент інтегровано 14 світлодіодних елементів. Вони автоматично перемикаються на дальнє світло, регулюючи довжину конуса. Наприклад, коли електроніка помічає зустрічний автомобіль, вона на короткий час вимикає дальнє світло, щоб не сліпити водія. Combo став першою моделлю у своєму класі з такою опцією. Цікаво, що навіть деякі преміальні седани на нашому ринку такої опції не мають.

Варто зазначити, що хоч діодів у кожній фарі і не дуже багато (на інших моделях Opel їх буває і понад "сотню"), але авто справді намагається "вирізати" зустрічні та попутні машини, максимально освітлюючи променями "дальнього" вільні від інших учасників дорожнього руху ділянки. Особливо система корисна на завантажених дорогах з кількома смугами руху, коли звичайний "дальній" буде заважати іншим машинам. Про коректне налаштування фар говорить той факт, що за кілька годин нічної подорожі ніхто не помигав "дальнім" у відповідь. В ідеалі ще б навчити систему реагувати на надто яскраві дорожні знаки.

В іншому ж оновлену машину від "дорестайла" упізнають лише спеціалісти: дещо оновилась задня оптика, запропоновані нові колісні диски. Ще одне корисне уміння машини – скло задніх дверей, що відкривається окремо від усієї кришки багажника.

Два екрани для сімох

Варто уважніше познайомитись з салоном Opel Combo, як стає зрозумілим, що перша думка про суто утилітарність авто стає хибною: перед нами справжній сімейний мінівен, який може замінити більш відомих представників цього класу, що вже відправились на пенсію.

Навіть знайомство з салоном починаємо з другого ряду. Приємно, що по-пасажирськи у машини зсувні задні двері з обох боків, до того ж віконця у них опускаються та мають електропривід. Раніше нормою було встановлення відкидних "кватирок". Також під рукою у задніх пасажирів – власний дефлектор обдуву, порт для зарядки гаджетів та пара складних столиків з вбудованими підсклянниками. Для більш зручною трансформації салону кожне з крісел можна скласти.

На третій ряд доступ не дуже зручний, але вже проникнувши туди, почуваєшся цілком пристойно. Звичайно, дефіциту місця для ніг не відчуватимуть лише діти, але на короткі дистанції зможуть подорожувати й дорослі. Звичайно, встановлену на рейках пару сидінь третього ряду можна демонтувати.

Оновлення принесло робочому місцю водія новий, збільшений екран медіасистеми: тепер десять дюймів замість восьми. Цікаво, що інфотеймент, який працює на Snapdragon Cockpit – платформі американської фірми Qualcomm, тепер вміє оновлюватись "по повітрю".

Також машина отримала підтримку бездротових протоколів Apple CarPlay й Android Auto. Можливості підключення гаджетів до авто розширені завдяки появі двох роз'ємів USB-C, додаткового роз'єму USB-A та побутової розетки на 230 вольтів.

Уважні пасажири помітять кілька великих боксів для речей: біля підлокітника, між передніми кріслами, у дверях, на торпедо та ін. Деякі відсіки відкриті, а деякі мають індивідуальні кришки, або шторки-ролети, що дозволить сховати в них щось цінніше чеків з автомата платної парковки.

Багажний відсік у 7-місній версії розрахований на 322 літри. Якщо ж демонтувати крісла третього ряду, то об’єм багажника збільшиться до 1538 літрів. Максимальний варіант – лише з двома передніми кріслами – 2693 літри. При цьому вантажопідйомність героя нашого тесту становить 725 кг.

Diesel Power

Оновлений Opel Combo на українському ринку доступний у двох версіях: з дизельним двигуном та електричною силовою установкою. У нас на тесті була більш універсальний паливний варіант. Автомобіль оснащений 130-сильним турбодизелем на 1,5 літра у поєднанні з 8-ступенінчастою автоматичною трансмісією. Цікаво, що наразі українським покупцям для замовлення пропонується лише 100-сильна модифікація цього турбодизельного двигуна, який працює з 6-ступінчастою "механікою".

Взагалі, "Комбо" з мінімальним навантаженням у вигляді пари дорослих людей у салоні – це доволі жвавий та цікавий за характером автомобіль. Доступний з "низів" максимальний крутний момент дозволяє активно розганятись у місті та за необхідності виходити на обгони на трасі. Звичайно, при стрімкому розгоні у салоні чути характерний дизельний шум, адже двигун "крутиться" до 2500-3000 об/хв. Але наявність 8 передач допомагає трансмісії завжди тримати мотор у оптимальному діапазоні обертів для конкретного режиму руху – чи то розгін, чи то рівномірний рух без прискорень.

Якщо ж у машині знаходиться 5 дорослих і ще певний вантаж у багажнику, то машина стає помітно спокійнішою. При цьому не можна сказати, що вона втрачає весь свій характер. Просто завжди потрібно давати авто час "на подумати".

Одна з найбільш приємних сторін дизельного Opel – це апетит. У місті витрата рідко підніматиметься вище 6,5-6,7 літра на 100 км пробігу, у пробках може сягати 7 літрів. А от при русі трасою все сильно залежить від обраного швидкісного режиму: якщо рухатись до 100 км/год, то можна вкластись у 4,5-4,9 літра на 100 км. На швидкостях 110-120 км/год витрата у середньому становить близько 5,8 літра на кожну сотню кілометрів.

Стандартного кліренса у 155 мм машині вистачає, щоб впевнено рухатись розбитими регіональними дорогами з "хвилями" асфальту та неприємними весняними ямками. При цьому періодично підвіска нагадує про свій комерційний родовід дещо жорстким сприйняттям окремих нерівностей. Але авто вміє тримати курс навіть по неідеальних дорогах навіть при помітному бічному вітрові – справді важлива навичка.

Цікаво, що для машини можна замовити фірмову систему повного приводу. Мова йде про встановлення на авто трансмісії типової схеми з роздавальною коробкою, муфтою відбору потужності на задню вісь і карданним валом під днищем. Ба більше, український офіс Stellantis наразі веде перемовини про те, щоб встановленням системи 4х4 на авто займались українські сертифіковані компанії в Україні, а не дочірнє французьке підприємство Dangel.

Ціна питання

В Україні ціни на оновлений Opel Combo стартують з позначки у 997 800 грн. Доплата за подовжену версію становить 51 900 грн. Ще 51 100 грн треба буде додати, якщо ви вирішите обрати для себе не п'яти-, а семимісний варіант пасажирського авто.

Загалом, для машини запропоновано дві комплектації – Edition та Edition+. При цьому зараз у офіційних прайс-листах присутня лише 100-сильна дизельна версія з механічною коробкою передач. Заявлено, що авто з більш потужним двигуном, як на герої нашого тесту, будуть доступні згодом.

Переваги та недоліки Opel Combo

Сильні сторони Opel Combo:

Місткий салон

Широкі можливості трансформації

Економічний дизель

Ефективні адаптивні фари

Недоліки авто: