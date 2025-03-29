Тест-драйв Opel Combo: доступный 7-местный автомобиль с необычными фарами

Легким коммерческим автомобилем Opel Combo трудно кого-то удивить: разработан для конкретных задач, преимущественно утилитарных. Но с обновлением автомобиль получил несколько уникальных для класса опций, к тому же это самое доступное 7-местное авто на украинском рынке. Именно по этим причинам журналисты РБК-Украина Авто посмотрели на "немца" внимательнее.

В фирменном стиле

Обновленный Opel Combo увидел свет примерно год назад, в конце 2024-го авто приехало на рынок Украины. С рестайлингом Combo обзавелся фирменной передней частью Vizor, которую можно распознать по зауженным прямоугольным фарам, глухой глянцевой решетке радиатора и новому, более тонкому логотипу немецкого бренда. По идее дизайнеров, единая линия напоминает визор шлема средневекового воина.

На украинском рынке доступны два варианта длины машины - L1 и L2, последний на 35 см длиннее (4760 мм). Прирост произошел за счет "растянутой" колесной базы. На тесте - именно удлиненный вариант.

Ключевая "фишка" героя нашего теста - это матричные светодиодные фары с системой IntelliLux. В каждый световой элемент интегрировано 14 светодиодных элементов. Они автоматически переключаются на дальний свет, регулируя длину конуса. Например, когда электроника замечает встречный автомобиль, она на короткое время выключает дальний свет, чтобы не слепить водителя. Combo стал первой моделью в своем классе с такой опцией. Интересно, что даже некоторые премиальные седаны на нашем рынке такой опции не имеют.

Стоит отметить, что хоть диодов в каждой фаре и не очень много (на других моделях Opel их бывает и более "сотни"), но авто действительно старается "вырезать" встречные и попутные машины, максимально освещая лучами "дальнего" свободные от других участников дорожного движения участки. Особенно система полезна на загруженных дорогах с несколькими полосами движения, когда обычный "дальний" будет мешать другим машинам. О корректной настройке фар говорит тот факт, что за несколько часов ночного путешествия никто не помигал "дальним" в ответ. В идеале еще бы научить систему реагировать на слишком яркие дорожные знаки.

В остальном же обновленную машину от "дорестайла" узнают только специалисты: несколько обновилась задняя оптика, предложены новые колесные диски. Еще одно полезное умение машины - стекло задней двери, открывающееся отдельно от всей крышки багажника.

Два экрана для семерых

Стоит внимательнее познакомиться с салоном Opel Combo, как становится понятным, что первая мысль о сугубо утилитарности авто становится ошибочной: перед нами настоящий семейный минивэн, который может заменить более известных представителей этого класса, уже отправившихся на пенсию.

Даже знакомство с салоном начинаем со второго ряда. Приятно, что по-пассажирски у машины сдвижные задние двери с обеих сторон, к тому же окошки в них опускаются и имеют электропривод. Ранее нормой была установка откидных "форточек". Также под рукой у задних пассажиров - собственный дефлектор обдува, порт для зарядки гаджетов и пара складных столиков со встроенными подстаканниками. Для более удобной трансформации салона каждое из кресел можно сложить.

На третий ряд доступ не очень удобен, но уже проникнув туда, чувствуешь себя вполне прилично. Конечно, дефицита места для ног не будут испытывать только дети, но на короткие дистанции смогут путешествовать и взрослые. Конечно, установленную на рельсах пару сидений третьего ряда можно демонтировать.

Обновление принесло рабочему месту водителя новый, увеличенный экран медиасистемы: теперь десять дюймов вместо восьми. Интересно, что инфотеймент, который работает на Snapdragon Cockpit - платформе американской фирмы Qualcomm, теперь умеет обновляться "по воздуху".

Также машина получила поддержку беспроводных протоколов Apple CarPlay и Android Auto. Возможности подключения гаджетов к авто расширены благодаря появлению двух разъемов USB-C, дополнительного разъема USB-A и бытовой розетки на 230 вольт.

Внимательные пассажиры заметят несколько больших боксов для вещей: возле подлокотника, между передними креслами, в дверях, на торпедо и др. Некоторые отсеки открыты, а некоторые имеют индивидуальные крышки, или шторки-роллеты, что позволит спрятать в них что-то ценнее чеков из автомата платной парковки.

Багажный отсек в 7-местной версии рассчитан на 322 литра. Если же демонтировать кресла третьего ряда, то объем багажника увеличится до 1538 литров. Максимальный вариант - только с двумя передними креслами - 2693 литра. При этом грузоподъемность героя нашего теста составляет 725 кг.

Diesel Power

Обновленный Opel Combo на украинском рынке доступен в двух версиях: с дизельным двигателем и электрической силовой установкой. У нас на тесте была более универсальный топливный вариант. Автомобиль оснащен 130-сильным турбодизелем на 1,5 литра в сочетании с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Интересно, что на данный момент украинским покупателям для заказа предлагается лишь 100-сильная модификация этого турбодизельного двигателя, который работает с 6-ступенчатой "механикой".

Вообще, "Комбо" с минимальной нагрузкой в виде пары взрослых людей в салоне - это довольно живой и интересный по характеру автомобиль. Доступный с "низов" максимальный крутящий момент позволяет активно разгоняться в городе и при необходимости выходить на обгоны на трассе. Конечно, при стремительном разгоне в салоне слышен характерный дизельный шум, ведь двигатель "крутится" до 2500-3000 об/мин. Но наличие 8 передач помогает трансмиссии всегда держать мотор в оптимальном диапазоне оборотов для конкретного режима движения - будь то разгон или равномерное движение без ускорений.

Если же в машине находится 5 взрослых и еще определенный груз в багажнике, то машина становится заметно спокойнее. При этом нельзя сказать, что она теряет весь свой характер. Просто всегда нужно давать авто время "на подумать".

Одна из самых приятных сторон дизельного Opel - это аппетит. В городе расход редко будет подниматься выше 6,5-6,7 литра на 100 км пробега, в пробках может достигать 7 литров. А вот при движении по трассе все сильно зависит от выбранного скоростного режима: если двигаться до 100 км/ч, то можно уложиться в 4,5-4,9 литра на 100 км. На скоростях 110-120 км/ч расход в среднем составляет около 5,8 литра на каждую сотню километров.

Стандартного клиренса в 155 мм машине хватает, чтобы уверенно двигаться по разбитым региональным дорогам с "волнами" асфальта и неприятными весенними ямами. При этом периодически подвеска напоминает о своей коммерческой родословной несколько жестким восприятием отдельных неровностей. Но авто умеет держать курс даже по неидеальным дорогам даже при заметном боковом ветре - действительно важный навык.

Интересно, что для машины можно заказать фирменную систему полного привода. Речь идет об установке на авто трансмиссии типовой схемы с раздаточной коробкой, муфтой отбора мощности на заднюю ось и карданным валом под днищем. Более того, украинский офис Stellantis сейчас ведет переговоры о том, чтобы установкой системы 4х4 на авто занимались украинские сертифицированные компании в Украине, а не дочернее французское предприятие Dangel.

Цена вопроса

В Украине цены на обновленный Opel Combo стартуют с отметки в 997 800 грн. Доплата за удлиненную версию составляет 51 900 грн. Еще 51 100 грн надо будет добавить, если вы решите выбрать для себя не пяти-, а семиместный вариант пассажирского авто.

В общем, для машины предложено две комплектации - Edition и Edition+. При этом сейчас в официальных прайс-листах присутствует только 100-сильная дизельная версия с механической коробкой передач. Заявлено, что авто с более мощным двигателем, как на герое нашего теста, будут доступны позже.

Преимущества и недостатки Opel Combo

Сильные стороны Opel Combo:

Вместительный салон

Широкие возможности трансформации

Экономичный дизель

Эффективные адаптивные фары

Недостатки авто: