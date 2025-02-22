Тест-драйв нового Renault Duster: популярний кросовер перетворили на гібрид

Концепт у серії

Зовнішність нового Duster – це справжній контрастний душ порівняно з попередником. Широкі "ніздрі" решітки радіатора, складний профіль капота, сховані ручки задніх дверей, вузькі фари та масивні бампери: ніби дослідний концепт пустили у серійне виробництво без фази доопрацювань і узгоджень. Але якщо придивитись уважніше, то з другого-третього погляду помічаєш знайомі по попередникам риси: нефарбовані накладки біля передніх дверей, кутасті задні ліхтарі, знайому лінію скління тощо. Загалом, машина має ефектний вигляд. Але не без зв'язку з попередниками.

Виступаючий вперед бампер виглядає як елемент, призначений для силової взаємодії з навколишньою місцевістю, і це близько до істини. Деталь виконана із міцного та пругкого навіть на морозі пластику, тому навіть глибокі подряпини будуть не надто помітні. За функцією ця "рамка" – свого роду інтегрований "кенгурятник".

Цікаво, що кузов новинки по периметру "покритий" захисним обвісом з нефарбованого пластику Starkle, який на 20% зроблений з вторинної сировини і має підвищену міцність. Якщо придивитись, то можна помітити, що він неоднорідний за кольором.

Незважаючи на переглянуті пропорції, за розмірами "третій" Duster лише трохи відрізняється від попередника: 4343 мм завдовжки, 1810 мм завширшки і 1660 мм заввишки. Однак завдяки використанню модульної платформи CMF-B замість застарілої B0 обіцяно збільшення простору для пасажирів та багажу.

Цікаво, що новий Duster для України змінив прописку. Якщо раніше усі машини йшли до нас з Румунії, то тепер авто під французьким брендом на відміну від варіанта під маркою Dacia поставляються з турецького заводу Oyak Renault. До речі, останній працює вже понад 54 роки.

Добрий знайомий

На перший погляд, інтер'єр французького кросовера теж став більш стильним та брутальним одночасно. Таке враження формують рельєфна передня панель з крупним написом назви моделі, товсте кермо малого діаметра, використання різних кольорів у оформленні.

На високій передній панелі розташований 10-дюймовий екран медіасистеми, розгорнутий на 10 градусів до водія. Пристрій підтримує протоколи Apple CarPlay та Android Auto, та вміє оновлюватись "по повітрю". Внизу, поблизу важіля трансмісії є місце смартфона з вбудованою бездротовою зарядкою. Цікаво, що на зразок до інших моделей Dacia між кермом і центральним дисплеєм розташувався тримач-док-станція для підключення смартфона, який залишається і на дорогих версіях авто.

Окрім того, вперше для "Дастера" на кросовері прописались віртуальні прилади. Роль циферблатів виконує 7-дюймовий екран, хоча базові версії, як і раніше, оснащуються аналоговими шкалами з дисплеєм на 3,5 дюйми між ними. Користувачу запропоновано кілька тем оформлення панелі приладів. Дещо незвично, що тахометр у робочій зоні не має цифрових індикаторів, а лише вказівники зони оптимальних обертів. Суттєво допомагають підказки стосовно вчасного перемикання передач, які явно налаштовані на економію та зменшення викидів.

Завдяки тому, що кросовер побудований на модульній платформі CMF-B замість застарілої B0, в салоні відчувається трохи більше простору. Звичайно, усі налаштування водійського крісла механічні – такі вони закони класу.

При цьому широкі діапазони регулювання дозволяють сісти по-всюдихідному високо, або ж цілком по-легковому. Короткий важіль механічної трансмісії розташований не дуже близько до водія, але й тягнутись при вмиканні найбільш "віддаленої", шостої передачі, не треба.

Відстань між рядами сидінь стала більшою на 30 мм. Загалом, по ширині на другому ряду буде зручно двом дорослим. Об'єм багажника – 472 літри за методикою VDA. Він цілком правильної форми, під підлогою знайшлось місце для тимчасового запасного колеса.

Трьохпедальний гібрид

Тестовий автомобіль оснащений бензиновою "турботрійкою" об'ємом 1,2 літра (TCe 130), що працює за економічним циклом Міллера, яка доповнена 48-вольтовим стартер-генератором. Цей "м'який гібрид" оснащений батареєю на 0,8 кВт*год. Пересуватися на електротязі такий кросовер не може, але вбудований у двигун стартер-генератор допомагає знизити витрату палива на 10%. У парі з ним працює 6-ступінчата коробка передач, привід у машини повний.

Взагалі, попри повну зміну силової установки порівняно з попередником, характер машини майже не змінився. Так, підвіска все ще добре ковтає великі нерівності, до того ж є все такою ж "щільною". Машина так само не позбавлена кренів, але вони стали помітно меншими – авто більш підготоване до їзди трасами. І ні, це не той випадок, коли машині намагаються надати псевдоспортивності, затискаючи шасі.

Великі вертикальні ходи коліс та хороша енергоємність залишаються фірмовими рисами "Дастера". Комусь може не вистачати вібро- та шумоізоляційних матеріалів: саме колісні арки у салон проникають звуки "дороги". Але інженери авто не приховують, що у всьому шукали баланс – і у ціні авто, і у економії ваги.

130-сильний двигун слабким не назвеш. До того ж, завдяки механічній трансмісії водій може сам вибирати активність драйву – або повільно розганятись, максимально швидко працюючи важілем КПП, або ж давати крутитись машині на кожній передачі подовше.

Варто зазначити, що у місті машина у порівнянні з попередником справді помітно менше споживає палива: у спокійному ритмі можна вкластись у 8-8,5 літра на 100 км пробігу. А от на трасі авто не вистачає потужності. На швидкості 120 км/год авто витрачає щонайменше 7,7-7,9 літра на кожні нові 100 км. Але тестовий автомобіль був зовсім новим, варто очікувати, що після обкатки авто апетит дещо зменшиться.

Повнопривідний Duster має кліренс у 217 мм, при чому у моноприводних версій цей геометричний параметр дорівнює 209 мм. За допомогою шайби біля ручки коробки передач можна заблокувати муфту повного приводу або вибрати один з запропонованих режимів: на вибір – Бруд/Пісок, Сніг, Lock (блокування муфти), Auto та Eco. А натискання по центру "шайби" активує режим допомоги під час спуску з гори.

Ціна питання

На українському ринку Renault Duster третього покоління доступний у трьох комплектаціях: Authentic, Evolution та Techno. Базова, "аутентична" версія може бути лише з 1,5-літровим дизелем на 115 сил. Ціна такої машини – 829 900 грн. У версії Evolution доступні три варіанти моторів: цей же дизель за 879 500 грн, 130-сильний бензиновий гібрид за 969 900 грн та 1,3-літровий бензиновий турбомотор на 150 к.с., що оцінений у 902 500 грн.

Цікаво, що лише останній доступний з автоматичною трансмісією – 7-ступінчатим "роботом" EDC. Усі інші версії агрегатуються "механікою" на 6 передач. Авто у топовому варіанті Techno доступні лише у гібридному виконанні і коштують 1 010 600 грн. Варто зазначити, що всі гібридні авто оснащені системою повного приводу, а дизель і 150-сильний "бензин" – виключно з приводом на передню вісь.

Переваги та недоліки Renault Duster

Сильні сторони кросовера:

Великий вибір силових агрегатів

Ефектний дизайн

Наявність системи повного привода

Доступний цінник

Недоліки авто: