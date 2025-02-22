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Тест-драйв нового Renault Duster: популярний кросовер перетворили на гібрид

Субота 22 лютого 2025 10:00
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Тест-драйв нового Renault Duster: популярний кросовер перетворили на гібрид Фото: Renault Duster (Костянтин Широкун, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Renault Duster другого покоління вже довгий час в Україні – лідер ринку нових автомобілів. Саме тому знайомства з машиною третьої генерації у редакції РБК-Україна Авто чекали з великим нетерпінням: чи зможе він замінити бестселер. Для тижневого тесту ми обрали гібридний повнопривідний варіант. Що ж? Поїхали.

Концепт у серії

Зовнішність нового Duster – це справжній контрастний душ порівняно з попередником. Широкі "ніздрі" решітки радіатора, складний профіль капота, сховані ручки задніх дверей, вузькі фари та масивні бампери: ніби дослідний концепт пустили у серійне виробництво без фази доопрацювань і узгоджень. Але якщо придивитись уважніше, то з другого-третього погляду помічаєш знайомі по попередникам риси: нефарбовані накладки біля передніх дверей, кутасті задні ліхтарі, знайому лінію скління тощо. Загалом, машина має ефектний вигляд. Але не без зв'язку з попередниками.

Тест-драйв нового Renault Duster: популярний кросовер перетворили на гібрид

Виступаючий вперед бампер виглядає як елемент, призначений для силової взаємодії з навколишньою місцевістю, і це близько до істини. Деталь виконана із міцного та пругкого навіть на морозі пластику, тому навіть глибокі подряпини будуть не надто помітні. За функцією ця "рамка" – свого роду інтегрований "кенгурятник".

Цікаво, що кузов новинки по периметру "покритий" захисним обвісом з нефарбованого пластику Starkle, який на 20% зроблений з вторинної сировини і має підвищену міцність. Якщо придивитись, то можна помітити, що він неоднорідний за кольором.

Тест-драйв нового Renault Duster: популярний кросовер перетворили на гібрид

Незважаючи на переглянуті пропорції, за розмірами "третій" Duster лише трохи відрізняється від попередника: 4343 мм завдовжки, 1810 мм завширшки і 1660 мм заввишки. Однак завдяки використанню модульної платформи CMF-B замість застарілої B0 обіцяно збільшення простору для пасажирів та багажу.

Цікаво, що новий Duster для України змінив прописку. Якщо раніше усі машини йшли до нас з Румунії, то тепер авто під французьким брендом на відміну від варіанта під маркою Dacia поставляються з турецького заводу Oyak Renault. До речі, останній працює вже понад 54 роки.

Тест-драйв нового Renault Duster: популярний кросовер перетворили на гібрид

Добрий знайомий

На перший погляд, інтер'єр французького кросовера теж став більш стильним та брутальним одночасно. Таке враження формують рельєфна передня панель з крупним написом назви моделі, товсте кермо малого діаметра, використання різних кольорів у оформленні.

Тест-драйв нового Renault Duster: популярний кросовер перетворили на гібрид

На високій передній панелі розташований 10-дюймовий екран медіасистеми, розгорнутий на 10 градусів до водія. Пристрій підтримує протоколи Apple CarPlay та Android Auto, та вміє оновлюватись "по повітрю". Внизу, поблизу важіля трансмісії є місце смартфона з вбудованою бездротовою зарядкою. Цікаво, що на зразок до інших моделей Dacia між кермом і центральним дисплеєм розташувався тримач-док-станція для підключення смартфона, який залишається і на дорогих версіях авто.

Тест-драйв нового Renault Duster: популярний кросовер перетворили на гібрид

Окрім того, вперше для "Дастера" на кросовері прописались віртуальні прилади. Роль циферблатів виконує 7-дюймовий екран, хоча базові версії, як і раніше, оснащуються аналоговими шкалами з дисплеєм на 3,5 дюйми між ними. Користувачу запропоновано кілька тем оформлення панелі приладів. Дещо незвично, що тахометр у робочій зоні не має цифрових індикаторів, а лише вказівники зони оптимальних обертів. Суттєво допомагають підказки стосовно вчасного перемикання передач, які явно налаштовані на економію та зменшення викидів.

Тест-драйв нового Renault Duster: популярний кросовер перетворили на гібрид

Завдяки тому, що кросовер побудований на модульній платформі CMF-B замість застарілої B0, в салоні відчувається трохи більше простору. Звичайно, усі налаштування водійського крісла механічні – такі вони закони класу.

Тест-драйв нового Renault Duster: популярний кросовер перетворили на гібрид

При цьому широкі діапазони регулювання дозволяють сісти по-всюдихідному високо, або ж цілком по-легковому. Короткий важіль механічної трансмісії розташований не дуже близько до водія, але й тягнутись при вмиканні найбільш "віддаленої", шостої передачі, не треба.

Тест-драйв нового Renault Duster: популярний кросовер перетворили на гібрид

Відстань між рядами сидінь стала більшою на 30 мм. Загалом, по ширині на другому ряду буде зручно двом дорослим. Об'єм багажника – 472 літри за методикою VDA. Він цілком правильної форми, під підлогою знайшлось місце для тимчасового запасного колеса.

Тест-драйв нового Renault Duster: популярний кросовер перетворили на гібрид

Трьохпедальний гібрид

Тестовий автомобіль оснащений бензиновою "турботрійкою" об'ємом 1,2 літра (TCe 130), що працює за економічним циклом Міллера, яка доповнена 48-вольтовим стартер-генератором. Цей "м'який гібрид" оснащений батареєю на 0,8 кВт*год. Пересуватися на електротязі такий кросовер не може, але вбудований у двигун стартер-генератор допомагає знизити витрату палива на 10%. У парі з ним працює 6-ступінчата коробка передач, привід у машини повний.

Тест-драйв нового Renault Duster: популярний кросовер перетворили на гібрид

Взагалі, попри повну зміну силової установки порівняно з попередником, характер машини майже не змінився. Так, підвіска все ще добре ковтає великі нерівності, до того ж є все такою ж "щільною". Машина так само не позбавлена кренів, але вони стали помітно меншими – авто більш підготоване до їзди трасами. І ні, це не той випадок, коли машині намагаються надати псевдоспортивності, затискаючи шасі.

Тест-драйв нового Renault Duster: популярний кросовер перетворили на гібрид

Великі вертикальні ходи коліс та хороша енергоємність залишаються фірмовими рисами "Дастера". Комусь може не вистачати вібро- та шумоізоляційних матеріалів: саме колісні арки у салон проникають звуки "дороги". Але інженери авто не приховують, що у всьому шукали баланс – і у ціні авто, і у економії ваги.

130-сильний двигун слабким не назвеш. До того ж, завдяки механічній трансмісії водій може сам вибирати активність драйву – або повільно розганятись, максимально швидко працюючи важілем КПП, або ж давати крутитись машині на кожній передачі подовше.

Тест-драйв нового Renault Duster: популярний кросовер перетворили на гібрид

Варто зазначити, що у місті машина у порівнянні з попередником справді помітно менше споживає палива: у спокійному ритмі можна вкластись у 8-8,5 літра на 100 км пробігу. А от на трасі авто не вистачає потужності. На швидкості 120 км/год авто витрачає щонайменше 7,7-7,9 літра на кожні нові 100 км. Але тестовий автомобіль був зовсім новим, варто очікувати, що після обкатки авто апетит дещо зменшиться.

Повнопривідний Duster має кліренс у 217 мм, при чому у моноприводних версій цей геометричний параметр дорівнює 209 мм. За допомогою шайби біля ручки коробки передач можна заблокувати муфту повного приводу або вибрати один з запропонованих режимів: на вибір – Бруд/Пісок, Сніг, Lock (блокування муфти), Auto та Eco. А натискання по центру "шайби" активує режим допомоги під час спуску з гори.

Тест-драйв нового Renault Duster: популярний кросовер перетворили на гібрид

Ціна питання

На українському ринку Renault Duster третього покоління доступний у трьох комплектаціях: Authentic, Evolution та Techno. Базова, "аутентична" версія може бути лише з 1,5-літровим дизелем на 115 сил. Ціна такої машини – 829 900 грн. У версії Evolution доступні три варіанти моторів: цей же дизель за 879 500 грн, 130-сильний бензиновий гібрид за 969 900 грн та 1,3-літровий бензиновий турбомотор на 150 к.с., що оцінений у 902 500 грн.

Цікаво, що лише останній доступний з автоматичною трансмісією – 7-ступінчатим "роботом" EDC. Усі інші версії агрегатуються "механікою" на 6 передач. Авто у топовому варіанті Techno доступні лише у гібридному виконанні і коштують 1 010 600 грн. Варто зазначити, що всі гібридні авто оснащені системою повного приводу, а дизель і 150-сильний "бензин" – виключно з приводом на передню вісь.

Тест-драйв нового Renault Duster: популярний кросовер перетворили на гібрид

Переваги та недоліки Renault Duster

Сильні сторони кросовера:

  • Великий вибір силових агрегатів
  • Ефектний дизайн
  • Наявність системи повного привода
  • Доступний цінник

Недоліки авто:

  • Шумність у салоні на великих швидкостях
  • Відсутність електрорегулювань крісел

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