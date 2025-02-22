Тест-драйв нового Renault Duster: популярный кроссовер превратили в гибрид

Renault Duster второго поколения уже долгое время в Украине - лидер рынка новых автомобилей. Именно поэтому знакомства с машиной третьей генерации в редакции РБК-Украина Авто ждали с большим нетерпением: сможет ли он заменить бестселлер. Для недельного теста мы выбрали гибридный полноприводный вариант. Что же? Поехали.

Концепт в серии

Внешность нового Duster - это настоящий контрастный душ по сравнению с предшественником. Широкие "ноздри" решетки радиатора, сложный профиль капота, скрытые ручки задних дверей, узкие фары и массивные бамперы: будто опытный концепт пустили в серийное производство без фазы доработок и согласований. Но если присмотреться внимательнее, то со второго-третьего взгляда замечаешь знакомые по предшественникам черты: неокрашенные накладки у передних дверей, угловатые задние фонари, знакомую линию остекления и тому подобное. В общем, машина выглядит эффектно. Но не без связи с предшественниками.

Выступающий вперед бампер выглядит как элемент, предназначенный для силового взаимодействия с окружающей местностью, и это близко к истине. Деталь выполнена из прочного и упругого даже на морозе пластика, поэтому даже глубокие царапины будут не слишком заметны. По функции эта "рамка" - своего рода интегрированный "кенгурятник".

Интересно, что кузов новинки по периметру "покрыт" защитным обвесом из неокрашенного пластика Starkle, который на 20% сделан из вторичного сырья и обладает повышенной прочностью. Если присмотреться, то можно заметить, что он неоднороден по цвету.

Несмотря на пересмотренные пропорции, по размерам "третий" Duster лишь немного отличается от предшественника: 4343 мм в длину, 1810 мм в ширину и 1660 мм в высоту. Однако благодаря использованию модульной платформы CMF-B вместо устаревшей B0 обещано увеличение пространства для пассажиров и багажа.

Интересно, что новый Duster для Украины сменил прописку. Если раньше все машины шли к нам из Румынии, то теперь авто под французским брендом в отличие от варианта под маркой Dacia поставляются с турецкого завода Oyak Renault. Кстати, последний работает уже более 54 лет.

Добрый знакомый

На первый взгляд, интерьер французского кроссовера тоже стал более стильным и брутальным одновременно. Такое впечатление формируют рельефная передняя панель с крупной надписью названия модели, толстый руль малого диаметра, использование разных цветов в оформлении.

На высокой передней панели расположен 10-дюймовый экран медиасистемы, развернутый на 10 градусов к водителю. Устройство поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto, и умеет обновляться "по воздуху". Внизу, вблизи рычага трансмиссии есть место для смартфона со встроенной беспроводной зарядкой. Интересно, что наподобие других моделей Dacia между рулем и центральным дисплеем расположился держатель-док-станция для подключения смартфона, который остается и на дорогих версиях авто.

Кроме того, впервые для "Дастера" на кроссовере прописались виртуальные приборы. Роль циферблатов выполняет 7-дюймовый экран, хотя базовые версии по-прежнему оснащаются аналоговыми шкалами с дисплеем на 3,5 дюйма между ними. Пользователю предложено несколько тем оформления панели приборов. Несколько необычно, что тахометр в рабочей зоне не имеет цифровых индикаторов, а лишь указатели зоны оптимальных оборотов. Существенно помогают подсказки относительно своевременного переключения передач, которые явно настроены на экономию и уменьшение выбросов.

Благодаря тому, что кроссовер построен на модульной платформе CMF-B вместо устаревшей B0, в салоне ощущается немного больше пространства. Конечно, все настройки водительского кресла механические - таковы они законы класса.

При этом широкие диапазоны регулировки позволяют сесть по-вездеходному высоко, или же вполне по-легковому. Короткий рычаг механической трансмиссии расположен не очень близко к водителю, но и тянуться при включении наиболее "отдаленной", шестой передачи, не надо.

Расстояние между рядами сидений стало больше на 30 мм. В общем, по ширине на втором ряду будет удобно двум взрослым. Объем багажника - 472 литра по методике VDA. Он вполне правильной формы, под полом нашлось место для временного запасного колеса.

Трехпедальный гибрид

Тестовый автомобиль оснащен бензиновой "турботройкой" объемом 1,2 литра (TCe 130), работающей по экономичному циклу Миллера, которая дополнена 48-вольтовым стартер-генератором. Этот "мягкий гибрид" оснащен батареей на 0,8 кВт*ч. Передвигаться на электротяге такой кроссовер не может, но встроенный в двигатель стартер-генератор помогает снизить расход топлива на 10%. В паре с ним работает 6-ступенчатая коробка передач, привод у машины полный.

Вообще, несмотря на полное изменение силовой установки по сравнению с предшественником, характер машины почти не изменился. Да, подвеска все еще хорошо глотает большие неровности, к тому же является все такой же "плотной". Машина все так же не лишена кренов, но они стали заметно меньше - авто более подготовлено к езде по трассам. И нет, это не тот случай, когда машине пытаются придать псевдоспортивности, зажимая шасси.

Большие вертикальные ходы колес и хорошая энергоемкость остаются фирменными чертами "Дастера". Кому-то может не хватать вибро- и шумоизоляционных материалов: именно колесные арки в салон проникают звуки "дороги". Но инженеры авто не скрывают, что во всем искали баланс - и в цене авто, и в экономии веса.

130-сильный двигатель слабым не назовешь. К тому же, благодаря механической трансмиссии водитель может сам выбирать активность драйва - или медленно разгоняться, максимально быстро работая рычагом КПП, или же давать крутиться машине на каждой передаче подольше.

Стоит отметить, что в городе машина по сравнению с предшественником действительно заметно меньше потребляет топлива: в спокойном ритме можно уложиться в 8-8,5 литра на 100 км пробега. А вот на трассе авто не хватает мощности. На скорости 120 км/ч авто тратит минимум 7,7-7,9 литра на каждые новые 100 км. Но тестовый автомобиль был совсем новым, стоит ожидать, что после обкатки авто аппетит несколько уменьшится.

Полноприводный Duster имеет клиренс в 217 мм, при чем у моноприводных версий этот геометрический параметр равен 209 мм. С помощью шайбы возле ручки коробки передач можно заблокировать муфту полного привода или выбрать один из предложенных режимов: на выбор - Грязь/Песок, Снег, Lock (блокировка муфты), Auto и Eco. А нажатие по центру "шайбы" активирует режим помощи при спуске с горы.

Цена вопроса

На украинском рынке Renault Duster третьего поколения доступен в трех комплектациях: Authentic, Evolution и Techno. Базовая, "аутентичная" версия может быть только с 1,5-литровым дизелем на 115 сил. Цена такой машины - 829 900 грн. В версии Evolution доступны три варианта моторов: этот же дизель за 879 500 грн, 130-сильный бензиновый гибрид за 969 900 грн и 1,3-литровый бензиновый турбомотор на 150 л.с., который оценен в 902 500 грн.

Интересно, что только последний доступен с автоматической трансмиссией - 7-ступенчатым "роботом" EDC. Все остальные версии агрегатируются "механикой" на 6 передач. Авто в топовом варианте Techno доступны только в гибридном исполнении и стоят 1 010 600 грн. Стоит отметить, что все гибридные авто оснащены системой полного привода, а дизель и 150-сильный "бензин" - исключительно с приводом на переднюю ось.

Преимущества и недостатки Renault Duster

Сильные стороны кроссовера:

Большой выбор силовых агрегатов

Эффектный дизайн

Наличие системы полного привода

Доступный ценник

Недостатки авто: