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Тест-драйв нового Renault Duster: популярный кроссовер превратили в гибрид

Суббота 22 февраля 2025 10:00
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Тест-драйв нового Renault Duster: популярный кроссовер превратили в гибрид Фото: Renault Duster (Константин Широкун, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Renault Duster второго поколения уже долгое время в Украине - лидер рынка новых автомобилей. Именно поэтому знакомства с машиной третьей генерации в редакции РБК-Украина Авто ждали с большим нетерпением: сможет ли он заменить бестселлер. Для недельного теста мы выбрали гибридный полноприводный вариант. Что же? Поехали.

 

Концепт в серии

Внешность нового Duster - это настоящий контрастный душ по сравнению с предшественником. Широкие "ноздри" решетки радиатора, сложный профиль капота, скрытые ручки задних дверей, узкие фары и массивные бамперы: будто опытный концепт пустили в серийное производство без фазы доработок и согласований. Но если присмотреться внимательнее, то со второго-третьего взгляда замечаешь знакомые по предшественникам черты: неокрашенные накладки у передних дверей, угловатые задние фонари, знакомую линию остекления и тому подобное. В общем, машина выглядит эффектно. Но не без связи с предшественниками.

Тест-драйв нового Renault Duster: популярный кроссовер превратили в гибрид

Выступающий вперед бампер выглядит как элемент, предназначенный для силового взаимодействия с окружающей местностью, и это близко к истине. Деталь выполнена из прочного и упругого даже на морозе пластика, поэтому даже глубокие царапины будут не слишком заметны. По функции эта "рамка" - своего рода интегрированный "кенгурятник".

Интересно, что кузов новинки по периметру "покрыт" защитным обвесом из неокрашенного пластика Starkle, который на 20% сделан из вторичного сырья и обладает повышенной прочностью. Если присмотреться, то можно заметить, что он неоднороден по цвету.

Тест-драйв нового Renault Duster: популярный кроссовер превратили в гибрид

Несмотря на пересмотренные пропорции, по размерам "третий" Duster лишь немного отличается от предшественника: 4343 мм в длину, 1810 мм в ширину и 1660 мм в высоту. Однако благодаря использованию модульной платформы CMF-B вместо устаревшей B0 обещано увеличение пространства для пассажиров и багажа.

Интересно, что новый Duster для Украины сменил прописку. Если раньше все машины шли к нам из Румынии, то теперь авто под французским брендом в отличие от варианта под маркой Dacia поставляются с турецкого завода Oyak Renault. Кстати, последний работает уже более 54 лет.

Тест-драйв нового Renault Duster: популярный кроссовер превратили в гибрид

Добрый знакомый

На первый взгляд, интерьер французского кроссовера тоже стал более стильным и брутальным одновременно. Такое впечатление формируют рельефная передняя панель с крупной надписью названия модели, толстый руль малого диаметра, использование разных цветов в оформлении.

Тест-драйв нового Renault Duster: популярный кроссовер превратили в гибрид

На высокой передней панели расположен 10-дюймовый экран медиасистемы, развернутый на 10 градусов к водителю. Устройство поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto, и умеет обновляться "по воздуху". Внизу, вблизи рычага трансмиссии есть место для смартфона со встроенной беспроводной зарядкой. Интересно, что наподобие других моделей Dacia между рулем и центральным дисплеем расположился держатель-док-станция для подключения смартфона, который остается и на дорогих версиях авто.

Тест-драйв нового Renault Duster: популярный кроссовер превратили в гибрид

Кроме того, впервые для "Дастера" на кроссовере прописались виртуальные приборы. Роль циферблатов выполняет 7-дюймовый экран, хотя базовые версии по-прежнему оснащаются аналоговыми шкалами с дисплеем на 3,5 дюйма между ними. Пользователю предложено несколько тем оформления панели приборов. Несколько необычно, что тахометр в рабочей зоне не имеет цифровых индикаторов, а лишь указатели зоны оптимальных оборотов. Существенно помогают подсказки относительно своевременного переключения передач, которые явно настроены на экономию и уменьшение выбросов.

Тест-драйв нового Renault Duster: популярный кроссовер превратили в гибрид

Благодаря тому, что кроссовер построен на модульной платформе CMF-B вместо устаревшей B0, в салоне ощущается немного больше пространства. Конечно, все настройки водительского кресла механические - таковы они законы класса.

Тест-драйв нового Renault Duster: популярный кроссовер превратили в гибрид

При этом широкие диапазоны регулировки позволяют сесть по-вездеходному высоко, или же вполне по-легковому. Короткий рычаг механической трансмиссии расположен не очень близко к водителю, но и тянуться при включении наиболее "отдаленной", шестой передачи, не надо.

Тест-драйв нового Renault Duster: популярный кроссовер превратили в гибрид

Расстояние между рядами сидений стало больше на 30 мм. В общем, по ширине на втором ряду будет удобно двум взрослым. Объем багажника - 472 литра по методике VDA. Он вполне правильной формы, под полом нашлось место для временного запасного колеса.

Тест-драйв нового Renault Duster: популярный кроссовер превратили в гибрид

Трехпедальный гибрид

Тестовый автомобиль оснащен бензиновой "турботройкой" объемом 1,2 литра (TCe 130), работающей по экономичному циклу Миллера, которая дополнена 48-вольтовым стартер-генератором. Этот "мягкий гибрид" оснащен батареей на 0,8 кВт*ч. Передвигаться на электротяге такой кроссовер не может, но встроенный в двигатель стартер-генератор помогает снизить расход топлива на 10%. В паре с ним работает 6-ступенчатая коробка передач, привод у машины полный.

Тест-драйв нового Renault Duster: популярный кроссовер превратили в гибрид

Вообще, несмотря на полное изменение силовой установки по сравнению с предшественником, характер машины почти не изменился. Да, подвеска все еще хорошо глотает большие неровности, к тому же является все такой же "плотной". Машина все так же не лишена кренов, но они стали заметно меньше - авто более подготовлено к езде по трассам. И нет, это не тот случай, когда машине пытаются придать псевдоспортивности, зажимая шасси.

Тест-драйв нового Renault Duster: популярный кроссовер превратили в гибрид

Большие вертикальные ходы колес и хорошая энергоемкость остаются фирменными чертами "Дастера". Кому-то может не хватать вибро- и шумоизоляционных материалов: именно колесные арки в салон проникают звуки "дороги". Но инженеры авто не скрывают, что во всем искали баланс - и в цене авто, и в экономии веса.

130-сильный двигатель слабым не назовешь. К тому же, благодаря механической трансмиссии водитель может сам выбирать активность драйва - или медленно разгоняться, максимально быстро работая рычагом КПП, или же давать крутиться машине на каждой передаче подольше.

Тест-драйв нового Renault Duster: популярный кроссовер превратили в гибрид

Стоит отметить, что в городе машина по сравнению с предшественником действительно заметно меньше потребляет топлива: в спокойном ритме можно уложиться в 8-8,5 литра на 100 км пробега. А вот на трассе авто не хватает мощности. На скорости 120 км/ч авто тратит минимум 7,7-7,9 литра на каждые новые 100 км. Но тестовый автомобиль был совсем новым, стоит ожидать, что после обкатки авто аппетит несколько уменьшится.

Полноприводный Duster имеет клиренс в 217 мм, при чем у моноприводных версий этот геометрический параметр равен 209 мм. С помощью шайбы возле ручки коробки передач можно заблокировать муфту полного привода или выбрать один из предложенных режимов: на выбор - Грязь/Песок, Снег, Lock (блокировка муфты), Auto и Eco. А нажатие по центру "шайбы" активирует режим помощи при спуске с горы.

Тест-драйв нового Renault Duster: популярный кроссовер превратили в гибрид

Цена вопроса

На украинском рынке Renault Duster третьего поколения доступен в трех комплектациях: Authentic, Evolution и Techno. Базовая, "аутентичная" версия может быть только с 1,5-литровым дизелем на 115 сил. Цена такой машины - 829 900 грн. В версии Evolution доступны три варианта моторов: этот же дизель за 879 500 грн, 130-сильный бензиновый гибрид за 969 900 грн и 1,3-литровый бензиновый турбомотор на 150 л.с., который оценен в 902 500 грн.

Интересно, что только последний доступен с автоматической трансмиссией - 7-ступенчатым "роботом" EDC. Все остальные версии агрегатируются "механикой" на 6 передач. Авто в топовом варианте Techno доступны только в гибридном исполнении и стоят 1 010 600 грн. Стоит отметить, что все гибридные авто оснащены системой полного привода, а дизель и 150-сильный "бензин" - исключительно с приводом на переднюю ось.

Тест-драйв нового Renault Duster: популярный кроссовер превратили в гибрид

Преимущества и недостатки Renault Duster

Сильные стороны кроссовера:

  • Большой выбор силовых агрегатов
  • Эффектный дизайн
  • Наличие системы полного привода
  • Доступный ценник

Недостатки авто:

  • Шумность в салоне на больших скоростях
  • Отсутствие электрорегулировок кресел

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