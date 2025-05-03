Тест-драйв нового кросовера Skoda Kodiaq: випробовуємо дизельний флагман марки

Більша, та не ширша

Чеський кросовер справді дуже люблять українці: стільки розмов на заправках та парковках супермаркетів з іншими автомобілістами про машину, яка вже встигла отримати титул "Авто року в Україні 2025", журналісти РБК-Україна Авто не вели. Всі відмічають, що зовні Kodiaq не виділяється з модельного ряду марки: обводи передка добре впізнавані, а "двоповерхова" оптика не тільки данина сьогоднішній моді, а й розвиток ідеї оформлення попередника.

При цьому більші фари та більша решітка радіатора візуально роблять машину більшою та масивнішою. Хтось може дорікнути "чеху" у втраті елегантності, а хтось може сказати, що герой нашого тесту "змужнів". Дозволимо собі приєднатись до першої партії.

У новому поколінні чеський кросовер трохи змінився в габаритах, загалом не ставши більшим. Довжина флагмана від Skoda зросла на 61 мм (до 4758 мм), але при цьому ширина авто, навпаки, стала меншою, нехай і на незначні 18 мм (тепер 1864 мм). До того ж Kodiaq став нижче на символічні 4 мм (1657 мм), яка може нівелюватись при встановленні шин з більш високим профілем. Колісна база не змінилася (2791 мм).

При цьому силует кросовера став динамічнішим завдяки висхідній підвіконній лінії і великій хромованій накладці на задній стійці. Задні ліхтарі з'єднали смужкою, що світиться при увімкнених габаритних вогнях. Завдяки модернізованим формам та активним жалюзям коефіцієнт аеродинамічного опору дизайнерам вдалося знизити з 0,32 до 0,28. Тестовий автомобіль додатково отримав пакет Sportline з легким спортивним декором.

Цікаво, що на машині відсутні окремі протитуманні фари. Їх роль виконує окремий сегмент головної оптики, який за необхідності направляє вниз на дорогу частину світлодіодних променів. Також у якості опції можна замовити матричне світло. На тестовому авто фари умовно звичайні світлодіодні, автоматика лише самостійно перемикається з дальнього на ближній і навпаки.

Маленька революція

Потрапляємо в салон кросовера, і бачимо дуже знайомі форми. Відчувається, що дизайнери пішли шляхом еволюції: концепція передньої панелі збережена, але центральний тунель повністю звільнений під бокси для зберігання дрібниць.

Яким чином? Все дуже просто. Важіль КПП за "американським" сценарієм перенесли під кермо. До речі, це означає, що чеський кросовер цілком втратив механічну трансмісію навіть у найпростіших версіях. Тепер за рулем справа – управління трансмісією, а зліва – і фари, і "двірники" разом. Додатковий важіль відповідає за круїз-контроль.

Панель приладів тепер віртуальна, на десятидюймовий екран можна вивести і класичні шкали приладів з фірмовим дизайном, і мінімалістичні цифри. Сенсорний екран медіасистеми з діагоналлю 10 дюймів не назвеш малим, навіть через високу роздільну здатність "іконки" застосунків у меню Apple CarPlay здаються замалими.

Але справжня революція, хоч і локального масштабу, прихована у блоці кліматичної системи. Відчувалось, що дизайнери намагались перенести частину функцій на сенсори, при цьому не втративши у практичності. Про що ж мова? Дизайнери салону вирішили зберегти ручки, що обертаються. Щоправда, у них убудовані невеликі екранчики. Центральний блок має відразу кілька різних функцій (швидкість вентилятора, гучність аудіосистеми, режими шасі та ін.), а бічні відповідають за температуру повітря та підігрів сидіння. Для переходу між функціями потрібно натиснути на саму ручку і тримати протягом кількох секунд. Насправді, це і стильно, і зручно.

Сидіння водія і пасажирів обтягнуті екологічними матеріалами, при виготовленні яких активно використовується вторинна переробка. У дальній дорозі помітно допомагає регулювання довжини подушки.

На другому ряду традиційно дуже багато вільного місця. У розпорядженні пасажирів заднього дивану – власна зона "мікроклімату" салону, кілька портів для зарядки девайсів та широкий підлокітник. Про ширину дивана говорить той факт, що при встановленому дитячому кріслі поруч легко сядуть ще й двоє дорослих.

Багажний відсік у п'ятимісної машини (у нашому випадку) порівняно з попередником додав 75 ​​літрів, і таким чином розрахований на 910 літрів поклажі. Під підлогою знайшлось місце для запасного колеса. Формально це "докатка", але профіль у неї доволі високий.

Незмінна класика

Skoda Kodiaq другого покоління залишився на платформі MQB, але у її модернізованій Evo-версії. За технікою герой нашого тесту значно уніфікований з іншими кросоверами концерну. Так, порівняно з Volkswagen Tiguan, моторну гаму дещо скорочено, хоча в Україні вони майже співпадають.

На українському ринку доступні лише повнопривідні версії. На вибір запропоновано два силових агрегати - добре знайомий за різними моделями бренду турбодизель 2.0 TDI на 150 к.с., а також бензиновий варіант 2.0 TSI потужністю 190 к.с. Усі зазначені модифікації мають семиступінчастий "робот" DSG із двома зчепленнями. Тестовий автомобіль оснащений турбодизелем.

Як з ним їде машина? Ніяких сюрпризів. Очікувати ураганної динаміки при 150 силах і великому кросовері не варто. Але, з іншого боку, герой нашого тесту в усіх режимах демонструє фірмово низьку витрату палива. Так, по трасі з активованим круїз-контролем на 120 км/год розходомір не підіймається вище 6,3 л/100 км пробігу. Якщо ж кортить поїхати трохи швидше, то машина споживатиме трохи менше "вісімки". У місті ж автомобіль витрачає зазвичай 7,5-8 літрів на 100 км пробігу.

Підвіска у чеського авто досить збалансована. Так, автомобіль непогано тримається у поворотах, хоча на "трасових" швидкостях спостерігається певна валкість. Водночас є відчуття зібраності ходової: на латаному асфальті машина тримає курс, і витримує подолання дрібних нерівностей без суттєвого сповільнення. Дизельний звук двигуна починає з'являтися у салоні після 2,5 тисячі обертів на хвилину. Але якщо говорити про зовнішні шуми, то від них автомобіль ізольований добре.

Кермо у Kodiaq одночасно і не важке, і разом з тим доволі точне. З рівно двома обертами від упору до упору не потрібно робити багато обертів, щоб припаркуватися, чи завершити інший маневр.

Ціна питання

Українським автомобілістам "Кодьяк" запропоновано у двох виконаннях: Selection та Sportline. Базова Selection з бензиновим мотором на 190 сил оцінена у 1 667 916 грн, доплата за дизельний варіант становить близько 97 000 грн.

Версія Sportline, яка відрізняється зовнішнім декором, коштує дорожче. Так, за "бензинку" у автосалонах чеського бренду просять від 1 899 036 грн, а дизель оцінили у 1 995 764 грн. Окрім того, запропоновано два пакети Selection Plus та Sportline Plus, які додають до відповідних комплектацій ряд електронних асистентів та користувацьких опцій.

Переваги та недоліки Skoda Kodiaq

Плюси Skoda Kodiaq:

Вибір силових агрегатів

Великий салон

Місткий багажник з "запаскою"

Економічний дизельний мотор

Новий та зручний блок клімат-контролю

Недоліки чеського кросовера: