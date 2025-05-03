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Тест-драйв нового кросовера Skoda Kodiaq: випробовуємо дизельний флагман марки

Субота 03 травня 2025 10:00
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Тест-драйв нового кросовера Skoda Kodiaq: випробовуємо дизельний флагман марки Фото: Skoda Kodiaq (Костянтин Широкун, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Skoda Kodiaq першого покоління для наших автомобілістів – знаковий автомобіль. Це не лише один з найпопулярніших авто у класі повнорозмірних кросоверів, а ще й машина, яка вироблялась в Україні методом крупновузлової збірки. Тим цікавіше було познайомитись з другою генерацію.

Більша, та не ширша

Чеський кросовер справді дуже люблять українці: стільки розмов на заправках та парковках супермаркетів з іншими автомобілістами про машину, яка вже встигла отримати титул "Авто року в Україні 2025", журналісти РБК-Україна Авто не вели. Всі відмічають, що зовні Kodiaq не виділяється з модельного ряду марки: обводи передка добре впізнавані, а "двоповерхова" оптика не тільки данина сьогоднішній моді, а й розвиток ідеї оформлення попередника.

Тест-драйв нового кросовера Skoda Kodiaq: випробовуємо дизельний флагман марки

При цьому більші фари та більша решітка радіатора візуально роблять машину більшою та масивнішою. Хтось може дорікнути "чеху" у втраті елегантності, а хтось може сказати, що герой нашого тесту "змужнів". Дозволимо собі приєднатись до першої партії.

У новому поколінні чеський кросовер трохи змінився в габаритах, загалом не ставши більшим. Довжина флагмана від Skoda зросла на 61 мм (до 4758 мм), але при цьому ширина авто, навпаки, стала меншою, нехай і на незначні 18 мм (тепер 1864 мм). До того ж Kodiaq став нижче на символічні 4 мм (1657 мм), яка може нівелюватись при встановленні шин з більш високим профілем. Колісна база не змінилася (2791 мм).

Тест-драйв нового кросовера Skoda Kodiaq: випробовуємо дизельний флагман марки

При цьому силует кросовера став динамічнішим завдяки висхідній підвіконній лінії і великій хромованій накладці на задній стійці. Задні ліхтарі з'єднали смужкою, що світиться при увімкнених габаритних вогнях. Завдяки модернізованим формам та активним жалюзям коефіцієнт аеродинамічного опору дизайнерам вдалося знизити з 0,32 до 0,28. Тестовий автомобіль додатково отримав пакет Sportline з легким спортивним декором.

Цікаво, що на машині відсутні окремі протитуманні фари. Їх роль виконує окремий сегмент головної оптики, який за необхідності направляє вниз на дорогу частину світлодіодних променів. Також у якості опції можна замовити матричне світло. На тестовому авто фари умовно звичайні світлодіодні, автоматика лише самостійно перемикається з дальнього на ближній і навпаки.

Тест-драйв нового кросовера Skoda Kodiaq: випробовуємо дизельний флагман марки

Маленька революція

Потрапляємо в салон кросовера, і бачимо дуже знайомі форми. Відчувається, що дизайнери пішли шляхом еволюції: концепція передньої панелі збережена, але центральний тунель повністю звільнений під бокси для зберігання дрібниць.

Тест-драйв нового кросовера Skoda Kodiaq: випробовуємо дизельний флагман марки

Яким чином? Все дуже просто. Важіль КПП за "американським" сценарієм перенесли під кермо. До речі, це означає, що чеський кросовер цілком втратив механічну трансмісію навіть у найпростіших версіях. Тепер за рулем справа – управління трансмісією, а зліва – і фари, і "двірники" разом. Додатковий важіль відповідає за круїз-контроль.

Тест-драйв нового кросовера Skoda Kodiaq: випробовуємо дизельний флагман марки

Панель приладів тепер віртуальна, на десятидюймовий екран можна вивести і класичні шкали приладів з фірмовим дизайном, і мінімалістичні цифри. Сенсорний екран медіасистеми з діагоналлю 10 дюймів не назвеш малим, навіть через високу роздільну здатність "іконки" застосунків у меню Apple CarPlay здаються замалими.

Тест-драйв нового кросовера Skoda Kodiaq: випробовуємо дизельний флагман марки

Але справжня революція, хоч і локального масштабу, прихована у блоці кліматичної системи. Відчувалось, що дизайнери намагались перенести частину функцій на сенсори, при цьому не втративши у практичності. Про що ж мова? Дизайнери салону вирішили зберегти ручки, що обертаються. Щоправда, у них убудовані невеликі екранчики. Центральний блок має відразу кілька різних функцій (швидкість вентилятора, гучність аудіосистеми, режими шасі та ін.), а бічні відповідають за температуру повітря та підігрів сидіння. Для переходу між функціями потрібно натиснути на саму ручку і тримати протягом кількох секунд. Насправді, це і стильно, і зручно.

Тест-драйв нового кросовера Skoda Kodiaq: випробовуємо дизельний флагман марки

Сидіння водія і пасажирів обтягнуті екологічними матеріалами, при виготовленні яких активно використовується вторинна переробка. У дальній дорозі помітно допомагає регулювання довжини подушки.

Тест-драйв нового кросовера Skoda Kodiaq: випробовуємо дизельний флагман марки

На другому ряду традиційно дуже багато вільного місця. У розпорядженні пасажирів заднього дивану – власна зона "мікроклімату" салону, кілька портів для зарядки девайсів та широкий підлокітник. Про ширину дивана говорить той факт, що при встановленому дитячому кріслі поруч легко сядуть ще й двоє дорослих.

Тест-драйв нового кросовера Skoda Kodiaq: випробовуємо дизельний флагман марки

Багажний відсік у п'ятимісної машини (у нашому випадку) порівняно з попередником додав 75 ​​літрів, і таким чином розрахований на 910 літрів поклажі. Під підлогою знайшлось місце для запасного колеса. Формально це "докатка", але профіль у неї доволі високий.

Тест-драйв нового кросовера Skoda Kodiaq: випробовуємо дизельний флагман марки

Незмінна класика

Skoda Kodiaq другого покоління залишився на платформі MQB, але у її модернізованій Evo-версії. За технікою герой нашого тесту значно уніфікований з іншими кросоверами концерну. Так, порівняно з Volkswagen Tiguan, моторну гаму дещо скорочено, хоча в Україні вони майже співпадають.

Тест-драйв нового кросовера Skoda Kodiaq: випробовуємо дизельний флагман марки

На українському ринку доступні лише повнопривідні версії. На вибір запропоновано два силових агрегати - добре знайомий за різними моделями бренду турбодизель 2.0 TDI на 150 к.с., а також бензиновий варіант 2.0 TSI потужністю 190 к.с. Усі зазначені модифікації мають семиступінчастий "робот" DSG із двома зчепленнями. Тестовий автомобіль оснащений турбодизелем.

Тест-драйв нового кросовера Skoda Kodiaq: випробовуємо дизельний флагман марки

Як з ним їде машина? Ніяких сюрпризів. Очікувати ураганної динаміки при 150 силах і великому кросовері не варто. Але, з іншого боку, герой нашого тесту в усіх режимах демонструє фірмово низьку витрату палива. Так, по трасі з активованим круїз-контролем на 120 км/год розходомір не підіймається вище 6,3 л/100 км пробігу. Якщо ж кортить поїхати трохи швидше, то машина споживатиме трохи менше "вісімки". У місті ж автомобіль витрачає зазвичай 7,5-8 літрів на 100 км пробігу.

Підвіска у чеського авто досить збалансована. Так, автомобіль непогано тримається у поворотах, хоча на "трасових" швидкостях спостерігається певна валкість. Водночас є відчуття зібраності ходової: на латаному асфальті машина тримає курс, і витримує подолання дрібних нерівностей без суттєвого сповільнення. Дизельний звук двигуна починає з'являтися у салоні після 2,5 тисячі обертів на хвилину. Але якщо говорити про зовнішні шуми, то від них автомобіль ізольований добре.

Тест-драйв нового кросовера Skoda Kodiaq: випробовуємо дизельний флагман марки

Кермо у Kodiaq одночасно і не важке, і разом з тим доволі точне. З рівно двома обертами від упору до упору не потрібно робити багато обертів, щоб припаркуватися, чи завершити інший маневр.

Ціна питання

Українським автомобілістам "Кодьяк" запропоновано у двох виконаннях: Selection та Sportline. Базова Selection з бензиновим мотором на 190 сил оцінена у 1 667 916 грн, доплата за дизельний варіант становить близько 97 000 грн.

Версія Sportline, яка відрізняється зовнішнім декором, коштує дорожче. Так, за "бензинку" у автосалонах чеського бренду просять від 1 899 036 грн, а дизель оцінили у 1 995 764 грн. Окрім того, запропоновано два пакети Selection Plus та Sportline Plus, які додають до відповідних комплектацій ряд електронних асистентів та користувацьких опцій.

Тест-драйв нового кросовера Skoda Kodiaq: випробовуємо дизельний флагман марки

Переваги та недоліки Skoda Kodiaq

Плюси Skoda Kodiaq:

  • Вибір силових агрегатів
  • Великий салон
  • Місткий багажник з "запаскою"
  • Економічний дизельний мотор
  • Новий та зручний блок клімат-контролю

Недоліки чеського кросовера:

  • Суттєво більша ціна порівняно з попередником
  • Менш гармонійна зовнішність
  • Наявність матричних фар та адаптивного круїз-контролю лише у окремому пакеті

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Автомобільний ринок Тест-драйв Skoda
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