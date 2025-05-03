Тест-драйв нового кроссовера Skoda Kodiaq: испытываем дизельный флагман марки

Skoda Kodiaq первого поколения для наших автомобилистов - знаковый автомобиль. Это не только один из самых популярных авто в классе полноразмерных кроссоверов, но и машина, которая производилась в Украине методом крупноузловой сборки. Тем интереснее было познакомиться со второй генерацией.

Больше, но не шире

Чешский кроссовер действительно очень любят украинцы: столько разговоров на заправках и парковках супермаркетов с другими автомобилистами о машине, которая уже успела получить титул "Авто года в Украине 2025", журналисты РБК-Украина Авто не вели. Все отмечают, что внешне Kodiaq не выделяется из модельного ряда марки: обводы передка хорошо узнаваемы, а "двухэтажная" оптика не только дань сегодняшней моде, но и развитие идеи оформления предшественника.

При этом более крупные фары и более крупная решетка радиатора визуально делают машину крупнее и массивнее. Кто-то может упрекнуть "чеха" в потере элегантности, а кто-то может сказать, что герой нашего теста "возмужал". Позволим себе присоединиться к первой партии.

В новом поколении чешский кроссовер немного изменился в габаритах, в целом не став больше. Длина флагмана от Skoda выросла на 61 мм (до 4758 мм), но при этом ширина авто, наоборот, стала меньше, пусть и на незначительные 18 мм (теперь 1864 мм). К тому же Kodiaq стал ниже на символические 4 мм (1657 мм), которая может нивелироваться при установке шин с более высоким профилем. Колесная база не изменилась (2791 мм).

При этом силуэт кроссовера стал динамичнее благодаря восходящей подоконной линии и большой хромированной накладке на задней стойке. Задние фонари соединили полоской, светящейся при включенных габаритных огнях. Благодаря модернизированным формам и активным жалюзи коэффициент аэродинамического сопротивления дизайнерам удалось снизить с 0,32 до 0,28. Тестовый автомобиль дополнительно получил пакет Sportline с легким спортивным декором.

Интересно, что на машине отсутствуют отдельные противотуманные фары. Их роль выполняет отдельный сегмент головной оптики, который при необходимости направляет вниз на дорогу часть светодиодных лучей. Также в качестве опции можно заказать матричный свет. На тестовом авто фары условно обычные светодиодные, автоматика лишь самостоятельно переключается с дальнего на ближний и наоборот.

Маленькая революция

Попадаем в салон кроссовера, и видим очень знакомые формы. Чувствуется, что дизайнеры пошли по пути эволюции: концепция передней панели сохранена, но центральный тоннель полностью освобожден под боксы для хранения мелочей.

Каким образом? Все очень просто. Рычаг КПП по "американскому" сценарию перенесли под руль. Кстати, это означает, что чешский кроссовер полностью лишился механической трансмиссии даже в самых простых версиях. Теперь за рулем справа - управление трансмиссией, а слева - и фары, и "дворники" вместе. Дополнительный рычаг отвечает за круиз-контроль.

Панель приборов теперь виртуальная, на десятидюймовый экран можно вывести и классические шкалы приборов с фирменным дизайном, и минималистичные цифры. Сенсорный экран медиасистемы с диагональю 10 дюймов не назовешь малым, даже из-за высокого разрешения "иконки" приложений в меню Apple CarPlay кажутся маловатыми.

Но настоящая революция, хоть и локального масштаба, скрыта в блоке климатической системы. Чувствовалось, что дизайнеры пытались перенести часть функций на сенсоры, при этом не потеряв в практичности. О чем же речь? Дизайнеры салона решили сохранить вращающиеся ручки. Правда, в них встроены небольшие экранчики. Центральный блок имеет сразу несколько различных функций (скорость вентилятора, громкость аудиосистемы, режимы шасси и т.д.), а боковые отвечают за температуру воздуха и подогрев сиденья. Для перехода между функциями нужно нажать на саму ручку и держать в течение нескольких секунд. На самом деле, это и стильно, и удобно.

Сиденья водителя и пассажиров обтянуты экологичными материалами, при изготовлении которых активно используется вторичная переработка. В дальней дороге заметно помогает регулировка длины подушки.

На втором ряду традиционно очень много свободного места. В распоряжении пассажиров заднего дивана - собственная зона "микроклимата" салона, несколько портов для зарядки девайсов и широкий подлокотник. О ширине дивана говорит тот факт, что при установленном детском кресле рядом легко сядут еще и двое взрослых.

Багажный отсек у пятиместной машины (в нашем случае) по сравнению с предшественником прибавил 75 литров, и таким образом рассчитан на 910 литров поклажи. Под полом нашлось место для запасного колеса. Формально это "докатка", но профиль у нее довольно высокий.

Неизменная классика

Skoda Kodiaq второго поколения остался на платформе MQB, но в ее модернизированной Evo-версии. По технике герой нашего теста значительно унифицирован с другими кроссоверами концерна. Так, по сравнению с Volkswagen Tiguan, моторная гамма несколько сокращена, хотя в Украине они почти совпадают.

На украинском рынке доступны только полноприводные версии. На выбор предложено два силовых агрегата - хорошо знакомый по разным моделям бренда турбодизель 2.0 TDI на 150 л.с., а также бензиновый вариант 2.0 TSI мощностью 190 л.с. Все указанные модификации имеют семиступенчатый "робот" DSG с двумя сцеплениями. Тестовый автомобиль оснащен турбодизелем.

Как с ним едет машина? Никаких сюрпризов. Ожидать ураганной динамики при 150 силах и большом кроссовере не стоит. Но, с другой стороны, герой нашего теста во всех режимах демонстрирует фирменно низкий расход топлива. Так, по трассе с активированным круиз-контролем на 120 км/ч расходомер не поднимается выше 6,3 л/100 км пробега. Если же хочется поехать чуть быстрее, то машина будет потреблять чуть меньше "восьмерки". В городе же автомобиль расходует обычно 7,5-8 литров на 100 км пробега.

Подвеска у чешского авто достаточно сбалансированная. Так, автомобиль неплохо держится в поворотах, хотя на "трассовых" скоростях наблюдается некоторая валкость. В то же время есть ощущение собранности ходовой: на латаном асфальте машина держит курс, и выдерживает преодоление мелких неровностей без существенного замедления. Дизельный звук двигателя начинает появляться в салоне после 2,5 тысячи оборотов в минуту. Но если говорить о внешних шумах, то от них автомобиль изолирован хорошо.

Руль у Kodiaq одновременно и не тяжелый, и вместе с тем довольно точный. С ровно двумя оборотами от упора до упора не нужно делать много оборотов, чтобы припарковаться, или завершить другой маневр.

Цена вопроса

Украинским автомобилистам "Кодьяк" предложен в двух исполнениях: Selection и Sportline. Базовая Selection с бензиновым мотором на 190 сил оценена в 1 667 916 грн, доплата за дизельный вариант составляет около 97 000 грн.

Версия Sportline, которая отличается внешним декором, стоит дороже. Так, за "бензинку" в автосалонах чешского бренда просят от 1 899 036 грн, а дизель оценили в 1 995 764 грн. Кроме того, предложены два пакета Selection Plus и Sportline Plus, которые добавляют к соответствующим комплектациям ряд электронных ассистентов и пользовательских опций.

Преимущества и недостатки Skoda Kodiaq

Плюсы Skoda Kodiaq:

Выбор силовых агрегатов

Большой салон

Вместительный багажник с "запаской"

Экономичный дизельный мотор

Новый и удобный блок климат-контроля

Недостатки чешского кроссовера: