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Тест-драйв нового кроссовера Skoda Kodiaq: испытываем дизельный флагман марки

Суббота 03 мая 2025 10:00
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Тест-драйв нового кроссовера Skoda Kodiaq: испытываем дизельный флагман марки Фото: Skoda Kodiaq (Константин Широкун, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Skoda Kodiaq первого поколения для наших автомобилистов - знаковый автомобиль. Это не только один из самых популярных авто в классе полноразмерных кроссоверов, но и машина, которая производилась в Украине методом крупноузловой сборки. Тем интереснее было познакомиться со второй генерацией.

 

Больше, но не шире

Чешский кроссовер действительно очень любят украинцы: столько разговоров на заправках и парковках супермаркетов с другими автомобилистами о машине, которая уже успела получить титул "Авто года в Украине 2025", журналисты РБК-Украина Авто не вели. Все отмечают, что внешне Kodiaq не выделяется из модельного ряда марки: обводы передка хорошо узнаваемы, а "двухэтажная" оптика не только дань сегодняшней моде, но и развитие идеи оформления предшественника.

Тест-драйв нового кроссовера Skoda Kodiaq: испытываем дизельный флагман марки

При этом более крупные фары и более крупная решетка радиатора визуально делают машину крупнее и массивнее. Кто-то может упрекнуть "чеха" в потере элегантности, а кто-то может сказать, что герой нашего теста "возмужал". Позволим себе присоединиться к первой партии.

В новом поколении чешский кроссовер немного изменился в габаритах, в целом не став больше. Длина флагмана от Skoda выросла на 61 мм (до 4758 мм), но при этом ширина авто, наоборот, стала меньше, пусть и на незначительные 18 мм (теперь 1864 мм). К тому же Kodiaq стал ниже на символические 4 мм (1657 мм), которая может нивелироваться при установке шин с более высоким профилем. Колесная база не изменилась (2791 мм).

Тест-драйв нового кроссовера Skoda Kodiaq: испытываем дизельный флагман марки

При этом силуэт кроссовера стал динамичнее благодаря восходящей подоконной линии и большой хромированной накладке на задней стойке. Задние фонари соединили полоской, светящейся при включенных габаритных огнях. Благодаря модернизированным формам и активным жалюзи коэффициент аэродинамического сопротивления дизайнерам удалось снизить с 0,32 до 0,28. Тестовый автомобиль дополнительно получил пакет Sportline с легким спортивным декором.

Интересно, что на машине отсутствуют отдельные противотуманные фары. Их роль выполняет отдельный сегмент головной оптики, который при необходимости направляет вниз на дорогу часть светодиодных лучей. Также в качестве опции можно заказать матричный свет. На тестовом авто фары условно обычные светодиодные, автоматика лишь самостоятельно переключается с дальнего на ближний и наоборот.

Тест-драйв нового кроссовера Skoda Kodiaq: испытываем дизельный флагман марки

Маленькая революция

Попадаем в салон кроссовера, и видим очень знакомые формы. Чувствуется, что дизайнеры пошли по пути эволюции: концепция передней панели сохранена, но центральный тоннель полностью освобожден под боксы для хранения мелочей.

Тест-драйв нового кроссовера Skoda Kodiaq: испытываем дизельный флагман марки

Каким образом? Все очень просто. Рычаг КПП по "американскому" сценарию перенесли под руль. Кстати, это означает, что чешский кроссовер полностью лишился механической трансмиссии даже в самых простых версиях. Теперь за рулем справа - управление трансмиссией, а слева - и фары, и "дворники" вместе. Дополнительный рычаг отвечает за круиз-контроль.

Тест-драйв нового кроссовера Skoda Kodiaq: испытываем дизельный флагман марки

Панель приборов теперь виртуальная, на десятидюймовый экран можно вывести и классические шкалы приборов с фирменным дизайном, и минималистичные цифры. Сенсорный экран медиасистемы с диагональю 10 дюймов не назовешь малым, даже из-за высокого разрешения "иконки" приложений в меню Apple CarPlay кажутся маловатыми.

Тест-драйв нового кроссовера Skoda Kodiaq: испытываем дизельный флагман марки

Но настоящая революция, хоть и локального масштаба, скрыта в блоке климатической системы. Чувствовалось, что дизайнеры пытались перенести часть функций на сенсоры, при этом не потеряв в практичности. О чем же речь? Дизайнеры салона решили сохранить вращающиеся ручки. Правда, в них встроены небольшие экранчики. Центральный блок имеет сразу несколько различных функций (скорость вентилятора, громкость аудиосистемы, режимы шасси и т.д.), а боковые отвечают за температуру воздуха и подогрев сиденья. Для перехода между функциями нужно нажать на саму ручку и держать в течение нескольких секунд. На самом деле, это и стильно, и удобно.

Тест-драйв нового кроссовера Skoda Kodiaq: испытываем дизельный флагман марки

Сиденья водителя и пассажиров обтянуты экологичными материалами, при изготовлении которых активно используется вторичная переработка. В дальней дороге заметно помогает регулировка длины подушки.

Тест-драйв нового кроссовера Skoda Kodiaq: испытываем дизельный флагман марки

На втором ряду традиционно очень много свободного места. В распоряжении пассажиров заднего дивана - собственная зона "микроклимата" салона, несколько портов для зарядки девайсов и широкий подлокотник. О ширине дивана говорит тот факт, что при установленном детском кресле рядом легко сядут еще и двое взрослых.

Тест-драйв нового кроссовера Skoda Kodiaq: испытываем дизельный флагман марки

Багажный отсек у пятиместной машины (в нашем случае) по сравнению с предшественником прибавил 75 литров, и таким образом рассчитан на 910 литров поклажи. Под полом нашлось место для запасного колеса. Формально это "докатка", но профиль у нее довольно высокий.

Тест-драйв нового кроссовера Skoda Kodiaq: испытываем дизельный флагман марки

Неизменная классика

Skoda Kodiaq второго поколения остался на платформе MQB, но в ее модернизированной Evo-версии. По технике герой нашего теста значительно унифицирован с другими кроссоверами концерна. Так, по сравнению с Volkswagen Tiguan, моторная гамма несколько сокращена, хотя в Украине они почти совпадают.

Тест-драйв нового кроссовера Skoda Kodiaq: испытываем дизельный флагман марки

На украинском рынке доступны только полноприводные версии. На выбор предложено два силовых агрегата - хорошо знакомый по разным моделям бренда турбодизель 2.0 TDI на 150 л.с., а также бензиновый вариант 2.0 TSI мощностью 190 л.с. Все указанные модификации имеют семиступенчатый "робот" DSG с двумя сцеплениями. Тестовый автомобиль оснащен турбодизелем.

Тест-драйв нового кроссовера Skoda Kodiaq: испытываем дизельный флагман марки

Как с ним едет машина? Никаких сюрпризов. Ожидать ураганной динамики при 150 силах и большом кроссовере не стоит. Но, с другой стороны, герой нашего теста во всех режимах демонстрирует фирменно низкий расход топлива. Так, по трассе с активированным круиз-контролем на 120 км/ч расходомер не поднимается выше 6,3 л/100 км пробега. Если же хочется поехать чуть быстрее, то машина будет потреблять чуть меньше "восьмерки". В городе же автомобиль расходует обычно 7,5-8 литров на 100 км пробега.

Подвеска у чешского авто достаточно сбалансированная. Так, автомобиль неплохо держится в поворотах, хотя на "трассовых" скоростях наблюдается некоторая валкость. В то же время есть ощущение собранности ходовой: на латаном асфальте машина держит курс, и выдерживает преодоление мелких неровностей без существенного замедления. Дизельный звук двигателя начинает появляться в салоне после 2,5 тысячи оборотов в минуту. Но если говорить о внешних шумах, то от них автомобиль изолирован хорошо.

Тест-драйв нового кроссовера Skoda Kodiaq: испытываем дизельный флагман марки

Руль у Kodiaq одновременно и не тяжелый, и вместе с тем довольно точный. С ровно двумя оборотами от упора до упора не нужно делать много оборотов, чтобы припарковаться, или завершить другой маневр.

Цена вопроса

Украинским автомобилистам "Кодьяк" предложен в двух исполнениях: Selection и Sportline. Базовая Selection с бензиновым мотором на 190 сил оценена в 1 667 916 грн, доплата за дизельный вариант составляет около 97 000 грн.

Версия Sportline, которая отличается внешним декором, стоит дороже. Так, за "бензинку" в автосалонах чешского бренда просят от 1 899 036 грн, а дизель оценили в 1 995 764 грн. Кроме того, предложены два пакета Selection Plus и Sportline Plus, которые добавляют к соответствующим комплектациям ряд электронных ассистентов и пользовательских опций.

Тест-драйв нового кроссовера Skoda Kodiaq: испытываем дизельный флагман марки

Преимущества и недостатки Skoda Kodiaq

Плюсы Skoda Kodiaq:

  • Выбор силовых агрегатов
  • Большой салон
  • Вместительный багажник с "запаской"
  • Экономичный дизельный мотор
  • Новый и удобный блок климат-контроля

Недостатки чешского кроссовера:

  • Существенно большая цена по сравнению с предшественником
  • Менее гармоничная внешность
  • Наличие матричных фар и адаптивного круиз-контроля только в отдельном пакете

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