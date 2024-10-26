Тест-драйв Jeep Grand Cherokee: переваги та недоліки американського позашляховика

Jeep Grand Cherokee попередніх поколінь популярною моделлю серед українських покупців не назвеш. Але з новим офіційний імпортер намагається змінити ситуацію та довести, що "американець" може створити гідну конкуренцію повнорозмірним "японцям" та "європейцям". Тиждень з Jeep показав, що позашляховик може здивувати, і не лише дорослим апетитом до бензину. Але про все по порядку.

Довгий та дорослий

Компанія Jeep вже понад 30 років випускає Grand Cherokee, але лише у п'ятому поколінні повнорозмірного позашляховика, яке побачило світ у 2021 році, машина отримала опційний третій ряд крісел та приставку L у назві. Цікаво, що дво- та трирядні версії різняться не лише оформленням салону, ключова відмінність полягає у довжині кузова. В нас на тесті саме – Lоng.

Справа в тому, що на ринку США понад 70% продажів кросоверів та позашляховиків такого класу припадає на трирядні машини. У компанії Jeep вирішили відкусити свій шматок пирога і насамперед представили Grand Cherokee п'ятого покоління саме у "сімейному" форматі. Цікаво, що коротка дворядна модифікація у сімействі з'явилась приблизно через рік.

Новий Jeep Grand Cherokee L помітно більший за колишню модель. Довжина зросла з 4820 мм до 5204 мм, а колісна база – з 2916 мм до 3091 мм. Ширина (1963 мм) і висота (1816 мм) збільшені менш істотно. А ще на 36 мм розширено колію. Щоб хоч трохи зменшити вагу великого позашляховика, капот і п'яті двері виготовили з алюмінію.

Варто відзначити, що у машині лампу накалювання не знайти – вся світлотехніка діодна. І світло у машини доволі якісне, промінь добре "покриває" як полотно дороги, так і узбіччя. Але у деяких водіїв зустрічного транспорту до "дальнього" тестового Jeep були "питання" – часто мигали, натякаючи на низьку чутливість датчика автоматичного світла.

Герой нашого тесту у комплектації Summit Reserve оснащений опційною пневмопідвіскою під назвою Quadra-Lift. У стандартному положенні машина має кліренс у 212 мм. Загалом же є 5 рівнів, які регулюються спеціальною клавішою поблизу важіля КПП. Так, на парковці машину можна наблизити до землі та зменшити кліренс до 170 мм, а на бездоріжжі – збільшити до 277 мм.

Цікаво, що кут в'їзду у найвищому положенні кузова став більшим, хоча зі збільшенням колісної бази інші геометричні параметри погіршились. Зате паспортна глибина броду, яку може подолати американський автомобіль тепер становить 610 мм.

"Джип" слідкує

Інтер'єр Grand Cherokee виконаний у дусі зовнішності машини: він одночасно умовно статусний та технологічний. Так, водія зустрічає віртуальна панель приладів діагоналлю 10,25 дюйма, також на лобове скло виводиться картинка проекційного дисплея, а замість важеля управління коробкою передач встановлена ​​шайба.

Комусь графіка приладів може здатись простуватою, але вона добре справляється з головним – з передачею основної інформації про стан авто і поїздки навіть на високій швидкості.

Серце торпедо – це медіасистема Uconnect 5 з монітором на 10,1 дюйма. Приємно, що пульт клімат-контролю залишився повністю аналоговим – зі справжніми кнопками, клавішами і парою "крутилок". Відчувається, що дизайнери інтер'єру прораховували усі елементи керування для дорослих – кнопки великі, з "підсвіткою" та розташовані так, щоб їх було видно як з місця водія, так і з крісла переднього пасажира.

Власники гаджетів оцінять, що по салону розкидано аж 12 роз'ємів USB двох стандартів (USB-A та USB-C). Одна з найбільш цікавих "фішок" героя нашого тесту – це пара камер над задніми рядами, які дозволяють споглядати на пасажирів.

Раніше цю функцію виконували салонні панорамні дзеркала, але з розвитком технологій цю задачу виконують камери, які можна переключати між кріслами, збільшувати… Взагалі, у пасажирів задніх рядів комфорту чи не стільки ж, скільки і спереду – підігрів та вентиляція крісел, дві власних зони "мікроклімату", шторки на вікнах та ін.

Об'єм багажника за третім рядом – 484 літри. Зі складеними сидіннями третього ряду відсік вміщує 1328 літрів, а якщо скласти і другий ряд, то об'єм багажника зросте до 2396 літрів. Щоб скласти та розкласти пару задніх крісел треба мінімум зусиль – лише потримати пару клавіш у багажнику.

Серед особливостей топ-версії Summit Reserve – оббивка сидінь дорогою шкірою та вставки із справжнього дерев'яного шпону. Щоб не забути назву комплектації, її назву нанесли на спинки передніх крісел. Також у списку оснащення – камери кругового огляду (фронтальна – з функцією нічного бачення), аудіосистема McIntosh на 19 динаміків та адаптивний круїз-контроль із функцією утримання у смузі, який на прямих ділянках дозволяє відпускати кермо під час руху трасою.

Що під капотом у Grand Cherokee

Покупці флагманських "Джипів" в Україні позбавлені вибору силових агрегатів – для машини на нашому ринку доступний один-єдиний 3,6-літровий атмосферний V6 Pentastar на 285 к.с. потужності і 400 Нм максимального крутного моменту, з яким у парі працює 8-ступенева коробка передач від німецької компанії ZF.

Для позашляховика зі спорядженою масою у 2,3 тонни – ніби не дуже й багато, але таке життя, 5,7-літровий Hemi потужністю 362 к.с. вже зняли з виробництва та поступово прибирають з прайс-листів навіть на домашньому ринку в США. Але статистика показує, що не хоче клієнт таких бензинових монстрів, адже на Hemi припадало лише 4% усіх машин. На деяких ринках також доступна плагін-гібридна версія з 2,0-літровим бензиновим мотором.

Тим часом вибір варіантів повноприводної трансмісії навіть більший за лінійку двигунів і має три опції. На вже згаданій "базовій" для нашого ринку комплектації Limited встановлено систему Quadra-Trac I з муфтою на передній осі, "середні" версії мають Quadra-Trac II з "роздаткою" і демультиплікатором, а топовий Grand Cherokee Summit Reserve оснащений приводом Quadra-Drive II з диференціалом збільшеного тертя на задній осі та пневматичну підвіску Quadra-Lift з закритим повітряним контуром.

У русі

Одразу скажімо про головне – очікувати стрімкої динаміки від позашляховика не варто. А от ураганна тяга у машини присутня. Складається певне враження, що машині ніби то не личить якось різко рватись вперед. Хоча за паспортом з місця до першої "сотні" Jeep Grand Cherokee розганяється за 8,1 секунди, що цілком непогано для класу.

Якщо вдавити широку педаль акселератора до упору, то двигун починає ричати басовито та одночасно ніби десь далеко – в останньому завдячуємо відмінній звукоізоляції та подвійним боковим віконцям. За відчуттями і можливостями герой нашого тесту – це автомобіль для виваженого впевненого руху, швидкого, але розумного розгону і аж ніяк не для перегонів містом, чи на трасі. У спортивному режимі Grand Cherokee реагує на педаль газу дещо жвавіше і голосніше, але суттєвої зміни характеру не помічаєш. Звичайно, ні про які "еко" режими мова не йде.

Не можна не згадати і про апетит позашляховика. Не став для команди РБК-Україна Авто сюрпризом той факт, що машина полюбляє паливо, але намагання авто його економити навіть приємно здивувало. Дивіться самі: по пустій трасі на швидкості 110-120 км/год авто легко вкладається у 10-10,6 літра на 100 км пробігу. У місті, звичайно, витрата дещо зростає – до 14-15 літрів. Якщо ж частенько шукати "відсічку" на тахометрі, то і 17-18 літрів на панелі приладів – цілком реалістичний показник.

Пневматична підвіска забезпечує повнорозмірному Jeep комфортну поведінку на дорогах майже у будь-якому стані. Але все ж через намагання непогано керуватись на швидкості та мінімізувати крени важкого та високого автомобіля на деяких нерівностях "ходова" авто демонструє свою строгість. Найбільше машина "свариться", коли бачить перед собою серію дрібних ямок, навіть "лежачі" та великі вибоїни поглинає з меншою відразою.

Ціна питання

На сайті українського представництва бренду для машин 2024 року запропоновано лише дві версії: довга на 7 місць у виконанні Summit Reserve (як у нас на тесті) – за 3 484 800 грн та коротка з 5-місним салоном у комплектації Limited, що оцінена у 2 666 200 грн. При цьому у "прайсі" машин 2023 модельного року також є варіанти з 2,0-літровим турбомотором на 271 к.с. за ціною від 2 461 500 грн. Але вибір "минулорічних" машин у дилерів суттєво обмежений.

Переваги та недоліки Jeep Grand Cherokee

До переваг Jeep Grand Cherokee можна віднести:

семимісний салон

пневмопідвіска з великим діапазоном регулювань

великий простір у салоні та багажному відсіку

тяговитий двигун

серйозний позашляховий арсенал трансмісії

Серед недоліків американського позашляховика: