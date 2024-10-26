Тест-драйв Jeep Grand Cherokee: преимущества и недостатки американского внедорожника

Jeep Grand Cherokee прошлых поколений популярной моделью среди украинских покупателей не назовешь. Но с новым официальный импортер пытается изменить ситуацию и доказать, что "американец" может создать достойную конкуренцию полноразмерным "японцам" и "европейцам". Неделя из Jeep показала, что внедорожник может удивить, и не только взрослым аппетитом к бензину. Но обо всем по порядку.

Длинный и взрослый

Компания Jeep уже более 30 лет выпускает Grand Cherokee, но только в пятом поколении полноразмерного внедорожника, увидевшего свет в 2021 году, машина получила опционный третий ряд кресел и приставку L в названии. Интересно, что двух- и трехрядные версии отличаются не только оформлением салона, ключевое отличие заключается в длине кузова. У нас на тесте именно – Lоng.

Дело в том, что на рынке США более 70% продаж кроссоверов и внедорожников такого класса приходится на трехрядные машины. В компании Jeep решили откусить свой кусок пирога и в первую очередь представили Grand Cherokee пятого поколения именно в "семейном" формате. Интересно, что короткая двухлетняя модификация в семействе появилась примерно через год.

Новый Jeep Grand Cherokee L заметно больше прежней модели. Длина выросла с 4820 мм до 5204 мм, а колесная база – с 2916 мм до 3091 мм. Ширина (1963 мм) и высота (1816 мм) увеличены менее существенно. А еще на 36 мм расширен путь. Чтобы хоть немного снизить вес большого внедорожника, капот и пятая дверь изготовили из алюминия.

Стоит отметить, что в машине лампу накаливания не найти – вся диодная светотехника. И свет у машины достаточно качественный, луч хорошо "покрывает" как полотно дороги, так и обочины. Но у некоторых водителей встречного транспорта к "дальнему" тестовому Jeep были "вопросы" – часто мигали, намекая на низкую чувствительность датчика автоматического света.

Герой нашего теста в комплектации Summit Reserve оснащен опционной пневмоподвеской под названием Quadra-Lift. В стандартном положении машина имеет клиренс 212 мм. В общей сложности есть 5 уровней, которые регулируются специальной клавишей вблизи рычага КПП. Так, на парковке машину можно приблизить к земле и снизить клиренс до 170 мм, а на бездорожье – увеличить до 277 мм.

Интересно, что угол въезда в самом высоком положении кузова стал больше, хотя с увеличением колесной базы другие геометрические параметры ухудшились. Зато паспортная глубина брода, которую может преодолеть американский автомобиль, теперь составляет 610 мм.

"Джип" следит

Интерьер Grand Cherokee выполнен в духе облика машины: он одновременно условно статусный и технологичный. Так, водителя встречает виртуальная приборная панель диагональю 10,25 дюйма, также на лобовое стекло выводится картинка проекционного дисплея, а вместо рычага управления коробкой передач установлена ​​шайба.

Кому-то графика приборов может показаться простоватой, но они хорошо справляется с главным – с передачей основной информации о состоянии авто и поездки даже на высокой скорости.

Сердце торпедо – это медиасистема Uconnect 5 с монитором на 10,1 дюйма. Приятно, что пульт климат-контроля остался полностью аналоговым – с подлинными кнопками, клавишами и парой "крутилок". Чувствуется, что дизайнеры интерьера просчитывали все элементы управления для взрослых – кнопки большие, с "подсветкой" и расположены так, чтобы они были видны как с места водителя, так и с кресла переднего пассажира.

Владельцы гаджетов оценят, что по салону разбросаны 12 разъемов USB двух стандартов (USB-A и USB-C). Одна из самых интересных "фишек" героя нашего теста – это пара камер над задними рядами, позволяющими созерцать пассажиров.

Раньше эту функцию выполняли салонные панорамные зеркала, но с развитием технологий эту задачу выполняют камеры, которые можно переключать между креслами, увеличивать… Вообще, у пассажиров задних рядов комфорта чуть ли не столько же, сколько и спереди – подогрев и вентиляция кресел, две собственные зоны микроклимата", шторки на окнах и т.д.

Объем багажника за третьим рядом – 484 литра. Со сложенными сиденьями третьего ряда отсек вмещает 1328 литров, а если сложить и второй ряд, то объем багажника вырастет до 2396 литров. Чтобы сложить и разложить пару задних кресел, нужно минимум усилий – только подержать пару клавиш в багажнике.

Среди особенностей топ-версии Summit Reserve – обивка сидений дорогой кожей и вставки из настоящего деревянного шпона. Чтобы не забыть название комплектации, его название нанесли на спинки передних кресел. Также в списке оснащения – камеры кругового обзора (фронтальная – с функцией ночного видения), аудиосистема McIntosh на 19 динамиков и адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе, позволяющий на прямых участках отпускать руль во время движения по трассе.

Что под капотом у Grand Cherokee

Покупатели флагманских "Джипов" в Украине лишены выбора силовых агрегатов – для машины на нашем рынке доступен один-единственный 3,6-литровый атмосферный V6 Pentastar на 285 л.с. мощности и 400 Нм максимального крутящего момента, с которым в паре работает 8-ступенчатая коробка от немецкой компании ZF.

Для внедорожника со снаряженной массой в 2,3 тонны – вроде бы не очень много, но такая жизнь, 5,7-литровый Hemi мощностью 362 л.с. уже сняли с производства и постепенно убирают с прайс-листов даже на домашнем рынке в США. Но статистика показывает, что не хочет клиент таких бензиновых монстров, ведь на Hemi приходилось всего 4% всех машин. На некоторых рынках также доступна гибридная плагин-версия с 2,0-литровым бензиновым мотором.

Между тем выбор вариантов полноприводной трансмиссии даже больше линейки двигателей и имеет три опции. На уже упомянутой "базовой" для нашего рынка комплектации Limited установлена система Quadra-Trac I с муфтой на передней оси, "средние" версии имеют Quadra-Trac II с "раздаткой" и демультипликатором, а топовый Grand Cherokee Summit Reserve оснащен приводом Quadra-Drive II с дифференциалом увеличенного трения на задней оси и пневматической подвеской Quadra-Lift с закрытым воздушным контуром.

В движении

Сразу скажем о главном – ожидать стремительной динамики от внедорожника не стоит. А вот ураганная тяга у машины присутствует. Создается определенное впечатление, что машине вроде бы не подходит как-то резко рваться вперед. Хотя по паспорту с места до первой сотни Jeep Grand Cherokee разгоняется за 8,1 секунды, что вполне неплохо для класса.

Если вдавить широкую педаль акселератора до упора, то двигатель начинает рычать басовито и одновременно будто где-то далеко – в последнем благодаря отличной звукоизоляции и двойным боковым окошкам. По ощущениям и возможностям герой нашего теста – это автомобиль для взвешенного уверенного движения, быстрого, но разумного разгона и отнюдь не для гонки по городу или на трассе. В спортивном режиме Grand Cherokee реагирует на педаль газа несколько резвее и громче, но существенного изменения характера не замечаешь. Конечно, ни о каких "эко" режимах речь не идет.

Нельзя не упомянуть и об аппетите внедорожника. Не стал для команды РБК-Украина Авто сюрпризом тот факт, что машина любит топливо, но попытка авто экономить его даже приятно удивила. Смотрите сами: по пустой трассе на скорости 110-120 км/ч авто легко укладывается в 10-10,6 литра на 100 км пробега. В городе, конечно, расход несколько растет – до 14-15 литров. Если же частенько искать "отсечку" на тахометре, то и 17-18 литров на приборной панели – вполне реалистичный показатель.

Пневматическая подвеска обеспечивает полноразмерное Jeep комфортное поведение на дорогах почти в любом состоянии. Но все же из-за попыток неплохо руководствоваться скоростью и минимизировать крены тяжелого и высокого автомобиля на некоторых неровностях "ходовая" авто демонстрирует свою строгость. Больше всего машина "ссорится", когда видит перед собой серию мелких ямок, даже "лежачие" и большие выбоины поглощает с меньшим отвращением.

Цена вопроса

На сайте украинского представительства бренда для машин 2024 года предложено только две версии: длинная на 7 мест в исполнении Summit Reserve (как у нас на тесте) – за 3 484 800 грн и короткая с 5-местным салоном в комплектации Limited, оцененная в 2 666 200 грн. При этом у "прайса" машин 2023 модельного года также есть варианты с 2,0-литровым турбомотором на 271 л.с. по цене от 2461500 грн. Но выбор "прошлогодних" машин у дилеров существенно ограничен.

Преимущества и недостатки Jeep Grand Cherokee

К преимуществам Jeep Grand Cherokee можно отнести:

семиместный салон

пневмоподвеска с большим диапазоном регулировок

большое пространство в салоне и багажном отсеке

тяговитый двигатель

серьезный внедорожный арсенал трансмиссии

Среди недостатков американского внедорожника: