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Тест-драйв Ford Ranger Raptor: переваги, недоліки та конкуренти екстремального пікапа

Субота 21 червня 2025 10:00
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Тест-драйв Ford Ranger Raptor: переваги, недоліки та конкуренти екстремального пікапа Фото: Ford Ranger Raptor (Костянтин Широкун, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Пікапи в українських автомобілістів асоціюються з "робочими конячками", і в останні роки їх сфери використання, на жаль, суттєво розширились. Але Ford Ranger Raptor – це яскравий представник ексклюзивного класу спортивних пікапів. Це про них кажуть, що по бездоріжжю так само швидко, як і по трасі.

Великі колеса та масивні підніжки

Приставка "Raptor" прописалась у модельній лінійці в 2010 році. Таким іменем величають спортивні версії позашляховиків та пікапів бренду. Загалом, метод перетворення емоційно врівноваженого пікапа на підкорювача бездоріжжя інженери Ford вже добре вивчили. Насправді рецепт простий: підняти, розширити, збільшити.

Тест-драйв Ford Ranger Raptor: переваги, недоліки та конкуренти екстремального пікапа

Зовні Ranger Raptor відрізняється від стандартних побратимів розширеними колісними арками, високопрофільними шинами на 17-дюймових колесах, масивною решіткою радіатора з великими літерами з назвою бренду та силовими бамперами.

Тест-драйв Ford Ranger Raptor: переваги, недоліки та конкуренти екстремального пікапа

Також упізнати модель можна по фірмовому яскравому помаранчевому кольору, у який пофарбований герой нашого тесту. Цікаво, що модель можна обрати і у більш виважених кольорах – сірому, чи чорному. Але хіба так цікаво? Також упізнати модель на парковці супермаркету, чи на березі озера допомагає фірмовий пакет графіки по всьому кузову.

Тест-драйв Ford Ranger Raptor: переваги, недоліки та конкуренти екстремального пікапа

Як і раніше, Ford Ranger Raptor запропонований лише з дворядною кабіною. Спереду добре помітний масивний захист двигуна, який виконаний із високоміцної сталі товщиною 2,3 мм.

Тест-драйв Ford Ranger Raptor: переваги, недоліки та конкуренти екстремального пікапа

Цікаво, що для кращої аеродинаміки та ліпшої прохідності буксирувальні крюки спереду приховані за спеціальними кришками. Доступ до них – лише з використанням фірмового інструменту. Але чи знадобиться він машині з таким кліренсом та позашляховим арсеналом, про який ми поговоримо пізніше?

Тест-драйв Ford Ranger Raptor: переваги, недоліки та конкуренти екстремального пікапа

Рівняння на центр

У салоні водія та переднього пасажира зустрічають спортивні крісла з червоним декором. Особливість доволі "пухлого" спортивного керма – наявність спортивної нульової мітки, яка виконана у вигляді червоного контрастного "кілечка" у верхній частині.

Тест-драйв Ford Ranger Raptor: переваги, недоліки та конкуренти екстремального пікапа

При цьому герой нашого тесту виявився доволі зручним на трасі: широкі діапазони регулювання водійського крісла та висока посадка забезпечують найкращі умови для "далекобійного" вояжу. Для більш зручної посадки передньому ряду запропоновано одразу по дві ручки – на стелі та на передній стійці.

Тест-драйв Ford Ranger Raptor: переваги, недоліки та конкуренти екстремального пікапа

При цьому Raptor має дуже багате оснащення: на машині штатно встановлені віртуальні прилади з особливою графікою, медіасистема з 12-дюймовим вертикальним екраном, аудіосистема Bang & Olufsen та ін. До речі, штатний інфотеймент зручно промальовує Apple CarPlay, що доволі рідко зустрінеш у машинах з вертикальною орієнтацією центрального екрану.

Тест-драйв Ford Ranger Raptor: переваги, недоліки та конкуренти екстремального пікапа

На кермі та трансмісійному тунелі зібралось кілька ексклюзивних клавіш. Наприклад, селектор перемикання режимів на центральній консолі, яких в авто 7. Особливий режим – Baja, за допомогою якого можна на максимальній швидкості "летіти" по дюнах.

Тест-драйв Ford Ranger Raptor: переваги, недоліки та конкуренти екстремального пікапа

На кермі розташувалась кнопка R, що дозволяє налаштувати індивідуальний Raptor-режим. Також унікальною для моделі є кнопка із зображенням керма, що дозволяє налаштувати гостроту керування. Третій ексклюзив моделі – налаштування підвіски, а четвертий – це кнопка налаштування гучності вихлопної системи. І тут є чотири режими: тихий, нормальний, спортивний та Baja. І різниця між найгучнішою та тихішою досить суттєва.

Наявність величезного багажного відсіку за спинками сидінь другого ряду – це одночасно перевага і недолік. Недолік полягає у тому, що, зазвичай, у пікапах немає місця для дрібних та чистих речей типу рюкзака з ноутбуком.

Тест-драйв Ford Ranger Raptor: переваги, недоліки та конкуренти екстремального пікапа

Немає такого простору і у "Форді". Але у Ranger Raptor є велика ніша в підлокітнику, два підсклянники, дві маленькі ніші на центральній консолі, а також слот для бездротової зарядки смартфона. Також є бардачок в центральній консолі, ніша для дрібниць і ще один бардачок. Словом, для справді дрібних речей місця тут вистачає.

Тест-драйв Ford Ranger Raptor: переваги, недоліки та конкуренти екстремального пікапа

Тисяча і одна зміна

Герой нашого тесту оснащений бензиновим бітурбомотором EcoBoost V6 на 3,0 літра, що видає 288 к.с. та 491 Нм. Разом з ним працює десятиступінчастий "автомат" та система повного приводу, що автоматично підключається з муфтою на передній осі. При цьому за замовчуванням автомобіль задньопривідний. Цього мотора машині вистачає "з головою".

Тест-драйв Ford Ranger Raptor: переваги, недоліки та конкуренти екстремального пікапа

Про спритність пікапа говорить один факт. Навіть у спортивному режимі, коли активується система 4х4, при стрімкому старті з місця машина буксує усіма чотирма колесами. Коли активований лише привід на задню вісь, то взагалі інтенсивно стартувати не варто – лише дарма попалите гуму.

Створює відповідний настрій оригінальна випускна система з електроннокерованими заслінками та чотирма режимами роботи.

Тест-драйв Ford Ranger Raptor: переваги, недоліки та конкуренти екстремального пікапа

Судячи з модернізацій підвіски, американський пікап призначений для швидкої їзди розбитими дорогами. Тому його основна особливість – серйозно перероблене шасі. Якщо базовий Ranger має ресорну задню підвіску, то "Раптор" має пружини "по колу". А головне - дорогі амплітудозалежні амортизатори Fox Live Valve: при невеликих ходах штока вони забезпечують хорошу плавність ходу, а на розбитій дорозі радують фантастичною енергоємністю, адже на останній чверті жорсткість максимальна.

Тест-драйв Ford Ranger Raptor: переваги, недоліки та конкуренти екстремального пікапа

Також більш жорсткими стали лонжерони самої рами, встановлене потужніше кріплення запасного колеса (воно зазвичай розташоване під заднім звисом). Алюмінієві важелі передньої підвіски у "Раптора" оригінальні, жорсткіші, ніж у базового пікапа. Як і раніше, задній міст має механізм Уатта, що зменшує поперечні переміщення балки щодо автомобіля.

Тест-драйв Ford Ranger Raptor: переваги, недоліки та конкуренти екстремального пікапа

Для чого всі ці складнощі? Вже дуже просто. На розбитій "грунтовці", де кросовер, чи пікап не поїде і 50 км/год, і кермо ледве не вибиватиме пальці, герой нашого тесту легко зможе їхати і 80, і 90 км/год. Ба більше, автомобіль навіть готовий стрибати. Але виконувати такі "акробатичні етюди" варто лише на закритих трасах: навіть у віддаленому полі можна "знайти" рибака, або дітей на велосипедах.

Є у такого жвавого автомобіля і особливість, яку навіть недоліком не назвеш – це дуже добрий апетит. По місту автомобіль легко споживає 17-18 літрів, при жвавій їзді на офроаді можна "дотягнути" показник витрати палива й до 20 літрів на 100 км пробігу. По трасі ж з активованим круїз-контролем машина "їсть" близько 11 літрів бензину.

Тест-драйв Ford Ranger Raptor: переваги, недоліки та конкуренти екстремального пікапа

Ціна питання та конкуренти

На українському ринку Ford Ranger Raptor доступний з парою силових агрегатів. Базовим є 2,0-літровий турбодизель на 210 сил. Просять за машину з цим двигуном від 3 339 398 грн. Пікап з бензиновим 3,0-літровим мотором, яким оснащений герой нашого тесту, оцінений у 3 636 218 грн.

Тест-драйв Ford Ranger Raptor: переваги, недоліки та конкуренти екстремального пікапа

На відміну від дизельного варіанту, у арсеналі "бензинки" – активна вихлопна система, режими налаштування амортизаторів. При цьому дизельні авто мають блокування переднього міжколісного диференціалу та передпусковий підігрівач.

На європейському та американському ринку у Ranger Raptor є кілька конкурентів серед "заряджених" пікапів. Але в Україні вони офіційно не представлені. Натомість найближчим конкурентом є Jeep Wrangler. Повнорозмірний позашляховик американського бренду оснащується 2,0-літровим бензиновим турбомотором на 272 к.с. та 8-діапазонним "автоматом". Ціни на машину у єдиній комплектації – від 3 389 800 грн.

Тест-драйв Ford Ranger Raptor: переваги, недоліки та конкуренти екстремального пікапа

Переваги та недоліки Ford Ranger Raptor

Сильні сторони спортивного пікапа:

  • Ефектна зовнішність
  • Динамічний двигун
  • Зручне місце водія
  • Атмосферний звук мотора

Недоліки Ford Ranger Raptor:

  • Велика витрата палива
  • Великі габарити, до яких треба звикнути

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