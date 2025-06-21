Тест-драйв Ford Ranger Raptor: переваги, недоліки та конкуренти екстремального пікапа

Пікапи в українських автомобілістів асоціюються з "робочими конячками", і в останні роки їх сфери використання, на жаль, суттєво розширились. Але Ford Ranger Raptor – це яскравий представник ексклюзивного класу спортивних пікапів. Це про них кажуть, що по бездоріжжю так само швидко, як і по трасі.

Великі колеса та масивні підніжки

Приставка "Raptor" прописалась у модельній лінійці в 2010 році. Таким іменем величають спортивні версії позашляховиків та пікапів бренду. Загалом, метод перетворення емоційно врівноваженого пікапа на підкорювача бездоріжжя інженери Ford вже добре вивчили. Насправді рецепт простий: підняти, розширити, збільшити.

Зовні Ranger Raptor відрізняється від стандартних побратимів розширеними колісними арками, високопрофільними шинами на 17-дюймових колесах, масивною решіткою радіатора з великими літерами з назвою бренду та силовими бамперами.

Також упізнати модель можна по фірмовому яскравому помаранчевому кольору, у який пофарбований герой нашого тесту. Цікаво, що модель можна обрати і у більш виважених кольорах – сірому, чи чорному. Але хіба так цікаво? Також упізнати модель на парковці супермаркету, чи на березі озера допомагає фірмовий пакет графіки по всьому кузову.

Як і раніше, Ford Ranger Raptor запропонований лише з дворядною кабіною. Спереду добре помітний масивний захист двигуна, який виконаний із високоміцної сталі товщиною 2,3 мм.

Цікаво, що для кращої аеродинаміки та ліпшої прохідності буксирувальні крюки спереду приховані за спеціальними кришками. Доступ до них – лише з використанням фірмового інструменту. Але чи знадобиться він машині з таким кліренсом та позашляховим арсеналом, про який ми поговоримо пізніше?

Рівняння на центр

У салоні водія та переднього пасажира зустрічають спортивні крісла з червоним декором. Особливість доволі "пухлого" спортивного керма – наявність спортивної нульової мітки, яка виконана у вигляді червоного контрастного "кілечка" у верхній частині.

При цьому герой нашого тесту виявився доволі зручним на трасі: широкі діапазони регулювання водійського крісла та висока посадка забезпечують найкращі умови для "далекобійного" вояжу. Для більш зручної посадки передньому ряду запропоновано одразу по дві ручки – на стелі та на передній стійці.

При цьому Raptor має дуже багате оснащення: на машині штатно встановлені віртуальні прилади з особливою графікою, медіасистема з 12-дюймовим вертикальним екраном, аудіосистема Bang & Olufsen та ін. До речі, штатний інфотеймент зручно промальовує Apple CarPlay, що доволі рідко зустрінеш у машинах з вертикальною орієнтацією центрального екрану.

На кермі та трансмісійному тунелі зібралось кілька ексклюзивних клавіш. Наприклад, селектор перемикання режимів на центральній консолі, яких в авто 7. Особливий режим – Baja, за допомогою якого можна на максимальній швидкості "летіти" по дюнах.

На кермі розташувалась кнопка R, що дозволяє налаштувати індивідуальний Raptor-режим. Також унікальною для моделі є кнопка із зображенням керма, що дозволяє налаштувати гостроту керування. Третій ексклюзив моделі – налаштування підвіски, а четвертий – це кнопка налаштування гучності вихлопної системи. І тут є чотири режими: тихий, нормальний, спортивний та Baja. І різниця між найгучнішою та тихішою досить суттєва.

Наявність величезного багажного відсіку за спинками сидінь другого ряду – це одночасно перевага і недолік. Недолік полягає у тому, що, зазвичай, у пікапах немає місця для дрібних та чистих речей типу рюкзака з ноутбуком.

Немає такого простору і у "Форді". Але у Ranger Raptor є велика ніша в підлокітнику, два підсклянники, дві маленькі ніші на центральній консолі, а також слот для бездротової зарядки смартфона. Також є бардачок в центральній консолі, ніша для дрібниць і ще один бардачок. Словом, для справді дрібних речей місця тут вистачає.

Тисяча і одна зміна

Герой нашого тесту оснащений бензиновим бітурбомотором EcoBoost V6 на 3,0 літра, що видає 288 к.с. та 491 Нм. Разом з ним працює десятиступінчастий "автомат" та система повного приводу, що автоматично підключається з муфтою на передній осі. При цьому за замовчуванням автомобіль задньопривідний. Цього мотора машині вистачає "з головою".

Про спритність пікапа говорить один факт. Навіть у спортивному режимі, коли активується система 4х4, при стрімкому старті з місця машина буксує усіма чотирма колесами. Коли активований лише привід на задню вісь, то взагалі інтенсивно стартувати не варто – лише дарма попалите гуму.

Створює відповідний настрій оригінальна випускна система з електроннокерованими заслінками та чотирма режимами роботи.

Судячи з модернізацій підвіски, американський пікап призначений для швидкої їзди розбитими дорогами. Тому його основна особливість – серйозно перероблене шасі. Якщо базовий Ranger має ресорну задню підвіску, то "Раптор" має пружини "по колу". А головне - дорогі амплітудозалежні амортизатори Fox Live Valve: при невеликих ходах штока вони забезпечують хорошу плавність ходу, а на розбитій дорозі радують фантастичною енергоємністю, адже на останній чверті жорсткість максимальна.

Також більш жорсткими стали лонжерони самої рами, встановлене потужніше кріплення запасного колеса (воно зазвичай розташоване під заднім звисом). Алюмінієві важелі передньої підвіски у "Раптора" оригінальні, жорсткіші, ніж у базового пікапа. Як і раніше, задній міст має механізм Уатта, що зменшує поперечні переміщення балки щодо автомобіля.

Для чого всі ці складнощі? Вже дуже просто. На розбитій "грунтовці", де кросовер, чи пікап не поїде і 50 км/год, і кермо ледве не вибиватиме пальці, герой нашого тесту легко зможе їхати і 80, і 90 км/год. Ба більше, автомобіль навіть готовий стрибати. Але виконувати такі "акробатичні етюди" варто лише на закритих трасах: навіть у віддаленому полі можна "знайти" рибака, або дітей на велосипедах.

Є у такого жвавого автомобіля і особливість, яку навіть недоліком не назвеш – це дуже добрий апетит. По місту автомобіль легко споживає 17-18 літрів, при жвавій їзді на офроаді можна "дотягнути" показник витрати палива й до 20 літрів на 100 км пробігу. По трасі ж з активованим круїз-контролем машина "їсть" близько 11 літрів бензину.

Ціна питання та конкуренти

На українському ринку Ford Ranger Raptor доступний з парою силових агрегатів. Базовим є 2,0-літровий турбодизель на 210 сил. Просять за машину з цим двигуном від 3 339 398 грн. Пікап з бензиновим 3,0-літровим мотором, яким оснащений герой нашого тесту, оцінений у 3 636 218 грн.

На відміну від дизельного варіанту, у арсеналі "бензинки" – активна вихлопна система, режими налаштування амортизаторів. При цьому дизельні авто мають блокування переднього міжколісного диференціалу та передпусковий підігрівач.

На європейському та американському ринку у Ranger Raptor є кілька конкурентів серед "заряджених" пікапів. Але в Україні вони офіційно не представлені. Натомість найближчим конкурентом є Jeep Wrangler. Повнорозмірний позашляховик американського бренду оснащується 2,0-літровим бензиновим турбомотором на 272 к.с. та 8-діапазонним "автоматом". Ціни на машину у єдиній комплектації – від 3 389 800 грн.

Переваги та недоліки Ford Ranger Raptor

Сильні сторони спортивного пікапа:

Ефектна зовнішність

Динамічний двигун

Зручне місце водія

Атмосферний звук мотора

Недоліки Ford Ranger Raptor: